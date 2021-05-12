Мишустин: Прошедший год показал, как должна работать система госуправления

Глава российского правительства Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности кабмина, заявил, что 2020 год показал, как должна работать вся система госуправления, примененный тогда механизм взаимодействия беспрецедентен и должен быть сохранен.

«Прошлый год показал, как должна работать вся система государственного управления. Механизм взаимодействия, который нам удалось создать для законодательного обеспечения принимаемых мер и их оперативной реализации в рамках бюджетного процесса, беспрецедентен. Он продемонстрировал свою эффективность и, безусловно, должен быть сохранен», – сказал Мишустин, передает РИА «Новости».

Он поблагодарил депутатов за активность и профессионализм в сложное время пандемии, а также за поддержку, которую парламент оказал, когда возникла необходимость принятия экстренных мер для защиты жизни и здоровья миллионов людей.

Премьер также отметил, что в своем послании парламенту в январе прошлого года президент Владимир Путин определил приоритеты работы. Это забота о семьях и детях, развитие экономики и создание возможностей для бизнеса, поддержка регионов как обязательное условие развития страны.

«Весомых результатов на всех этих направлениях мы рассчитывали достичь в сжатые сроки. Но нам пришлось реализовывать поставленные президентом задачи в непростых условиях. Никто не мог представить, насколько серьезную опасность для всего мира несет вспышка новой инфекции», – заявил Мишустин.

Кроме того, отметил премьер, пандемия новой коронавирусной инфекции заставила пересмотреть приоритеты работы правительства. «Под угрозой оказались жизни миллионов людей. Чтобы спасти их и не допустить самых тяжелых сценариев развития событий, правительство по поручению президента предприняло ряд чрезвычайных мер. Это потребовало нового темпа принятия решений и практически круглосуточной работы», – заявил Мишустин.

Он подчеркнул, что в этих условиях действовать нужно было максимально быстро. «Пандемия заставила пересмотреть приоритеты нашей работы с учетом реальной обстановки и возникших угроз, чтобы в сложнейших условиях обеспечить безусловное выполнение задач, которые были поставлены президентом. А это, в первую очередь, спасение жизни и здоровья наших людей», – сказал премьер.