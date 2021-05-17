Выпускные классы пережившей нападение казанской школы вернулись к учебе

Более 100 учеников выпускных классов казанской гимназии № 175, где 11 мая произошла стрельба и погибли дети, приступают к обучению в соседней школе. Для этого в образовательном учреждении выделена рекреация с четырьмя кабинетами, сообщила директор школы № 174 Аида Ибрагимова.

«На сегодняшний день учебный процесс организован в соответствии с учебными планами школ – гимназии № 175 и школы № 174. Все условия созданы. Дети из гимназии № 175 в количестве 86 человек (9-е классы), 28 (11-е классы) сегодня приступают у учебному процессу в нашей гимназии», – передает РИА «Новости» слова Ибрагимовой.

По ее словам, для этого освобождена рекреация на втором этаже, где находятся четыре кабинета. Также выделен учебный кабинет для учителей. Все учащиеся обеспечены горячим питанием.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы.