Лавров доложил Путину о переговорах с Блинкеном

Эксперт объяснил причины отказа США от санкций против оператора «Северного потока-2»

«Теперь США уже не могут ввести какие-то новые меры против проекта «Северный потоку-2» не причинив ущерба европейцам. Для следующего удара пришлось бы уже вводить санкции против компаний и регуляторов в ЕС», – сказал газете ВЗГЛЯД аналитик Игорь Юшков, комментируя сообщения о том, что США могут отказаться от санкций против компании Nord Stream 2 AG – оператора «Северного потока-2».

«В декабре 2019 года Вашингтон наложил запрет на финансирование «Северного потока», и еще запрет – на услуги по его строительству. Это решение теперь и нет смысла уже отменять, потому оба запрета Россия уже преодолела», – отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

В среду агентство Bloomberg сообщило о том, что Госдепартамент представил Конгрессу США доклад, в котором говорится, что Вашингтон не будет вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG – оператора строительства газопровода «Северного потока – 2». В докладе Госдеп заявляет, что Nord Stream 2 AG ведет подпадающую под санкции деятельность в соответствии с американскими законами, но администрация Джо Байдена приняла решение отказаться от введения санкций по причинам, затрагивающим национальную безопасность.

При этом в тот же день представитель Госдепа Джалина Портер заявила, что администрация США по-прежнему намерена использовать все доступные инструменты, чтобы не позволить достроить «Северный поток – 2». «Из Госдепа подаются одновременно какие-то разные сигналы, – констатировал Юшков. – Но в любом случае их нельзя интерпретировать как некое послабление, как пересмотр позиции по «Северному потоку – 2». Прежние санкции никто не отменяет, хотя об этом многие успели ошибочно заявить».

Но, вновь указал эксперт, проект принципиально не пострадал от ранее введенных ограничений. «Все финансирование было выделено европейскими партнерами еще до введения санкций, а запрет на строительные услуги лишь отодвинул проект на год. России пришлось подготовить свои собственные суда-трубоукладчики», – напомнил Юшков. Теперь же США уже не могут ввести какие-то новые меры против проекта, не причинив существенного прямого ущерба европейцам, добавил эксперт. «Для следующего удара по «Северному потоку» американцам пришлось бы уже вводить санкции против компаний и регуляторов в Евросоюзе», – уточнил Юшков.

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Эксперт добавил, что практика последних ста лет показывает, что как правило ранее установленные Вашингтоном санкции вводятся навсегда. «Скажем, поправка 1974 года Джексона-Вэника против СССР была введена за препятствование выезду евреев. Но когда уже Советского Союза давно не было, поправка продолжала действовать. По факту она была отменена лишь для того, чтобы ее заменили «актом Магнитского», – напомнил эксперт.

И в случае с «Северным потоком-2» нынешние маневры Госдепа отнюдь не говорят о том, что американцы отступили, уверен Юшков. «Это не значит, что они на следующих этапах не будут противодействовать потоку уже на стадии эксплуатации, – полагает аналитик. – Вполне вероятно, что США будут действовать через своих партнеров в Европе, в частности, через Польшу. Первая задача – не дать Газпрому получить разрешение на полную загрузку трубы».

На нынешнем этапе такого разрешения нет – противники проекта применили антимонопольные законы к морским газопроводам, отметил Юшков. «Газпром пытается эту позицию оспорить, получить исключение из-под антимонопольного регулирования для морской части. Но Польша, я уверен будет всячески блокировать решения на уровне Еврокомиссии, подавать в суды Евросоюза и так далее», – прогнозирует Юшков.

Эксперт также полагает, что США продолжат поощрять попытки Украины помещать реализации проекта. «В Вашингтоне поощряют такое поведение: критику «Северного потока – 2», напоминание о том, что он ударит по украинской экономике, что это политический проект, чтобы убить Украину, лишить ее денег. Деньги от транзита якобы Украина направляет на поддержание своей обороноспособности», – отметил Юшков.

Практического влияния на введение санкций против газопровода эта риторика Киева не окажет, заметил Юшков. «Украина вообще не является субъектом каких-либо отношений. Это объект, –заметил эксперт. – Но Киев играет роль информационного рупора, который напоминает всем об отношении части западных элит к этому проекту. А все решения принимаются в треугольнике Россия, Европа, США».

Возможный отказ от санкций против Nord Stream 2 AG связан с тем, что Байден не хочет ссориться с Германией, где большая часть блока ХДС-ХСС и социал-демократы не хотят срыва «Северного потока-2», в свою очередь отметил сенатор Алексей Пушков. «Это не означает, что администрация Байдена перестанет оказывать противодействие «Северному потоку-2», но она не хочет повторять ошибок Трампа в виде грубого давления на Берлин и прямых угроз немецким компаниям, задействованным в проекте. Байден хочет сплотить западный альянс, а не расширять уже возникшие в нем трещины», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Напомним, что компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток – 2», зарегистрирована в швейцарском городе Цуг. Учредитель и единственный акционер компании-оператора – «Газпром».

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что, по информации Nord Stream 2 AG, газопровод будет достроен в нынешнем году. Глава профильного комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия сможет достроить газопровод уже этим летом, и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.

В МИД России констатировалали, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Со своей стороны глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас заявил, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.

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