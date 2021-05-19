Фасад здания обрушился на двух человек в Москве Собянин опроверг информацию о застройке «РЖД Арены» жильем Москвича задержали за надругательство над дочерью в 2009 году 19 мая 2021, 13:49 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве задержали мужчину, который подозревается в надругательстве над 12-летней дочерью, сообщил источник в правоохранительных органах. Родственница девушки 1997 года рождения заявил правоохранителям, что с февраля по август 2008 года отец девочки «трогал ее за интимные места», сообщил источник РИА «Новости». Тогда девочке было 11 лет. «Он же, Виктор Г., в сентябре 2009 года надругался над своей дочерью. Возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», – добавил собеседник. Мужчину задержали 18 мая, он признался в содеянном. В феврале в Ленинградской области учителя задержали по подозрению в совершении половых преступлений в отношении несовершеннолетних.

Центральный детский магазин на Лубянке опечатали 18 мая 2021, 13:55 Текст: Елизавета Булкина

Центральный детский магазин в Москве опечатали за нарушение профилактических мер после проведения массового мероприятия, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве. «По поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой управление Роспотребнадзора по городу Москве возбудило административное расследование в отношении организатора площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований, – АО «Лубянка-девелопмент» по адресу: г. Москва, Театральная пр., д. 5, стр. 1. <…> 18 мая в отношении АО «Лубянка-девелопмент» применен временный запрет деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ с последующей передачей материалов дела в Тверской районный суд Москвы», – передает сообщение ведомства ТАСС. Напомним, 16 мая в ЦДМ на Лубянке была запланирована встреча с актерами фильма «Майор Гром». На мероприятии собралась толпа людей, после этого столичное управление Роспотребнадзора решило проверить Центральный детский магазин. Кабмин выделил 5 млрд рублей на кешбэк за путевки в детские лагеря 17 мая 2021, 20:04 Текст: Елизавета Булкина

На кешбэк за путевки в детские лагеря выделено 5 млрд рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «По поручению президента в 2021 году родители смогут вернуть половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Распоряжение о выделении на эти цели 5 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении на сайте правительства. Кешбэк за оплаченные путевки будет автоматически начисляться на карту «Мир». Воспользоваться программой смогут более 350 тыс. российских семей. Подробные условия программы будут утверждены в ближайшее время. Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил, что в России будет реализована программа поддержки студенческого и школьного туризма, включающая частичную компенсацию затрат на приобретение турпутевок по стране. По детскому отдыху кешбэк составит 50%. Президент поручил организовать программу к 15 мая. Отец детей от суррогатной матери обратился в КС из-за отказа в маткапитале 17 мая 2021, 17:46 Текст: Елизавета Булкина

Житель Тверской области обратился в Конаковский горсуд с иском к Пенсионному фонду. Мужчине, который является отцом девочек-близняшек, рожденных от суррогатной матери, отказали в получении материнского капитала. В деле предстоит разобраться Конституционному суду. По данным «Московского комсомольца», мужчина стал отцом двух девочек. Через некоторое время после рождения дочерей мужчина женился, и его супруга удочерила детей. Женщина решила обратиться в ПФР за маткапиталом, однако ей отказали. Тогда в Пенсионный фонд пошел папа девочек, но также получил отказ. Сотрудники ПФР пояснили, что не каждый отец имеет право получить маткапитал. В законе «О дополнительных мерах господдержки» указаны лишь несколько причин, когда поддержку может получить отец ребенка: мать ребенка скончалась, пропала без вести и признана умершей или лишена родительских прав. Закон ничего не говорит о том, что делать в случае, если дети рождены от суррогатной матери. Мужчина посчитал, что отказ на получение господдержки является ущемлением его прав. Он отметил, что закон ставит отцов, чьи дети родились от суррогатных матерей, в неравное положение с теми, кто является единственными усыновителями ребенка, поскольку такие мужчины право на маткапитал имеют. Судьи Конаковского суда не смогли решить спор и обратились в вышестоящую инстанцию. Они признали, что в законе есть серьезный пробел в области суррогатного материнства. Слушанье по делу в Конституционном суде назначено на 20 мая. Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект, предполагающий, что правом на суррогатное материнство смогут пользоваться только граждане России не старше 55 лет, состоящие в зарегистрированном браке. Нескольких участников несанкционированной акции у МГУ доставили в полицию 16 мая 2021, 21:55 Текст: Алексей Дегтярев

В отделение полиции по обслуживанию МГУ в Москве доставили 11 участников несанкционированной акции против закона о просветительской деятельности, сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников. «В отделение полиции по обслуживанию МГУ за участие в акции было доставлено 11 человек, на данный момент там остаются еще шесть человек», – пояснил правозащитник РИА «Новости». По его словам, в скором времени отпустят и шестерых оставшихся в отделении, на ночь там никого не оставят. Ранее в воскресенье во время несогласованной акции у МГУ задержали, а потом отпустили депутата Мосгордумы Павла Тарасова. Он сообщал, что планирует разбираться в ситуации с юристами. В Москве из-за эпидемии коронавируса сохраняются ограничения на проведение публичных мероприятий, включая митинги и шествия. Дети пострадали в школе Новокузнецка из-за распыленного вещества 19 мая 2021, 07:10 Текст: Антон Никитин

Медики в Новокузнецке госпитализировали 11 школьников, которые пострадали в среду при распылении неизвестного вещества в образовательном учреждении, сообщили в пресс-службе центра медицины катастроф Кузбасса. «Школа № 26, Новокузнецк. В результате распыления неизвестного вещества госпитализированы 11 детей, на месте работают бригады центра медицины катастроф и скорой помощи», – приводит текст сообщения ТАСС. По данным медиков, состояние пострадавших оценивается как легкой степени тяжести. Их возраст и обстоятельства инцидента устанавливаются. Напомним, в феврале несколько учеников в Благовещенске одновременно потеряли сознание, предположительно, из-за распыления неизвестного вещества. Дети пострадали в столкновении моторной лодки с судном в Астраханской области 16 мая 2021, 20:06 Текст: Алексей Дегтярев

В Астраханской области столкнулись маломерное судно и моторная лодка, пострадали трое детей, сообщил источник в экстренных службах. «По предварительным данным, пострадали трое детей и один взрослый», – заявил собеседник ТАСС. В региональном минздраве пояснили, что в результате ЧП пострадал один взрослый мужчина 1965 года рождения, его госпитализировали. В Москве загорелся мусор на площади 500 кв. метров 17 мая 2021, 14:30 Текст: Алексей Дегтярев

На севере российской столицы произошло возгорание мусора, площадь пожара составляет около 500 кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС. «Поступило сообщение о загорании мусора на открытой площадке на площади 500 кв. метров по адресу: Ильменский проезд, дом 15а, строение 3», – уточнили в ведомстве РИА «Новости». Пострадавших, по предварительным данным, нет, спасатели принимают меры для локализации пожара. Депутата МГД задержали и отпустили с несогласованной акции в Москве 16 мая 2021, 17:55 Текст: Алексей Дегтярев

Депутата Мосгордумы Павла Тарасова задержали, а потом отпустили на несогласованной акции у МГУ против закона о просветительской деятельности. «Да, задержание было фактически когда я попытался остановить грабителя, по факту хищения имущества – микрофон вырвал и начал убегать, а полиция вместо того, чтобы остановить его, почему-то решила задержать меня. Очень странная логика полиции», – заявил Тарасов РИА «Новости». Он добавил, что недавно вышел из отдела полиции. На него составили протоколы на задержание и доставление, планируют составить протокол об административном правонарушении из-за участия в несогласованной акции. «Но каких-то обвинений мне не предъявлялось. Весь разговор с полицией, когда я задавал вопросы, а зачем меня сюда привезли, были встречные вопросы, а сами ничего объяснить не могли», – указал парламентарий. Он добавил, что намерен разбираться в ситуации вместе с юристами. Отмечается, что у здания МГУ проходит акция ученых и общественных деятелей против закона о просветительской деятельности. Напомним, в Москве из-за эпидемии коронавируса сохраняются ограничения на проведение публичных мероприятий, включая митинги и шествия. Ранее столичное управление Роспотребнадзора решило проверить Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке после сообщений о массовом скоплении фанатов фильма «Майор Гром». Год издевавшуюся над новорожденным сыном жительницу Омской области приговорили 18 мая 2021, 16:46 Текст: Елизавета Булкина

Омский районный суд приговорил 31-летнюю жительницу деревни Халдеевка к четырем с половиной годам колонии общего режима за систематические издевательства над маленьким сыном. Женщина начала жестоко обращаться с сыном, когда ему был всего один месяц, издевательства продолжались около года с небольшим, пояснила гособвинитель Ольга Холодова. «Плохое самочувствие ребенка обнаруживалось либо отцом, когда он приходил с работы, либо патронажным медицинским работником. Фельдшер вызывала скорую, ребенка госпитализировали, и так были выявлены телесные повреждения», – передает ее слова NGS55.ru. При этом мать мальчика заявляла, что травмы он получил якобы сам, упав с дивана, или же травмы ему нанес старший брат, который старше на год. В больнице подтвердилось, что с ребенком жестоко обращалась именно мать. Женщина издевалась над младенцем даже на глазах у врачей – повредила ему слизистую, когда вводила в рот желудочный зонд. «Она его укачивала, и он падал с рук, бросала о бортик кровати из-за того, что плакал, а ее это раздражало. У ребенка образовалась черепно-мозговая травма. Естественно, это привело к определенным нарушениям в развитии. Вред здоровью обратимый, но повреждения ребенку причинены довольно серьезные. Для младенца перелом бедра, перелом плеча, локтя – это тяжкие телесные повреждения. Ребенок находился в шоке в реанимации долгое время», – Холодова. В итоге Бакшееву лишили родительских прав, ребенка у нее забрали. В сентябре мальчику исполнится три года, сейчас он живет в новой семье. Приемные родители рассказали, что он постепенно догоняет в развитии сверстников. Однако пока нельзя точно сказать, восстановится ли ребенок полностью. Гособвинение просило для Бакшеевой девять лет колонии. В частности, по одному из эпизодов уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. В облпрокуратуре не исключают, что будут обжаловать приговор. Ранее в Сети появилось видео, на котором бьют девочку. СМИ сообщали, что мать и бабушка избили ребенка якобы за то, что она слишком медленно одевалась в школу. Девочку вытолкали в подъезд, а ее вещи выкинули на улицу. Правоохранительные органы установили личности женщин. Выстрелившего в ребенка сигнальной ракетой охранника арестовали в Москве 17 мая 2021, 16:50 Текст: Елизавета Булкина

Суд в Москве арестовал охранника, который, как предполагают следователи, выстрелил в 10-летнего мальчика сигнальной ракетой, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. «Сегодня суд с учетом позиции Черемушкинской межрайонной прокуратуры избрал в отношении 21-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Он арестован на два месяца, до 15 июля. Прокуратура столицы ранее сообщала, что школьник без сопровождения взрослых катался на самокате возле магазина на юго-западе Москвы, охранник выстрелил в него сигнальной ракетой, в результате десятилетний мальчик получил гематому. Мать снятой с балкона пожарными шестилетней девочки в Омске наказали 17 мая 2021, 17:05 Текст: Алексей Дегтярев

В Омске 24-летнюю мать девочки, которая от голода забралась на балкон, пока родителей не было дома, привлекли к административной ответственности, сообщают местные СМИ. Происшествие случилось днем 15 мая, в полицию поступило сообщение, что в одном из домов Омска на третьем этаже в оконном проеме стоит ребенок, пишет «Омск-информ». Полиция приехала на место, вызвала пожарных, они сняли шестилетнего ребенка с окна. Девочка рассказала, что давно находится дома одна и хочет есть, при этом у ребенка был неопрятный внешний вид. Матерью девочки оказалась 24-летняя жительница города, она находилась в этот момент на работе, в магазине одежды. Она сообщила, что постоянно созванивалась с ребенком, но несколько дней назад потеряла сотовый. По ее словам, ребенок оставался дома с отцом, а она покинула квартиру до позднего вечера. К уголовной и административной ответственности она не привлекалась, на учете в полиции не состояла. Отец ребенка злоупотребляет алкоголем, у него есть судимости за совершение имущественных преступлений, незаконный оборот наркотиков и т. д. В день происшествия мать оставила девочку одну, поскольку супруг не вернулся домой с ночной смены. В садик ребенок не был устроен якобы из-за очередей. Сейчас девочку отправили в социально-реабилитационный центр, в отношении матери составили административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка, семья поставлена на профилактический учет. В конце апреля в Омске двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа, получив открытую черепно-мозговую травму, линейный перелом лобной кости, ушиб и ссадины мягких тканей головы и тела. Бродяга из Нижнего Новгорода рассказал, как с ним оказался пропавший мальчик 18 мая 2021, 13:47 Текст: Елизавета Булкина

Мужчина, в компании которого нашли пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика, заявляет, что ребенок просто захотел погулять с его собакой, сообщили в пресс-службе СК РФ. По данным СК, неизвестный 35-летний мужчина «ведет бродяжнический образ жизни» и имеет судимость. «В ходе допроса … мужчина сообщил, что познакомился с мальчиком накануне на детской площадке, поводом для знакомства послужила собака мужчины, с которой мальчик захотел погулять. На следующий день ребенок встретил вновь мужчину на детской площадке, и они покинули дворовую территорию и ушли гулять по Нижнему Новгороду», – передает заявление СК РИА «Новости». На теле ребенка не найдены повреждения, Мальчик находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Ласточка», где с ним работают психологи. «Мальчик изъят из семьи и помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В отношении матери ребенка проводится процессуальная проверка», – уточнили в пресс-службе регионального управления МВД. «В ближайшее время мальчик будет допрошен об обстоятельствах его исчезновения... Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям матери мальчика и иным лицам», – уточнили в ведомстве.



Сразу после пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего – это технический этап, необходимый для организации поисков и следственных действий. Напомним, ребенок пропал в понедельник утром – около 10.00 он вышел из квартиры и не вернулся. Его родные обратились в полицию. Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве. В поисках участвовали около 300 человек – сотрудники полиции и СК, волонтеры, местные жители. По предварительным данным, мальчик весь день провел с 35-летним мужчиной, гуляя по городу. Когда ребенка нашли, он был в истерике. В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности 17 мая 2021, 08:12 Текст: Алина Назарова

Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за очень высокой температуры в понедельник днем. «Оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Предупреждение о сильной жаре с температурой воздуха 30 градусов действует в столице с 11.00 17 мая до 18.00 17 мая. Кроме того, в Москве и Подмосковье в понедельник действует предупреждение о ветре порывами до 15 метров в секунду с 09.00 до 21.00. В Госдуме поддержали идею об увековечивании в Москве памяти Юрия Лужкова 18 мая 2021, 17:55 Текст: Елена Лексина

«В новейшей истории России, наверное, не так легко найти человека, который бы столько сделал для нашей столицы», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Ревенко. комментируя инициативу о присвоении имени покойного мэра Москвы Юрия Лужкова одной из улиц столицы. «На время работы Юрия Михайловича на посту мэра выпал один из тяжелейших периодов нашей истории. Страна переживала экономический кризис. Cтолица не имела тех доходов, которыми она располагает сейчас. Поэтому Лужкову все приходилось делать с колес. Недостаток бюджета Юрий Михайлович компенсировал невероятной энергией, с которой он работал. Москве очень повезло, что в те непростые годы у нее оказался именно такой мэр», – считает замсекретаря Генсовета «Единой России», ответственный секретарь партии по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко. «Мы просто обязаны увековечить память этого достойного человека, одного из самых ярких и выдающихся политиков нашей новейшей истории», – заключил Ревенко. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что группа из более чем 30 деятелей культуры и искусства направила ходатайство президенту Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении одной из улиц или площадей в центре столицы имени Лужкова, скончавшегося в конце 2019 года. По мнению депутата, москвичи сами должны определить место для увековечивания имени Лужкова. «Оптимально, если оно будет безымянным и без жилой застройки», – отметил парламентарий. Хинштейн напомнил, что ранее с аналогичным обращением в адрес Собянина выступила и большая группа депутатов Госдумы, включая руководителей фракций «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ. Власти Москвы назвали количество нарушающих масочный режим предприятий 18 мая 2021, 21:49 Текст: Елена Мирошниченко

Каждый день в Москве за нарушение масочно-перчаточного режима наказывают 40 предприятий торговли и общепита, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24». «Достаточно большое количество сотрудников разных контролирующих органов ежедневно проверяют предприятия торговли, общественного питания, другие предприятия... В среднем в день наказывается до 40 предприятий за невыполнение требований по маскам», – цитирует его РИА «Новости». По его словам, руководители Центрального детского магазина, который временно закрыли из-за нарушений обязательных требований профилактики коронавируса, «подрасслабились». Напомним, 16 мая в ЦДМ на Лубянке была запланирована встреча с актерами фильма «Майор Гром». На мероприятии собралась толпа людей, после этого столичное управление Роспотребнадзора решило проверить Центральный детский магазин.