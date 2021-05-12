Манижа обратилась к подросткам после нападения на школу в Казани

Представительница России на «Евровидении-2021» певица Манижа Сангин выразила слова поддержки Казани после обстрела в школе и призвала подростков не бояться рассказывать о своих проблемах.

«Я хотела бы начать эту конференцию со слов поддержки моей стране, прекрасному городу Казани. Потому что вчера там произошла ужасная ситуация, стрельба в школе. И мы потеряли много молодых жизней. Я не могу найти правильные слова, чтобы обратиться к семьям жертв. Я и моя команда, мы поддерживаем вас», – цитирует РИА «Новости» Манижу.

Певица призвала детей и подростков не бояться рассказывать о своих проблемах. «Если у вас нет поддержки в вашей семье, в вашей школе, пожалуйста, начните просить о помощи. Найдите друга, просто поговорите с ним», – добавила Манижа.

Также певица ответила критикам ее выступления, призвав их понять собственную «плохую сторону» и осознать, что оскорблять кого-то неправильно.

«Я не хочу обращать внимание на хейтеров. Но, вы знаете, я хочу сказать одну вещь: я верю в вас, ребята. Потому что мы все имеем светлые и темные стороны, хорошие и плохие стороны. И если вы хотите измениться, вы должны понимать свои плохие стороны. И я желаю вам, ребята, пожалуйста, изучите себя и поймите: это неправильно, когда вы оскорбляете кого-то», – сказала Манижа.

Ранее московские следователи начали проверку песни Манижи «Русская женщина», с которой она будет представлять Россию на «Евровидении». Позже пецица изменила текст конкурсной песни Russian Woman для «Евровидения».

Напомним, в апреле песню Манижи для «Евровидения» номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст. Между тем сенатор Алексей Пушков счел песню исполнительницы «барахлом».

Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. Манижа выступит в первом полуфинале под номером 3. Состязание в России будет транслировать Первый канал.