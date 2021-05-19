Банду похитителей смартфонов для краж через онлайн-банки задержали в Москве

В Германии захотели «поделить» Россию из-за большой территории

Читатели немецкого издания Die Welt выразили возмущение в связи с тем, что российский народ обладает самой большой территорией в мире, предложив «поделить» Россию «по-братски» с другими странами.

Издание выступило материал, посвященный российским территориям в Арктике. Газета отметила растущий интерес разных стран к природным ресурсам в регионе, который становится более доступным из-за изменения климата. Но Россия, как пишет издание, «намерена установить барьер» для других государств и предостерегает Запад от выдвижения претензий относительно Арктики.

Некоторые пользователи начали оставлять откровенно русофобские комментарии под материалом газеты.

«Этот 145-миллионный народ уже обладает самой большой территорией в мире, чего он еще хочет? Ну да, когда-нибудь технологии позволят нейтрализовать российское ядерное оружие, и тогда все станет по-другому. Тогда русскому народишку останется лишь то, что соответствует его численности, то есть территория размером с Польшу. А остальное по-братски поделят между собой другие страны. Надеюсь дожить до этого. Но даже если не получится, то эта Россия с парочкой жителей все равно не будет существовать вечно», – передает РИА «Новости» сообщение пользователя Egal E.

«Что вы там сказали? «Арктика» принадлежит России? Не на этой планете...» –добавил gray m.

«После энергетического перехода на Западе нефть и природный газ никому не будут нужны, они будут запрещены, и пусть себе эти русские сидят там, в Арктике, в этих бесполезных просторах», – высказался Ludwig B.

«Однако морские торговые пути и другие полезные ископаемые нужны Западу, и поэтому надо дать русским понять, что «русская Арктика» - это просто сон. Да еще и дурной», – ответил ему gray m.

Но были и те, кто высказал иную точку зрения.

«В этой статье ничего не говорится о том, что Северный морской путь проходит в территориальных водах России или в ее экономической зоне. Самопровозглашенный мировой охранник, «голубь мира» под названием Соединенные Штаты, вновь хочет участвовать – другого и не следовало ожидать», – отметил tdb.

«Претензии русских полностью соответствуют международному праву. Основанием для этого служит Хребет Ломоносова, который проcтирается от берегов России до Гренландии и является частью российского континентального шельфа. Согласно действующей Конвенции по морскому праву, акватория вокруг этого шельфа – часть российской исключительной экономической зоны. То есть никаких ужасных русских и чего-то в этом роде», – заключил Fred M.

В апреле министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности.

Напомним, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «Наступление» НАТО в Арктику вызывает вопросы у России, поскольку это российская земля и воды.