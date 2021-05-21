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Песков не исключил встречи Путина и Маска
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что встреча главы государства Владимира Путина и американского инженера и предпринимателя Илона Маска может состояться, но пока подготовка к ней не ведется.
«Пока нет, мы надеемся, со временем когда-нибудь будет», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
На вопрос о том, ведется ли уже какая-либо подготовка такой возможной встречи, представитель Кремля ответил отрицательно.
В то же время Песков отметил, что политические вопросы как таковые не обсуждали, в том числе в ходе общения с главой Tesla и SpaceX Илоном Маском. «Отсутствие политики не помешало взаимной симпатии. И, может быть, это важнее. И, может быть, на этот прочный фундамент взаимной симпатии ученых, технологов, студентов, визионеров... – все это может стать фундаментом для нормализации межгосударственных отношений», - рассказал пресс-секретарь российского лидера, передает РИА «Новости».
«Тем более что наши коллеги-дипломаты активно в этом направлении работают. И есть уже определенные наработки за последние дни», – добавил Песков.
Ранее Маск, отвечая на вопросы в рамках российского марафона «Новое знание», выступил за усиление диалога между Москвой и Вашингтоном.
В феврале Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России и пригласил его на разговор в социальную сеть ClubHouse. Комментируя это предложение, Песков заявил, что в Кремле надеются в ближайшее время уточнить его детали. Впоследствии журналисты спросили Маска в Twitter, о чем бы он хотел поговорить с президентом России и не может ли предметом разговора стать космическая тематика, но глава компании SpaceX вопрос проигнорировал.
Марафон «Новое знание» стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.
Путин о желающих откусить часть России: Мы им зубы выбьем
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Президент Владимир Путин заявил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания, гарантирующие надежную защиту от попыток извне нарушить территориальную целостность страны.
«Конечно, возникает вопрос, каково же состояние и каковы перспективы развития вооруженных сил. Для многих это звучит странно, но у нас более чем все в порядке... Из всех ядерных держав у нас самые современные силы ядерного сдерживания», – цитирует президента ТАСС.
По словам Путина, имеющийся ядерный потенциал гарантирует отражение любых внешних угроз, в частности, попыток нарушить территориальную целостность страны.
«Все нас хотят укусить и чего-то откусить, но они должны знать, что мы им зубы выбьем, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому – развитие наших вооруженных сил», – сказал Путин.
Также глава государства рассказал о том, что в России появятся новые авиакомплексы, которым нет аналогов в мире.
«У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире. Боевые надводные и подводные корабли. Самые современные. Беспилотные аппараты. За счет чего? За счет рачительного отношения к тем средствам, которые государство выделяет на оборону. За счет сохранения и развития научных школ. Подготовки инженерных кадров. За счет концентрации административных и финансовых ресурсов на самых актуальных, значимых направлениях развития вооруженных сил. И за счет способности определить эти направления нашими специалистами», – цитирует Путина РИА «Новости». Уточняется, что именно «за счет всех этих факторов ... нам удается поддерживать наши вооруженные силы, не милитаризируя бюджет, на должном уровне. Мы будем действовать так и дальше».
Ранее читатели немецкого издания Die Welt выразили возмущение в связи с тем, что российский народ обладает самой большой территорией в мире, предложив «поделить» Россию «по-братски» с другими странами.
Напомним, Евросоюз предлагает России возродить двусторонний диалог по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия.
Путин присвоил 12 российским городам звание «Город трудовой доблести»
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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 городам звания «Город трудовой доблести» за вклад горожан в Победу в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля.
«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» г.Барнаулу, г.Каменску-Уральскому, г.Кирову, г.Коломне, г.Комсомольску-на-Амуре, г.Красноярску, г.Магадану, г.Пензе, г.Рыбинску, г.Северодвинску, г.Тюмени, г.Чебоксары», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В четверг Путин поддержал предложение «Единой России» присвоить звание «Город трудовой доблести» 11 городам: Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре. Президент РАН Александр Сергеев позднее уточнил, что к списку будут добавлены также Чебоксары.
Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич предложил расширить перечень «Городов трудовой доблести». Он отметил, что в этот список также достоин войти Воронеж.
Президент учредил звание «Город трудовой доблести» в прошлом году. Его тогда получили Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.
Зеленский увидел в возможной встрече Путина и Байдена риски для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, но предположил, что для Украины она может вылиться в нежелательное снятие санкций США с «Северного потока – 2».
«Во-первых, я считаю, что такая встреча нужна. Это им решать, но тем не менее. Во-вторых, президент Байден знает мою позицию, мы ее обсуждали с госсекретарем США (Энтони Блинкеном), что украинские вопросы они (президенты) будут обсуждать только в пространстве и повестке дня, которую будут согласовывать с нами. Есть ли риски, что они будут поднимать некоторые вопросы, несмотря на наши договоренности? Уверен, такие риски есть. Какие риски главные? Например, сейчас большой риск того... что они, Россия, могут надавить на США или будут какие-то договоренности и снять санкции с «Северного потока». Я считаю, это будет проигрыш США, лично президента Байдена», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров.
Зеленский остерегся давать характеристику Путину
Президент Украины Владимир Зеленский не стал давать характеристику российскому лидеру Владимиру Путину, поскольку не простит себе, если «неосторожными словами» будет увеличивать возможность эскалации.
«У меня нет времени думать о президенте РФ Владимире Путине. Я думаю только про встречу в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента РФ, потому что у меня простая позиция, если я теми или иными словами, мы будем увеличивать возможность эскалации, я этого себе не прощу. Для меня приоритет – закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».
В то же время он заявил, что по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе параллельно с переговорами в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция) ему необходимо вести прямо диалог с российским лидером. «Почему не остановился нормандский формат? Потому что другой площадки нет. И я выступаю действительно за параллельный прямой разговор с президентом Российской Федерации», – сказал Зеленский, передает ТАСС.
Он также выступил за привлечение США к переговорам о Донбассе, при этом указав, что формат дискуссии пока не определен. «Кроме прямого разговора с президентом Российской Федерации (по вопросу Донбасса), я вижу формат привлечения США в эту дискуссию. В каком формате – пока не готов говорить», – заявил он.
Ранее Зеленский заявил, что его офис начал переговоры с Москвой по вопросу организации встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
В апреле Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Зеленский заявил о начале контактов Москвы и Киева по встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его офис начал переговоры с Москвой по вопросу организации встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
«Начат, скажу вам так, откровенно, начат разговор между офисом президента Украины и России (об организации такой встречи)», – сказал он на пресс-конференции по случаю второй годовщины вступления на должность главы государства, передает ТАСС.
В то же время Зеленский упрекнул Германию и Францию в ослаблении позиций по отношению к России. «У меня была встреча с президентом (Франции Эмманюэлем) Макроном, был видеоформат с присоединением канцлера Германии Ангелы Меркель. Я чувствую их поддержку, считаю, что они должны поддерживать (Украину) сильнее. Они знают мое мнение, я очень открыт с ними. Я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции по отношению к России», – отметил он.
Зеленский считает, что это связано с экономической ситуацией, а также с «давлением внутри их стран». Он пояснил, что имеет в виду «экономическое давление из-за санкционной политики по «Северному потоку – 2». Несмотря на такую позицию, Зеленский заверил, что Украина будет «идти дальше в нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция).
Также Зеленский заявил, что продолжит работать в «нормандском формате» над урегулированием в Донбассе и надеется на увеличение поддержки Киева со стороны президента Франции и канцлера ФРГ.
«Дальше несколько направлений. Мы понимаем, что мы будем идти дальше в «нормандском формате». У меня была встреча с президентом Макроном, присоединялась канцлер Германии Ангела Меркель. Я чувствую их поддержку. Считаю, что они должны поддерживать сильнее. Они знают мою мысль, я открыт с ними. Они знают, что я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции в отношениях с Россией. Это связано и с экономической ситуацией, и с давлением внутри их стран бизнеса по санкциям. У Германии также есть санкционное давление из-за «Северного потока – 2», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков заявил, что Киев пока не направлял Москве предложения по проведению встречи Путина и Зеленского. Кремль ждет от Украины, когда в официальном или рабочем порядке поступят конкретные инициативы.
В апреле Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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В Киеве увязали ситуацию в Донбассе со встречами Путина и учениями «Запад»
Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе и главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, с какими событиями в мире связана ситуация в Донбассе.
По его словам, «много что решит» встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Также «может многое решить или не решить» возможная встреча российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, свою роль могут сыграть смена канцлера Германии и выборы в российскую Госдуму.
Арестович считает, что «первого октября станет понятно, куда и что дальше с мирным процессом». Он пояснил, что в сентябре близ украинских границ пройдут учения «Запад–2021», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Напомним, Зеленский заявил, что украинские власти намерены предложить провести «через некоторое время» всеукраинский референдум для решения конфликта в Донбассе.
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Путин издал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Канта
Президент России Владимир Путин поручил правительству в трехмесячный срок создать организационный комитет по подготовке и проведению в 2024 году празднования 300-летия со дня рождения Иммануила Канта, а также разработать план мероприятий к празднику.
«Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения Иммануила Канта и утвердить его состав», — говорится в тексте указа на официальном портале правовой информации.
Также правительству совместно с РАН поручено разработать план основных мероприятий по проведению празднования, а органам госвласти рекомендовано принять участие в подготовке к празднику.
Иммануил Кант, родоначальник немецкой классической философии, родился 22 апреля 1724 года в Кенигсберге (ныне Калининград). Там он учился в университете Альбертина, был его профессором и почти никогда не покидал город. Написал ставший важнейшим, и в то же время одним из самых трудных для понимания философских трудов — «Критика чистого разума». Идейный вдохновитель философской школы неокантианства.
Выдвинул гипотезы о существовании других галактик, образовании Солнечной системы из газового облака, естественном развитии человеческих рас, доказал замедление суточного вращения Земли. Автор трудов «Критика практического разума», «Критика способности суждения» и других. Умер Кант 12 февраля 1804 года, был похоронен у Кафедрального собора в Кенигсберге.
Путин распорядился предусмотреть эвакуацию россиян и граждан СНГ из сектора Газа
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Президент Владимир Путин подписал распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа россиян и граждан стран СНГ, которые выразят такое желание в связи с резким ухудшением ситуации в регионе.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан России и граждан государств – участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа», – говорится в распоряжении.
Путин поручил Министерству иностранных дел, СВР и МЧС России определить конкретные сроки и формат эвакуации граждан в Москву.
Ранее Кремль озвучил предложения по урегулированию на Ближнем Востоке.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику.
СМИ сообщили, что США уговорили власти Израиля отказаться от проведения наземной военной операции в секторе Газа. Источник Associated Press, осведомленный о ходе переговоров между США и Израилем, сообщил, что операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней.
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Путин призвал действовать жестко при защите памятников советским воинам за рубежом
Необходимо жестко и последовательно действовать при защите мемориалов советских воинов за рубежом, заявил президент России Владимир Путин.
«Эти воинские захоронения – скорбная и зримая память об освободительной миссии Красной армии. И эту память в некоторых странах, к сожалению, пытаются варварски стереть, надругаться над могилами, над памятью павших – оскверняют, сносят мемориалы. Не всегда это им удается сделать, не всегда. Нередко на защиту памятников встают сами местные жители», – цитирует президента РИА «Новости».
На учете Минобороны России сейчас числятся 43 тыс. 866 воинских захоронений той эпохи, более 12 тысяч из них – на территории 56 иностранных государств, пояснил глава государства. В этих могилах покоится свыше 4 млн 150 тыс. воинов, почти столько же, сколько и в России, указал он.
«Здесь многое зависит от российских дипломатических миссий за рубежом. Их сотрудникам следует постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов, действуя здесь принципиально жестко, последовательно, опираясь на силу международного права», – подчеркнул Путин.
Между тем заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов отметил, что отношение зарубежных стран к советским мемориалам может дать повод для признания страны недружественной.
«Считаем возможным рассмотреть отношение иностранных государств к российскому, советскому мемориальному наследию и исторической памяти в качестве одного из критериев для их включения в перечень недружественных стран, к которым применяются меры воздействия, противодействия, предусмотренные российским законодательством», – сказал он.
В начале апреля в шестом районе Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973). Следственный комитет России возбудил дело об осквернении символов воинской славы России.
В Польше в конце июля 2020 года неизвестные преступники украли и обезглавили скульптуру маршала Константина Рокоссовского. Посольство России в Польше выразило возмущение по этому факту и направило письмо с протестом в польский МИД.
В Кремле рассказали о процессе подготовки возможной встречи Путина и Зеленского
Контакты по подготовке гипотетической встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского осуществляются, но никаких сроков нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что «контакты ведутся, с нашей стороны мой коллега (заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий) Козак принимает в них участие», имеются «определенные наброски возможных тем к обсуждению», передает ТАСС.
Однако, по его оценке, «процесс идет непросто». «Пока наброски широкими мазками, скорее концептуальные, а не предметные, гипотетической повестки дня гипотетической встречи», – обрисовал ситуацию пресс-секретарь главы государства.
Песков ответил отрицательно на вопрос, есть ли сроки для возможной встречи президентов, и добавил, что воздержался бы от наименования каких-то пунктов повестки дня, поскольку «пока этот процесс без необходимой конкретики и субстанции».
Ранее Зеленский заявил о начале контактов Москвы и Киева по встрече с Путиным.
В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Песков тогда заявил, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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Путин поддержал предложение ЕР о присвоении звания «Город трудовой доблести» 11 городам
Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» присвоить звание «Город трудовой доблести» Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре.
Президент РАН Александр Сергеев уточнил, что к списку из 11 городов добавлены также Чебоксары, передает РИА «Новости».
«Займемся тем, чтобы реализовывать предложенную сегодня повестку – это касается и присвоения почетных званий», – сказал глава государства в ходе оргкомитета «Победа».
С инициативой о присвоении почетного звания к главе государства обратился секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, эти города достойны звания не только из-за колоссальной поддержки людей – вклад жителей этих городов подтверждается экспертным заключением Российской академии наук, говорится в сообщении на сайте ЕР.
Он также напомнил, что год назад Путин поддержал предложение партии о присвоении 20 городам почетного звания «Город трудовой доблести» – в большинстве из них партия вместе с жителями и при участии Российского военно-исторического общества определила места расположения памятных стел.
«В настоящий момент в городах идет процесс их установки», – отметил он и подчеркнул, что кампания по присвоению звания «Город трудовой доблести» побудила людей больше интересоваться историей своих родных городов, в целом историей военного времени, подвигами тех, кто трудился в те годы тылу.
Путин, в свою очередь, сообщил, что знает о проработке этого вопроса с общественными организациями и с людьми на местах. «Поэтому так и будем действовать дальше», – подчеркнул президент.
Кроме того, в «Единой России» предложили к сентябрю расширить список городов-претендентов на почетное звание. Турчак сообщил, что партия со своей стороны готова провести всю необходимую работу летом для того, чтобы эта инициатива была реализована.
«В прошлом году Вашим решением число городов, удостоенных почетного звания, было увеличено с 11-ти до 20-ти. В этом году также люди возлагают большие надежды, что таких городов будет не меньше», – обратился Турчак к президенту.
Напомним, в 2020 году «Единая Россия» единогласно поддержала инициативу Путина об установлении в стране звания «Город трудовой доблести». Турчак тогда обратился к главе государства с предложением расширить список городов с 11 до 20. Почетное звание получили Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.
Путин: Россия все чаще сталкивается с попытками оболгать историю
Россия все чаще сталкивается с попытками оболгать историю, пересмотреть роль Красной армии в победе над фашизмом, заявил президент Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».
«Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие, особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Он добавил, что память об освободительной роли солдат Красной армии в некоторых странах «пытаются варварски стереть, надругаться над могилами, над памятью павших». «Оскверняют, сносят мемориалы», – добавил президент.
По словам Путина, причины понятны, и попытки сдержать развитие страны независимо от того, как она называлась в прежние времена – Российской империей или Советским Союзом – предпринимались в разные времена и исторические эпохи при разном политическом строе, передает РИА «Новости».
«Причина одна сдерживания России: чем сильнее, самостоятельнее становилась Россия, чем она последовательно отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны ее ослабить, дискредитировать ценности, которые объединяют общество, а подчас и изолгать, извратить то, что дорого людям, на чем воспитываются и обретают характер, взгляды новые поколения наших граждан. ... Потому и пытаются разного роды русофобы и нечистоплотные политики бить по нашей истории, проталкивать идеи пересмотра итогов Второй мировой войны, оправдания нацистских преступников», – заявил глава государства.
Кроме того, Путин заявил, что долгие годы агрессивной антироссийской пропаганды, «распространение откровенной лжи в таких странах, где это происходит, не могли пройти бесследно, и вот этот вирус беспамятства поражает и делает своей жертвой прежде всего, конечно, молодых людей».
«Но, к сожалению, и у нас тоже промывают мозги молодым людям так, что они часто забывают о том героическом подвиге, который был совершен их предками, их близкими, казалось бы, для них людьми. Более того, начинают поклоняться тем, кто убивал их дедов и прадедов. Вот мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы такая ситуация развивалась», – подчеркнул президент.
По его мнению, «нужна системная и кропотливая работа», и здесь многое зависит от российских дипломатических миссий за рубежом. «Их сотрудникам следует постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов, действуя здесь принципиально жестко, последовательно», – отметил Путин.
Также он призвал продолжать рассекречивать архивные данные о Великой Отечественной войне и развивать такие проекты, как «Без срока давности».
9 мая Путин во время главного военного парада в честь 76-й годовщины Победы, который проходил на Красной площади в Москве, поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы, отметив, что этот день всегда будет для России священным.
Путин: Архивы Великой Отечественной надо продолжать рассекречивать
Президент России Владимир Путин призвал госструктуры продолжить работу по рассекречиванию архивных материалов времен Великой Отечественной войны.
«Необходимо продолжать рассекречивать и вводить в научный оборот новые комплексы архивных документов, предоставлять гражданам новые возможности по установлению судеб, боевого и фронтового пути их родных, развивать такие проекты, как проект «Без срока давности», который вносит большой вклад в выявление фактов о злодеяниях нацистских преступников против мирного населения нашей страны, реализует значимые просветительские программы», – заявил президент на заседании Российского организационного комитета «Победа», передает ТАСС.
По его словам, такие программы должны быть шире представлены в школах и вузах. «В целом, принципиально важно обеспечить координацию действий, методик и позиций всех государственных и общественных структур, связанных с изучением и сбережением истории Великой Отечественной войны, образованием и патриотическим воспитанием. Это те темы, где невозможно действовать врозь, где эффективность, успех слагаются исключительно совместной работой, объединением усилий», – подчеркнул глава государства.
Ранее президент Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа» заявил, что Россия все чаще сталкивается с попытками оболгать историю, пересмотреть роль Красной армии в победе над фашизмом.
9 мая Путин во время главного военного парада в честь 76-й годовщины Победы, который проходил на Красной площади в Москве, поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы, отметив, что этот день всегда будет для России священным.
Лавров доложил Путину о переговорах с Блинкеном
Министр иностранных дел Сергей Лавров уже доложил президенту России Владимиру Путину о переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которые состоялись в среду в Рейкьявике, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Министр иностранных дел незамедлительно докладывает президенту о всех контактах», – сказал Песков в ответ, планировался ли отдельный доклад Лаврова по итогам переговоров.
На уточняющий вопрос, значит ли это, что министр уже доложил, Песков ответил утвердительно. «Конечно», – сказал он, передает РИА «Новости».
Песков также уточнил, что Лавров не успеет вернуться из Рейкьявика на заседание оргкомитета «Победа» с участием Путина. Вместо главы МИД на заседании выступит замминистра Михаил Богданов.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин в четверг проведет заседание оргкомитета «Победа», на котором будет обсуждаться ход выполнения федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества». О реализации этой программы должны докладывать министр обороны России Сергей Шойгу и – как ожидалось – Лавров.
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Также Лавров ответил на вопрос о согласии Москвы на проведение российско-американского саммита фразой из советского фильма «Белое солнце пустыни».
В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров. При этом госсекретарь США после переговоров заявил, что целью его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
Песков рассказал о формате ПМЭФ
Президент Владимир Путин будет очно участвовать в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а приглашенные иностранные лидеры – эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц – в режиме видео-конференц-связи (ВКС), рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент будет очно присутствовать и выступать на пленарном заседании [ПМЭФ]. Но гости, эмир Катара и также господин Курц из Австрии, они будут принимать участие в пленарном заседании посредством видеоконференции», – передает ТАСС слова Пескова.
Ранее Песков опроверг отмену ПМЭФ.