В Кремле заявили о постоянном контакте Путина с правительством в связи со стрельбой в Казани

Президент Владимир Путин постоянно находится в контакте с правительством в связи с произошедшей стрельбой в школе в Казани, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент в постоянном контакте с правительством. Все службы работают», – цитирует Пескова РИА «Новости». Так, по его словам, в первой половине дня глава государства заслушал доклад директора ФСБ, переговорил с премьер-министром, главой МЧС, а также дал поручение главам Минздрава и Министерства просвещения вылететь на место. Пресс-секретарь отметил, что Путин продолжит контакты с профильными министерствами и спецслужбами.

Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших, однако позже сообщили, что нападавший был один – бывший ученик гимназии, экс-студент четвертого курса ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев. Недавно он был отчислен из колледжа, однако в учебном заведении его охарактеризовали как «тихого и неконфликтного» студента. По словам источников, мотивом нападения могла стать месть. Устроивший стрельбу 19-летний Ильназ Галявиев в ходе допроса заявил о ненависти ко всем людям и отказе от собственных родителей.

В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли девять человек. Большое число погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской школе объяснили тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.

После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.