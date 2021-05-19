В Совфеде заявили об угрозе иностранных цифровых платформ для суверенитета России

Член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Ольга Ковитиди выразила мнение, что зависимость в той или иной степени от иностранных цифровых платформ сегодня не соотносится с государственным суверенитетом.

По мнению парламентария, необходима подготовка комплексной программы, в которой будут введены понятия «цифрового суверенитета» и «цифрового иммунитета» и включен целый ряд мероприятий, направленный на противодействие деструктивной деятельности иностранных цифровых платформ, составляющих угрозу суверенитету России. «Необходимо продумать особенности внедрения иностранного цифрового, аппаратного и программного обеспечения в жизненно важные сферы российского государственного строительства и управления. Это угроза российской государственности», – отметила Ковитиди, слова которой приводит Telegram комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.

По словам сенатора, сегодня возникают серьезные вопросы к цифровым иностранным платформам по сбору и использованию персональных данных, распространению запрещенной информации, политической цензуре, ограничению распространения материалов, произвольной и надуманной чистке информации. «Нужно осознавать риски и ущерб, который может быть нанесён простым гражданам при помощи иностранных цифровых платформ», – считает Ковитиди.

Кроме того, представляющая в Совфеде Республику Крым Ковитиди прокомментировала очередную серию тенденциозных высказываний в адрес России.

«18 мая министр иностранных дел Канады Марк Гарно заявил, что Канада «глубоко обеспокоена ухудшением ситуации с правами человека» на Крымском полуострове и позволил себе осудить запрет одной из действовавших в Крыму экстремистских организаций. В тот же день член комитета Палаты представителей США по иностранным делам Билл Китинг заявил, что земли крымских татар «сегодня подвергаются незаконной оккупации», – заявила Ковитиди.

В ответ она напомнила «западным «доброжелателям», что на референдуме 2014 года все народы Крымского полуострова однозначно высказались за возвращение в состав России. «Спекуляции зарубежных чиновников и парламентариев относительно территориальной принадлежности отдельных субъектов РФ недопустимы и являются грубой попыткой вмешательства в суверенные дела нашей страны», – добавила она.

«Запад все чаще демонстрирует намерение использовать деструктивный инструментарий в своих попытках дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России. Подобные намерения не могут оставаться без ответа. Мы предпримем все необходимые шаги для защиты своего суверенитета» – заключила сенатор.