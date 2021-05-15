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Участница конкурса «Лидеры России» провела «Овощной забег» для многодетных семей
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Участница трека «Госуправление» четвертого конкурса «Лидеры России», президент Центра помощи многодетным семьям «МногоМама» Алина Контарева провела в 54 городах страны «Овощной забег», в рамках которого многодетным семьям было роздано более 5 тонн овощей.
Самыми активными регионами по количеству участников забега оказались Москва, Московская, Ленинградская, Калужская и Рязанская области, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.
Отмечается, что спортивно-благотворительные «Овощные забеги» в поддержку многодетных семей в парках и на стадионах мама троих детей Алина Контарева проводит с 2016 года.
«Опираясь на успешный опыт проведения первых забегов и зная, как тяжело порой людям выкроить время не то что на благотворительность, но даже на собственные спортивные занятия, в этом году мы решили предложить новый формат – онлайн. Его концепция заключается в том, что весь день 15 мая с 0.00 до 23.59 можно поддержать подопечных Центра «МногоМама», просто пробежав, пройдя, протанцевав, – преодолев любым доступным способом рекомендуемую дистанцию! Сделать это можно в любое время и в любом удобном для забега месте. Для того, чтобы принять участие в «Овощном забеге», совсем не обязательно иметь спортивные регалии и награды, специальную подготовку или форму, достаточно желания попробовать свои силы в спортивном состязании лично или со своей семьей», – рассказала Контарева.
В Москве участие в забеге приняли более 200 представителей многодетных семей. Многие пришли в веселых костюмах овощей. Контарева отметила, что это стало уже доброй традицией, которая вносит нотку креатива и озорства, давая возможность участникам и болельщикам проникнуться атмосферой настоящего праздника, зарядиться весной и позитивом, провести время в кругу семьи и друзей.
Участница «Лидеров России» занимается решением вопросов социально незащищенных групп граждан более 18 лет: оказывает всестороннюю поддержку многодетным семьям, проводит психологические и юридические консультации, организует культурное развитие и досуг, предоставляет продуктовую помощь, одежду и игрушки для детей, мебель и бытовую технику, а также решает вопросы с предоставлением жилья.
На данный момент в составе организации Кондратьевой более 130 тыс. подопечных семей, в каждой из которых воспитываются дети от трех до 18 лет. Представительства Центра «МногоМама» открыты и действуют в 54 городах России. Волонтеры Центра проводят масштабные акции по обеспечению продуктами питания, компьютерной техникой для обучения, одеждой и обувью семей по всей стране. За последние семь лет более 1 млн 200 тыс. людей получили помощь.
По словам Контаревой, она зарегистрировалась на трек «Государственное управление» четвертого конкурса «Лидеры России» потому, что видит пользу, которую приносит ее деятельность в этом направлении, и ей важно развитие.
Она участвовала в разработке предложений о мерах поддержки многодетных семей, которые были включены в федеральных закон. Законопроект был положен в основу свода правил для подопечных семей ее организации «МногоМама», единственного центра помощи в России со своим аналогом Удостоверения многодетной семьи единого образца, действующим для подопечных по всей стране.
«На данный момент я объединила общей задачей помощи многодетным семьям более 8 тыс. партнерских организаций и 2 тыс. волонтеров. Открыла 35 направлений деятельности, которые помогают всесторонне развиваться нашим подопечным. Мой собственный богатый жизненный опыт показывает, что многодетные семьи в нашей стране пока являются одной из самых незащищенных категорий населения. Являясь экспертом по вопросам социального положения, правового статуса и потребностей семей с детьми, я осознаю, что пришло время решать вопросы многодетных семей на уровне государства. Вместе с «Лидерами России» планирую добиться более значимых результатов в этом направлении», – отмечает Контарева.
В 2020 году она получила благодарность мэра Москвы Сергея Собянина «За большой вклад в развитие институтов гражданского общества», а также благодарность и памятную медаль президента России за организацию и проведение всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
Во время пандемии Центр «МногоМама» вел активную деятельность, обеспечив многодетные семьи в 11 регионах страны компьютерной техникой для дистанционного обучения детей. Контарева учредила памятный знак «За помощь человечеству во время пандемии» и наградила им 181 волонтера из Москвы и регионов страны, которые наиболее активно помогали нуждающимся семьям.
Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте ЛидерыРоссии.рф до 17 мая 2021 года 23.59 по московскому времени на один из 8 представленных треков: «Наука», «Здравоохранение», «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», а также на треки «Студенты» и трек «Международный».
Конкурс «реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.
Слепаков ответил матом агрессивным сторонникам Навального
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Актер и автор Семен Слепаков написал сторонникам Алексея Навального нецензурное стихотворение в ответ на обвинения его в «продажности Кремлю».
Слепаков опубликовал стихотворение в своем Instargam. По словам актера, он обращается ко «всем, кто нашел на меня компромат». При этом он предупреждает, что «в стишке будет мат».
«Вы мне не попали ни в глаз, ни в бровь
И даже почти не подпортили кровь,
Я знал и раньше, что ваша любовь, как двусторонний плед:
С одной стороны – уютная шерсть
С другой – шипы и прочая жесть
Теперь убедился, что так и есть –
Больше иллюзий нет.»
В комментариях под постом стихотворение Слепакова оценили телеведущая Ксения Собчак и шоумен Гарик Харламов.
«Семен. Ты большой артист и очень талантливый человек. Остальное пройдет. Точнее проплывет», – написала Собчак.
«Браво», – прокомментировал Харламов.
Между тем в стихотворении к сторонникам Навального Слепаков рассказал и о разводе с женой. По его словам, брак расторгнут уже давно, ранее юморист не высказывался об этом прямо.
«Теперь пару слов про мою семью,
Сейчас и на это свет я пролью –
Я в браке давно уж не состою.
Не буду вас утомлять деталями.
Грустно, но – селяви –
Нас прошлой осенью развели,
И странно, что этого вы не нашли,
Расследователи …»
История началась после несанкционированных митингов в январе, когда Слепаков в стихотворении высмеял «оппозиционеров», которые «переживают за Россию», сидя на пляжах за границей.
После этого Слепаков подвергся угрозам со стороны пользователей соцсетей после публикаций им стихотворений о несанкционированных акциях в России. В своих обращениях к артисту пользователи пожелали Слепакову умереть от рака и «сдохнуть» его семье.
Утвержден список недружественных России государств
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В список иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России, вошли США и Чехия, следует из постановления правительства.
«Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц», – цитирует распоряжение ТАСС.
В список вошли только две страны – США и Чехия. В отношении них будут применяться меры согласно указу президента России Владимира Путина от 23 апреля 2021 года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США – ни одного.
Утверждается количество физлиц, которые находятся в России и с которыми дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений указанных государств могут быть заключены трудовые договоры, договоры о предоставлении труда работников (персонала) и иные гражданско-правовые договоры, на основании которых возникают трудовые отношения с физическими лицами, находящимися на территории России, передает РИА «Новости».
О создании списка недружественных государств в своем указе объявил Путин. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал между Россией и Чехией.
ЕС отреагировал на утверждение списка недружественных России стран
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Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с утверждением, что утверждение правительством России перечня недружественных иностранных государств якобы подрывает дипломатические отношения.
По мнению главы Евросовета, «решение российского правительства о «государствах, совершающих недружественные действия», является еще одним эскалационным шагом и подрывает дипломатические отношения», передает ТАСС.
По словам Мишеля, «усилия по разделению ЕС тщетны». «Полная солидарность с Чешской Республикой. Мы призываем Россию в полной мере соблюдать Венскую конвенцию», – добавил глава Евросовета.
В пятницу был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного.
Напомним, 23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.
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Пашинян попросил военной помощи у Путина
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.
Пашинян пояснил, что во время телефонного разговора с президентом России в четверг он не попросил помощи, так как «подходы сторон к проблеме были по существу идентичными».
«Президент России сказал, что он сам считает, что ВС Азербайджана должны вернуться за пределы Армении, и есть более важная часть, которая вчера вечером была констатирована: достигнута договоренность, что сегодня азербайджанские ВС должны были выполнить эти действия, то есть покинуть территории границ Армении», – передает слова Пашиняна РИА «Новости».
И.о. премьера добавил, что в некоторых местах ВС Азербайджана покинули эту территорию. «Причиной того, что я вчера не обратился [к Путину за помощью] является то, что накануне на самом высоком уровне было констатировано, что сегодня войска должны были быть выведены. Но так как ход переговоров показал, что, во всяком случае сегодня, договоренность полноценно не будет выполнена, я обратился к президенту РФ, чтобы Российская Федерация оказала в этой ситуации Армении помощь, в том числе военную», – сказал Пашинян, ссылаясь на двусторонние договора.
и»Ранее в пятницу пресс-служба Кремля рассказала, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении. Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Пашинян в ходе телефонного разговора Путиным не просил о помощи в связи с ситуацией в Сюникской области на границе с Азербайджаном.
Напомним, Минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.
ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.
Россия дала США срок для сокращения персонала дипмиссии
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Вопрос об ограничении найма на работу россиян в посольство США закрыт окончательно и бесповоротно, и в Москве ожидают, что Штаты до 1 августа приведут персонал в соответствии с требованиями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Как известно, в ответ на враждебные действия США руководством России было принято решение об ограничении, включая полный запрет, найма граждан Российской Федерации и третьих стран посольствами и консульскими учреждениями недружественных государств. Данная мера, о которой говорится в заявлении российского МИД 16 апреля этого года, утверждена указом президента от 23 апреля этого года», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Она напомнила, что согласно распоряжению правительства России от 13 мая этого года американским диппредставительствам теперь запрещается принимать на работу физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации.
«С учетом того, что для реализации данной меры потребуется время, МИД России ожидает, что посольство и консульские учреждения США в нашей стране не позднее 1 августа этого года приведут состав своего персонала в соответствие с указанными требованиями. Американской стороне регулярно даются необходимые разъяснения, не оставляющие почвы для каких-либо недопониманий. Данный вопрос закрыт окончательно и бесповоротно», – добавила она.
Между тем, первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что список недружественных России стран могут расширить в случае продолжения антироссийской политики.
В этой связи он упомянул недружественную позицию бывших стран Варшавского договора, которые, став членами НАТО, «очень рьяно исполняют команды из Вашингтона».
«Уже снижается численность посольств этих стран в России, возможны ограничения и в экономическом сотрудничестве», – сказал он. По мнению Джабарова, появление недружественных России стран «остудит «горячие головы», которые привыкли во всем винить Россию».
Ранее был утвержден список недружественных России государств. В список вошли только две страны – США и Чехия – в их отношении будут применяться меры согласно указу президента России Владимира Путина от 23 апреля 2021 года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США – ни одного.
Также сообщалось, что Россия отложила запрет посольству США нанимать на работу местных граждан.
Напомним, посольство США заявило, что с 12 мая перестало обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев.
Кроме того, гражданам США, чья российская виза истекает, было рекомендовано покинуть страну до 15 июня. При этом подчеркивалось, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве.
Климкин испугался слов Путина об Украине
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за слов президента России Владимира Путина о превращении Украины в «анти-Россию».
Климкин заявил в Facebook, что «слова Путина сегодня о нас как «анти-России» не стоит недооценивать».
Он добавил, что российский лидер якобы говорит об Украине как о постоянном источнике проблем для России. «Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», – утверждает экс-министр.
Ранее Владимир Путин заявил о превращении Украины в антипода России: «Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности России новости».
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Решетова впервые рассказала о причине расставания с Тимати
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Модель Анастасия Решетова назвала причины расставания с рэпером Тимати (Тимур Юнусов), с которым они воспитывают общего сына Ратмира.
«Почему мы расстались? Было сделано столько боли друг другу, и предательства повторялись. Когда мы расстались, я поняла, что это к лучшему. У меня как будто отлегло, перестала бояться. Перевернула страницу. Ощущения, будто я ушла от отца», – рассказала Решетова в фильме «Мой монолог» на YouTube. При этом модель не рассказала, о каких предательствах конкретно идет речь.
«Очень много всего было между нами. Вообще было все: любовь, ненависть, интриги, предательства, счастливые моменты, признания в любви», – рассказала она.
По словам Решетовой, отношения с Тимати были нездоровыми. Модель заявила, что теперь она является другим человеком. Она признала, что отношения с Тимати во многом оказали влияние на ее личность.
Напомним, в сентябре прошлого года Решетова сообщила о расставании с Тимати после шести лет отношений. В октябре 2019 года у пары родился сын. Также у музыканта есть дочь Алиса от предыдущих отношений с моделью Аленой Шишковой.
Отставные полицейские Франции опубликовали обращение к Макрону
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Отставные сотрудники полиции Франции опубликовали открытое письмо к властям республики и президенту Эммануэлю Макрону с призывом предотвратить ухудшение ситуации в сфере безопасности в стране.
«Просим вас сделать все возможное, чтобы положить конец чрезвычайно серьезной ситуации в сфере безопасности на территории Франции», – приводит ТАСС текст обращения, которое подписали 93 бывших сотрудника полиции Франции.
Среди авторов письма присутствуют как младшие офицеры, так и высшие чины, самый старший из которых – главный контролер Ален Дешам. К вечеру пятницы послание, опубликованное 11 мая на сайте mesopinions.com, поддержали около 30 тыс. человек.
В обращении утверждается, что в отдельных областях страны законы республики больше не действуют, а «агрессивные меньшинства оспаривают власть государства». На это, по словам авторов обращения, указывают заметно участившиеся нападения на сотрудников правоохранительных органов.
«Полицейские и жандармы – это залог сохранения мира и наших свобод. Но без безопасности в свободах нет смысла», – подчеркивают отставные полицейские. Они призывают к «моральному, юридическому и материальному перевооружению» правоохранительных органов и обеспечению защиты как самих сотрудников полиции, так и их семей.
«Пора предпринять эффективные действия, чтобы отвоевать собственную страну и восстановить государственный порядок повсюду», – говорится в тексте послания. Его авторы возлагают ответственность за рост преступности и участившиеся беспорядки на нелегальных мигрантов и требуют принять более эффективные меры в сфере миграционного контроля. «Франция не должна погрузиться в хаос. Полиция не потерпит, чтобы завтра ее сменили военные, стремясь избежать гражданской войны», – пишут отставные офицеры.
«Мы надеемся, что власти услышат наш призыв к общенациональному действию, и присоединяемся к голосам наших товарищей из вооруженных сил, которые выступили первыми», – отмечается в заключительной части открытого письма.
Глава Национальной полиции Франции Фредерик Во написал ответное письмо, выдержки из которого опубликовала в пятницу радиостанция Europe 1. В своем послании он заявил, что обращение отставных офицеров «не укрепляет, а ослабляет институт» полиции. Он также напомнил, что даже уход из правоохранительных органов не освобождает бывших служащих от проявления сдержанности, особенно в публичных заявлениях.
«Полиции сейчас как никогда нужны уверенность в себе, единство, сплоченность в ее рядах, а не партизанские настроения, – написал он. – На мой взгляд, наши старшие товарищи могли бы внести свой вклад за счет конструктивных и объединяющих речей».
Ранее журнал Valeurs Actuelles опубликовал обращение группы отставных французских генералов к Эммануэлю Макрону В документе, под которым подписались несколько тысяч военных, говорится о расовой войне во Франции, способной привести к разрушению страны. Офицеры также отметили, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных частях республики. Начальник штаба вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр заявил, что генералов накажут.
Позже еженедельник Valeurs Actuelles опубликовал открытое послание группы действующих французских военных, которые поддержали заявление отставных генералов об угрозе распада Франции. Начальник штаба вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр предложил уволиться предупредившим об угрозе гражданской войны и распада страны военным.
США выступили за открытие Арктики для торговли и транзита
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США выступают за то, чтобы Арктика была больше открыта для торговли и транзита, за обеспечение верховенства права в регионе, транспарентность и «хорошее управление во всех смыслах», заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря Марша Берникэт.
«Арктический совет является главным форумом для обсуждения и регулирования вопросов региона. Я рада подтвердить, что за 25 лет истории организации восемь стран вместе обсуждали эти вопросы. <…> Мы можем сотрудничать по всему спектру вопросов, которые вписываются в международные рамки. Мы ожидаем, что российско-американское сотрудничество по вопросам Арктики в рамках совета продолжится в течение предстоящего российского председательства в совете. Мы сосредоточены на вопросах окружающей среды», –приводит слова Берникэт ТАСС.
По мнению исполняющей обязанности помощника госсекретаря США, необходимо, чтобы в Арктике наблюдались обеспечение верховенства права, транспарентность и «хорошее управление во всех смыслах». «Мы хотели бы и дальше видеть это», – добавила Берникэт.
Кроме того, США выступают за то, чтобы Арктика была больше открыта для торговли и транзита. При этом Берникэт высказалась за добычу природных ресурсов при соблюдении экологических норм и при уважении прав коренных народов.
В среду российский посол по особым поручениям, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов призвал не допустить конфронтации в Арктике. Днем ранее в Совбезе обвинили Запад в стремлении сорвать стратегические проекты России в Арктике под предлогом охраны природы в целях недобросовестной конкуренции.
В апреле глава Пентагона заявил об усилении конкуренции за ресурсы Арктики. Ранее в том же месяце Москва обвинила НАТО в провокациях в Арктике, стремлению стран альянса к милитаризации региона и намерении использовать в целях сдерживания России. В начале апреля Россия утвердила новую программу развития Арктики.
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Вирусолог объяснил, как второй год пандемии способен стать опаснее первого
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Второй год пандемии коронавируса действительно может оставить больше смертей, нежели первый, поэтому всем странам, включая Россию, необходимо нарастить темпы вакцинации населения, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в этот год пандемии коронавирусной инфекции может оказаться больше погибших от заболевания, нежели в прошлом, сообщает ТАСС. В связи с этим он призвал мировое сообщество применять в борьбе с пандемией «комбинацию мер», включающую как вакцинацию, так и другой комплекс защиты.
«ВОЗ – организация всемирная, поэтому оценивает обстановку во всем мире. И миру до серьезной значительной вакцинации еще очень-очень далеко. Да и у нас с ней дела обстоят не блестящим образом. Думаю, что директора испугал пример Индии, которая достаточно фармацевтически развитая страна, имела хорошие возможности борьбы с пандемией, вакцину, пусть и не очень эффективную. Тем не менее, произошло то, что произошло – колоссальное количество заболевших (около 2 млн за неделю)», – говорит Чепурнов.
Напомним, 7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки – 414,1 тыс. новых случаев. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме». Кроме того, вирусолог напомнил, что также по заболевшим в мире тяжелая обстановка в Бразилии. По данным на 14 мая, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 430,4 заболевших.
«Мы видим большое количество стран с плохим состоянием санитарии и гигиены, которые все сильнее и сильнее охватываются вспышкой. Тем более мы видим совершенно отчетливое проявление сезонности, когда происходит естественное затухание на какое-то время, а потом вспышка. Не знаю, насколько предположения главы ВОЗ окажутся реальными, но то, что опасения такие существуют – правда», – объясняет собеседник.
Тем не менее, мы также можем видеть отличный пример Израиля, Англии, США, где идет активная вакцинация населения, а изменения налицо, продолжает специалист. Кроме того, он подчеркивает, что не допустить прогнозируемый сценарий по увеличению количества смертей от коронавируса – в наших руках.
«Надеюсь, к числу стран с активной вакцинацией скоро и мы присоединимся. Нам нужно наращивать темпы, чтобы уже к следующему подъему осеннему, который, опять же, должен быть сильнее, чем весенний, набрать необходимое количество иммунизированных. А сделать это можно либо переболев, либо пройдя вакцинацию», – подчеркнул Чепурнов.
Он добавил, что в будущем ученым также предстоит выяснить, через какое время после первой прививки от коронавируса пациенту понадобится вторая, поскольку антитела не на всю жизнь остаются в организме человека.
Ранее врач Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна пандемии COVID-19. По его прогнозам, она продлится около трех месяцев, после чего будет спад. Осенью специалист предсказывает новый подъем.
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Появились подробности госпитализации телеведущего Молчанова
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Теле- и радиоведущий Владимир Молчанов госпитализирован с проблемами, возникшими из-за болезни печени, он находится в подвешенном состоянии, ему предстоит операция.
По данным «Московского комсомольца», врачи подтвердили необходимость оперативного вмешательства. 70-летний ведущий перенес коронавирус, который подорвал его здоровье.
При этом медики рассматривают вариант применения радионуклидной методики. Этой терапией владеют в одном лишь медицинском учреждении в Москве. Процедура платная и оценивается в 35-40 тыс. евро. Семья Молчанова пока не знает, где достать средства, сообщают журналисты. Сам Молчанов в пятницу заявил, что в госпитале он планирует пробыть около недели.
Владимир Молчанов родился в 1950 году в Москве в семье композитора и актрисы Марии Пастуховой-Дмитриевой. В 1967-м поступил в МГУ, изучал нидерландский язык. В 1987-1991 годах вел телепередачу «До и после полуночи» на советском телевидении. Неоднократный лауреат премии «ТЭФИ».
Ранее сообщалось о госпитализации телеведущей Ольги Бузовой, ей провели операцию.
Эксперт объяснил решение отложить запрет посольству США на наем россиян
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«Возможно, этот шаг направлен на создание благоприятных условий к переговорам Владимира Путина с Джозефом Байденом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он оценил сообщения о том, что российские власти проинформировали посольство США о решении отложить запрет на наем россиян на работу в американскую дипмиссию.
«Нам мало известно о том, что происходило в кулуарах, когда принималось данное решение. Но я не считаю это мягкотелостью по отношению к США, наоборот, расцениваю его как добрый шаг. Поссориться с американцами мы всегда успеем. Но, видимо, сейчас наше руководство не готово идти по линии обострения конфликта», – отметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
Мягкотелость абсолютно не в традициях российской дипломатии, добавил эксперт. «Скорее, этот шаг направлен на создание благоприятных условий к переговорам Владимира Путина с Джозефом Байденом, которые, вероятно, состоятся в июне», – предположил Ткаченко.
В пятницу стало известно – российские власти проинформировали американское посольство о решении отложить запрет на наем граждан России на работу в диппредставительства США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского посольства в Москве.
Ранее посольство заявило, что с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок. Консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев. Кроме того, гражданам США, чья российская виза истекает, было рекомендовано покинуть страну до 15 июня. В посольстве заявляли, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать в любом качестве людей, не имеющих гражданства США.
В пятницу в дипмиссии заявили, что на месяц продлевают оказание ряда постоянных консульских услуг для американских граждан, живущих в России, включая перевыпуск паспортов, выдачу свидетельств о рождении.
Госдеп раскрыл темы предстоящей встречи Лаврова и Блинкена в Исландии
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах в Рейкьявике обсудят отношения Москвы и Вашингтона, возможность встречи президентов двух стран и вопросы стратегической стабильности, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Встреча [Лаврова и Блинкена на полях заседания Арктического совета (АС) в Рейкьявике] направлена на то, чтобы обсудить всю полноту [двусторонних] отношений [между Россией и США], изучить, есть ли потенциал сотрудничества [между странами] в таких случаях и тех сферах, когда наши интересы действительно совпадают», – приводит слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.
«И, конечно, климат <…> является одной из этих сфер», – добавил Прайс.
«Мы также говорили [о возможности обсуждения главами внешнеполитических ведомств России и США в ходе предстоящей встречи в Рейкьявике] о стратегической стабильности, Иране, Северной Корее, потенциально и других вопросах. И нынешняя встреча [министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена], и потенциальная встреча [президента России Владимира Путина] с президентом [США Джо] Байденом позднее – это все части, которые проходят проверку. И мы пытаемся понять, можем ли выйти на отношения с Москвой, которые будут более стабильными и более предсказуемыми. И это будет находиться в центре внимания на встрече [Лаврова и Блинкена] на следующей неделе в Исландии», – сказал Прайс.
Ранее в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.
Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
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Сильнейшая за два года магнитная буря зафиксирована на Земле
Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН зарегистрировали крупнейшую с 2019 года магнитную бурю планетарного масштаба, ее причина остается неизвестной.
Магнитная буря произошла вечером 12 мая. По девятибалльной шкале ученые по уровню геомагнитных возмущений присвоили буре семерку, передает РИА «Новости».
«Фактически Земля испытала один очень короткий и сильный космический удар. Природа события сейчас, спустя полтора дня, пока недостаточно ясна. На Солнце не происходило никаких заметных событий», – сообщила пресс-служба института.
По международной систематизации, бури такого уровня могут заметно воздействовать на энергетические системы, сносить космические аппараты с орбиты, вызывают проблемы в спутниковой навигации и прерывания радиосвязи.
В настоящее время обстановка стабильна. По словам ученых, вспышечная активность Солнца находится на низком уровне.
Ранее россиян предупредили, что магнитосфера Земли будет напряженной, мощность магнитных бурь в середине мая вырастет.
Жители Сахалина вышли собирать лопатами выброшенную на берег икру
На Сахалине в районе дачного поселка Нечаевка Корсаковского района берег покрылся искрой сельди, которую местные жители собирают лопатами для удобрения в огородах.
«Сахалинцы машинами вывозят сельдяную икру на огороды в качестве удобрения. Ее сплошная полоса шириной несколько метров тянется примерно на 3 км к берегу на восток от Нечаевки. Толщина икры местами достигает 10-15 см», – написал руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын на своей странице в Instagram.
По его словам, в этом нет ничего удивительного и страшного, поскольку выбросы живой сельди на берег, оставшаяся на берегу икра – свидетельство обильных нерестовых подходов.
Ранее на Сахалине произошел массовый выброс сельди на берег. Ученые заявили, что это обычное явление для посленерестовой рыбы.