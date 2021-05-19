В московской школе проведут проверку после бегства ребенка

Служебное расследование будет проведено в школе в Москве, из которой сбежал воспитанник дошкольной группы. После инцидента в школе будет установлен постоянный контроль за входом, сообщила директор школы №338 Мария Андрианова.

Ранее в Сети появилась информация о том, что из детского сада сбежал ребенок-аутист. Родители мальчика требуют уволить руководство московского детсада №338. Сообщалось, что мальчик один дошел до пруда у Ивановского кладбища, расположенного в километре, где его из воды спас прохожий, передает РИА «Новости».

«Сегодня, 18 мая, во время полдника один из наших воспитанников покинул территорию образовательной площадки с дошкольными группами. Как только индивидуальный ассистент ребенка и воспитатель обнаружили пропажу мальчика, они начали самостоятельные поиски ребкнка на этаже, а затем обратились к сотруднику охраны. Он пояснил, что похожий ребенок вышел вместе с родителем. С помощью видеокамер было установлено, что воспитанник покинул здание образовательной организации следом за посетительницей», – сообщила Андрианова.

Она уточнила, что сотрудники и родители ребенка нашли его практически сразу. Также на место были вызваны сотрудники полиции и бригада скорой помощи. После осмотра медиками ребенка отправили домой.

«В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование, в ходе которого все виновные в произошедшем будут наказаны. Ассистент, осознавая ответственность за случившееся, принял решение об увольнении. Охранному предприятию направлена официальная претензия за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Также в образовательной организации будут приняты соответствующие меры технического характера и организован постоянный контроль старшего воспитателя за входом и выходом в здание», – добавила директор учреждения.

Ранее сообщалось, что на Сахалине 11-летний воспитанник дома-интерната для умственно отсталых сбежал и погиб.