В центре Киева мужчина повредил украинский флаг

Неизвестный снял в центре Киева флаг Украины с фасада административного здания и повредил его, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба киевской городской прокуратуры.

Инцидент произошел в среду вечером у административного здания в Киеве, на фасаде которого был закреплен флагшток с флагом. Отмечается, что высокий мужчина, на вид 35-40 лет, подошел к зданию и сорвал государственный флаг, после чего разорвал его на части и сломал флагшток.

«Уроженец города Херсон, выражая демонстративное пренебрежение к государственному символу Украины и с целью унижения тех ценностей, к которым другие члены общества относятся с уважением, схватился за край ткани государственного флага Украины и повис на нем таким образом, что ткань флага была значительно повреждена и была разорвана пополам, а флагшток сломан», – сообщила пресс-служба в Facebook.

Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Киеве самый большой флаг Украины порвался через пять дней после поднятия.