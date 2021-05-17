Россияне назвали главные недостатки интернета

Главными недостатками интернета россияне считают отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности, а также обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей, говорится в исследовании банка «Открытие».

«Главными недостатками «всемирной паутины» граждане считают отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности (61%), обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей (55%), агрессию и нетерпимость в социальных сетях (41%)», – передает РИА «Новости» сообщение аналитиков.

Кроме того, 39% опрошенных убеждены, что интернет отнимает слишком много времени, а 35% граждан считают, что он отвлекает от реальной жизни.

В то же время большинство россиян считает интернет полезным. Тремя самыми важными функциями интернета россияне назвали возможность поиска информации (93%), заказ товаров и услуг (65%), а также оплату товаров, услуг и денежные переводы (64%).

Просмотр кино и видео занял в рейтинге четвертое место (61%), а общение в соцсетях оказалось лишь на пятом (59%). Среди важных функций интернета россияне также отмечали просмотр спортивных трансляций (18%) и игровой контент (17%).

«Частично отказаться от Интернета готовы 31% россиян. О полной готовности порвать с виртуальной реальностью и о наличии такого опыта в своей жизни заявили 12% опрошенных», – выяснили эксперты.

При этом 58% респондентов не готовы отказаться от интернета и считают его обязательной частью своей жизни. Наиболее высок этот процент в Сибири (63%), Приволжье и Московском регионе (по 61%), наименее – в Южном федеральном округе (45%).

Реальная жизнь для 62% россиян интереснее – виртуальная не сможет заменить ее, отмечают авторы исследования. При этом если на Северном Кавказе так думают 70%, на Урале – 69%, то на Дальнем Востоке меньше половины – 48%. Одинаково интересной реальную и виртуальную жизнь считают 34% россиян, и лишь 4% граждан считают, что виртуальная реальность предпочтительнее офлайна.

Банк проводил исследование 8–13 мая по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс.человек.

Напомним, в марте более половины россиян воспринимают интернет как неконтролируемое информационное пространство, где можно встретить различную информацию, в том числе недостоверную. Число считающих так выросло с 2006 года с 27 до 57%.