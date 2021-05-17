Вооруженная ножом женщина ранила пять человек в Шанхае

Пять человек получили ранения в результате нападения вооруженной ножом женщины в одном из офисных зданий в Шанхае, говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте управления общественной безопасности городского района Чанънин.

Инцидент произошел утром в одном из офисных зданий, расположенных на улице Цзянсу. Согласно данным предварительного расследования, нападение совершила 37-летняя женщина, приехавшая в Шанхай 15 мая для поиска человека, с которым у нее возникла ссора на почве любовных переживаний, передает ТАСС. После того, как женщине не удалось найти этого человека, она набросилась с ножом на людей, оказавшихся рядом. В результате четыре человека получили легкие ранения, еще один пострадавший был отправлен в больницу для прохождения лечения.

Расследование дела продолжается.

Напомним, в конце апреля в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая в результате нападения мужчины с ножом на детский сад получили ранения 16 детей и двое воспитателей, позже двое из пострадавших скончались.

В сентябре 2020 года пять человек получили ранения в результате нападения с ножом около детского сада в китайском городе Гуанчжоу.