Боевое крыло ХАМАС подвергло массированному обстрелу юг Израиля

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о массированном ракетном обстреле городов Ашдод, Сдерот и Беэр-Шеву на юге Израиля. О пуске ракет из анклава по югу Израиля заявили и другие палестинские группировки, сообщила радиостанция Saut Al-Aqsa.

По имеющейся у радиостанция информации, в городах Ашдод, Сдерот и Беэр-Шеву на юге Израиля не стихают сирены воздушной тревоги, передает ТАСС.

Другая радикальная группировка «Сарая Аль-Кудс» («Роты Иерусалима»), являющаяся вооруженным крылом палестинского «Исламского джихада», также информирует о пуске десятков ракет, сконцентрировав удары на Сдероте. С аналогичным коммюнике выступили и «Бригады Насера Салах-эд-Дина» (боевое подразделение «Комитетов народного сопротивления»).

Все они заявляют, что эти атаки стали ответом на бомбардировку в ночь на субботу жилого дома в лагере беженцев Эш-Шаты к западу от города Газа, в результате которой погибли восемь палестинцев, в том числе дети, и около 20 пострадали. Кроме того, радикалы называют обстрелы «местью» за погибших минувшим днем в стычках на Западном берегу реки Иордан.

Пресс-служба израильской армии в свою очередь сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа в субботу утром возобновили ракетные атаки на крупный город Беэр-Шева в южной части Израиля.

Ранее в ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Накануне Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.

В пятницу в Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».

В тот же день Израиль нанес удары по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором, как утверждает ЦАХАЛ, находился один из филиалов банка ХАМАС, а также по туннелю на юге сектора Газа, где были размещены серверы и военное оборудование ХАМАС. Также Израиль уничтожил офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе.

Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Жертвами израильских ударов по сектору Газа, по последним данным Минздрава прибрежного анклава, стали 126 палестинцев, не менее 950 человек получили ранения.

По сообщениям СМИ, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД