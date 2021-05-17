Бастрыкин потребовал ужесточить ответственность за фейки в интернете

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ужесточить ответственность за фейки в интернете. Об этом он заявил на международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

«Мы хотели бы призвать юридическую общественность [обратить внимание] на такое явление как вброс фейковой информации. Это достаточно новое явление, мы с ним тоже в меньшей степени сталкивались, но безусловно, с этим надо бороться в том числе и вакцинацией правом, в том числе путем расследования и передачи в суд уголовных дел по этому виду преступлений», – передает ТАСС слова Бастрыкина. Он отметил, что «фейки наносят очень серьезный ущерб нашей национальной безопасности, оборонному климату, общему положению дел в стране, поэтому мы полагаем, что информационная безопасность должна усиливаться в том числе и мерами реформирования нашего уголовного и иного законодательства».

По словам Бастрыкина, в прошлом году СК расследовал и довел до суда 58 уголовных дел по новым статьям УК о распространении заведомо ложной общественно значимой информации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей. Вместе с тем в СК предлагают расширить ответственность за использование информационных возможностей интернета для совершения преступлений.

«Мы предлагаем дополнить статью 63 УК России отягчающим наказание обстоятельством, связанным с совершением преступления с публичной демонстрацией в СМИ либо посредством информационно-телекоммуникационных технологий. Имеется в виду самого различного рода демонстрация, которая наносит моральный, политический, имущественный вред, в частности для нас очень актуальна тема, когда в «Бессмертный полк», который проходил в интернет-режиме, в прошлом году вносили изображения нацистских преступников и так далее», – отметил Бастрыкин.

«Всех, кто это сделал, мы нашли, сработал наш отдел по IT-преступлениям. Даже без помощи ФСБ, где есть специальные технологии, мы уже способны находить любого человека, который действует способом такого вброса, в том числе путем информационных вбросов изобразительного характера», – добавил глава СК.

Напомним, в марте секретарь ЦИК Майя Гришина на круглом столе «Молодежная электоральная концепция. Версия 2021» в Крыму заявила, что российская избирательная система сталкивается с серьезным давлением извне, «обостряется ситуация, обостряется борьба за умы», поэтому важно донести до молодежи правильные посылы на понятном языке.