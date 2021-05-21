Стали известны сроки серийных поставок вертолетов Ми-8АМТШ-ВН Военным атташе показали возможности российской артиллерии на полигоне в Ленобласти 21 мая 2021, 12:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Минобороны продемонстрировало иностранным военным атташе на полигоне Лужский в Ленобласти боевые возможности российских артиллерийских систем, сообщили в военном ведомстве. «Сегодня более 70 представителей военно-дипломатического корпуса из 54 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, аккредитованных в России, посетили полигон Лужский Западного военного округа, где офицерам иностранных государств продемонстрировали боевые возможности ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по обнаружению и уничтожению учебных целей», – передает ТАСС сообщение Минобороны России. Там уточнили, что в показе приняли участие расчеты 82-мм минометов 2Б14 «Поднос», 120-мм минометных комплексов 2С12А «Сани», 122-мм гаубиц Д-30, 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б», 2А65 «Мста-Б», 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С19М2 «Мста-С» с автоматизированной системой управления огня, 300-мм реактивных систем залпового огня «Смерч», «Торнадо-С», противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и «Хризантема». Артиллеристы уничтожили мишени, получив координаты целей от средств артиллерийской разведки и беспилотников. Как отметили в Минобороны, мероприятие носило плановый характер и проводилось «с целью повышения транспарентности деятельности Вооруженных сил Российской Федерации». Напомним, в мае 2020 года Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) «Буревестник» (входит в «Уралвагонзавод» Ростеха) поставил Минобороны партию модернизированных 120-мм минометных комплексов «Сани».

Штатам предрекли «большие проблемы» из-за российских ракет 19 мая 2021, 07:45

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

При столкновении Соединенных Штатов с Россией или Китаем в воздухе американские ВВС ждут большие проблемы, говорится в статье, опубликованной в Forbes. Как утверждает автор материала Дэвид Экс, десятилетия «неспешных бомбардировок повстанцев с больших и удобных баз» ослабили воздушные силы США настолько, что сделали их неготовыми к открытому конфликту с «равными по силе» противниками, передает РИА «Новости». «Если китайские или российские силы пришли в движение, и уже летят ракеты, то американские эскадрильи, вероятно, не могут рассчитывать на большую, уютную базу, подготовленную специально для них», – говорится в статье. Экс отметил, что в бедственном состоянии американские летчики оказались из-за того, что привыкли вести на Ближнем Востоке бои низкой интенсивности. Также, по его мнению, американцы не готовы вести сражения в условиях быстрого реагирования. В материале отмечается, что Вашингтон планирует заняться реструктуризацией воздушных сил, однако делать это придется в условиях ограниченного бюджета. Напомним, в марте американский журнал сообщил о недостатке у США стелс-истребителей и неготовности Соединенных Штатов к возможной войне с Россией или Китаем. Адмирал указал на ключевые проблемы строительства новых авианосцев 18 мая 2021, 13:32

Фото: РИА Новости

Текст: Елена Лексина

«Имея на вооружении лишь авианосцы, нельзя достичь превосходства на море, для этого нужно комплексно развивать авианосные ударные группы», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя идею включения в новую госпрограмму вооружения строительства трех авианосцев ВМФ. «Способность осуществлять морские операции и боевые действия на море во взаимодействии с авиацией – это самый эффективный способ обеспечения своего лидерства на море и в воздухе. Поэтому я приветствую возможное строительство авианосцев и считаю эту задачу перспективной для государства», – считает бывший главком Черноморского флота адмирал Владимир Комоедов. Он также добавил, что не стоит недооценивать эти корабли с точки зрения обеспечения обороны. «Средняя глубина обороны у авианосца достигает 1500 км, а дальность пусковых ракет примерно 500 км. Это означает, что авианосцы просто незаменимы на море», – пояснил адмирал. В то же время собеседник указал на серьезную проблему базирования кораблей подобного плана. «Можно сказать, что географически нам не слишком повезло. У тех же американцев есть открытый выход в Тихий и Атлантический океаны. Ни одна страна так «высоко» не загоняла авианосцы, как мы загнали свой пока единственный тяжелый корабль подобного типа «Адмирал Кузнецов». А все потому, что единственный свободный и прямой выход в океан – это Камчатка, все остальные территории находятся под контролем других стран. Нам больше просто негде базировать авианосцы. Поэтому вопрос с базированием сразу трех авианосцев очень сложный. Так просто его не разрешить», – рассказал Комоедов. При этом обеспечение лидерства на море не ограничивается одними лишь авианосцами. «Тут нужны авианосные ударные группы (АУГ), в которые входят надводные и охранные корабли, отряды оперативного прикрытия, подводные лодки и дальняя авиация. То есть нужен целый комплекс средств. Один авианосец – в море не воин», – отметил адмирал. В связи с этим Комоедов привел в пример американские АУГ. «Там просто огромное количество боевых формирований – авианосец, подводные лодки, авиационная поисково-ударная группа с противолодочными авианосцами или вертолетоносцами, а также корабли охранения, дальние и разведывательные самолеты. Все это взаимосвязано и, помимо строительства авианосцев, нам необходимо комплексно укреплять и развивать авианосные ударные группы. Но я очень рад, что в России задумались о строительстве дополнительного числа авианосцев», – заключил Комоедов. Ранее стало известно, что Военно-промышленная комиссия при подготовке новой госпрограммы вооружения оценит целесообразность включения в нее планов по строительству нового авианосца. Предполагается, что ВМФ требуется три таких корабля, рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии, а также член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов. В настоящее время в составе ВМФ России только один корабль подобного класса – тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Корабль был введен в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. В настоящее время он находится на ремонте. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет. По словам Поспелова, строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей. «Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец – около 500 млрд рублей», – сказал Поспелов. При этом он назвал эту цифру лукавой. По его словам, водоизмещение нового российского авианосца должно составлять не менее 70–80 тыс. тонн. При создании столь масштабных кораблей всегда есть риск получить удорожание по мере строительства. «Все риски должны быть учтены на этапе планирования, до принятия решения. Мы можем ошибиться на 10-20%, но не в разы. Иначе уйдем в долгострой на многие годы», – предупредил Поспелов. В то же время вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на то, что России необходимо «создать систему базирования авианосцев, что также потребует колоссальных затрат». «Если такую задачу удастся реализовать, это станет шагом вперед в развитии российской военно-промышленной отрасли», – добавил вице-адмирал. Напомним, ранее сообщалось, что на новом авианосце при условии их адаптации смогут базироваться новейшие российские истребители пятого поколения Су-57. В июле 2019 года руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов сообщил, что новый многоцелевой авианосец для ВМФ России можно построить за 200 млрд рублей в течение пяти лет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России оценили риски гиперзвуковых разработок в США 19 мая 2021, 12:27

Фото: Lockheed Martin

Текст: Наталья Макарова

«Видимых успехов, предваряющих гиперзвуковые технологии в США, пока не наблюдается. Но мы готовы и к такому развитию событий», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя сообщения о вероятном появлении в американской армии гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW), которое, по мнению аналитиков, позволит нанести удар по России. «LRHW – это гиперзвуковая ракета средней дальности с планирующей боеголовкой. Она должна быть создана на основе проекта для сухопутных войск, испытания которого должны пройти в 2023 году. Но видимых успехов, предваряющих все это, пока не наблюдается», – отметил военный эксперт Алексей Леонков. «Более того, – продолжил эксперт, – в этом году Счетная палата Конгресса, оценивая затраты на гиперзвуковые проекты, пришла к выводу, что США не обладают прорывными технологиями, позволяющими им выйти на уровень управляемого гиперзвука. Этих технологий практически нет». Тем не менее, американцы продолжают работать над технологиями гиперзвука, добавил Леонков. Говоря о технических характеристиках ракеты LRHW, собеседник отметил, что США «собираются поместить внутрь боеголовки искусственный интеллект». «Но вопрос в том, как внутри боеголовки будет себя вести электроника при разогреве до определенных температур? Есть ли у них технология изготовления титановых сплавов, которые могут выдерживать высокие температуры и перегрузки? Пока об этом ничего не слышно», – констатировал военный эксперт. «В целом боеголовка для LRHW представляет собой коническое изделие с 4 плоскостями управления. Скорость планирующей боеголовки будет лежать в диапазоне от пяти до восьми чисел Маха, – поясняет Леонков. – У нас есть комплекс С–400. Его ракеты летают на скоростях 2,5 км в секунду, а это примерно 7,3 чисел Маха. При этом они способны сбивать цели на скорости почти 14 чисел Маха, что также касается подобных LRHW». Эксперт также обратил внимание на то, что «помимо С-400 у нас есть на подходе С-500, чьи ракеты будут еще быстрее и маневреннее». «Мы понимаем, что рано или поздно наши оппоненты с Запада создадут гиперзвуковое оружие с управляемыми элементами, которое будет представлять для нас серьезную опасность. Потому наш ВПК работает над этим», – резюмировал Леонков. Напомним, публицист Кайл Мизоками в статье для журнала Popular Mechanics написал о том, что в распоряжении американской армии появится гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW), которое позволит нанести удар по России в случае конфликта. Публицист утверждает, что ракета способна преодолевать пространство в семнадцать раз быстрее скорости звука и поражать цели на расстоянии как минимум 1,725 миль (примерно 2,8 тыс. километров). «Россия не более защищена от LRHW чем, например, Китай. Из Европы – скажем, из Лондона – гиперзвуковое оружие дальнего действия может поражать цели на востоке, вплоть до Москвы», – считает Мизоками. По его словам, гиперзвуковая ракета, запускаемая с позиций в Тихом океане, сможет поражать цели в Южной Корее, Тайване, Японии, Филиппинах и Китае. Автор статьи подчеркивает, что новое вооружение планируют запускать прямо из транспортно-пусковых контейнеров на тягачах. Мизоками относит LRHW к средствам сдерживания, которое, по его мнению, позволит снизить риски вооруженного конфликта. Тестирование ракеты запланировано на 2023 год, заключил публицист. В феврале 2020 года в вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW). Армия США ведет проект Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), в переводе – гиперзвуковое оружие большой дальности. В целях экономии денег в программе используется тот же глайдер, что и в программе ВМС. Разница только в ракете. Планируемая дата постройки прототипа – 2023 год. Запуск будет происходить с наземной мобильной пусковой установки. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США создают гиперзвуковое оружие против России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин присвоил 12 российским городам звание «Город трудовой доблести» 20 мая 2021, 20:18

Фото: Олег Богданов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 городам звания «Город трудовой доблести» за вклад горожан в Победу в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля. «За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» г.Барнаулу, г.Каменску-Уральскому, г.Кирову, г.Коломне, г.Комсомольску-на-Амуре, г.Красноярску, г.Магадану, г.Пензе, г.Рыбинску, г.Северодвинску, г.Тюмени, г.Чебоксары», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В четверг Путин поддержал предложение «Единой России» присвоить звание «Город трудовой доблести» 11 городам: Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре. Президент РАН Александр Сергеев позднее уточнил, что к списку будут добавлены также Чебоксары. Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич предложил расширить перечень «Городов трудовой доблести». Он отметил, что в этот список также достоин войти Воронеж. Президент учредил звание «Город трудовой доблести» в прошлом году. Его тогда получили Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль. Первый собранный на поточной линии Ил-76МД-90А передали на испытания 19 мая 2021, 10:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, который впервые собрали на новой поточной линии сборки, передан на летно-испытательную станцию, сообщили в АО «Авиастар-СП». «Первый тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, собранный на новой поточной линии сборки на ульяновском АО «Авиастар-СП» (входит в дивизион транспортной авиации ОАК в составе госкорпорации «Ростех») передан на летно-испытательную станцию авиазавода для проведения наземных и летных испытаний», – передает ТАСС сообщение компании. Как уточнил управляющий директор АО «Авиастар-СП» Сергей Шереметов, слова которого приводятся в сообщении, новая поточная линия позволит нарастить объем серийного производства до более 10 самолетов в год. В частности она на 38% снизит трудоемкость сборки самолетов. Строительство самолетов Ил-76МД-90А на предприятии «Авиастар-СП» ведется по контракту от октября 2012 года. За последние годы предприятием были построены 12 самолетов Ил-76МД-90А, три из которых относятся к установочной партии. Газета ВЗГЛЯД изучала, что представляет собой российский модернизированный военный транспортник. В учениях НАТО решили задействовать советские самолеты 18 мая 2021, 14:09

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Советские штурмовики польского производства Су-22М4К планируется задействовать в учениях НАТО под Таллином, сообщили в пресс-службе армии Эстонии. Самолеты Су-22М4К планируется применять в учениях «Весенний шторм-21», пишет Sputnik Meedia со ссылкой на эстонское военное ведомство. Эти самолеты представляют собой модификацию советского истребителя-бомбардировщика Су-17, его разработали в начале 1960-х годов. В учениях задействуют военных 9-го разведывательного полка Вооруженных сил Польши, который располагается в городе Лидзбарк, неподалеку от Калининградской области. Напомним, в учениях «Весенний шторм» примут участие почти 7 тыс. военнослужащих из нескольких стран НАТО, они проходят в Эстонии с 17 мая по 5 июня. Российских летчиков решили впервые вооружить пистолетами-пулеметами 19 мая 2021, 08:22 Текст: Дмитрий Зубарев

В комплекты выживания российских военных летчиков планируют впервые включить стрелковое оружие – пистолет-пулемет ППК-20 и пистолет Лебедева компактный, сообщили два источника в авиастроительной отрасли. Сейчас в носимый аварийный запас (НАЗ) пилотов боевой авиации входят аптечка, продукты, нож, портативные средства радиосвязи и другие предметы первой необходимости. Укладка НАЗ располагается в катапультируемом кресле и крепится к подвесной системе летчика. Ошибочно считается, что в носимый аварийный запас входит автомат Калашникова – на самом деле пилот может взять с собой только личное стрелковое оружие в летный комбинезон, обычно это пистолет Макарова или Стечкина и несколько гранат. По словам одного из источников агентства, включение двух стрелковых оружий в аварийный запас проводится в рамках выполнении поручения главы Минобороны Сергея Шойгу. «В том числе укладку НАЗ планируется комплектовать пистолетами-пулеметами, а экипажи снабжать пистолетами для размещения в нательной разгрузке», – сообщил источник РИА «Новости». Другой источник отметил, что в начале года состоялись военно-технические эксперименты с задействованием нескольких десятков экипажей истребительной и истребительно-бомбардировочной авиации, которые, согласно закрытому опросу, поставили наивысший бал комплексу пистолет-пулемет ППК-20 плюс пистолет ПЛК. Собеседник уточнил, что всего в испытаниях участвовало четыре российских компании-производителя стрелкового оружия. «Сейчас ожидается, что командование Воздушно-космических сил утвердит своим решением выбор военных летчиков о принятии на снабжение нового комплекта оружия», – добавил второй источник. Собеседники агентства уточнили, что стрелковое оружие войдет в комплекты выживания всей линейки российских боевых самолетов, включая истребители Су-27, Су-30СМ, Су-35, Су-57, МиГ-29 и МиГ-35, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34. Пистолет-пулемет ППК-20 разработан под патрон 9х19 Парабеллум на базе пистолета-пулемета «Витязь-СН». ППК-20 оснащается прибором малошумной стрельбы, новым складным прикладом, имеет эргономическую пистолетную рукоятку. Это оружие весом 2,9 килограмма питается магазинами на 30 патронов. Пистолет Лебедева компактный также разработан под патрон 9х19. У него уменьшенные габариты, повышающие удобство его ношения. Напомним, в 2019 году заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Алексей Беззубиков рассказал, что модернизированный пистолет Лебедева может стать штатным табельным оружием Росгвардии взамен пистолета Макарова. Стал известен срок начала госиспытаний гиперзвуковых ракет «Циркон» 20 мая 2021, 05:58 Текст: Антон Никитин

Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» начнутся в июне, сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе. «Первый пуск «Циркона» в рамках госиспытаний с фрегата «Адмирал Горшков» планируется выполнить в июне», – приводит слова источника ТАСС. По словам другого источника, всего в рамках госиспытаний «Циркона» с этого фрегата предстоит выполнить четыре пуска. В апреле глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. В марте стало известно, что госиспытания ракет «Циркон» начнутся в начале лета с борта фрегата «Адмирал Горшков». Отметим, в феврале также стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты. Стало известно о поставках в войска новой партии «Ночных охотников» 20 мая 2021, 11:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Промышленность в этом году передаст Минобороны новую партию новейших ударных вертолетов Ми-28НМ, поставки которых начались в конце 2020-го, сообщил источник в авиастроительной отрасли в кулуарах выставки HeliRussia. «Военному ведомству в конце прошлого года были переданы первые два серийных ударных вертолета Ми-28НМ в рамках подписанного ранее контракта. В этом году поставки будут продолжены, войска получат еще несколько – Ми-28НМ, от четырех до шести машин», – сообщил источник РИА «Новости». Собеседник уточнил, что «работы по Ми-28НМ находятся в графике». Контракт на поставку Минобороны 98 Ми-28НМ до конца 2027 года был подписан в рамках форума «Армия-2019». Ми-28НМ производятся на заводе «Роствертол» (входит в «Вертолеты России»). Наиболее заметное внешнее отличие Ми-28НМ от предшественника – расположенный сразу над винтом шарообразный обтекатель радиолокационной станции. Новейший вертолет способен выполнять широкий круг задач – от разведки и целеуказания, до уничтожения наземных и воздушных целей. В арсенал Ми-28НМ входит целый набор управляемых ракет, в том числе новые вертолетные крылатые ракеты «Изделие 305». Броня машины способна защитить экипаж от бронебойных снарядом калибром до 20 миллиметров. На авиасалоне МАКС-2021, который пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском, серийный Ми-28НМ будет впервые представлен в демонстрационной летной программе. Ранее конструктор рассказал о боевом применении «Ночным охотником» фигуры «воронка на хвост». Швейцария решила направить военную инспекцию в Центральную Россию 19 мая 2021, 10:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Швейцария проведет инспекцию крупного района в Воронежской и Белгородской областях в рамках Венского документа об укреплении доверия и безопасности, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности России (входит в Минобороны) Сергей Рыжков. Ранее Силы обороны Финляндии сообщили, что финский офицер вошел в состав международной группы под руководством Швейцарии, которая проинспектирует российские военные объекты под Воронежем. «В период с 19 по 21 мая Швейцария проведет на территории РФ инспекцию указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию. Определенный Швейцарией указанный район расположен в Воронежской и Белгородской областях и охватывает площадь около 15 тысяч квадратных километров», – цитирует РИА «Новости» Рыжкова. По его словам, подобные инспекции проводятся «для определения масштабов подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности или подтверждения отсутствия таковой». Добавляется, что в ходе работы инспекторы получат брифинги от командования воинских формирований и частей, находящихся в указанном районе, содержащие данные об их структуре, задачах и военной деятельности. Ранее Москва отвергла предложение Запада о модернизации Венского документа. Во Владивостоке отметили 290-летие Тихоокеанского флота 21 мая 2021, 07:28

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Торжественное поднятие флага России и Андреевского флага состоялось на военном причале № 33 во Владивостоке в честь 290-й годовщины создания Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает источник с места событий. 21 мая отмечается день Тихоокеанского флота. 290 лет назад, во времена царствования Анны Иоанновны, Сенатом был учрежден Охотский военный порт – первое постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке. Это стало первым этапом зарождения морских сил в регионе, которые впоследствии преобразовались в Тихоокеанский флот. Церемония поднятия флага прошла в 8.00 по местному времени (1.00 мск). Моряков-тихоокеанцев поздравили заместитель командующего флотом Денис Березовский, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и и. о. мэра Владивостока Константин Шестаков. В честь юбилея флота флаги расцвечивания были подняты на пришвартованных к причалу военных судах, а также на корабле-музее «Красный вымпел» и мемориальной подводной лодке С-56, передает ТАСС. Как уточнили в пресс-службе ТОФ, в пятницу на военном причале также планируется провести выставку военной техники и показательные выступления морских пехотинцев. Кроме того, состоится день открытых дверей – жители и гости города смогут посетить боевые корабли, а на набережной Спортивной гавани состоятся спортивные соревнования военных моряков. При этом основные торжества по случаю юбилея флота перенесены на 25 июля и будут проведены в рамках празднования Дня Военно-морского флота. В 2020 году Тихоокеанский флот четвертый раз подряд был признан лучшим оперативно-стратегическим объединением Военно-морского флота по боевой подготовке. За зимний период обучения, который стартовал 1 декабря, корабли ТОФ провели в море суммарно более 3 тыс. суток и выполнили почти 1800 боевых упражнений. 12 декабря 2020 года атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» из акватории Охотского моря впервые выполнил залповую ракетную стрельбу четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» по полигону Чижа в Архангельской области. Между тем командующий ТОФ Сергей Авакянц заявил, что следующим большим противолодочным кораблем проекта 1155, который модернизируют для Тихоокеанского флота, станет «Адмирал Виноградов». «Уже существует принципиальное решение по проведению ремонта с модернизацией очередного корабля проекта 1155 – большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов». В настоящее время завершается проработка перспективного облика корабля. Предлагается серьезно увеличить и расширить состав его ударного ракетного вооружения, стоит задача нарастить возможности по противовоздушной обороне», – передает РИА «Новости» слова Авакянца в интервью газете «Красная звезда». Ранее для Тихоокеанского флота был модернизирован аналогичный корабль «Маршал Шапошников». По словам командующего, оба будут по-своему уникальны, «поскольку корабельное оружие неуклонно развивается и совершенствуется». Напомним, 30 марта источник в ОПК сообщил, что большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота по примеру аналогичного БПК «Маршал Шапошников» станет фрегатом к 2025 году, получив для повышения ударных возможностей крылатые ракеты «Калибр-НК». Путин призвал действовать жестко при защите памятников советским воинам за рубежом 20 мая 2021, 15:15 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо жестко и последовательно действовать при защите мемориалов советских воинов за рубежом, заявил президент России Владимир Путин. «Эти воинские захоронения – скорбная и зримая память об освободительной миссии Красной армии. И эту память в некоторых странах, к сожалению, пытаются варварски стереть, надругаться над могилами, над памятью павших – оскверняют, сносят мемориалы. Не всегда это им удается сделать, не всегда. Нередко на защиту памятников встают сами местные жители», – цитирует президента РИА «Новости». На учете Минобороны России сейчас числятся 43 тыс. 866 воинских захоронений той эпохи, более 12 тысяч из них – на территории 56 иностранных государств, пояснил глава государства. В этих могилах покоится свыше 4 млн 150 тыс. воинов, почти столько же, сколько и в России, указал он. «Здесь многое зависит от российских дипломатических миссий за рубежом. Их сотрудникам следует постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов, действуя здесь принципиально жестко, последовательно, опираясь на силу международного права», – подчеркнул Путин. Между тем заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов отметил, что отношение зарубежных стран к советским мемориалам может дать повод для признания страны недружественной. «Считаем возможным рассмотреть отношение иностранных государств к российскому, советскому мемориальному наследию и исторической памяти в качестве одного из критериев для их включения в перечень недружественных стран, к которым применяются меры воздействия, противодействия, предусмотренные российским законодательством», – сказал он. В начале апреля в шестом районе Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973). Следственный комитет России возбудил дело об осквернении символов воинской славы России. В Польше в конце июля 2020 года неизвестные преступники украли и обезглавили скульптуру маршала Константина Рокоссовского. Посольство России в Польше выразило возмущение по этому факту и направило письмо с протестом в польский МИД. Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Балтикой 19 мая 2021, 21:19 Текст: Ксения Панькова

Российский истребитель Су-27 сопроводил стратегический бомбардировщик В-52Н США командования глобальных ударов ВВС США, который приближался к границе России над Балтийским морем, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. По данным пресс-службы, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к границе России воздушная цель. Отмечается, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота, передает ТАСС. «Летчик российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н командования глобальных ударов ВВС США и сопроводил ее над акваторией Балтийского моря», – добавляется в сообщении. Как подчеркнули в ведомстве, нарушения государственной границы России не допущено. Сообщения о случаях перехватов ВВС России иностранных самолетов над Балтикой и над Черным морем поступают часто. Так, 12 мая над Черным морем истребитель Су-27 ВВС и ПВО Южного военного округа сопроводили два самолета тактической авиации Mirage 2000 и самолет-заправщик С-135 ВВС Франции. За день до этого Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, приближавшиеся к российской границе. 3 марта российский Су-27 сопроводил два бомбардировщика В-1В ВВС США, которые двигались над Балтийским морем к границе России. США решили потратить 152 млн долларов на модернизацию базы в Румынии 18 мая 2021, 13:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти США выделят 152 млн долларов на масштабную модернизацию румынской военно-воздушной базы в городе Кымпия-Турзий (уезд Клуж), что позволит существенно расширить американское военное присутствие в регионе Черного моря, сообщили СМИ. Как передает газета Stars and Stripes, работы начнутся предстоящим летом. По их завершении база сможет принимать тяжелые грузовые самолеты, на ней смогут размещаться новейшие истребители и персонал для их обслуживания, что, по заявлению американских ВВС, обеспечит возможности для «быстрого реагирования на любые проблемы безопасности в этом регионе», передает ТАСС. В будущем, как указала газета, американские военные отводят этой базе роль натовского ротационного хаба. Работы, сообщило издание, будут оплачены чрез Европейскую инициативу сдерживания (European Deterrence Initiative) – программу, запущенную в июне 2014 года с целью заверения американских союзников в том, что США окажут им поддержку в условиях, как утверждается, усиления военной угрозы со стороны России. «Военно-воздушная база Кымпия-Турзий является одним из основных ресурсов Европейского командования ВС США <...> для реагирования на изменения условий безопасности в Европе», – цитирует газета заявление ВВС США в бюджетном запросе на 2021 финансовый год (начался 1 октября). Газета напомнила, что в прошлом году США и Румыния приняли рассчитанную на десять лет «дорожную карту» в сфере оборонного сотрудничества, «в которой повышенное внимание уделяется обеспечению безопасности в регионе Черного моря, в районе, где Москва активизировала в последние годы свои усилия и установила новейшие системы ПРО». Издание также сообщило, что ВВС США уже затратили 14 млн долларов на техническое оснащение базы в Кымпия-Турзий, в частности, на улучшение ее освящения. Напомним, в апреле румынские фермеры, земля которых была выкуплена министерством обороны республики под строительства базы Североатлантического альянса, пожаловались на шестикратно заниженную компенсацию. Стала известна тема разговора Шойгу с армянским коллегой 20 мая 2021, 08:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава Минобороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном обстановку в Нагорном Карабахе, сообщили в российском военном ведомстве. «Вечером 19 мая министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Арутюняном. В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», – передает ТАСС сообщение Минобороны. Минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров. ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.