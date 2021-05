Пермячка выстрелила в водителя такси из-за цены поездки Власти Москвы опровергли проверку больниц «тайными пациентами» Папа Римский поздравил православных с Пасхой 2 мая 2021, 13:45 Текст: Елена Мирошниченко

Папа Римский Франциск поздравил всех православных с Пасхой, которую отмечают православные церкви и некоторые католические Восточные церкви 2 мая. «Самые теплые поздравления моим дорогим братьям и сестрам православных церквей и некоторых католических Восточных церквей, которые отмечают сегодня Воскресение Христа по юлианскому календарю. Счастливой Пасхи!», – цитирует понтифика ТАСС. Помимо этого он выразил соболезнования по поводу событий в Израиле, в результате которого в давке на религиозной церемонии погибли 45 человек. Ранее сообщалось, что число погибших в давке на горе Мерон на севере Израиля во время празднования религиозного праздника Лаг ба-Омер в ночь на пятницу достигло 45 человек.

Европарламент назвал российские санкции «атакой на европейскую демократию» 1 мая 2021, 18:40

Фото: REUTERS/Yves Herman

Текст: Ксения Панькова

Включенный в список лиц, которым запрещен въезд в Россию, глава Европарламента Давид Сассоли считает, что российские санкции – попытка «атаковать сердце европейской демократии». «Думаю, они пытались атаковать сердце европейской демократии. Это означает, что Европейский парламент выполняет свой долг предупреждать, призывать, защищать ценности правового государства и свободы», – заявил европейский политик в эфире итальянской государственной радиостанции Radio1, передает РИА «Новости». «В эти последние годы многие пытались нас разделить, но не смогли этого сделать. Европейцы влюблены в свои свободы. И, конечно, мы будем продолжать делать все, чтобы и граждане и гражданки России могли иметь правовое государство и демократию», – приводит слова Сассоли газета la Repubblica. Ранее СМИ сообщили, что посол России в Швеции Виктор Татаринцев вызван в МИД страны в связи с российскими санкциями в отношении восьми чиновников ЕС. Напомним, в пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Россия ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Замаскированный под таксиста Киркоров узнал мнение россиян о себе 1 мая 2021, 20:12 Текст: Ксения Панькова

Филипп Киркоров в рамках видео, которое он снял совместно с тиктокером Даней Милохином, в маске и капюшоне поработал таксистом и узнал, что о нем думают россияне. Киркоров устроил соревнование с Милохиным, кто больше заработает чаевых во время работы на обычной вакансии. Киркоров должен был работать таксистом, а Милохин – курьером. Чтобы артиста не узнали, он надел маску и капюшон, а также немного изменил голос, передает «Московский комсомолец». Сначала певец подвез пожилую женщину, у которой спросил, что она думает про Киркорова. «Я вам так скажу по Киркорову: одно время он мне очень нравился, а сейчас, наверно, знаете, меняются взгляды», – нейтрально высказалась она. И тут же добавила, что у артиста есть песни, которые ей нравятся. «Водитель» в ответ заявил, что он подвозил Киркорова, и тот оставил хорошие чаевые. «Не жадный!» – высказался он. Потом он раскрыл свою личность, сняв маску, вызвав удивление у россиянки. Киркоров попросил у нее чаевых, но у той наличных с собой не было, и она позвонила родственнику, чтобы тот прислал ей деньги на телефон. Когда тот узнал, кто везет ее родственницу, ответил, что вышлет тысячу. Следующим пассажиром Киркорова стал молодой мужчина, который назвался актером. Он заявил, что шапочно знаком с Александром Петровым. «Водитель» поинтересовался у мужчины, что он думает о Киркорове. Парень ответил, что певец «лезет везде». «Это просто человек, который делает все время шоу. У него нет никаких принципов, мне кажется. И это не очень хорошо», – озвучил свое мнение россиянин. Вскоре Киркоров снял маску и исполнил одну из песен. Россиянин сделал вид, что не узнает звезду. «Так я не понимаю, ты понял или не понял, что я – Киркоров?» – спросил артист. Парень ответил, что он все понял, но решил «держать марку». В 2020 году тиктокер Даня Милохин, на которого подписаны 7,5 млн человек, сообщил, что меньше чем за месяц потратил 1 млн 400 тыс. рублей. Американская разведка объяснила страх Вашингтона перед Москвой 1 мая 2021, 14:55

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

В США опасаются, что Россия останется «разрушительной державой» в течение многих лет, несмотря на все чинимые препятствия, следует из ежегодного доклада американского разведсообщества. В докладе указывается, что Россия, вероятно, «останется разрушительной державой в течение многих или всех следующих двух десятилетий», и эта опасность для США сохранится, даже если «материальные возможности Москвы снизятся по сравнению с другими крупными игроками», передает «Царьград». Кроме того, в Вашингтоне опасаются, что Россия захочет сыграть роль силового посредника на постсоветском пространстве и за его пределами. При этом у Москвы есть целый ряд преимуществ – не только эффективные вооруженные силы, оружие массового поражения, а также энергетические и минеральные ресурсы. Кроме того, на руку России играет ее обширная география и «готовность применять силу за рубежом». «Москва, скорее всего, продолжит попытки усилить разногласия на Западе и наладить отношения в Африке, на Ближнем Востоке и в других местах», – считают авторы доклада. При этом особенно американскую разведку беспокоит наращивание Россией военного присутствия в Арктике. Указывается, что Россия продолжает «бороться за влияние в мире», несмотря на ситуацию с инвестиционным климатом и помехами в экономике. Отметим при этом, что ранее Госдеп заявил о желании более конструктивных отношений с Россией. Соловьев ответил на обвинения Бершидского из-за марша нацистов в Киеве 1 мая 2021, 15:23

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на материал журналиста Юрия Бершидского о марше нацистов в Киеве, в котором тот заявил о якобы симпатии коллеги к диктатору, лидеру фашистской партии Италии Бенито Муссолини. Соловьев отметил в Telegram, что данный марш «осудили все, даже офис (президента Украины Владимира) Зеленского», и только Бершидский «упорствует и считает, что «пустяки, дело житейское», и привычно лжет, обвиняя меня в симпатиях к Муссолини». «Вот такая нынче обслуга нацистского киевского режима. Юра – классический пример», – добавил он. Ранее Соловьев в своей программе на телеканале «Россия 1» прокомментировал марш нацистов в Киеве, раскритиковав игнорирование ситуации со стороны властей Украины. В ответ Бершидский опубликовал статью, в которой назвал марш «скромным по масштабам шествием националистов с маргинальными взглядами». Он также оправдал киевскую администрацию, заявив, что «у нее просто не было выхода: уведомление о шествии было подано в полном соответствии с украинскими законами». Кроме того, в этом материале он назвал Соловьева «поклонником Муссолини». Напомним, в марше националистов в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве приняли участие 100 человек. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие. Участники данного «Марша вышиванок» заявили о намерении воевать в Москве. Политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «марш вышиванок» в Киеве оказался малочисленным, но все равно показал, что нацисты чувствуют себя на Украине хозяевами. Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове, она существовала до лета 1944 года, пока ее не разгромила Красная армия у города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибло более 500 человек. По решению Нюрнбергского трибунала войска СС, к которым относилась «Галичина», признаны преступной организацией. Японцы заговорили о войне с Россией из-за идеи захоронить Ленина на Курилах 1 мая 2021, 18:17

Фото: ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Читатели новостного сайта Yahoo News Japan раскритиковали идею депутата городской думы Южно-Сахалинска, который через соцсеть призвал похоронить вождя русской революции Владимира Ленина на Итурупе. Как отметил депутат, такое решение поставит точку в переговорах с Японией по Курильским островам, «а также привлечет туристов на остров». На данный момент в аккаунте политика в соцсети поста с подобным заявлением нет. Однако публикация Yahoo News Japan возмутила японских читателей, которые отметили, что такое действие со стороны России станет для них «последней каплей», передает «ИноСМИ». «Тогда на «северных территориях» надо построить отделение храма Ясукуни. После того как Япония отвоюет острова. Буду молиться там о мире», – написал пользователь Aed. «На тех, кто ведет себя смиренно, оказывается максимальное давление. Это основа дипломатии. Слабому оппоненту навязываются правила, а самому можно их не соблюдать. Похоже, японцы до сих пор не поняли, что государственная мощь – это все», – возмутился пользователь под ником Mil. Кто-то из читателей также заметил, что остров Итуруп является «странным» выбором в контексте дискуссии о перезахоронении тела Ленина. «Ленин как-то связан с Итурупом?» – спросил Nag. Многих японцев удивила географическая удаленность Курил от Москвы. «Если его там похоронят, будет сложно совершать паломничество», – написал пользователь Iri. «Я думаю, Ленин не хочет, чтобы его похоронили в такой глуши», – добавил Mot. По словам одного из читателей, подобные предложения «неуважительны» по отношению к Ленину. Ранее читатели японского издания Daily Shincho негативно отреагировали на материал о тренировках российских спортсменов-серфингистов на Курилах, пригрозив им акулами и предложив запретить въезд в страну. Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ургант объяснил, почему Россия на первом месте по числу олигархов 1 мая 2021, 18:01

Фото: 1tv.ru

Текст: Ксения Панькова

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» пошутил про отдых в майские праздники, объяснив, почему Россия на первом месте по числу олигархов. «Почти половина российских компаний планируют работать с 4 по 7 мая. Сейчас они 10 дней не хотят отдыхать. Потом они будут бойкотировать 4-дневную рабочую неделю. На пенсию будут специально позже выходить. А потом мы удивляемся, что у нас страна на первом месте по количеству олигархов», – сказа Ургант. Ранее эксперты заметили тенденцию роста цены на посуточную аренду дачных домов после объявления длинных майских выходных в России. Их стоимость выросла на 20%. Украинцев предупредили о риске остаться без горячей воды и отопления 2 мая 2021, 06:57

Фото: Winfried Rothermel/

Picture Alliance/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

С 20 мая жители Украины могут остаться без горячей воды, не исключен срыв будущего отопительного сезона, сообщил глава «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук. Как поясняет украинское издание Obozrevatel, такая ситуация сложилась из-за «перехода теплокоммунэнерго на рыночные условия покупки газа при условии огромных долгов и в ситуации, когда за горячую воду и тепло им платят уже после использования услуги, а за голубое топливо придется вносить предоплату». После того, как закончится срок действия документа, обеспечивающего нынешний тариф, «предприятия должны закупать газ по предварительной оплате», сказал Блащук. «А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление. А что делать тепловикам? Как рассчитаться с долгами еще и купить газ», – заявил он, добавив, что «отопительного сезона может и не быть». Один из крупных участников рынка заявил, что на платформе оператора ГТС поставщики тепла и горячей воды уже значатся как потребители без поставщика газа. Значит, газ им должны отключить. Даже если отключения не будет, остается вопрос с тарифами. Издание поясняет, что стоимость газа без спецобязательств будет меняться каждый месяц, а зимой может быть примерно на 40% выше, чем летом. При открытии рынка украинским властям придется пересмотреть цены на горячую воду и тепло. «Сдерживали тарифы годами. А теперь что делать? Резко повышать? Горячая вода и так дорогая, а летом убыточная», – заявили в «Укртеплокоммунэнерго». Напомним, Верховная рада назначила новым министром энергетики и угольной промышленности Германа Галущенко – вице-президента «Энергоатома». Кроме того, украинский кабмин снял Андрея Коболева, занимавшего пост исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко. Посла России вызвали в МИД Швеции из-за санкций против чиновников ЕС 1 мая 2021, 16:24

Фото: REUTERS/Yves Herman

Текст: Ксения Панькова

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев вызван в МИД страны в связи с российскими санкциями в отношении восьми чиновников ЕС, сообщает France Presse со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства страны. Как заявил агентству официальный представитель шведского МИДа Матс Самуэльсон, посол был вызван, чтобы «выразить наш протест в связи с мерами РФ». МИД Швеции считает, что «в отличие от санкций ЕС… российские санкции не обоснованы, юридически не ясны и выражают политические мотивы», передает РИА «Новости». Напомним, в пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Россия ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Гузеева заявила о «сознании Шариковых» у россиян 1 мая 2021, 17:03

Фото: Let's Get Married!/YouTube

Текст: Ксения Панькова

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева высказала свое мнение о громко разговаривающих в общественном транспорте россиянах, отметив, что у них «сознание Шариковых». Гузеева ответила на пост телеведущей Леры Кудрявцевой, которая возмутилась поведением россиян в своем Instagram. Она отметила, что громко говорить по телефону в публичном месте недопустимо и спросила у своих подписчиков, как они относятся к таким ситуациям. «Хамы, Лер! Всегда об этом думаю. Хотят жить, как в Швейцарии, но сознание Шариковых», – написала Гузеева в комментариях. Многие пользователи соцсети согласились с актрисой, однако некоторые отметили, что Гузеева сама ведет себя, как с «торговка на базаре». Ранее Гузеева выступила с обращением к пользователям соцсетей, которые оставляют нелицеприятные комментарии в ее адрес. Володин назвал важнейшее изменение в законе с 1 мая 1 мая 2021, 17:32

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в мае вступает в силу ряд важных для россиян законов. В их числе штрафы за высадку детей без билета из транспорта, предупреждение банкротства НПФ, льготы при поступлении в вузы для детей полицейских и росгвардейцев, а также упрощение получения налоговых вычетов. «Отдельно отмечу поправки о штрафах за высадку детей из транспорта. Случаи, когда ребенка из-за неоплаченного проезда оставляют одного на дороге, недопустимы. Это создает угрозу его жизни и здоровью. Теперь водитель или контролер будут понимать, что, высаживая ребенка, они нарушают федеральный закон и будут нести ответственность до 30 тыс. рублей», – написал Володин в своем Telegram. Напомним, в России 7 марта вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. Тансыккужина описала свои чувства от инцидента с флагом на ЧМ по шашкам 1 мая 2021, 23:57

Фото: Warcaby/Youtube

Текст: Антон Антонов

Действующая чемпионка мира по шашкам россиянка Тамара Тансыккужина назвала абсурдной ситуацию, когда на чемпионате мира в Польше со стола убрали российский флаг. Тансыккужина, заявила, что «чемпионат запомнится этим инцидентом». По ее словам, «это самый яркий чемпионат из всех», которые она может вспомнить. Чемпионка отметила широкую реакцию общественности и властей России на случившееся. Она подчеркнула, что «флаг – это святое», «без внимания невозможно оставлять такие вещи». «Нельзя создавать прецедент. Нужно четко обозначить свою позицию», – приводит ее слова ТАСС. Она заявила, что шашки имеют к Всемирному антидопинговому агентству «самое далекое отношение». Случившееся «вмешательство, нарушение регламента» Тансыккужина считает «некрасивым». Она отметила, что те три секунды, за которые со стола убрали флаг, были для нее очень эмоциональными: «И удивление, и досада, и возмущение, и желание сконцентрироваться и работать дальше – все это повлияло на результат». «Настрой рабочий. Играем, разбираем, ищем варианты усиления игры», – сказала Тансыккужина, проигравшая партию в день инцидента. – Они извинились, но очки потеряны, и я до сих пор не могу ее (соперницу) догнать». Тансыккужина считает, что проигранная «партия может быть ключевой для исхода чемпионата». «Больше у меня проигрышей не было», – указала она, отметив, что «отстает, не намного, но отстает». В субботу партия в классические шашки длилась почти четыре часа. Победителя определить не удалось, поэтому вечером состоялась партия в быстрые шашки и блиц. Россиянка победила, завоевав дополнительные очки, но перевес пока на стороне соперницы – представительницы Польши Натальи Садовской. Финальный матч проходит в Польше с 23 апреля по 3 мая. Во вторник во время четвертого раунда противостояния один из представителей организаторов прямо во время матча подошел к столу и отклеил наклейку с именем Тансыккужиной и российским флагом, а также убрал со стола флаг России. Решение убрать российскую символику было продиктовано санкциями ВАДА. Россиянка проиграла ту партию. Российские хоккеисты разгромили команду Чехии на юниорском ЧМ со счетом 11:1 2 мая 2021, 03:30

Фото: Матч ТВ/Youtube

Текст: Антон Антонов

Российская сборная одержала победу над чехами, которая стала самой крупной в истории противостояния двух стран на юниорских чемпионатах мира, сообщила Федерация хоккея России. Игра, которая состоялась в американском Фриско, завершилась со счетом 11:1 (3:0, 3:1, 5:0). Матвей Мичков забросил чехам три шайбы (он лидирует в списке лучших снайперов чемпионата), Федор Свечков и Прохор Полтапов – по две, Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Данила Юров и Дмитрий Кателевский – по одной. У сборной России сейчас девять очков, она лидирует в группе B и ранее досрочно вышла в четвертьфинал, ее соперник пока не определился, передает РИА «Новости». Напомним, сборная России в овертайме обыграла команду США со счетом 7:6 на юниорском чемпионате мира, уступая по ходу встречи 1:5. Захарова заявила, что США подорвали свою консульскую работу в России 1 мая 2021, 15:23

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США сами подорвали свою консульскую работу в России. «На протяжении нескольких лет США не просто безобразно работали в консульской сфере, они подорвали всю свою консульскую работу. Только сделали это сами, но при этом прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России, что неправда», – заявила Захарова в интервью Sputnik на русском. По ее словам, решение о том, на каком направлении работает дипломат, занимается он культурой, экономикой или консульскими вопросами, принимает сама страна. В связи с этим дипломат подчеркнула, что «не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона – уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении». Захарова назвала систему выдачи виз США архаичной из-за очных собеседований и увеличенных сроков ожидания, отметив, что Россия продолжает выдавать американским гражданам визы в срок от семи до десяти дней, несмотря на высылку из Штатов сотрудников российского посольства. Накануне посольство США заявило, что с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неимиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня. При этом подчеркивалось, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве. В МИД заявили, что решение посольства США в Москве приостановить обработку заявок на неиммиграционные визы демонстрирует архаичность американских дипломатических и консульских служб. Названы способные вызывать тромбоз, инсульт и инфаркт продукты 2 мая 2021, 01:55

Фото: Robin Loznak/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев рассказал, злоупотребление какими продуктами может привести к инсульту и инфаркту у людей старше 45 лет. Карасев рекомендовал есть красное мясо не чаще двух раз в неделю, причем порция не должна превышать 150 грамм. Он пояснил, что из красного мяса, а также сыра и яиц бактерии могут формировать токсичное соединение триметиламин. Когда «печень пытается от него избавиться», она «окисляет его», получается ТМАО – триметиламиноксид. «Оно напрямую повреждает эндотелий», – приводит слова врача РИА «Новости» со ссылкой на радио «Говорит Москва». Как заявил медик, повреждения эндотелия и колебания глюкозы приводят к образованию шероховатой атеросклеротической бляшки, вокруг которой начинается турбулентное движение крови – источник тромбоза, а позднее – инсульта и инфаркта. Напомним, диетолог назвал безвредное для организма количество съеденных яиц на Пасху и отметил,что при выходе с поста не следует налегать на пасхальные продукты, поскольку они могут нанести вред организму. В московском театре сорвали премьеру спектакля о протестах в Белоруссии 2 мая 2021, 11:50

Фото: Анна Астахова/wikipedia.org

Текст: Ксения Панькова

Вечером 1 мая в московском театре «Театр.doc» была сорвана постановка о событиях в Белоруссии, произошедших летом 2020 года, сообщил драматург и сценарист Иван Угаров. «Во время документального спектакля «Соседи» выяснилось, что в «Театре.doc» заложена бомба. Спектакль сорван, всех вывели на улицу, все службы здесь, сейчас ждут кинолога», – написал он на своей странице в Facebook. При этом драматург пояснил, что бомба не была обнаружена. «Соседи» – созданный совместно с медиапроектом «Август 2020» спектакль о людях, которые пострадали в результате действий силовиков во время протестов в Белоруссии летом прошлого года. Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. В марте КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в Белоруссии возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях.