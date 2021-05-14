Ректор рассказала об учебе в колледже напавшего на школу в Казани

Ильназ Галявиев, обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии, учился в колледже университета управления ТИСБИ на четверки и пятерки, участвовал в жизни колледжа, был волонтером, но за последние полгода с ним что-то случилось, заявила ректор ТИСБИ Нэлла Прусс.

«Он учился хорошо, у него были четверки, пятерки, но вот за эти полгода что-то с ним случилось. Мы думаем, что он был весь в гаджетах, как практически сейчас вся молодежь, он был в компьютере», – передает РИА «Новости» слова Прусс.

По словам ректора, Галявиев не вызывал у руководства колледжа никаких вопросов, он никогда не выделялся из толпы, был опрятный, ходил на все занятия, участвовал в жизни колледжа, был волонтером.

Прусс отметила, что молодой человек проучился в колледже три с половиной года, и после Нового года его в учебном заведении никто уже не видел.

Прусс также удивилась, что никто не интересуется, почему от Галявиева полтора года назад съехала семья. «Все было нормально. Мы не можем одного понять: полтора года назад от него съехала семья, и почему сегодня никто не интересуется его семьей? Почему семья съехала?» – сказала Прусс.

Галявиев учился в колледже ТИСБИ, но в апреле из-за академической задолженности был отчислен.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы. В пятницу в больнице в Казани оставались 15 пострадавших.