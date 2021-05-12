В Общественной палате рассказали о помощи оказавшимся в кризисной ситуации семьям с детьми

Для того, чтобы улучшить в обществе отношение к детям, необходимо воздействие как на государственном уровне, так и на общественном, сказала газете ВЗГЛЯД заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова.

В Кирове местный житель под воздействием алкогольного опьянения выкинул с пятого этажа полуторагодовалого сына своей знакомой, ребенок погиб. Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение по статье «Убийство малолетнего».

«Если мы берем ситуацию в данной семье, то тут вот что нужно знать. Семьи, которые так или иначе оказываются в кризисной ситуации, обязательно должны знать, что они могут всегда обратиться за помощью. И тут есть два варианта, как можно было бы решить проблему: с помощью государства и формировании культуры в обществе», – говорит Зимова.

Она объясняет, что с этими целями государство как раз ведет такие проекты, как «Школа ответственного родительства», где есть две составляющие, запускает бесплатные консультации со специалистами, повышает информированность об этом.

«А культура в обществе как раз формируется благодаря общественным организациям, информационному взаимодействию и так далее. То есть здесь мы говорим о том, что культура помощи и поддержки в обществе тоже должна развиваться, но это не может сделать государство. Это все-таки общественные организации, информационная ответственность холдингов и так далее», – объясняет член ОП.

Собеседник обращает внимание на то, что мама погибшего ребенка изначально оставила свое дитя с мужчиной по каким-то причинам, что свидетельствует о сложностях в этой семье. Ведь мальчик оказался не с бабушкой, отцом ребенка или ее мужем, а с простым знакомым.

«Понятно, что люди осознают ценность детей. Уже сейчас растет запрос на школу осознанного родительства. Это говорит о том, что люди интересуются вопросами того, как нужно заботиться о детях, какие модели следует выбирать, исходя из того, как их воспитывали родители. То есть запрос на это в обществе есть, но в данной ситуации я предполагаю, что скорее всего в семье были какие-то сложности и не было возможности обратиться за помощью. Люди не знали, что они могут обратиться», – полагает Зимова.