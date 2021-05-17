Армия Израиля заявила о ликвидации командира одной из палестинских радикальных группировок

|
17 мая, понедельник | Последнее обновление — 14:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Чехии раскрыли новые подробности дела о взрывах складов во Вребтице
Разделы
Последние опросы Arab Barometer показывают, что самым популярным лидером в арабских странах остается турецкий президент Эрдоган. Не в последнюю очередь это связано с его антиизраильской позицией и действиями.
Подробности...
Я вспомнил, как фланировал по Парижу и сел на террасе выпить кофе. Рядом сидела компания старшеклассников, поразившая меня тем, что юноши и девушки (кстати, весьма пластические) явно пришли вместе, но при этом не общались между собой. Все они сидели, уткнувшись в смартфоны и что-то тюкали, совершенно презрев соблазны флирта.
Подробности...
16 мая 1871 года, в краткую, но яркую эпоху Парижской коммуны, была разрушена Вандомская колонна – отлитый из захваченных пушек памятник наполеоновским победам. Массово валили памятники и в России, и практически вчера – в Соединенных Штатах. Но памятники такого обращения с собой не прощают.
Подробности...
Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
Подробности...
Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
Подробности...
На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
|
|
Армия Израиля заявила о ликвидации командира одной из палестинских радикальных группировок
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Пресс-служба армии Израиля заявила, что израильские ВВС ликвидировали командира Северного подразделения палестинской группировки «Исламский джихад» Хасама Абу Харбида, который стоял за несколькими атаками с использованием противотанковых снарядов против израильтян.
«Истребители ИСА и ЦАХАЛа нанесли удар по Хасаму Абу Харбиду, командиру Северного дивизиона «Исламского джихада». Абу Харбид был командиром организации более 15 лет и стоял за несколькими террористическими атаками с использованием противотанковых ракет против израильского гражданского населения», – передает РИА «Новости» сообщение военных.
По данным армии, Абу Харбид руководил ракетными пусками по израильской территории и обстрелом военнослужащих, в том числе обстрелом приграничной полосы Израиля из противотанковых снарядов в первый день операции «Стражи стены», в результате которого был ранен один мирный житель.
Вскоре после сообщения о ликвидации Абу Харбида в секторе Газа, в израильском городе Беэр-Шева сработали сирены воздушной тревоги, сообщила армия.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая.
К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет эскалации. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу реки Иордан.
Эрдоган объявил о борьбе против угнетения палестинцев
|
|
Турция поддержит Иерусалим с той же решительностью, с какой она поддерживала Азербайджан в Нагорном Карабахе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении в связи с началом Ураза-байрама.
«Мы разгневаны гнетом террористического Государства Израиль. Израиль перешел все границы. Как мы решительно поддерживали борьбу Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации, сегодня мы с тем же чувством приступаем к действиям против угнетения в палестинских городах и Иерусалиме. С той же решительностью, с какой мы защищали нашу сирийскую границу», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».
По его словам, он провел переговоры с президентами и главами правительств 19 стран по ситуации в Газе. «Остановить Израиль – долг чести человечества. Мы призываем международное сообщество действовать. Участие ООН – необходимое условие. То, что нужно сделать, должно быть немедленно сделано, иначе неизбежны ужасные последствия», – добавил турецкий лидер.
Тем временем канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии государственного флага Израиля над зданием федеральной канцелярии Австрии в знак поддержки Израиля в конфликте с палестинским сектором Газа.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Боевое крыло ХАМАС подвергло массированному обстрелу юг Израиля
|
|
Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о массированном ракетном обстреле городов Ашдод, Сдерот и Беэр-Шеву на юге Израиля. О пуске ракет из анклава по югу Израиля заявили и другие палестинские группировки, сообщила радиостанция Saut Al-Aqsa.
По имеющейся у радиостанция информации, в городах Ашдод, Сдерот и Беэр-Шеву на юге Израиля не стихают сирены воздушной тревоги, передает ТАСС.
Другая радикальная группировка «Сарая Аль-Кудс» («Роты Иерусалима»), являющаяся вооруженным крылом палестинского «Исламского джихада», также информирует о пуске десятков ракет, сконцентрировав удары на Сдероте. С аналогичным коммюнике выступили и «Бригады Насера Салах-эд-Дина» (боевое подразделение «Комитетов народного сопротивления»).
Все они заявляют, что эти атаки стали ответом на бомбардировку в ночь на субботу жилого дома в лагере беженцев Эш-Шаты к западу от города Газа, в результате которой погибли восемь палестинцев, в том числе дети, и около 20 пострадали. Кроме того, радикалы называют обстрелы «местью» за погибших минувшим днем в стычках на Западном берегу реки Иордан.
Пресс-служба израильской армии в свою очередь сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа в субботу утром возобновили ракетные атаки на крупный город Беэр-Шева в южной части Израиля.
Ранее в ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Накануне Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.
В пятницу в Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».
В тот же день Израиль нанес удары по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором, как утверждает ЦАХАЛ, находился один из филиалов банка ХАМАС, а также по туннелю на юге сектора Газа, где были размещены серверы и военное оборудование ХАМАС. Также Израиль уничтожил офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе.
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Жертвами израильских ударов по сектору Газа, по последним данным Минздрава прибрежного анклава, стали 126 палестинцев, не менее 950 человек получили ранения.
По сообщениям СМИ, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Израиль ударом ракет разрушил высотку с офисами СМИ в Газе
|
|
Высотное здание в Газе, где располагались офисы мировых СМИ, разрушено ударом израильских ракет.
11-этажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, апартаменты и коммерческие компании, было поражено в субботу четырьмя израильскими ракетами, передает ТАСС.
Как передает телеканал «Аль-Арабия», в высотке «Аль-Джаля», которая стала четвертой по счету разрушенной в результате обстрелов прибрежного анклава, размещалось представительство этой катарской телестанции, а также агентства Ассошиэйтед Пресс и другие медиа.
Позднее израильская армия подтвердила, что нанесла в субботу удар по 11-этажному зданию в Газе, где, по ее утверждению, находилось военное оборудование ХАМАС, указав, что гражданские лица и журналисты были заблаговременно предупреждены перед атакой.
«Израильские истребители некоторое время назад нанесли удар по многоэтажному зданию, в котором находилось военное оборудование, принадлежавшее разведывательным службам террористической организации ХАМАС. В здании располагались офисы СМИ, которые движение ХАМАС использовало как «живой щит», – говорится в заявлении израильской армии.
«Террористическая организация ХАМАС намеренно размещает военные объекты в центре густонаселенных гражданских районов в секторе Газа», – отметили в армейской пресс-службе.
Ранее ВВС Израиля ударили по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором находился один из филиалов банка ХАМАС. Кроме того, армия Израиля нанесла удары по туннелю на юге сектора Газа, где находились серверы и военное оборудование ХАМАС.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась
в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
В ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем
Движение ХАМАС оповестило посредников в переговорах с Израилем, что первоочередным требованием для деэскалации является прекращения огня, заявил глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машааль.
«Мы оповестили посредников, что первоочередным требованием является прекращение агрессии», – приводит слова Мешааль РИА «Новости».
Требования ХАМАС заключаются в выводе израильских силовиков из мечети аль-Акса, свободном доступе молящихся в нее, прекращении выселения жителей района Шейх-Джаррах и освобождении всех задержанных за время последней эскалации.
«Турция, Катар и Египет предпринимают усилия для деэскалации и прекращения израильских атак в секторе Газа и в Иерусалиме», – сообщил Машааль турецкому телеканалу TRT Arabic.
Накануне Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции.
В пятницу в Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».
В тот же день Израиль нанес удары по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором, как утверждает ЦАХАЛ, находился один из филиалов банка ХАМАС, а также по туннелю на юге сектора Газа, где были размещены серверы и военное оборудование ХАМАС. Также Израиль уничтожил офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе.
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Жертвами израильских ударов по сектору Газа, по последним данным Минздрава прибрежного анклава, стали 126 палестинцев, не менее 950 человек получили ранения.
По сообщениям СМИ, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Израиль нанес удары по зданию банка и серверам ХАМАС в секторе Газа
|
|
ВВС Израиля ударили по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором находился один из филиалов банка ХАМАС. Кроме того, армия Израиля нанесла удары по туннелю на юге сектора Газа, где находились серверы и военное оборудование ХАМАС, сообщила пресс-служба израильской армии.
«Не так давно истребители ЦАХАЛ нанесли удар по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором находился филиал банка ХАМАС. Удар нанес значительный ущерб финансовой сети ХАМАС, поскольку этот филиал использовался для управления повседневными денежными потоками ХАМАС и его военного крыла», – передает сообщение военных РИА «Новости».
«Только что истребители ВВС ЦАХАЛ ударили по туннелю на юге сектора Газа, принадлежащему ХАМАС, в котором находились серверы и военное оборудование», – добавила пресс-служба армии.
Туннель был расположен в непосредственной близости от детского сада и мечети, уточнили военные, «что еще раз доказывает, что ХАМАС намеренно размещает свои военные объекты в центре густонаселенных гражданских районов». В заявлении армии говорится, что принимаются все возможные меры предосторожности, чтобы не причинить вред мирным жителям во время своих боевых действий.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Израиль оценил роль Ирана и Турции в происходящем в Газе
Роль и влияние Ирана и Турции на происходящее в секторе Газа существенные, но разные, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.
«Роль Ирана важна. Они напрямую не организуют радикалов, они не контролируют непосредственно ХАМАС. Однако Иран – это поставщик вооружения для ХАМАС, оружия и денежных средств», – приводит слова официального представителя ЦАХАЛ ТАСС.
При этом он уточнил, что роль Турции сложнее. «У Турции есть влияние на этот регион. Мы наблюдаем активность ХАМАС на территории Турции. Это нас беспокоит, поскольку за счет данной активности движение получает деньги», – указал Конрикус. Он, однако, добавил, что Анкара «может сыграть позитивную роль» в нормализации ситуации, поскольку «имеет влияние на ХАМАС» и, вероятно, может убедить движение прекратить насилие.
Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят не стал комментировать детально роль Ирана или Турции. «В первую очередь мы ждем от всех членов международного сообщества решительного осуждения ХАМАС за их атаки. Мировое сообщество несет ответственность за то, чтобы не усугублять ситуацию, а принимать меры к успокоению конфликта», – сказал он.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган объявил о борьбе против угнетения палестинцев, назвав Израиль «террористическим государством». Он также заявил, что Анкара поддержит Иерусалим с той же решительностью, с какой она поддерживала Азербайджан в Карабахе. Ранее Эрдоган в разговоре с лидером Палестины Махмудом Аббасом назвал действия Израиля в Иерусалиме террором. Газета ВЗГЛЯД разбирала, означают ли слова Эрдогана, что Турция готова помогать Палестине так же, как помогла Азербайджану в Карабахе?
Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
В пятницу в Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.
По последним данным, с израильской стороны погибли не менее десяти человек, с палестинской – почти 140, в том числе почти 40 детей. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Израиль поразил 35 военных объектов и 15 км тоннелей в секторе Газа
|
|
Израильские истребители нанесли в понедельник удары по 35 военным объектам и 15 км тоннелей в северной части сектора Газа в рамках масштабной кампании по уничтожению подземной инфраструктуры ХАМАС на территории анклава, сообщила армейская пресс-служба.
«Армия обороны Израиля провела третий раунд ударов по системе тоннелей ХАМАС на севере сектора Газа. В ходе атаки 54 истребителя поразили 35 террористических целей и 15 километров системы туннелей», – говорится в заявлении военных, передает ТАСС.
Тем временем Военно-воздушные силы Израиля сообщили, что нанесли удары по девяти домам в секторе Газа, принадлежащим высокопоставленным командирам ХАМАС. «За последние несколько часов истребители и авиация ВВС США нанесли удары по девяти домам, принадлежащим высокопоставленным командирам... ХАМАС в секторе Газа», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».
Были атакованы дом командира батальона Бейт-Ханун, командира роты Бейт-Ханун, командира одной из рот в Газе и командира роты Аш-Шати. ВВС утверждают, что некоторые дома использовались для хранения оружия.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.
ХАМАС запустил десятки ракет в направлении Тель-Авива и Ашдода
Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о новом запуске ракет в направлении израильских городов Ашдод и Тель-Авив, сообщила радиостанция Donya Al Watan.
«Мы начинаем наносить мощные ракетные удары по Тель-Авиву и его окрестностям, а также запускать десятки ракет на Ашдод в ответ на разрушение башни «Аль-Джаля» и гибель мирных жителей», – приводит слова представителя движения Абу Обейды ТАСС.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что сигналы ПВО звучат в воскресенье в районе так называемого Большого Тель-Авива – города и его пригородов.
«Сирены воздушной тревоги звучат в городской черте Тель-Авива и в Гуш-Дане (Тель-Авив с пригородами), а также в районах, граничащих с сектором Газа», – говорится в сообщении военных ЦАХАЛ.
Ранее боевое крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о прекращении обстрелов израильского города Тель-Авив до наступления воскресенья.
В субботу посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль призвал срочно провести заседание «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС). В ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Днем ранее Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.
Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
С начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля к вечеру субботы были выпущены 2,8 тыс. ракет. Израильская армия в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 146, в том числе 41 ребенок.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден поддержал право Израиля на самозащиту от ракетных обстрелов
Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху подтвердил поддержку права Израиля на самозащиту от ракетных обстрелов.
«Президент [Байден] вновь подтвердил свою поддержку права Израиля защищать себя от ракетных ударов со стороны ХАМАС и других террористических групп в Газе», – приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что также президент США выразил обеспокоенность относительно безопасности журналистов.
В свою очередь официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус сообщил, что радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по Израилю более 2,8 тыс. ракет. По его словам, 430 из них упали на территории Газы, причинили там ущерб и привели к жертвам и пострадавшим. «Армия в свою очередь поразила 672 военные цели в секторе», – добавил он.
Накануне в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.
По данным СМИ, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Из Газы по Израилю за ночь выпустили больше 200 ракет
Более 200 ракет были выпущены по израильской территории из сектора Газа за минувшую ночь, более половины из них перехвачены системой ПРО «Железный купол», а около 30 ракет разорвались в самом палестинском анклаве, сообщила пресс-служба армии Израиля.
В сообщении военных указывается, что «по состоянию на 7.00, начиная с 19.00 вчерашнего дня, было зафиксировано около 200 запусков из сектора Газа на территорию Израиля», передает РИА «Новости». Порядка 30 запущенных ракет упали в секторе Газа, система ПРО перехватила более 100 ракет.
Ранее сообщалось, что боевое крыло ХАМАС подвергло массированному обстрелу юг Израиля.
До этого в ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Накануне Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.
В пятницу в Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».
В тот же день Израиль нанес удары по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором, как утверждает ЦАХАЛ, находился один из филиалов банка ХАМАС, а также по туннелю на юге сектора Газа, где размещались серверы и военное оборудование ХАМАС. Также Израиль уничтожил офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа
|
|
В ХАМАС готовы к любому развитию событий в нынешнем конфликте, заявил официальный представитель движения Фаузи Бархум, комментируя возможную наземную операцию Израиля.
Бархум заявил, что «оккупанты совершают слишком много глупостей, которые могут подтолкнуть их в любой момент принять какое-либо глупое решение», и в ХАМАС «готовы к любому сценарию», передает РИА «Новости».
Он также выразил мнение, что всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан) – это «вопрос времени».
«Этот взрыв (народный), похоже, уже начался из-за агрессивного поведения оккупантов повсюду на Западном берегу. Развития событий на Западном берегу весьма вероятно перейдет в сопротивление во всех его формах, включая вооруженное сопротивление», – заявил представитель ХАМАС.
Ранее сообщалось, что из Газы по Израилю за ночь выпустили больше 200 ракет. До этого в ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем.
В пятницу в Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».
В тот же день Израиль нанес удары по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором, как утверждает ЦАХАЛ, находился один из филиалов банка ХАМАС, а также по туннелю на юге сектора Газа, где размещались серверы и военное оборудование ХАМАС. Также Израиль уничтожил офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Боевое крыло ХАМАС объявило о приостановке обстрелов Тель-Авива
Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о прекращении обстрелов израильского города Тель-Авив на два часа – с 22.00 субботы до 00.00 воскресенья, сообщила палестинская радиостанция Donya Al Watan.
«В соответствии с приказом главы Генштаба [«Бригады Иззэддина аль-Кассама»] Абу Халеда Мухаммеда ад-Дейфа комендантский час в Тель-Авиве и его окрестностях отменяется на два часа – с 22.00 до 00.00», – приводит ТАСС слова представителя движения Абу Обейды.
Ранее в субботу в ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Позже в тот же день посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль призвал срочно провести заседание «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС) на уровне глав внешнеполитических ведомств. Днем ранее Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.
Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
В пятницу в Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.
По последним данным, с израильской стороны погибли не менее десяти человек, с палестинской – 146, в том числе почти 40 детей.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Израиль уничтожил дом лидера политбюро ХАМАС в Газе
Дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой, сообщил телеканал Al Arabiya.
Местонахождение Синвара в момент ракетной атаки Израиля по зданию в сообщении не уточняется, передает ТАСС.
Ранее Израиль уничтожил в Газе офис главы службы безопасности движения ХАМАС.
В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив.
В субботу посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль призвал срочно провести заседание «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС). В ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Днем ранее Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
С начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля к вечеру субботы были выпущены 2,8 тыс. ракет. Израильская армия в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 150, в том числе 40 детей.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Израильская авиация атаковала сектор Газа
Израильские истребители наносят удары по сектору Газа, сообщила израильская армия.
«Наши истребители в настоящее время наносят удары по террористическим целям в Газе», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Напомним, возобновился ракетный обстрел Израиля с территории сектора Газа. Сигнал тревоги прозвучал в городе Беэр-Шева. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сандерс призвал к переоценке военной помощи США Израилю
|
|
США должны «внимательно взглянуть на военную помощь Израилю», учитывая ситуацию в секторе Газа, заявил американский сенатор Берни Сандерс.
По его словам, «разрушения в Газе – немыслимые». Сандерс считает, что США «должны призвать к немедленному прекращению огня». Он заявил, что «убийству палестинцев и израильтян должен быть положен конец». При этом США следует «внимательно взглянуть на военную помощь Израилю почти в 4 млрд долларов в год». Сенатор подчеркнул, что «использование помощи США в поддержку нарушений прав человека незаконно».
Кроме того, Сандерс считает, что причина постоянных столкновений между палестинцами и израильскими военными кроется в том, что палестинцы «маргинализируются и демонизируются» израильскими властями, передает РИА «Новости».
В мае произошло обострение палестино-израильского конфликта. Из сектора Газа по Израилю выпускают сотни ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику, в самом Израиле происходят масштабные столкновения с палестинцами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|