Армия Израиля заявила о ликвидации командира одной из палестинских радикальных группировок

Пресс-служба армии Израиля заявила, что израильские ВВС ликвидировали командира Северного подразделения палестинской группировки «Исламский джихад» Хасама Абу Харбида, который стоял за несколькими атаками с использованием противотанковых снарядов против израильтян.

«Истребители ИСА и ЦАХАЛа нанесли удар по Хасаму Абу Харбиду, командиру Северного дивизиона «Исламского джихада». Абу Харбид был командиром организации более 15 лет и стоял за несколькими террористическими атаками с использованием противотанковых ракет против израильского гражданского населения», – передает РИА «Новости» сообщение военных.

По данным армии, Абу Харбид руководил ракетными пусками по израильской территории и обстрелом военнослужащих, в том числе обстрелом приграничной полосы Израиля из противотанковых снарядов в первый день операции «Стражи стены», в результате которого был ранен один мирный житель.

Вскоре после сообщения о ликвидации Абу Харбида в секторе Газа, в израильском городе Беэр-Шева сработали сирены воздушной тревоги, сообщила армия.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая.

К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет эскалации. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.

Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу реки Иордан.