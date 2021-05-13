Песков ответил на вопрос о поездке Путина в Казань

Психолог объяснила попытки школьников шутить о расстреле одноклассников

Поведение школьников, которые ради шутки говорят или пишут в интернете о расправе со своими одноклассниками или школой, может сигнализировать о скрытой агрессии, поэтому с этим необходимо работать, сказала газете ВЗГЛЯД доктор психологии, автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей Виктория Шиманская.

Ученик старших классов одной из школ Благовещенска написал в комментариях к видео о событиях в Казани, размещенному в соцсетях, что собирается сделать в своем учебном заведении «то же самое». Правоохранительные органы забили тревогу, мальчика задержали. Во время допроса школьник признался, что просто пошутил.

«Нужно понимать, что подростковый возраст – это момент, где подростку действительно важно привлечение внимания к себе. И нередко это происходит через элемент анонимности (с помощью звонка, записи в соцсетях и так далее). Но, к сожалению, действия и последствия очень часто в подростковом возрасте не отслеживаются, с чем и связано большинство асоциальных моментов поведения подростков», – говорит Шиманская.

Поэтому, безусловно, с подростками, которые позволяют себе шутки о расправе с одноклассниками, школой и так далее, необходимо проводить работу, продолжает специалист. Причем не индивидуально с ребенком, а совместно с его родителями или опекунами. Это очень важно, поскольку подросток – это взросло выглядящий ребенок, который только начинает осознавать ответственность за свои действия.

«Действительно, ребенок может уйти в состояние стресса, неадекватной фантазии, у него могут всплывать ситуации из фильмов и так далее. Скорее всего через час он уже так не поступит. Именно поэтому очень важно, чтобы все разбирательства проводились с родителями, поскольку в тех семьях, в которых контакт присутствует, будь то буллинг в школе или иная ситуация – родители это чувствуют и могут помочь», – объясняет психолог.

Она обращает внимание на то, что любое подобное проявление нестандартного поведения (угроза расправы над школой), даже в виде шутки, как у подростка, так и у взрослого человека не может быть беспочвенным. Именно поэтому в каждой ситуации необходимо разбираться, искать причину такого поведения.

«Причина действительно может быть в нехватке внимания, и тогда мы просто с этим работаем. Но здесь может быть и скрытая агрессия. Это не значит, что ребенок действительно пойдет стрелять, но это внутренняя скрытая агрессия, которая возвышается, она есть. А значит, может быть и какая-то сложная ситуация в школе, в классе атмосфера», – считает Шиманская.

В любом случае, когда происходят такие проявления, заниматься этим необходимо с двух сторон: с психологической, выявлять причину, а также со стороны правоохранительных органов провести просветительско-разъяснительную деятельность с точки зрения юридического момента (безопасность), подчеркивает собеседник.

«Даже то, что ребенок не через кружки, спорт или другие какие-то вещи проявляет себя, а выбирает именно такой способ привлечения внимания – это в любом случае говорит о травматичности», – заключила эксперт.

Во вторник в лицее в Казани молодой человек открыл стрельбу. Погибли семь детей и двое взрослых, более 20 человек ранены. Нападавшего задержали, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок.

В этот же день поздно вечером крымчанин в социальных сетях сообщил о готовящемся террористическом акте в одном из образовательных учреждений республики. Правоохранительные органы немедленно отреагировали на данное сообщение, в ходе проверки информация не подтвердилась. Написавший данное сообщение объяснил, что таким образом просто хотел проверить оперативность действий силовых структур.