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Москалькова предложила снять судимость с совершивших нетяжкие преступления
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила провести амнистию для людей с судимостью за преступления небольшой и средней тяжести.
Москалькова заявила об этом в четверг в ходе заседания координационного совета российских уполномоченных по правам человека в Красноярске, передает ТАСС.
«Очень важно, чтобы не было судимости у тех, кто не представляет большой опасности для общества. Преступления небольшой и средней тяжести должны влечь наказание, но не судимость, потому что она не дает возможность ни на работу устроиться, ни кредит взять. Возможно, имеет смысл провести амнистию по снятию судимости для таких людей», – сказала она.
Омбудсмен добавила, что «многие люди уже отбыли наказание, а судимость весит на них как вериги». Кроме того, людям с судимостью крайне тяжело устроиться на работу: «Как бы мы не побуждали работодателя взять человека с судимостью, это крайне тяжело решается. Судимость – это стена, через которую человек не может пробиться».
Ранее в Кремле заявили, что вопрос амнистии в связи с 76-й годовщиной Победы или в преддверии 12 июня на повестке не стоит.
Эксперт: Украинский посол своими выходками уже изрядно надоел всем в Германии
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«Официальный Берлин ничего не может противопоставить послу Мельнику из-за особого отношения Германии к Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он оценил высказывание посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который раскритиковал депутатов Бундестага за отказ установить в Берлине памятник украинцам.
«Украинский посол постоянно вмешивается во внутренние дела Германии, и уже изрядно всем надоел своими выходками», – отметил немецкий политолог Александр Рар. По его словам, глава украинской дипмиссии уже перешел все границы в своих нападках и на правительство страны пребывания, и на депутатов Бундестага. «Но, к сожалению, официальный Берлин ничего не может противопоставить ему из-за особого отношения к Украине, которая мнит себя жертвой агрессии со стороны России. Поэтому киевским политикам и дипломатам кажется, что им все дозволено. Но это полнейшее безобразие», – заметил Рар.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил свое недовольство отказом депутатов немецкого парламента установить в Берлине памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, «хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны». Одновременно Мельник раскритиковал предложение фракции Левой партии в Бундестаге обсудить в парламенте улучшение отношений с Россией в свете приближающейся 80-летней годовщины нападения нацистской Германии на СССР.
По оценке Рара, посол Мельник перебарщивает со своими «возмущениями» по поводу того или иного решения немецких властей. «Депутаты Бундестага сами знают, как им нужно действовать. Они самостоятельно принимают решения, которые не обязаны удовлетворять желаниям украинского посла. Но тот чувствует эту безнаказанность, поэтому продолжает активно разыгрывать роль жертвы. А немцы, можно сказать, сами загнали себя в тупиковую ситуацию», – резюмировал германский политолог.
Между тем депутат Бундестага Вальдемар Гердт прокомментировал газете ВЗГЛЯД призыв посла Андрея Мельника к Берлину сделать все для «возвращения» Крыма Украине, поскольку немцы его дважды оккупировали. По словам депутата, заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.
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Лавров ответил на вопрос о саммите с США фразой из «Белого солнца пустыни»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном ответил на вопрос о согласии Москвы на проведение российско-американского саммита фразой из советского фильма «Белое солнце пустыни».
В ответ на вопрос о том, согласилась ли Москва на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, министр заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро», передает РИА «Новости».
Ранее Лавров с улыбкой ответил на вопрос о том, договорились ли Москва и Вашингтон о проведении российско-американского саммита.
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров.
При этом госсекретарь США после переговоров заявил, что целью его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
Во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
В прошлую пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита.
Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
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Иностранцы восхитились выступлением Манижи на «Евровидении»
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Иностранных зрителей восхитило выступление певицы Манижи в первом полуфинале международного музыкального состязания «Евровидение-2021».
Пользователи пожелали ей победы в конкурсе, отметив, что ее композиция Russian Woman их вдохновляет. «Это придающий силы гимн для женщин не только в России, но и во всей Восточной Европе. Спасибо, Манижа! Я тебя понимаю!» – отметила Kersti Kiviruut.
«Я чувствую, как эта песня пробуждает русскую женщину внутри меня. А я – итальянский мужчина», – написал Andrea Cigala.
«Я плачу, когда смотрю это видео. (..) Моя мать отдала мне свою жизнь, когда умер мой отец. Я люблю эту песню», – выразил свое мнение Mikoto May.
«Русская женщина не только готовит и заботится о детях, она также может работать и добиваться успеха. Очень мощное исполнение и великолепное платье! С любовью из Сербии ко всем русским женщинам», – написал зритель под ником cool.
«Когда она оборачивается, а там женская стена, я не могу объяснить, насколько я наполнилась жизнью», – написала Maria Fernanda Nerio Morales.
«Я из Юго-Восточной Азии и ничего по-русски не понимаю, но у меня мурашки, и я почти заплакал от того, как сильна и эпична эта песня. Особенно когда они показали множество сильных женщин на фоне», – отметил Radovan Zweihander.
Житель Германии под ником Uhr назвал песню Манижи легендарной. Многие пользователи поддержали его мнение.
«Если она не выиграет, то я навсегда откажусь от «Евровидения», – высказалась Laura Avetisyan.
«Я хорват, но от этого спектакля у меня мурашки по коже. В ближайшие дни я стану русской женщиной», – пошутил Gabby.
Напомним, запись выступления представляющей Россию певицы Манижи в первом полуфинале конкурса «Евровидение» стала самой популярной среди номеров участников этой части смотра, за ночь ролик набрал 1 млн просмотров на YouTube.
Путин раскритиковал вице-премьера Чернышенко за слова о туристах в Долине гейзеров
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Туристы «не вытопчут» Долину гейзеров на Камчатке, если в этом месте продумать необходимую инфраструктуру, заявил президент Владимир Путин, комментируя слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко об ограниченных возможностях допуска туристов на этот объект.
На совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию Чернышенко, отвечающий в кабмине за направление туризма, говоря о воздействии антропогенных факторов на природу курортов, отметил, что в Долину гейзеров на Камчатке «нельзя пустить в десять раз больше народу – они просто там вытопчут все». Эти слова вызвали недоумение Путина, передает РИА «Новости».
«Даже пометил – говоря про Долину гейзеров, вы сказали: «Там больше народу нельзя допустить, они там все вытопчут». Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело все-таки. Они там «вытопчут все», так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть», – сказал Путин, обращаясь к Чернышенко.
Он призвал относиться к туристам «не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда все будет лучше получаться». «Тогда будем думать о деталях. А если как следует организовать там работу в Долине гейзеров, то ничего не вытопчут», – выразил уверенность Путин, передает ТАСС.
Президент также указал, что «в некоторых других странах в аналогичных ситуациях, аналогичных парках не вытаптывают же ничего, а количество людей, посещающих подобные объекты, на порядок выше, потому что все организовано должным образом». «Но для этого надо считать и своевременно вкладывать соответствующий ресурс», – заключил Путин.
Умерла исполнившая роль Мальвины актриса Проценко
На 54-м году жизни скончалась актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в фильме «Приключения Буратино», сообщил ее супруг Алексей Войтюк.
«Да, это правда, она умерла... Это долгая история, у нее онкология почти три года. Мы боролись, но болезнь победила», – пояснил Войтюк РИА «Новости».
Он добавил, что дата и место прощания станут известны позднее.
Проценко родилась 8 апреля 1968 года, она известна благодаря роли Мальвины в фильме «Приключения Буратино», училась на киноведческом отделении ВГИКа, была членом Международной федерации журналистов.
Эксперт допустил изменение позиции Германии по «Северному потоку – 2»
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«США не готовы идти на обострение отношений с Германией сейчас, но после осенних выборов в Бундестаг разногласия по «Северному потоку – 2» между ними могут исчезнуть», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя сообщения о намерениях США не вводить санкции против компании-оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG.
«Было бы неправильно говорить, что позиция США по «Северному потоку – 2» коренным образом изменилась. Они как выступали против проекта, так и продолжают это делать. В этом смысле между администрациями Джо Байдена и Дональда Трампа большой разницы нет. Они считают, что Европе не нужен этот проект и пытаются продвигать свой газ на европейские рынки», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Он подчеркнул, что с точки зрения американцев, проблема этого газопровода не столько предмет российско-американских отношений, сколько вопрос отношений между США и Германией. «Для Байдена, в отличие от Трампа, очень важно не поссориться с Меркель. Именно поэтому Байден не готов идти по пути ужесточения санкций в отношении немецких компаний, занятых в строительстве и возможной эксплуатации «Северного потока – 2», – пояснил эксперт.
Отсюда – поиски компромисса между Вашингтоном и Берлином, что отражается и на переговорах между США и Россией, добавил Кортунов. Собеседник предположил, что на предстоящей встрече глав МИД России и Госдепа США этот вопрос будет обсуждаться. «Если США действительно готовы к компромиссу, то это больше хорошо, чем плохо. Но нужно смотреть на условия такого компромисса», – заметил Корутнов.
Впрочем, нельзя исключать и вероятности того, что США передумают и все же введут санкции против «Северного потока – 2». «Во-первых, это может произойти в случае резкого обострения российско-американских отношений, например, по поводу Украины. Тогда американская политика в отношении проекта будет пересмотрена в сторону существенного ужесточения. А «Северный поток – 2» станет одним из объектов нового санкционного давления», – рассказал собеседник.
Во-вторых, если строительство «Северного потока – 2» не будет завершено в ближайшие месяцы, то отношение к нему может измениться и в Германии. «Осенью пройдут выборы в Бундестаг, в результате которых изменится состав правящей коалиции. Свое место в ней в любом случае займут представители партии «Зеленые». А их позиция по данному проекту совпадает с позицией США. Более того, если канцлером станет Анналена Бербок от партии «Союз 90 / Зеленые», тогда этот вопрос и вовсе перестанет быть предметом разногласий между США и Германией. И тогда Вашингтон получит карт-бланш на любые жесткие действия в отношении российского проекта», – считает политолог.
Кроме того, по словам эксперта, возможны условия, при которых со стороны США будет наложен ряд ограничений на эксплуатацию газопровода, но санкции не будут введены. «В любом случае окончательная ясность о судьбе этого проекта появится у нас к концу осени, когда в Германии пройдут выборы, а позиция США окончательно определится», – заключил Кортунов.
Во вторник стало известно, что администрация президента Джо Байдена намерена отказаться от санкций против Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника. «В Вашингтоне пришли к выводу, что единственный способ остановить проект, который готов уже на 95%, – ввести санкции против немецких получателей газа, а пойти на разрыв с Германией по такому поводу Байден не готов», – цитирует издание РИА «Новости».
Nord Stream 2 AG – проектная компания, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток – 2». Штаб-квартира компании располагается в городе Цуг, Швейцария. Учредителем и единственным акционером компании Nord Stream 2 AG является ПАО «Газпром».
Напомним, в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток – 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году.
Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.
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Выложившего в Сеть видео допроса Галявиева полицейского уволили
Сотрудника отдела полиции «Гвардейский» в Казани уволили за то, что он выложил в сеть видео первого допроса напавшего на школу №175 Ильназа Галявиева.
Приказ об увольнении подписал министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин. Начальника отдела полиции понизили в должности и лишили премии за то, что он не усмотрел за подчиненным, передает PROKAZAN.
Ролик снят в «клетке» практически сразу после задержания, на нем Галявиев называет себя «богом».
11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых были перевезены бортом МЧС в клиники Москвы.
Госдепартамент США подвел итоги встречи Лаврова и Блинкена
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Рейкьявике обсудили сферы возможного расширенного сотрудничества двух стран и условились продолжать диалог, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.
По словам руководителя пресс-службы Госдепа, главы внешнеполитических ведомств России и США «обсудили сферы, налаживание в которых прочного и расширенного сотрудничества могло бы пойти на пользу нашим народам, включая Афганистан, стратегическую стабильность, ограничение ядерных программ Ирана и КНДР», передает ТАСС.
«Госсекретарь поднял вопрос о наших глубоких обеспокоенностях касательно продолжающегося российского военного развертывания на Украине и рядом с ней», – говорится в заявлении Госдепартамента США.
Кроме того, по словам Прайса, «госсекретарь подчеркнул настоятельную необходимость обеспечения гуманитарного доступа для народа Сирии, они также обсудили региональные вопросы, включая поиск долгосрочного политического урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном».
Главы внешнеполитических ведомств также обсудили двусторонние отношения и сотрудничество в вопросах, связанных с Арктикой. «Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. В этой связи госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров обсудили председательство России в Арктическом совете и важность сотрудничества с учетом нашей общей заинтересованности в этом регионе», – указал Прайс.
«Госсекретарь подтвердил решимость президента США Джо Байдена защищать американских граждан и действовать решительно в защите национальных интересов США в ответ на действия России, которые наносят ущерб нам и нашим союзникам, – сказал Прайс. – Госсекретарь ясно дал понять, что России следует освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они вернулись домой».
Блинкен также выразил «глубокую обеспокоенность» ситуацией вокруг работы в России финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свободная Европа* / Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом), «здоровьем Алексея Навального, преследованием оппозиционных организаций и другими вопросами».
При этом, согласно заявлению руководителя пресс-службы Госдепартамента США, Блинкен заверил Лаврова в том, что Вашингтон «стремится к более стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой». «Госсекретарь и министр иностранных дел взяли на себя обязательство продолжению обсуждений в дальнейшем», – утверждает Прайс.
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях.
Во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
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Эксперт объяснил причины отказа США от санкций против оператора «Северного потока-2»
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«Теперь США уже не могут ввести какие-то новые меры против проекта «Северный потоку-2» не причинив ущерба европейцам. Для следующего удара пришлось бы уже вводить санкции против компаний и регуляторов в ЕС», – сказал газете ВЗГЛЯД аналитик Игорь Юшков, комментируя сообщения о том, что США могут отказаться от санкций против компании Nord Stream 2 AG – оператора «Северного потока-2».
«В декабре 2019 года Вашингтон наложил запрет на финансирование «Северного потока», и еще запрет – на услуги по его строительству. Это решение теперь и нет смысла уже отменять, потому оба запрета Россия уже преодолела», – отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
В среду агентство Bloomberg сообщило о том, что Госдепартамент представил Конгрессу США доклад, в котором говорится, что Вашингтон не будет вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG – оператора строительства газопровода «Северного потока – 2». В докладе Госдеп заявляет, что Nord Stream 2 AG ведет подпадающую под санкции деятельность в соответствии с американскими законами, но администрация Джо Байдена приняла решение отказаться от введения санкций по причинам, затрагивающим национальную безопасность.
При этом в тот же день представитель Госдепа Джалина Портер заявила, что администрация США по-прежнему намерена использовать все доступные инструменты, чтобы не позволить достроить «Северный поток – 2». «Из Госдепа подаются одновременно какие-то разные сигналы, – констатировал Юшков. – Но в любом случае их нельзя интерпретировать как некое послабление, как пересмотр позиции по «Северному потоку – 2». Прежние санкции никто не отменяет, хотя об этом многие успели ошибочно заявить».
Но, вновь указал эксперт, проект принципиально не пострадал от ранее введенных ограничений. «Все финансирование было выделено европейскими партнерами еще до введения санкций, а запрет на строительные услуги лишь отодвинул проект на год. России пришлось подготовить свои собственные суда-трубоукладчики», – напомнил Юшков. Теперь же США уже не могут ввести какие-то новые меры против проекта, не причинив существенного прямого ущерба европейцам, добавил эксперт. «Для следующего удара по «Северному потоку» американцам пришлось бы уже вводить санкции против компаний и регуляторов в Евросоюзе», – уточнил Юшков.
Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
Эксперт добавил, что практика последних ста лет показывает, что как правило ранее установленные Вашингтоном санкции вводятся навсегда. «Скажем, поправка 1974 года Джексона-Вэника против СССР была введена за препятствование выезду евреев. Но когда уже Советского Союза давно не было, поправка продолжала действовать. По факту она была отменена лишь для того, чтобы ее заменили «актом Магнитского», – напомнил эксперт.
И в случае с «Северным потоком-2» нынешние маневры Госдепа отнюдь не говорят о том, что американцы отступили, уверен Юшков. «Это не значит, что они на следующих этапах не будут противодействовать потоку уже на стадии эксплуатации, – полагает аналитик. – Вполне вероятно, что США будут действовать через своих партнеров в Европе, в частности, через Польшу. Первая задача – не дать Газпрому получить разрешение на полную загрузку трубы».
На нынешнем этапе такого разрешения нет – противники проекта применили антимонопольные законы к морским газопроводам, отметил Юшков. «Газпром пытается эту позицию оспорить, получить исключение из-под антимонопольного регулирования для морской части. Но Польша, я уверен будет всячески блокировать решения на уровне Еврокомиссии, подавать в суды Евросоюза и так далее», – прогнозирует Юшков.
Эксперт также полагает, что США продолжат поощрять попытки Украины помещать реализации проекта. «В Вашингтоне поощряют такое поведение: критику «Северного потока – 2», напоминание о том, что он ударит по украинской экономике, что это политический проект, чтобы убить Украину, лишить ее денег. Деньги от транзита якобы Украина направляет на поддержание своей обороноспособности», – отметил Юшков.
Практического влияния на введение санкций против газопровода эта риторика Киева не окажет, заметил Юшков. «Украина вообще не является субъектом каких-либо отношений. Это объект, –заметил эксперт. – Но Киев играет роль информационного рупора, который напоминает всем об отношении части западных элит к этому проекту. А все решения принимаются в треугольнике Россия, Европа, США».
Возможный отказ от санкций против Nord Stream 2 AG связан с тем, что Байден не хочет ссориться с Германией, где большая часть блока ХДС-ХСС и социал-демократы не хотят срыва «Северного потока-2», в свою очередь отметил сенатор Алексей Пушков. «Это не означает, что администрация Байдена перестанет оказывать противодействие «Северному потоку-2», но она не хочет повторять ошибок Трампа в виде грубого давления на Берлин и прямых угроз немецким компаниям, задействованным в проекте. Байден хочет сплотить западный альянс, а не расширять уже возникшие в нем трещины», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Напомним, что компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток – 2», зарегистрирована в швейцарском городе Цуг. Учредитель и единственный акционер компании-оператора – «Газпром».
Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что, по информации Nord Stream 2 AG, газопровод будет достроен в нынешнем году. Глава профильного комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия сможет достроить газопровод уже этим летом, и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.
В МИД России констатировалали, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Со своей стороны глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас заявил, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.
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Кононенко объяснил позитивные перемены в отношении россиян к Маниже
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«Россияне очень ценят, когда их хвалят за рубежом», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя резкий рост поддержки представительницы России на «Евровидении-2021» Манижи от соотечественников после ее выхода в финал конкурса.
Представляющая Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» певица Манижа по итогам состоявшегося во вторник вечером выступления на арене «Ахой» в Роттердаме прошла в финал. Видео выступления артистки за ночь набрало 1 млн просмотров на YouTube, став самым популярным среди номеров участников этой части смотра. Кроме того, выступлением россиянки восхитились иностранные зрители.
«У нас любят тех, кто выигрывает, поэтому-то и изменилось так резко отношение к Маниже. А вообще, это была очень некрасивая история, потому что если человек всю жизнь живет в России, а она здесь с детства и воспитана в русской культуре, то она, конечно, русская, а не таджичка. Хотя она сама любит заигрывать со своей этой «таджичкостью», – говорит Кононенко.
Песня, по мнению собеседника, достаточно обычная, и Россия ранее уже отправляла на конкурс представителей с более сильной композицией. Тем не менее Манижа выбрала именно эту песню, «поставила на кон все и выиграла».
«Хотя на самом деле она пока еще не выиграла, потому что прошла она в полуфинал в не очень сильной группе. В финале ей будет потяжелее. Но все-таки у нас любят победителей, тем более про нее очень много хороших отзывов в иностранной прессе, а также от зарубежных зрителей. А наши сограждане очень ценят, когда их хвалят за рубежом. Соответственно, подтянулась и поддержка. Отношение, на мой взгляд, не поменялось. Оно какое было, такое и осталось», – считает блогер.
Саму историю с первым восприятием Манижи в России собеседник называет постыдной и отмечает, что за рубежом девушку приняли сразу. «Как только песня была представлена, она сразу начала собирать хорошие отзывы во всей этой машине вокруг «Евровидения». А у нас в это время говорили, что это плохая песня и ее нельзя отправлять. Вот за это стыдно до сих пор», – заключил Кононенко.
Напомним, как только стало известно, что от России на «Евровидение» поедет певица Манижа с песней Russian Woman, многие возмутились выбором. Так, продюсер и музыкальный редактор Марта Могилевская сказала в комментарии газете ВЗГЛЯД, что претендовать на призовые места Манижа не сможет, поскольку в этой песне нет необходимой для этого конкурса «хитовости». Среди аргументов о неудачном выборе претендента на конкурс приводился и тот, что за Россию поедет выступать уроженка Таджикистана.
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Феминистка устроила скандал после того, как ее вырезали из видео Манижи на Евровидении
Феминистка Белла Рапопорт возмутилась тому, что не нашла себя в видео Манижи на Евровидении, сам видеоролик она назвала «эксплуатацией».
«Вообще думаю, что это какая-то эксплуатация с этим видео Манижи. Потому что назвать в проект кучу людей за два месяца до выступления, попросить записать эти видео, подписать с ними договор о неразглашении и больше никакой обратной связи, по сути», – написала активистка в своем Facebook.
В посте Рапопорт сравнила себя с ребенком, который ждет «нового года, и в итоге, просматривая чуть ли не с лупой каждый скриншот, себя не находишь, параллельно наблюдая, как радуются своему присутствию в видео куча знакомых тебе и незнакомых женщин, и их друзей». После этого, пишет активистка, «превращаешься в ребенка, которого единственного в классе не позвали на день рождения, и он во время праздника сидит один и не прекращая гадает, что же именно с ним было не так, чем он оказался нехорош, недостоин».
Она так же отметила, что выступление Манижи получило высокую оценку зрителей «благодаря сотням образов русских женщин на экране».
Ранее запись выступления представляющей Россию певицы Манижи в первом полуфинале конкурса «Евровидение» стала самой популярной среди номеров участников этой части смотра, за ночь ролик набрал 1 млн просмотров на YouTube.
Напомним, Манижа выступила в полуфинале Евровидения на арене «Ахой» в Роттердаме, после чего вышла в финал международного конкурса. В финал также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.
Сама певица пообещала быть «немного безумнее» в финале международного песенного конкурса «Евровидение – 2021».
Посла Украины возмутило решение обсудить в Бундестаге отношения с Россией
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал предложение фракции Левой партии в Бундестаге обсудить в парламенте улучшение отношений с Россией в свете приближающейся 80-летней годовщины нападения нацистской Германии на СССР.
«Постыдно, что фракция Левой партии злоупотребляет темой 80-летней годовщины нападения Германии на СССР и цинично использует ее, чтобы приглушить агрессию России против Украины», – написал дипломат в Twitter. По его мнению, «тем самым происходит глумление над 8 млн украинских жертв нацистов».
В среду Бундестаг обсудит резолюцию Левой партии под названием «80 лет со дня нападения Германии на Советский Союз – за политику разрядки в отношении России и новую эру разоружения». Депутаты призывают использовать 80-летнюю годовщину нападения нацистской Германии на СССР как повод «начать переговоры с целью заключения германо-российского соглашения для достижения примирения и укрепления дружбы» между ФРГ и Россией.
Ранее депутат Бундестага Вальдемар Гердт прокомментировал газете ВЗГЛЯД призыв посла Андрея Мельника к Берлину сделать все для «возвращения» Крыма Украине, поскольку немцы его дважды оккупировали. По словам депутата, заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.
Грузинские гастарбайтеры пожаловались на невыносимые условия в Германии
Граждане Грузии, впервые легально выехавшие на сезонные работы в сфере сельского хозяйства в Германию, пожаловались на невыносимые условия труда и быта, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Они, в частности, рассказали, что живут в «ужасных условиях» в помещениях, «похожих на бочки», где «невозможно выносить запах канализации», сообщила телекомпания «Палитра».
«Наши ожидания не оправдались на все 100%, работодатели полностью изменили условия», – говорят они, обращаясь к другим желающим выехать в Германию на заработки.
«Собираем клубнику в грязи, мы заболеем», – жалуется одна грузинка.
Официальных комментариев в Тбилиси и Берлине на этот счет пока нет.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Германия подписала с Грузией в середине января соглашение «О трудоустройстве грузинской рабочей силы на сезонных работах в Федеративной Республике Германия». Срок трудоустройства – от одного до трех месяцев, режим работы – пять-шесть дней в неделю, от восьми до десяти часов в день. Минимальная заработная плата – 9,50 евро в час (начисленная), с вычетом налогов, расходов на питание и проживание. Поехать на работы захотело до 100 тыс. граждан Грузии.
Лавров рассказал о результатах встречи с Блинкеном в Рейкьявике
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По итогам встречи глав внешнеполитических ведомств России и США будут готовиться предложения для президентов двух стран по вопросам стратегической стабильности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Будем готовить предложения для наших президентов [России и США Владимира Путина и Джо Байдена] <…> по вопросам развития нашего диалога по стратегической стабильности», – приводит слова Лаврова ТАСС.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва подтвердила готовность обсуждать в рамках диалога по стратегической стабильности все влияющие на нее аспекты и факторы, Вашингтон не отказался от такой концепции.
«Мы сегодня подтвердили наше предложение о том, чтобы начать диалог, рассматривая все аспекты, все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные. Я не увидел отказа от такой концепции, но экспертам еще предстоит над этим поработать», – отметил глава МИД.
«Договорились продолжать наши совместные действия, которые достаточно успешно развиваются, по региональным конфликтам, где интересы США и России совпадают. Это и ядерная проблема Корейского полуострова, и ситуация с усилиями по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Это и Афганистан, где активно работает расширенная «тройка» в составе России, Китая, США, Пакистана. И говорили, как на данном этапе мы можем все эти наши совместные действия сделать более эффективными», – сказал Лавров.
«Я считаю, что это был очень полезный разговор. Мы будем докладывать нашим президентам. Разговор состоялся по итогам телефонной беседы президентов Путина и Байдена в апреле. Доложим, и президенты, надеюсь, определят дальнейшие пути по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях», – сказал министр по итогам переговоров с Блинкеном.
«Безусловно, мы затронули тему дипломатического присутствия России в Соединенных Штатах и Соединенных Штатов в России», – сказал Лавров. Как отметил министр, Россия долго терпела и ждала, когда администрация 45-го президента США Дональда Трампа пересмотрит решения своих предшественников из команды Барака Обамы по аресту российской дипломатической собственности.
«Напротив, США в 2017 году приняли новые антироссийские, антидипломатические решения. Тогда уже мы были вынуждены отвечать. Эта цепная реакция никого, по-моему, не устраивает. Я почувствовал сегодня у наших американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения для наших президентов и по этим вопросам», – добавил глава МИД.
В среду в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике. Накануне встречи в МИД выражали надежду, что Блинкен в ходе переговоров с Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
Ранее Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.
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Адвокат: Видео Даны Борисовой об инциденте с дочерью может заинтересовать органы опеки
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Органы опеки и попечительства могут заинтересоваться семьей телеведущей Даны Борисовой, поскольку та выкладывает в Сеть личные материалы о своей недееспособной дочери, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Максим Калинов, комментируя видеозапись, где звезда рассказывает о том, что ее дочь нанесла себе порезы и направлена на лечение в клинику психического здоровья.
13-летняя дочь российской телеведущей Даны Борисовой попала в больницу с порезами, подросток нанесла себе увечья в школьном туалете. Об инциденте сообщила мать девочки на своей Instagram-страничке в «сторис», прикрепив к ней фотографию окровавленной одежды ребенка. Борисова рассказала, что дочь поступает так не в первый раз, и после этого инцидента была направлена на лечение в специализированную клинику для детей.
«На данный момент в российском законодательстве нет прямого ограничения о выкладывании в интернет подобных вещей. Здесь речь идет о рассказе об увечьях, что не подпадает под ограничения, это же не порнография. Но тут, скорее, стоит вопрос этики – Борисовой не следовало это делать. Но раз там нет каких-то видеоматериалов, которые могут нанести травму другим людям, то, естественно, никакого правонарушения с ее стороны нет», – говорит Калинов.
Он подчеркивает, что если рассматривать данный поступок не с правовой точки зрения, а с этической, то Борисовой, конечно, не стоило выкладывать в Сеть информацию, которая касается ее несовершеннолетней дочери.
«Единственно, здесь могут органы опеки и попечительства заинтересоваться. Ребенок несовершеннолетний, более того, ей 13 лет, так что она и недееспособная даже. И Борисова, как мать, повела некрасиво по отношению к своему ребенку, потому что выложила информацию, скорее всего, не выяснив, как к этому относится ее ребенок. Может, девочке от этого неприятно, и она может испытывать дискомфорт, или получить из-за этого психологическую травму впоследствии», – заключил адвокат.
После смерти стендап-комика Александра Шаляпина Борисова в комментарии газете ВЗГЛЯД дала артистам, находящимся в депрессии, несколько советов. В первую очередь, по ее словам, необходимо обратиться к специалисту.