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Путин и Эрдоган обсудили поставку «Спутника V» в Турцию
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Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турцию, сообщила администрация турецкого лидера.
«В ходе телефонных переговоров президентов Эрдогана и Путина были обсуждены вопросы, связанные с поставками вакцины «Спутник V» в Турцию», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Ранее Эрдоган заявил, что Турция в рамках договоренностей с Россией получит «внушительное количество» вакцины «Спутник V». До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
Словакия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Словакия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова.
«Словакия остановила процесс прохождения прививок от коронавируса с применением вакцины от компании AstraZeneca. Это касается тех, кто направляется на получение первой дозы препарата и еще не был привит», – сказала она, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТА-3.
В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины компании AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых.
В Польше заявили, что компания AstraZeneca является ненадежным поставщиком вакцин от коронавируса, поэтому Еврокомиссия решила не возобновлять заказ на поставку препарата.
Кроме того, экспертная группа в Норвегии рекомендовала правительству королевства отказаться от использования вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Бахрейн одобрил экстренное применение вакцины «Спутник лайт»
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Власти Бахрейна одобрили экстренное применение российской вакцины против коронавируса «Спутник лайт», сообщило Bahrain News Agency.
Национальный регулятор Бахрейна проанализировал результаты тестирования препарата, включая клинические испытания. Помимо этого, им было получено одобрение со стороны комитета по вакцинации при министерстве здравоохранения королевства, передает ТАСС.
«Спутник лайт» стал шестой вакциной против коронавируса, одобренной на Бахрейне. Как уточняется в сообщении, на начальном этапе жители Бахрейна получат первую дозу российского препарата.
По данным Bahrain News Agency, производители препарата предоставили бахрейнским властям информацию, согласно которой «Спутник лайт» доказал свою эффективность против всех новых штаммов коронавируса. Помимо этого, власти королевства получили положительные отклики о вакцине от местных ученых, в частности специалистов в области эпидемиологии. В ближайшее время Минздрав Бахрейна на основании полученного одобрения от регулятора приступит к процедурам по импорту препарата.
Ранее посол Бахрейна в Москве Ахмад ас-Саати заявлял о крайне высоком спросе на российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», «несмотря на наличие других вариантов – китайской, американской, английской вакцин». Он объяснял причину спроса высокой эффективностью российского препарата. В феврале Бахрейн стал 24-й страной, одобрившей применение вакцины «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры.
Напомним, вакцина «Спутник лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V».
Лавров заявил о попытках США сузить повестку встречи Путина и Байдена
Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности, заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым пресс-конференции в Баку.
«Диалог, конечно же, необходим. Особенно в условиях, когда Вашингтон последовательно разрушил практически все механизмы контроля над вооружениями, остался только договор об СНВ-3», - заявил Лавров, передает РИА «Новости».
«Мы обозначили нашим американским коллегам целесообразность определиться с повесткой дня... Мы предлагаем рассматривать проблемы в сфере стратегической стабильности всех без исключения факторов, всех без исключения систем, как наступательных, так и оборонительных, которые на эту стратегическую стабильность оказывают непосредственное влияние», – отметил министр.
Он напомнил, что российские предложения были переданы еще в последний год администрации Дональда Трапа и были подтверждены, «когда в Белом доме сменился хозяин». «Ожидаем реакции, хотя по первым признакам американцы хотели бы существенно заузить повестку дня дискуссии по стратегической стабильности и включить в переговорные рамки далеко не все факторы, которые оказывают существенное влияние на современное положение дел в этой области», – добавил Лавров.
Он также заявил, что Москва позитивно относится к идее встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. «Что касается… вопроса о перспективах созыва российско-американского саммита в соответствии с тем предложением, которое президент Байден сделал в разговоре с президентом Путиным, мы к этому отнеслись позитивно», – сказал Лавров.
Ранее Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне.
Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
Путин заслушал доклад Мурашко о помощи раненным при стрельбе в Казани
Президент России Владимир Путин заслушал доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко о помощи пострадавшим при стрельбе в школе в Казани, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Министр здравоохранения Мурашко, находящийся в Казани, доложил президенту Путину о мерах, которые принимаются для оказания помощи пострадавшим, а также психологической помощи родным и близким погибших», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.
Путин оценил идею развития авиаузла в Красноярске
Президент Владимир Путин назвал «естественным делом» развитие авиаузла в Красноярске, инициативу ему презентовал губернатор Красноярского края Александр Усс.
«Что касается развития авиационного узла, то это абсолютно естественное дело, имея в виду географию Красноярска, [он] в центре находится, там много точек пересечения различных маршрутов. Ну об этом уже давно говорится», – цитирует главу государства ТАСС.
В свою очередь губернатор предложил обеспечить соединение двух параллельных взлетно-посадочных полос. «Это аэропорт Черемшанка, он справа находится, если ехать от города, и основной аэропорт Емельяново... Когда-то наши предшественники такие стратегические мысли имели. Мне кажется, что мы стоим на пороге принятия такого решения», – рассказал об идее Усс.
Также президент предложил главе региона поговорить о процессе подготовки к возобновлению строительства метро в Красноярске. Губернатор отметил, что власти Красноярска перерабатывали документы, проект первого этапа находится в экспертизе.
Путин подписал указ о награждении Аксенова орденом Александра Невского
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского главы Крыма Сергея Аксенова за вклад в социально-экономическое развитие региона.
Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым наградить орденом Александра Невского Аксенова Сергея Валерьевича – главу Республики Крым», – говорится в документе.
Ранее Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Пирогова медиков, боровшихся с пандемией коронавирусной инфекции.
Греция сообщила о скором возобновлении регулярного авиасообщения с Россией
На следующей неделе планируется согласовать дату возобновления регулярного авиасообщения между Россией и Грецией, об этом договорились сопредседатели смешанной российско-греческой комиссии первый замглавы МИД Греции Милтиадис Варвициотис и министр транспорта России Виталий Савельев.
«Совместное намерение Греции и России, с одной стороны, ускорить процедуры взаимного признания свидетельств о вакцинации, а с другой стороны, согласовать дату начала полетов между двумя странами, выразили во время телеконференции первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис и российский сопредседатель смешанной комиссии министр транспорта России Виталий Савельев», – цитирует сообщение греческого МИДа РИА «Новости».
Уточняется, что ключевой темой телеконференции стало возобновление греко-российского авиасообщения, так как 15 мая состоится открытие греческого туризма. «Как отметил Варвициотис, авиакомпании считают повышенным интерес к поездкам российских граждан в летнее время по направлению Греции. По этой причине два министра согласились снова связаться на следующей неделе, чтобы окончательно согласовать дату начала полетов на основе последних эпидемиологических данных», – сообщили в МИД.
По словам Варвициотиса, 1% населения Греции вакцинируется каждый день, с точки зрения пандемии, страну можно отнести к «зеленой» категории.
Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в стране с 3 мая начнут снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
Напомним, министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что власти страны снимут ограничения на число посещающих страну российских туристов с 14 мая.
Мишустин заявил о начале создания в России мощного «санитарного щита»
Россия приступила к созданию мощного «санитарного щита», чтобы не допустить повторения пандемии, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.
«Сейчас крайне важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного. Мы приступили к созданию мощного «санитарного щита» нашей страны, о котором президент говорил в своем послании», – сказал он, передает РИА «Новости».
«Санитарный щит» необходим, чтобы обезопасить всех, кто живет в нашей стране», – добавил он.
Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку правительственного законопроекта «О биологической безопасности», который создал правовые основы для развертывания такой системы.
Также премьер заявил, что правительство работает над тем, чтобы свести к минимуму риск проникновения опасных инфекций в Россию. «Серьезное внимание мы уделяем развитию санитарно-эпидемиологической и инфекционной служб. Правительство работает над тем, чтобы риск проникновения опасных инфекций в Россию свести к минимуму. Для этого у нас есть все необходимое. Самое главное – высококлассные ученые и сильная научная база», – сказал он.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости создать в России мощный санитарный щит, который позволит организовать в стране полный цикл производства вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам.
Мадуро объявил о скорых поставках «Спутника лайт» в Венесуэлу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Боливарианская Республика надеется в ближайшее время получить дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник лайт».
«Есть вакцина «Спутник лайт», и скоро она прибудет в Венесуэлу. Она однокомпонентная, что упростит вакцинацию миллионов венесуэльцев», – приводит слова Мадуро ТАСС.
Вакцина «Спутник лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V».
Напомним, 3 мая Мадуро объявил о поставке в страну пятой партии российской вакцины «Спутник V». В конце марта Мадуро предложил оплачивать поставки вакцин в Венесуэлу нефтью. В начале марта президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V», отметив, что после вакцинации и отдыха чувствуют себя хорошо. Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной.
Первую партию российской вакцины от коронавируса Венесуэла получила 2 октября 2020 года. 13 января Венесуэла выдала регистрацию «Спутнику V». Всего республика планирует приобрести 10 млн доз «Спутник V». Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны.
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В России выявили 8,2 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 8217 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8217 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2718, Санкт-Петербурге – 734, Московской области – 642.
Всего в стране выявлено 4 905 059 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 518 529 человек, из них 8614 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксирован 355 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 114 331 человека.
Накануне, 11 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8115. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 102.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мишустин: Прошедший год показал, как должна работать система госуправления
Глава российского правительства Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности кабмина, заявил, что 2020 год показал, как должна работать вся система госуправления, примененный тогда механизм взаимодействия беспрецедентен и должен быть сохранен.
«Прошлый год показал, как должна работать вся система государственного управления. Механизм взаимодействия, который нам удалось создать для законодательного обеспечения принимаемых мер и их оперативной реализации в рамках бюджетного процесса, беспрецедентен. Он продемонстрировал свою эффективность и, безусловно, должен быть сохранен», – сказал Мишустин, передает РИА «Новости».
Он поблагодарил депутатов за активность и профессионализм в сложное время пандемии, а также за поддержку, которую парламент оказал, когда возникла необходимость принятия экстренных мер для защиты жизни и здоровья миллионов людей.
Премьер также отметил, что в своем послании парламенту в январе прошлого года президент Владимир Путин определил приоритеты работы. Это забота о семьях и детях, развитие экономики и создание возможностей для бизнеса, поддержка регионов как обязательное условие развития страны.
«Весомых результатов на всех этих направлениях мы рассчитывали достичь в сжатые сроки. Но нам пришлось реализовывать поставленные президентом задачи в непростых условиях. Никто не мог представить, насколько серьезную опасность для всего мира несет вспышка новой инфекции», – заявил Мишустин.
Кроме того, отметил премьер, пандемия новой коронавирусной инфекции заставила пересмотреть приоритеты работы правительства. «Под угрозой оказались жизни миллионов людей. Чтобы спасти их и не допустить самых тяжелых сценариев развития событий, правительство по поручению президента предприняло ряд чрезвычайных мер. Это потребовало нового темпа принятия решений и практически круглосуточной работы», – заявил Мишустин.
Он подчеркнул, что в этих условиях действовать нужно было максимально быстро. «Пандемия заставила пересмотреть приоритеты нашей работы с учетом реальной обстановки и возникших угроз, чтобы в сложнейших условиях обеспечить безусловное выполнение задач, которые были поставлены президентом. А это, в первую очередь, спасение жизни и здоровья наших людей», – сказал премьер.
Мишустин назвал 2021 год переломным в победе над коронавирусом
Текущий год должен стать переломным в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр Михаил Мушистин, выступая с отчетом о деятельности правительства перед депутатами Госдумы.
«Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано. Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией», – цитирует ТАСС главу кабмина.
По его словам, прошлой осенью и этой весной властям России удалось не вводить жестких ограничительных мер в моменты всплеска эпидемии коронавируса, передает РИА «Новости».
«Но, безусловно, ничего бы не получилось без героической работы наших людей. Вся страна сплотилась, и это помогло нам снизить темпы распространения коронавируса», – сказал Мишустин .
Глава правительства поблагодарил тех, кто круглосуточно работал «в красных зонах», приходил на помощь людям старшего поколения, всех тех, кто проявил выдержку. Мишустин добавил, что ситуация с COVID-19 в России улучшается, но о полном восстановлении говорить рано.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабильная и призвал к продолжению активной вакцинации и тестирования. Также Путин указал, что российская система здравоохранения оказалась устойчивой, гибкой и хорошо подготовленной, на распространение коронавируса отреагировали быстро.
Мишустин заявил о возможностях России для «постковидного прорыва»
Россия обладает всеми возможностями для «постковидного прорыва», заявил премьер-министр Михаил Мишустин, призвав как можно скорее вернуться к нормальной жизни.
«В этот непростой год вместе с решением первоочередных задач мы одно временно создавали и базу для постковидного прорыва. Сегодня у нас с вами есть для этого все возможности», – цитирует ТАСС Мишустина.
По его словам, ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась, поэтому нужно сделать все, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни.
Ранее Мишустин заявил, что Россия приступила к созданию мощного «санитарного щита», чтобы не допустить повторения пандемии.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости создать в России мощный санитарный щит, который позволит организовать в стране полный цикл производства вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам.
ФСБ пресекла работу выдававшей фиктивные справки для въезда в Россию клиники
Частная клиника в Шереметьево изготавливала поддельные справки для въезда иностранцев в Россию во время пандемии, ее работу пресекла ФСБ, сообщили в пресс-службе московского управления ведомства.
«Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево пресечена противоправная деятельность по изготовлению и сбыту подложных медицинских документов в целях их дальнейшего использования иностранными гражданами в качестве оснований для въезда на территорию России в условиях действующих противоэпидемиологических ограничений», – цитирует сообщение ФСБ ТАСС.
У руководителя частной клиники изъяли более 100 приглашений на оказание медицинских услуг, печати, штампы, клиентскую базу иностранцев, планировавших купить поддельные документы.
По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
В марте сотрудники погранслужбы ФСБ задержали в Новосибирской области участников преступной группы, которые изготавливали и продавали иностранцам поддельные медицинские справки для въезда в Россию.
Мишустин: На поддержку россиян во время пандемии направили свыше 2,5 трлн рублей
На поддержку россиян в период пандемии было направлено более 2,5 трлн рублей – это более 10% федерального бюджета, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.
«Мы стремились максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся без работы, семьи с детьми. Назову только одну цифру: на дополнительную поддержку граждан было направлено более 2,5 трлн рублей. Много это или мало? Для сравнения – это свыше 10% всего федерального бюджета страны», – сказал Мишустин, передает ТАСС.
По словам премьера, каждая вторая семья в России получила выплаты в период пандемии коронавируса. «В условиях распространения коронавируса мы поддержали выплатами каждую вторую семью в стране. В них растут свыше 28 млн детей», – сказал он.
Кроме того, «более чем 2 млн человек, которые остались без работы и воспитывают несовершеннолетних детей, перечислили дополнительные деньги к пособию по безработице. В таких семьях на тот момент было свыше 3,5 млн детей», добавил премьер.
Также Мишустин заявил о необходимости восстановить рынок труда, отметив, что в 17 российских регионах показатели уже вернулись к докоронавирусным значениям. «Сегодня крайне важно восстановить рынок труда. Правительство вместе с регионами разработало соответствующие комплексы мер для каждого субъекта РФ. В семнадцати из них рынок труда уже вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса», – сказал он, передает РИА «Новости».
По его словам, сегодня нужен современный подход к управлению трудовыми ресурсами и уже подготовлен законопроект о работе в дистанционном режиме.
Мишустин также отметил важность создания единой цифровой платформы занятости, поскольку к порталу на базе «Работа в России» будут подключены все профильные службы, едиными станут и методические требования, и контроль за их соблюдением. «Предполагается, что наравне с очным приемом в центрах занятости активно будет использоваться дистанционный формат поиска работы. В том числе – и проактивные формы оказания услуг. А в целом предложенные новации позволят сформировать у нас в стране единый, открытый и прозрачный рынок труда. Создать необходимые условия для сокращения безработицы», – пояснил он.
Напомним, в послании к Федеральному собранию Путин объявил о решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Путин также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях.
На заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании парламенту.