Путин призвал к ритмичному выполнению его послания Путин решил рассмотреть перенос переписи населения на октябрь Путин заявил о важности доступа регионов к инфраструктурным кредитам 19 мая 2021, 14:04 Текст: Алина Назарова

Все российские регионы, способные обслуживать инфраструктурные кредиты, должны иметь возможность их получать, заявил президент Владимир Путин, открывая совещание по реализации отдельных положений послания Федеральному Собранию. «Нужно сделать так, чтобы все субъекты Федерации, способные обслуживать инфраструктурные кредиты, могли бы их реально получить», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС. Он напомнил, что для расширения доступа регионов к инструментам развития российские власти приняли решение снизить их долговую нагрузку: заместить более дорогие коммерческие займы бюджетными, а также реструктуризировать выданные в прошлом году бюджетные кредиты. Кроме того, Путин призвал крупные компании связать свои инвестпрограммы с планами регионов. «Особо обращаю внимание руководства наших крупнейших компаний, прежде всего РЖД, Газпрома: уважаемые коллеги, вы должны активно включиться в эту работу. Связать, синхронизировать свои инвестиционные планы и программы с новыми возможностями регионов по развитию их инфраструктуры», – подчеркнул он. В апреле в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил предоставить регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых на срок 15 лет, на такие займы будет выделено 500 млрд рублей.

Анонсирован запуск Путиным и Си Цзиньпином строительства ядерного объекта 18 мая 2021, 04:56

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского ядерного объекта, сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. Она сообщила, что глава китайского государства «по видеосвязи из Пекина» вместе с президентом России «примет участие в церемонии запуска российско-китайского проекта в области ядерной энергетики». Церемония состоится в среду, передает РИА «Новости». Наименование объекта не указывается. В 2019 году Росатом и Китайская национальная атомная корпорация подписали контракт на седьмой и восьмой блоки Тяньваньской АЭС. В марте 2021 года Росатом сообщил, что на май запланирован «первый бетон на седьмом блоке Тяньваньской АЭС», передает ТАСС. 23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН. Путин и Си Цзиньпин запустят строительство энергоблоков на двух китайских АЭС 18 мая 2021, 09:30

Фото: Wang jianmin/Reuters

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин в среду, 19 мая, по видеосвязи примет участие с председателем Китая Си Цзиньпином в церемонии начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна в КНР, сообщает пресс-служба Кремля. «19 мая 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином примет участие (в формате видеоконференции) в торжественной церемонии по случаю начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин также сообщила, что президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского ядерного объекта. В июне 2018 года Россия и Китай договорилась о строительстве новых энергоблоков для атомных электростанций. Росатом спроектирует ядерный остров станции «Сюйдапу» в Китае, а также поставит ключевое оборудование для четырех блоков АЭС – два для «Сюйдапу» и два для станции «Тяньвань». Строительство планировалось начать в декабре 2020 года, пишут «Ведомости». США назвали возможные сроки встречи Путина и Байдена 18 мая 2021, 15:24 Текст: Алина Назарова

Вашингтон ожидает, что встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоится в предстоящие недели, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. «Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в предстоящие недели», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости». Он также заявил, что США предпочитают иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. «Мы бы предпочитали иметь более стабильные и более предсказуемые отношения с Россией», – сказал он. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что встреча Путина и Байдена якобы может пройти в Швейцарии. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов России и США. Напомним, Байден в апреле позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях. В России назвали возможное место встречи Путина и Байдена 18 мая 2021, 10:35 Текст: Наталья Ануфриева

Москва до сих пор не дала официального согласия на саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, однако, по данным источников в российских госструктурах, встреча может состояться в Швейцарии. При этом многое будет зависеть от намеченных на 19-20 мая переговоров глав дипломатических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Источники сообщают, что российская сторона готова работать с предложенными США датами встречи президентов, несмотря на то, что Кремль до сих пор не дал Белому дому однозначного согласия на проведение саммита, передает «Коммерсант». Сообщается, что многое может проясниться на этой неделе в Рейкьявике, где «на полях» министерского заседания Арктического совета впервые встретятся Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Они должны будут обсудить модальности саммита и, прежде всего, его возможную повестку. Источники также сообщают, что если встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится, то местом ее проведения может стать Швейцария. Однако никаких решений еще не принято, эта страна называется лишь «наиболее вероятной» площадкой саммита. Отметим, что в ноябре 1985 года в Женеве в самый разгар «холодной войны» состоялась историческая встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом. Считается, что с этого саммита напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона начала спадать. Между тем в Швейцарии не стали комментировать информацию о возможной встрече на своей территории Путина и Байдена, передает РИА «Новости». В МИД страны отказались также прокомментировать информацию о том, что ранее Швейцария направила в Москву и Вашингтон ноту с предложением предоставить место для встречи глав государств. Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса 18 мая 2021, 11:27

Фото: TASS/YouTube

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил, что в ближайшее время в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса. «Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. В понедельник ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт». Во вторник Путин принимает верительные грамоты у 23 послов. Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Путин подписал указ о создании президентского Фонда культурных инициатив 17 мая 2021, 16:56 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании президентского Фонда культурных инициатив. «В целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий постановляю считать целесообразным создание Президентского фонда культурных инициатив. Установить, что учредителем Фонда является Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества», – говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Отмечается, что основной целью фонда является «обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, реализуемых некоммерческими организациями (…), коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями». О создании Фонда глава государства объявил в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля. Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству энергоблоков АЭС в Китае 19 мая 2021, 12:38

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт началу строительства седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции (АЭС) и третьего и четвертого блоков АЭС «Сюйдапу» в Китае. Лидеры двух стран приняли участие в этой торжественной церемонии по видео-конференц-связи. Трансляция начала подачи бетона на площадках возведения новых энергоблоков стартовала после того, как президент России и председатель КНР, получив доклады о готовности, поочередно дали команду начинать работу, передает ТАСС. «Начинайте работу», – сказал Путин, передает РИА «Новости». В ходе церемонии он также заявил, что Россия готова и дальше развивать совместный с Китаем опыт в создании АЭС. Кроме того, Путин заявил, что Россия и Китай достигли существенных успехов во всех областях, сейчас отношения вышли на самый высокий уровень, все договоренности выполняются. «За прошедшее с подписания договора (о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве) время Россия и Китай достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия во всех без исключения областях: в политике, международных делах, торговле и экономке, культурно-гуманитарных обменах. Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень», – сказал он. Возвращаясь к теме сотрудничества по атомной энергии, Путин отметил, что все достигнутые на высшем уровне договоренности последовательно и неуклонно выполняются. Россия и Китай имеют опыт длительного и тесного сотрудничества в атомной отрасли. С участием РФ в КНР уже были построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Москва и Пекин взаимодействуют и в проекте строящегося в КНР энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600. Тяньваньская АЭС – самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков №1 и №2 с реакторами ВВЭР-1000 состоялся в 2007 году. Третий блок начал работу в декабре 2017 года, четвертый был передан в эксплуатацию в декабре 2020 года, на них также работают реакторы ВВЭР-1000. Сейчас стороны готовятся к началу строительства четвертой очереди (блоки №7 и №8) Тяньваньской АЭС. В соответствии с ранее подписанным контрактом российская сторона будет проектировать так называемый ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих блоков. В июне 2019 года Росатом и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение энергоблоков №3 и №4 АЭС «Сюйдапу» на северо-востоке Китая в провинции Ляонин, округ Хулудао. Это два энергоблока российского дизайна также с реакторами ВВЭР-1200. Ранее сообщалось, что сооружение блока №3 намечено начать в октябре 2021 года, блока №4 – в августе 2022 года. Пуск блока №3 запланирован на 2027 год, блока №4 – на 2028 год. Путин усилил меры безопасности в Петербурге на время проведения ЧЕ-2020 17 мая 2021, 21:30 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин подписал указ, усиливающий меры безопасности в Петербурге и Выборгском районе Ленобласти на время проведения чемпионата Европы-2020 со 2 июня по 12 июля. «Ввести со 2 июня по 12 июля 2021 года на территориях города Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности в связи с проведением мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года (далее - чемпионат Европы по футболу)», – говорится в документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее в УЕФА сообщили, что три матча группы E, первоначально запланированные на Дублин, будут перенесены на стадион «Санкт-Петербург». Кроме того, в Петербурге пройдут и ранее внесенные в план три матча группы В и четвертьфинал. Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. Путин поручил договориться с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО 17 мая 2021, 14:55 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин поручил подписать с Таджикистаном соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО. «Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между РФ и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Республики Таджикистан. Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с Таджикистанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное соглашение, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее сообщалось, что, согласно тексту соглашения, общее руководство войсками объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять командующий Центрального военного округа Вооруженных сил России, передает РИА «Новости». Согласно документу, координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять главком ВКС России. Общее руководство силами, выделенными в состав региональной системы ПВО, будет осуществлять командующий войсками ЦВО, а управление совместными действиями войск в границах отдельного района коллективной безопасности будет осуществлять командующий Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной Вооруженных сил Таджикистана. Соглашение заключено на неопределенный срок, но каждая из сторон вправе в любое время прекратить его действие, направив предварительно партнеру письменное уведомление. После истечения шести месяцев соглашение прекращает свое действие. МИД выразил надежду на достижение договоренностей по встрече Путина и Байдена 19 мая 2021, 10:12 Текст: Алина Назарова

Москва надеется на достижение договоренностей по встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «Нам мешает (дать официальное согласие на встречу), строго говоря, незавершенность нашего анализа того, как заявления Соединенных Штатов соотносятся с их практическими действиями, это единственная помеха. Но я думаю, что в ближайшее время мы эти размышления закончим, и, наверное, какие-то договоренности будут достигнуты, и о них будет соответствующее официальное объявление сделано», – сказал дипломат, передает РИА «Новости». Он также выразил мнение, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном придаст политический импульс для достижения общего компромисса по иранской ядерной сделке. «Политический импульс в виде соответствующего контакта глав внешнеполитических ведомств России и США, конечно, сейчас был бы очень важен и востребован», – сказал он, передает ТАСС. В среду вечером в Рейкьявике госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым после завершения основной программы министерской сессии Арктического совета (АС). Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что встреча Путина и Байдена якобы может пройти в Швейцарии. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов России и США. Напомним, Байден в апреле позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Кремль анонсировал серию военных совещаний Путина в Сочи на следующей неделе 18 мая 2021, 15:07 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет серию военных совещаний в Сочи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да. Такие совещания планируются», – сказал он, отвечая на вопрос о проведении совещаний. Также Песков отметил, что не исключено проведение встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает РИА «Новости». Ранее Песков сообщил, что в среду Путин проведет совещание с правительством по реализации отдельных положений послания Федеральному Собранию. Путин примет верительные грамоты у 23 послов 17 мая 2021, 15:24 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин во вторник примет верительные грамоты у 23 послов, в частности у дипломатов Польши, Нидерландов, Боливии и Швейцарии, сообщила пресс-служба Кремля. «Восемнадцатого мая президент России Владимир Путин примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца», - говорится в сообщении на сайте Кремля. Верительные грамоты вручат: Желько Самарджия (Босния и Герцеговина), Халид Абдулла Краием Шавабка (Иордания), Жозе Матеуш Муария Катупха (Мозамбик), Жозе Антонио Морато Тавареш (Индонезия), Хесвар Джанке (Маврикий), Франк Ханс Данненберг Кастельянос (Доминикана), Адам Бешир Махамуд (Чад), Владимир Головатюк (Молдавия), Кристина Марти Ланг (Швейцария), Саид Тайеб Джавад (Афганистан), Алфреду Криштовау Гомеш Лопеш (Гвинея-Бисау), Ахмед Бен Насер Аль Тани (Катар), Бенсон Генри Оума Огуту (Кения), Гульнара-Клара Самат (Киргизия), Кшиштоф Адам Краевски (Польша), Хиллес Арно Бесхоор Плух (Нидерланды), Мзувукиле Джефф Макетука (ЮАР), Сасиват Вонгсинсават (Таиланд), Эдуардо Антонио Зуайн (Аргентина), Вилаван Йиапохэ (Лаос), Кристиан Истрате (Румыния), Мария Луиса Рамос Урсагасте (Боливия), Эдуардо Рауль Эскобар Марин (Чили). Напомним, 30 апреля российский посол в Белоруссии Евгений Лукьянов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел республики Владимиру Макею. Кремль выразил уверенность в безальтернативности трехсторонних договоренностей по Карабаху 17 мая 2021, 13:07 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин убежден в безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент является убежденным сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей, и сейчас прикладываются энергичные усилия для разрядки напряженности и исправления ситуации на границе», – передает его слова РИА «Новости». Представитель Кремля не ответил на вопрос о том, получил ли президент письмо и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна о военной помощи. Песков добавил, что «все эти вопросы неоднократно обсуждались в ходе двусторонних контактов». По его словам, Россия находится в постоянном контакте с Азербайджаном и Арменией по вопросу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров. ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области. Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. В МИД рассказали о предложениях ряда стран по проведению встречи Путина и Байдена 18 мая 2021, 12:40 Текст: Алексей Дегтярев

Сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов России и США, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. «Целый ряд государств предлагал и продолжает предлагать свои возможности для организации встречи президентов России и США, и мы признательны им всем за проявленный интерес, за добрую волю в этом вопросе. Все они, я уверен, сделали бы максимум, чтобы предоставить самые комфортные условия», – цитирует Рябкова ТАСС. Окончательной договоренности о встрече пока нет, указал он. «Но я думаю, что в любом случае, если договоренность будет достигнута, это будет одна из европейских дипломатических столиц», – приводит слова замминистра РИА «Новости». Он добавил, что российская сторона признательна всем, кто проявил интерес и предложил свои услуги. «Но когда решаются такого рода вопросы, вначале стороны приходят к общему знаменателю по существу, а потом уже обсуждают время и место. У нас главное пока до конца не отработано», – пояснил он. При этом Рябков не исключил, что местом переговоров может стать Швейцария. «Я думаю, что еще какое-то время понадобится, прежде чем что-то можно будет объявить с точки зрения того, где и когда может состояться гипотетический саммит, о котором мы сейчас говорим», – добавил он. Стороны прорабатывают разные аспекты вероятных переговоров, российская сторона зафиксировала все, что на эту тему заявляла американская, «в том числе на самом высоком уровне». «Если и когда окончательная договоренность о саммите будет достигнута, подготовка будет глубокой и потребует определенного времени», – сказал он в интервью РБК. По его словам, потенциальный саммит может стать крупнейшим мероприятием в двусторонних переговорах, он также может быть «очень серьезным сигналом всему международному сообществу». Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях. Путин заявил об ухудшении ситуации с международной безопасностью 18 мая 2021, 12:12 Текст: Евгения Шестак

Ситуация с мире остается нестабильной, деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружением вызывает озабоченность, заявил президент России Владимир Путин. «Озабоченность вызывает деградация система стратегической стабильности и контроля над вооружением. Вновь поднимает голову терроризм, усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью. Высокие риски по-прежнему несут наркоторговля и оргпреступность», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, застарелые региональные конфликты в Афганистане, Ливии, на Ближнем Востоке. «Россия об этом хорошо знает и с тревогой следит за развитием ситуации. Мы стали свидетелем резкой эскалации на Ближнем Востоке», – сказал он. Глава государства отметил, что развитие Афганистана имеет ключевое значение для безопасности в регионе, Россия продолжит оказывать содействие установлению в этой стране мирной жизни. Он добавил, что Россия и впредь будет поддерживать прямые межафганские переговоры по вопросам национального примирения, в том числе по линии ШОС. Также Путин отметил, что Россия будет содействовать поиску справедливого решения приднестровской проблемы и территориальной целостности Молдавии. «В наших подходах взаимодействия с Республикой Молдова исходим из традиций дружбы и общих духовных ценностей, связывающих наши народы... Будем и впредь содействовать поиску справедливого решения проблемы приднестровского урегулирования, достижению договоренностей об особом надежно гарантированном статусе Приднестровья при соблюдении суверенитета и обеспечении территориальной целостности Молдовы», – сказал Путин. По словам президента, обеспечить мир, безопасность, устойчивое развитие можно только усилиями всего международного сообщества, Россия призывает к сотрудничеству. «Наша страна оказывает адресную помощь более чем 60 государствам на всех континентах. Мы делимся опытом и помогаем в налаживании производства отечественных препаратов... Вместе с другими странами занимаемся преодолением долгосрочных и социальных последствий пандемии. Еще раз повторю, обеспечить мир, безопасность и устойчивое глобальное развитие можно только усилиями всего международного сообщества. Мы призываем к слаженной работе государства – членов совета безопасности ООН и всех заинтересованных стран», – сказал он. Путин призвал страны делать все, чтобы не допустить повторения Второй мировой войны, забвения ее уроков. «Мы все обязаны беречь бесценный опыт и дух союзничества в борьбе с общими вызовами и угрозами, помнить, к чему приводят попустительство, национализм и ксенофобия, и сообща вырабатывать позитивную объединительную повестку дня для формирования более справедливого и демократического многополярного мирового порядка, обеспечения благополучия и процветания всего человечества», – добавил президент. Ранее Путин, выступая перед иностранными послами, заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем, вспышка конфронтации привела к большому количеству жертв. Во вторник Путин принимает верительные грамоты у 23 послов. Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.