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Песков ответил на вопрос о поездке Путина в Казань
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Президент Владимир Путин дал все необходимые поручения по ситуации в Казани, в планах поездки туда пока нет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Президент дал уже все необходимые поручения. Пока в планах поездки такой нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент посетить Казань или лично комментировать ситуацию.
Он отметил, что Путин лично выразил соболезнования и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, передает РИА «Новости».
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.
Дуров рассказал о создании и блокировке Telegram-канала стрелявшего в школе в Казани
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Стрелявший в Казани разместил пост о своих планах в Telegram-канале за 20 минут до событий, в течение часа канал был заблокирован за призыв к насилию, сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.
«Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник – сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку. Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией», – написал Дуров в своем Telegram-канале.
Создатель мессенджера уточнил, что даже в том случае, если бы правоохранительные органы осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, «едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики».
По мнению Дурова, полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно.
«Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь», – заключил Дуров.
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, пытавшаяся спасти ребенка, а также женщина-работник, еще 23 человека пострадали.
Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что действия учителей при стрельбе в казанской гимназии № 175 были правильными, педагоги знали правила поведения при ЧП.
Лавров и Блинкен обсудили организацию встречи Путина и Байдена
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор о предстоящих переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.
«Обсужден график других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Лавров и Блинкен также обменялись мнениями о подходах к ядерной проблеме Корейского полуострова, возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
«Было затронуто также взаимодействие двух стран в Арктическом совете (АС), в том числе в свете перехода председательства в этой структуре к Российской Федерации, который состоится на министерской сессии АС в Рейкьявике 20 мая. Лавров и Блинкен договорились провести «на полях» этой сессии отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня», – добавили в МИД.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.
Ранее Байден говорил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне.
Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
СМИ раскрыли диагноз напавшего на казанскую школу
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Четыре года назад медики поставили напавшему на казанскую школу Ильназу Галявиеву диагноз «Энцефалопатия», однако, несмотря на это, он был признан годным к военной службе.
«Военкомат признал Ильназа Галявиева годным к службе, несмотря на поражение головного мозга. С 2017 года он стоял на учете в поликлинике с диагнозом «энцефалопатия», сообщает Telegram-канал Life, сообщая, что заметные проблемы с головой начались у преступника летом 2020 года.
По словам родственников Галявиева, они знали о болезни. После выпуска из школы он стал жаловаться на головные боли и обратился в больницу, где и поставили диагноз.
В последнее время Галявиев жил отдельно, родители съехали в новую квартиру. О его отчислении из колледжа никто не знал.
Энцефалопатия – общее название для невоспалительных (в отличие от энцефалита) заболеваний головного мозга, при котором дистрофически изменяется ткань мозга, что приводит к нарушению его функции. Энцефалопатия бывает врожденная и приобретенная (например, органические поражения головного мозга, связанные с отравлениями, инфекциями, алкоголизмом, травмами, гиповитаминозами, сосудистыми заболеваниями головного мозга, нехваткой витамина В).
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
Устроивший стрельбу в Казани заходил в школу за час до нападения
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Бывший ученик казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев, напавший на учебное заведение, признался на допросе, что в день трагедии дважды приходил в школу, сообщил источник.
По данным источника Лайфа, первый раз Галявиев пришел в гимназию «на разведку» еще 6 мая. В этот день в школе занятий не было, и он решил дождаться первого рабочего дня.
Вновь на пороге учебного заведения преступник появился 11 мая за некоторое время до нападения, чтобы проверить расписание уроков и, уже исходя из него, спланировать атаку. Он пришел к выводу, что большинство школьников будут в здании во время второго урока. Тогда подозрительного парня из холла школы прогнала вахтерша. После этого Галявиев направился домой, чтобы надеть экипировку и вернуться в школу уже с оружием.
Тем временем в Сети появился видеоролик из магазина в Йошкар-Оле, где устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев приобрел оружие.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.
Стало известно о состоянии пострадавших в казанской школе детей
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Состояние 14 детей, пострадавших при нападении на казанскую гимназию № 175 и проходящих лечение в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, стабильное, их жизни ничего не угрожает, сообщила глава пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
«Состояние 14 детей, оставшихся на лечении в стационаре ДРКБ, оценивается как стабильное. Их жизни ничего не угрожает», – сказала Галимова, передает РИА «Новости».
По ее словам, дети находятся под круглосуточным медицинским наблюдением.
В больницы Казани попали 23 пострадавших: 20 детей и трое взрослых. В среду пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. Один мальчик, получивший сотрясение мозга легкой степени и ссадины лица, был выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства. Таким образом, в Детской республиканской клинической больнице Татарстана остаются 14 детей.
Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
Познер призвал не восстанавливать в России смертную казнь после трагедии в Казани
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Высшую меру наказания можно рассматривать только как форму мести. Ни в одной стране мира она не приводила к сокращению преступности. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД журналист Владимир Познер. Ранее в обществе вновь зазвучали призывы расстреливать тех, кто виновен в массовом убийстве детей.
«Казнь можно рассматривать только как мщение, а не как способ борьбы с преступностью. Я считаю, что не мы создаем жизнь и не нам ее прекращать», – сказал тележурналист Владимир Познер и добавил: «Вот почему я считаю, что в России не нужно снимать мораторий на расстрелы». Что касается нападения убийцы-одиночки на школу № 175 в Казани, то в данном случае, заметил журналист, «мы имеем дело, по-видимому, с больным человеком».
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
После массовой гибели детей в казанской школе в России вновь вспыхнули дебаты о возвращении смертной казни. Мнения разделились. Так, продюсер Максим Фадеев предложил вернуть
казнь для убийц и маньяков. Такой же точки зрения придерживается
писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
В свою очередь журналист Владимир Соловьев заявил, что «всегда был за смертную казнь». «Когда речь идет о жизни детей, то здесь не вопрос о том, чтобы убийца страдал на пожизненном заключении, раскаялся... Важно не допустить повторного преступления, совершенного этим персонажем», – пояснил Соловьев.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что возможность отмены действующего моратория на казни в России исключена. В интервью РИА «Новости» сенатор пояснил, что это следует из решения Конституционного суда РФ по соответствующему вопросу. В России, как стране-участнице Совета Европы, установлен мораторий на подобный вид наказания.
Последний расстрел в России состоялся в 1996 году. Официально на приведение смертных приговоров в исполнение мораторий был наложен в 1997 году.
СК: Галявиев в день нападения установил взрывное устройство в школе
В день нападения на школу в Казани подозреваемый Ильназ Галявиев установил на первом этаже учебного заведения взрывное устройство, заявил следователь в зале суда.
«Находясь на первом этаже здания гимназии № 175, установил около входа в кабинет английского языка самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами», – цитирует следователя ТАСС. Уточняется, что при нападении на школу он выстрелил не менее 17 раз.
Галявиев ранее был доставлен в суд, где ему изберут меру пресечения. В зале суда он заявил, что у него нет тяжких заболеваний.
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что следствие будет ходатайствовать об аресте Галявиева. По данным СК, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
По данным СМИ, четыре года назад медики поставили напавшему на казанскую школу Ильназу Галявиеву диагноз «Энцефалопатия», однако, несмотря на это, он был признан годным к военной службе.
В офисе Зеленского призвали как можно скорее провести встречу с Путиным
На потенциальной встрече между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным планируется провести анализ того, как были выполнены договоренности парижского саммита «нормандской четверки», заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.
«Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне», – сказал Ермак «РБК-Украина».
По его словам, анализ того, как были выполнены договоренности парижского саммита «нормандской четверки», является базовой задачей встречи.
Также он добавил, что процесс согласования условий встречи продолжается, но конкретные детали озвучивать еще рано. «Конечно, было бы правильно провести переговоры как можно быстрее. Ситуация требует быстрых реакций», – сказал глава офиса Зеленского.
Ранее пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков заявил, что Киев пока не направлял Москве предложения по проведению встречи Путина и Зеленского. Кремль ждет от Украины, когда в официальном или рабочем порядке поступят конкретные инициативы.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Песков рассказал о судьбе законопроекта, разрешающего иметь оружие с 16 лет
Трагедия в Казани и поручение президента Владимира Путина повлияют на законопроект, разрешающий иметь оружие с 16 лет, пока эти решения не приняты окончательно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В диалоге с пресс-секретарем президента один из журналистов отметил, что некоторые депутаты Госдумы предложили выдавать оружие лицам с 16 лет. «Это же речь идет о первом чтении, безусловно, произошедшее не может не повлиять на обсуждение во втором чтении этого законопроекта, как минимум», – ответил Песков, передает РИА «Новости».
«Пока не формализованы решения на этот счет. Разумеется, в ходе второго чтения не может остаться без определенного влияния на этот процесс. И то, что произошло вчера, и данное президентом поручение окажет влияние на ход дальнейших дискуссий», – добавил Песков.
Ранее комитет Госдумы по безопасности поддержал законопроект об обороте оружия после ЧП в Казани.
Во вторник президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия после нападения на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы. Еще 21 человек пострадал.
Кремль назвал источник цифр Путина и Мишустина по вакцинированным
Все данные по прививкам дает правительственный штаб, и данные по числу вакцинированных, озвученные президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным, верны, число сделавших вакцину растет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Все данные, собственно, идут из штаба. Штаб, как вы знаете, правительственный. Это не означает каких-то противоречий, вы знаете, что динамика все-таки возрастает, количество вакцинированных увеличивается, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее, сознательность наших граждан растет. Поэтому цифры, которые приводились президентом, верны, и цифры Мишустина тоже верны, потому что увеличивается количество людей вакцинированных», – передает РИА «Новости» слова Пескова, пояснившего расхождение в цифрах по вакцинации, озвученных президентом и премьером.
Он добавил, что с учетом масштабов страны невозможно получать цифры по количеству вакцинированных «онлайн, чтобы прямо до одного человека можно было учитывать».
«Поэтому в докладе цифр по линии штаба есть определенная инерционность. И когда происходит апдейт, то происходит, соответственно, увеличение, здесь никакого противоречия нет», – пояснил Песков.
Отвечая на уточняющий вопрос, могла ли речь идти отдельно о тех, кто получил только первую дозу вакцины, или обе, Песков отметил, что противоречий в этих цифрах искать не стоит.
«Если делается укол вакцины, то человек привит. Он может быть привитым первой дозой или быть привитым двумя дозами. Есть цифры, которые дает штаб по гражданам, которые получили одну дозу прививки, и есть цифры по гражданам, которые получили две дозы прививки. Здесь не нужно искать никаких противоречий», – подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о том, куда обращаться за данными о том, сколько россиян получили первую прививку от коронавируса и обе, Песков отметил, что лучше обращаться к первоисточнику.
«Потому что даже когда мы говорим о каких-то данных, мы все равно запрашиваем штаб. Поэтому я рекомендую вам обращаться в правительство», – добавил Песков.
Свыше 24 млн россиян уже прошли разные этапы вакцинации от коронавируса, к концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет, поэтому важно, чтобы люди активнее прививались, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год. Ранее президент озвучил, что более 21 млн человек в России вакцинировались от коронавируса.
Мурашко рассказал о состоянии пациентов из Казани после перелета в Москву
Пациенты, пострадавшие во время стрельбы в казанской школе, перенесли полет в Москву хорошо, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Пациенты из Казани хорошо перенесли перелет в Москву. В настоящее время специализированные бригады доставляют их в стационары для дальнейшего оказания медицинской помощи», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что открывшего стрельбу в школе в Казани Ильназа Галявиева привезли в Советский районный суд Казани, где ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что следствие будет ходатайствовать об аресте Галявиева. По данным СК, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
По данным СМИ, четыре года назад медики поставили напавшему на казанскую школу Ильназу Галявиеву диагноз «Энцефалопатия», однако, несмотря на это, он был признан годным к военной службе.
Самолет с девятью пострадавшими при стрельбе в казанской школе вылетел в Москву
Борт с пострадавшими при стрельбе в казанской школе вылетел из Татарстана в Москву, на нем перевозят девятерых человек.
Их отправили из Казани на Ил-76 МЧС России, на борту находятся девять пострадавших, в том числе пятеро детей, передает ТАСС.
На самолете есть специальные медицинские модули, позволяющие контролировать состояние пациентов, в полете пострадавших сопровождают медики отряда «Центроспас» МЧС.
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
Во вторник спецрейс Москва – Казань доставил в региональный центр группу психологов МЧС, они работают на месте с пострадавшими и их родственниками.
Накануне произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
Психолог объяснила попытки школьников шутить о расстреле одноклассников
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Поведение школьников, которые ради шутки говорят или пишут в интернете о расправе со своими одноклассниками или школой, может сигнализировать о скрытой агрессии, поэтому с этим необходимо работать, сказала газете ВЗГЛЯД доктор психологии, автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей Виктория Шиманская.
Ученик старших классов одной из школ Благовещенска написал в комментариях к видео о событиях в Казани, размещенному в соцсетях, что собирается сделать в своем учебном заведении «то же самое». Правоохранительные органы забили тревогу, мальчика задержали. Во время допроса школьник признался, что просто пошутил.
«Нужно понимать, что подростковый возраст – это момент, где подростку действительно важно привлечение внимания к себе. И нередко это происходит через элемент анонимности (с помощью звонка, записи в соцсетях и так далее). Но, к сожалению, действия и последствия очень часто в подростковом возрасте не отслеживаются, с чем и связано большинство асоциальных моментов поведения подростков», – говорит Шиманская.
Поэтому, безусловно, с подростками, которые позволяют себе шутки о расправе с одноклассниками, школой и так далее, необходимо проводить работу, продолжает специалист. Причем не индивидуально с ребенком, а совместно с его родителями или опекунами. Это очень важно, поскольку подросток – это взросло выглядящий ребенок, который только начинает осознавать ответственность за свои действия.
«Действительно, ребенок может уйти в состояние стресса, неадекватной фантазии, у него могут всплывать ситуации из фильмов и так далее. Скорее всего через час он уже так не поступит. Именно поэтому очень важно, чтобы все разбирательства проводились с родителями, поскольку в тех семьях, в которых контакт присутствует, будь то буллинг в школе или иная ситуация – родители это чувствуют и могут помочь», – объясняет психолог.
Она обращает внимание на то, что любое подобное проявление нестандартного поведения (угроза расправы над школой), даже в виде шутки, как у подростка, так и у взрослого человека не может быть беспочвенным. Именно поэтому в каждой ситуации необходимо разбираться, искать причину такого поведения.
«Причина действительно может быть в нехватке внимания, и тогда мы просто с этим работаем. Но здесь может быть и скрытая агрессия. Это не значит, что ребенок действительно пойдет стрелять, но это внутренняя скрытая агрессия, которая возвышается, она есть. А значит, может быть и какая-то сложная ситуация в школе, в классе атмосфера», – считает Шиманская.
В любом случае, когда происходят такие проявления, заниматься этим необходимо с двух сторон: с психологической, выявлять причину, а также со стороны правоохранительных органов провести просветительско-разъяснительную деятельность с точки зрения юридического момента (безопасность), подчеркивает собеседник.
«Даже то, что ребенок не через кружки, спорт или другие какие-то вещи проявляет себя, а выбирает именно такой способ привлечения внимания – это в любом случае говорит о травматичности», – заключила эксперт.
Во вторник в лицее в Казани молодой человек открыл стрельбу. Погибли семь детей и двое взрослых, более 20 человек ранены. Нападавшего задержали, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок.
В этот же день поздно вечером крымчанин в социальных сетях сообщил о готовящемся террористическом акте в одном из образовательных учреждений республики. Правоохранительные органы немедленно отреагировали на данное сообщение, в ходе проверки информация не подтвердилась. Написавший данное сообщение объяснил, что таким образом просто хотел проверить оперативность действий силовых структур.
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Президент Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, который в 2021 году выпадает на 13 мая, сообщает пресс-служба Кремля.
«Завершился священный месяц Рамадан, и российские мусульмане с радостью встречают светлый, долгожданный праздник. Испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию», – отметил президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.
Путин добавил, что последователи ислама в России с уважением относятся к историческим, религиозным, культурным традициям предков, передают их из поколения в поколение.
«Мусульманские организации активно участвуют в жизни страны, укрепляют взаимодействие с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание благотворительным, образовательным, просветительским инициативам. И, конечно, особо отмечу их востребованную, истинно подвижническую деятельность, которая в нынешнее сложное время помогает людям выстоять, справиться с трудностями», – приводятся в сообщении президента.
Песков ответил на вопрос о подготовке встречи Путина и Байдена
Договоренности относительно возможной встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, пока никаких договоренностей на этот счет нет. Тема по-прежнему находится на стадии обсуждения и анализа», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
12 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор о предстоящих переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Перед этим Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.