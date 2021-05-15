Участница конкурса «Лидеры России» провела «Овощной забег» для многодетных семей

Участница трека «Госуправление» четвертого конкурса «Лидеры России», президент Центра помощи многодетным семьям «МногоМама» Алина Контарева провела в 54 городах страны «Овощной забег», в рамках которого многодетным семьям было роздано более 5 тонн овощей.

Самыми активными регионами по количеству участников забега оказались Москва, Московская, Ленинградская, Калужская и Рязанская области, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что спортивно-благотворительные «Овощные забеги» в поддержку многодетных семей в парках и на стадионах мама троих детей Алина Контарева проводит с 2016 года.

«Опираясь на успешный опыт проведения первых забегов и зная, как тяжело порой людям выкроить время не то что на благотворительность, но даже на собственные спортивные занятия, в этом году мы решили предложить новый формат – онлайн. Его концепция заключается в том, что весь день 15 мая с 0.00 до 23.59 можно поддержать подопечных Центра «МногоМама», просто пробежав, пройдя, протанцевав, – преодолев любым доступным способом рекомендуемую дистанцию! Сделать это можно в любое время и в любом удобном для забега месте. Для того, чтобы принять участие в «Овощном забеге», совсем не обязательно иметь спортивные регалии и награды, специальную подготовку или форму, достаточно желания попробовать свои силы в спортивном состязании лично или со своей семьей», – рассказала Контарева.

В Москве участие в забеге приняли более 200 представителей многодетных семей. Многие пришли в веселых костюмах овощей. Контарева отметила, что это стало уже доброй традицией, которая вносит нотку креатива и озорства, давая возможность участникам и болельщикам проникнуться атмосферой настоящего праздника, зарядиться весной и позитивом, провести время в кругу семьи и друзей.

Участница «Лидеров России» занимается решением вопросов социально незащищенных групп граждан более 18 лет: оказывает всестороннюю поддержку многодетным семьям, проводит психологические и юридические консультации, организует культурное развитие и досуг, предоставляет продуктовую помощь, одежду и игрушки для детей, мебель и бытовую технику, а также решает вопросы с предоставлением жилья.

На данный момент в составе организации Кондратьевой более 130 тыс. подопечных семей, в каждой из которых воспитываются дети от трех до 18 лет. Представительства Центра «МногоМама» открыты и действуют в 54 городах России. Волонтеры Центра проводят масштабные акции по обеспечению продуктами питания, компьютерной техникой для обучения, одеждой и обувью семей по всей стране. За последние семь лет более 1 млн 200 тыс. людей получили помощь.

По словам Контаревой, она зарегистрировалась на трек «Государственное управление» четвертого конкурса «Лидеры России» потому, что видит пользу, которую приносит ее деятельность в этом направлении, и ей важно развитие.

Она участвовала в разработке предложений о мерах поддержки многодетных семей, которые были включены в федеральных закон. Законопроект был положен в основу свода правил для подопечных семей ее организации «МногоМама», единственного центра помощи в России со своим аналогом Удостоверения многодетной семьи единого образца, действующим для подопечных по всей стране.

«На данный момент я объединила общей задачей помощи многодетным семьям более 8 тыс. партнерских организаций и 2 тыс. волонтеров. Открыла 35 направлений деятельности, которые помогают всесторонне развиваться нашим подопечным. Мой собственный богатый жизненный опыт показывает, что многодетные семьи в нашей стране пока являются одной из самых незащищенных категорий населения. Являясь экспертом по вопросам социального положения, правового статуса и потребностей семей с детьми, я осознаю, что пришло время решать вопросы многодетных семей на уровне государства. Вместе с «Лидерами России» планирую добиться более значимых результатов в этом направлении», – отмечает Контарева.

В 2020 году она получила благодарность мэра Москвы Сергея Собянина «За большой вклад в развитие институтов гражданского общества», а также благодарность и памятную медаль президента России за организацию и проведение всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Во время пандемии Центр «МногоМама» вел активную деятельность, обеспечив многодетные семьи в 11 регионах страны компьютерной техникой для дистанционного обучения детей. Контарева учредила памятный знак «За помощь человечеству во время пандемии» и наградила им 181 волонтера из Москвы и регионов страны, которые наиболее активно помогали нуждающимся семьям.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте ЛидерыРоссии.рф до 17 мая 2021 года 23.59 по московскому времени на один из 8 представленных треков: «Наука», «Здравоохранение», «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», а также на треки «Студенты» и трек «Международный».

Конкурс «реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.