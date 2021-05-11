Постпред США: Вашингтон и Москва придерживаются ДСНВ вопреки разногласиям

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11 мая, вторник | Последнее обновление — 15:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Напавший на казанскую школу на допросе признался в ненависти к людям
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Политическая свобода, конечно, очень хороша, с тем никто не спорит, однако не является ни необходимым (пример азиатов), ни достаточным (постсоветские страны) условием хозяйственного роста.
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Применительно к частной жизни любой психолог учит побеждать: преодолевать и изживать травмы. Великая Отечественная была и осталась тяжелейшей травмой нашего народа. Мы победили. Но почему-то именно нам предлагают сконцентрироваться на травме.
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Нет ничего удивительного, что книги и фильмы о том времени все меньше похожи на то, что на самом деле делали наши деды и наши отцы. Закон времени. Можно до религиозного экстаза уважать и чтить их подвиг, но понять его так, как ощущали его они и даже мы – уже невозможно физически.
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На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Постпред США: Вашингтон и Москва придерживаются ДСНВ вопреки разногласиям
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Россия и США придерживаются своих обязательств в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), несмотря на все разногласия, заявил постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд.
«Говоря об СНВ-3, США и Россия придерживаются своих обязательств, несмотря на все наши многочисленные разногласия», – заявил Вуд на пленарном заседании конференции по разоружению.
По словам постпреда, продление ДСНВ, несомненно, делает мир безопаснее, передает РИА «Новости».
Вуд также заявил о подготовке обсуждения президентов России и США Владимира Путина и Джо Байденапо вопросам контроля над вооружениями и проблемам безопасности.
«Президент Байден и президент Путин договорились изучить (возможность) обсуждений по стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности. Мы готовимся к этим обсуждениям», – заявил Вуд.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.
Захарова указала Госдепу на проблемы со свободой СМИ в США
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Официальный представитель МИД Мария Захарова указала американскому посольству на проблемы со свободой СМИ в США в связи с блокировкой видеохостингом YouTube интервью телеканала RT с вирусологом Дмитрием Львовым.
«Важно понять, что думает посольство США на этот счет, принимая во внимание их недавнее заявление о свободе прессы, базовом принципе демократии и Первой поправке к Конституции США. Надо, конечно, отдать американским дипломатам должное: в своем комментарии они сделали упор на проблемах не у них в стране. Теперь хочется услышать от них и об их проблемах тоже», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook, комментируя блокировку видеохостингом YouTube интервью телеканала RT с вирусологом Дмитрием Львовым.
Как передавал Telegram-канал RT, видеохостинг Youtube заблокировал интервью телеканала с вирусологом Дмитрием Львовым якобы в связи с «недостоверной медицинской информацией». В течение семи дней видео будет удалено с платформы. Перевод этого интервью также был заблокирован и на английском канале.
Напомним, 24 апреля Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять все ограничения с YouTube-канала RT, обвинив администрацию видеохостинга в нарушении ключевых принципов свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и введении цензуры в отношении российских СМИ.
Ранее YouTube удалил часть контента телеканала RT. В Google утверждают, что RT наказали якобы за несоблюдение правил распространения медицинской информации о коронавирусе.
За 2020 год YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ, трижды – к их материалам. За четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов. При этом YouTube не удалил почти 6 тыс. материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, пронаркотическим и суицидальным контентом, прочей социально опасной информацией из более чем 71 тыс., выявленных с 2012 года.
Американские корпорации Google и Facebook могут оштрафовать на 20 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Кроме того, на 24 млн рублей могут оштрафовать соцсеть Twitter. Глава Google в России Юлия Соловьева допустила возможность закрытия видеохостинга YouTube в России.
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Россия обвинила США в вовлечении других стран в создание биооружия
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Соединенные Штаты разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.
«В последние годы США и их союзники по НАТО значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира. Для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения», – сказал Аверьянов в интервью РИА «Новости».
По его словам, эта деятельность «реализуется через жесткое навязывание» программ «Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения», двусторонних программ «Совместные биологические обязательства» и «Совместное сокращение угроз».
Напомним, в начале апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил США в разработке биологического оружия у российских границ. В январе Москва обвинила Соединенные Штаты в создании на постсоветском пространстве штаммов опасных заболеваний, которые могут использоваться против нацбезопасности России.
В апреле 2020 года Москва заподозрила американские лаборатории, расположенные за пределами США, в разработке смертельных патогенов. В связи с этим Россия потребовала от Грузии ответить на запрос о доступе в лабораторию Лугара. В МИД подчеркнули, что несмотря на заявления Грузии о том, что лаборатория Лугара полностью финансируется Тбилиси, по факту исследования оплачивает Пентагон, который проводит эксперименты по применению насекомых как разносчиков опасных инфекций.
В Кремле заявили о непричастности России к атаке на Colonial Pipeline
Россия не имеет никакого отношения к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утверждение президента США Джо Байдена о нахождении в России «вируса-вымогателя».
«Россия не имеет к этому никакого отношения», – приводит слова представителя Кремля ТАСС. Таким образом пресс секретарь главы государства прокомментировал утверждение Байдена о том, что связанное с хакерской атакой вирусное ПО может находиться в России.
Отвечая на вопрос, готова ли Москва взаимодействовать с Вашингтоном по этому делу, Песков подчеркнул, что «США отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности».
Ранее в понедельник Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим».
Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу.
После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.
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Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу
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Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США.
Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.
Ранее Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора.
В начале мая правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отмечал, что ситуация вокруг Договора по открытому небу ведет к его развалу, Москва не пойдет на односторонние уступки.
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
Байден заявил об отсутствии данных о причастности России к кибератаке на Colonial Pipeline
Свидетельств о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline нет, однако хакеры могут находиться в России, заявил президент США Джо Байден.
«От наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства того, что вирус-вымогатель (…) находится в России», – передает его слова ТАСС.
Напомним, в Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу.
После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.
В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.
Американцы оценили перспективы противостояния России в Арктике
Читатели электронной версии американского телеканала Fox News прокомментировали материал о положении дел в арктическом регионе, выразив уверенность, что Соединенные Штаты «уже проиграли» Арктику России и Китая.
Телеканал Fox News опубликовал материал, посвященный положению дел в арктическом регионе. Так, согласно чиновнику из Госдепа США, Вашингтон обеспокоен растущим влиянием Китая в этой части Земли, а основатель Института безопасности в Арктике Ник Солхайм подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимы ледоколы. Статья вызвала горячий отклик у читателей материала, передает РИА «Новости».
«Да перестаньте вы! Мы уже проиграли. У народов Китая и России есть воля и решимость сделать то, что необходимо сделать. <…> Китай и Россия видят возможности теперь, когда в Белом доме слабый лидер, и они ими пользуются», – высказался Hmmmand.
«Правительство потратит 1 млрд долларов на строительство ледокола. И в эту сумму включены те 100 млн долларов, которые будут потрачены на строительство тренировочного центра по вопросам многообразия, где морякам будут преподавать такие дисциплины, как таяние ледников в условиях потепления климата, вызовы для трансгендеров в Арктике, а также курс по системному расизму на Северном полюсе», – сыронизировал Greyhorse1964736.
Некоторые пользователи вспомнили историю. «В годы Второй мировой войны Америке потребовалось два месяца, чтобы построить ледокол. Сегодня ей требуется два года только на то, чтобы согласовать его проект», – отметил Either1or300.
А другие американцы предложили обратить внимание на современные проблемы своего государства.
«Поскольку мы потратили триллионы долларов на реализацию программ по продвижению политкорректности и оказание финансовой помощи недееспособным демократическим государствам, у нас не осталось средств для того, чтобы купить даже одну весельную лодку», – написал Moodymac.
«Китайцы разработали долгосрочное видение, стратегию и планы действий. Соединенные Штаты сосредоточились на квартальной прибыли, следующих выборах и планах ведения внутрипартийной борьбы. Все мы понимаем, кто выиграет в этой гонке», – пришел к неутешительным выводам ForTheObservations.
«Америка Байдена, некогда являвшаяся ведущей военной и экономической державой, теперь больше напоминает страну третьего мира, где вспыхивают нескончаемые бунты, где растет уличная преступность, где толпа запугивает судей и присяжных, где растет уровень инфляции, налоговое бремя и массовая безработица, а также попираются гражданские свободы», – заключил davidcjones45988.
Напомним, в марте впервые в истории ВМФ три атомные подводные лодки (АПЛ) одновременно всплыли из-подо льда в Арктике. В апреле официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя опасения США по поводу увеличения активности России в Арктике, заявила, что Москва обеспокоена использованием Арктики в целях сдерживания России и стремлением Североатлантического альянса к милитаризации региона. В начале апреля Россия утвердила новую программу развития Арктики.
Байден заявил о готовности встретиться с Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Информацию об этом передает РИА «Новости».
Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне.
В Совфеде пообещали оперативно рассмотреть закон о денонсации ДОН
Совет Федерации готов оперативно рассмотреть закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), заявил вице-спикер верхней палаты Константин Косачев.
«Совет Федерации будет готов рассмотреть данный закон оперативно, сразу после его принятия Госдумой», – сказал он, передает ТАСС.
Он также заявил, что «Россия сделала все, чтобы сохранить ДОН». «Он разрушается США при пассивной позиции их союзников по НАТО. Для нас денонсация – это вынужденный, но единственно возможный шаг в условиях выхода США из договора», – сказал Косачев.
В то же время первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что России ничего не остается, кроме как денонсировать Договор по открытому небу, поскольку США снова проигнорировали предложение вернуться к участию в нем.
«Не так давно МИД РФ опять напомнил американцам, что мы ждем предложений, вернутся ли они в договор или нет. Они промолчали. Нам ничего не остается, как денонсировать этот договор», – сказал Джабаров.
Во вторник утром президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. Также Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора.
В начале мая правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
Песков объяснил внесение в Госдуму законопроекта о денонсации ДОН
Соединенные Штаты де-факто продолжают получать информацию, которой обмениваются страны в рамках Договора по открытому небу, а Россия нет, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя внесение главой государства в Госдуму законопроекта о денонсации договора.
«Основные положения российской аргументации неоднократно излагались самим президентом. Делом в том, что это вся система, которая зиждется на системе обмена, обмене этой информацией. И если США вышли из этого договора, то США тем не менее пользуются системой обмена информации в рамках Североатлантического Альянса… То есть де-факто США продолжат получать эту же информацию, но в рамках этого альянса Россия не будет получать этой информации», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Во вторник утром президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. Также Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора.
В начале мая правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
Лавров заявил о попытках США сузить повестку встречи Путина и Байдена
Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности, заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым пресс-конференции в Баку.
«Диалог, конечно же, необходим. Особенно в условиях, когда Вашингтон последовательно разрушил практически все механизмы контроля над вооружениями, остался только договор об СНВ-3», - заявил Лавров, передает РИА «Новости».
«Мы обозначили нашим американским коллегам целесообразность определиться с повесткой дня... Мы предлагаем рассматривать проблемы в сфере стратегической стабильности всех без исключения факторов, всех без исключения систем, как наступательных, так и оборонительных, которые на эту стратегическую стабильность оказывают непосредственное влияние», – отметил министр.
Он напомнил, что российские предложения были переданы еще в последний год администрации Дональда Трапа и были подтверждены, «когда в Белом доме сменился хозяин». «Ожидаем реакции, хотя по первым признакам американцы хотели бы существенно заузить повестку дня дискуссии по стратегической стабильности и включить в переговорные рамки далеко не все факторы, которые оказывают существенное влияние на современное положение дел в этой области», – добавил Лавров.
Он также заявил, что Москва позитивно относится к идее встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. «Что касается… вопроса о перспективах созыва российско-американского саммита в соответствии с тем предложением, которое президент Байден сделал в разговоре с президентом Путиным, мы к этому отнеслись позитивно», – сказал Лавров.
Ранее Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне.
Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
Россия отвергла обвинения американских СМИ о причастности к ситуации с Colonial Pipeline
Россия категорически отвергает безосновательные обвинения отдельных журналистов США о причастности к кибероперации в отношении трубопроводной компании Colonial Pipeline, говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне.
«Посольство обратило внимание на попытки ряда СМИ обвинить Россию в кибератаке на Colonial Pipeline. При этом американские власти возлагают ответственность за инцидент на криминальную группу DarkSide и не ассоциируют ее с конкретными странами. Категорически отвергаем безосновательные измышления отдельных журналистов и вновь заявляем, что Россия не проводит «злонамеренных» операций в виртуальном пространстве», – отмечается в тексте сообщения в Facebook.
В диппредставительстве напомнили, что Россия последовательно выступает за профессиональный диалог с США по вопросам международной информационной безопасности (МИБ).
«25 сентября 2020 года президент России Владимир Путин предложил комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области МИБ. Среди прочего в нем предлагалось поддерживать непрерывную и эффективную работу каналов связи между компетентными ведомствами наших стран. В мае 2020 года посольство обращало внимание на то, что американская сторона может напрямую обращаться в российский Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам», – указали в посольстве.
Там добавили, что на данный момент не обладают информацией о запросах о содействии от американской стороны.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утверждение президента США Джо Байдена о нахождении в России «вируса-вымогателя» заявил, что Россия не имеет никакого отношения к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.
Напомним, в Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.
Старший директор по кибербезопасности в СНБ США ушел в отставку
Старший директор по кибербезопасности в Совете национальной безопасности США при Белом доме Майкл Салмейер покинул в понедельник свой пост, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.
По словам представителя ведомства, Салмейер возвращается для работы в Пентагон, где он раньше занимал позицию старшего советника при руководителях Агентства национальной безопасности и Кибернетического командования США. Деталей о будущей должности Салмейера в Пентагоне пока не приводится, передает РИА «Новости».
Старший директор по кибербезопасности покинул свой пост на фоне участившихся кибератак по ведомствам и организациям в США.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утверждение президента США Джо Байдена о нахождении в России «вируса-вымогателя» заявил, что Россия не имеет никакого отношения к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.
Напомним, в Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.
Совет Госдумы во вторник рассмотрит законопроект о денонсации ДОН
Совет Государственной думы во вторник в приоритетном порядке рассмотрит внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Мы в приоритетном порядке рассмотрим законопроект о денонсации Договора по открытому небу сегодня на Совете Государственной думы», – заявил Володин, передает ТАСС.
Во вторник утром президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. Также Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора.
В начале мая правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
Генсек ООН выразил надежду на восстановление отношений России и США
Восстановление рабочих отношений между Россией и США на планируемом летом саммите было бы важно для всего мира, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в преддверии визита в Москву.
«Я считаю, что для мирового сообщества очень важно в целом, чтобы Россия и США установили рабочие отношения, при которых любые противоречия могли бы выражаться открыто», – отметил он, добавив, что также было бы важно определить области, в которых между двумя странами возможно взаимодействие.
По словам Гутерриша, он рассчитывает, что его предстоящая поездка в Россию будет способствовать укреплению сотрудничества между всемирной организацией и Москвой.
«Я получил приглашение посетить Москву для моих ежегодных консультаций с российским руководством и, конечно, принял его. Россия – государство-основатель ООН и постоянный член Совета Безопасности, одного из основных элементов работы ООН. Моя цель состоит в том, чтобы этот визит способствовал укреплению очень важного сотрудничества между РФ и ООН во всех сферах деятельности, – это обеспечение мира и безопасности во всех измерениях, устойчивое развитие, в частности, отношений между человеком и природой, климат, сохранение разнообразия видов, борьба с загрязнением окружающей среды, а также права человека», – заявил он, передает ТАСС.
Также Гутерриш заявил, что был бы рад встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, если она пройдет в очном формате.
«Если Генассамблея пройдет в очном формате, что пока не определено, я был бы очень рад принять президента Владимира Путина в Нью-Йорке для участия в ней. Но если она пройдет не полностью в очном формате, то я уверен, что будет много других возможностей для нашей встречи, как это всегда было в прошлом», – сказал он.
В Кремле выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами
Россия и США должны сотрудничать в сфере борьбы с киберугрозами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на фоне хакерской атаки на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Он подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения ни к этим, ни к другим кибератакам.
«Мы категорически не приемлем какие-либо обвинения в наш адрес, и мы по-прежнему можем только сожалеть, что США отказываются от какого-либо сотрудничества с нами в противодействии киберугрозам. Мы считаем, что такое сотрудничество – и международное, и на двусторонней основе – действительно могло бы помочь в общей борьбе с этим злом, с киберпреступлениями», – передает слова представителя Кремля ТАСС.
Напомним, в Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.
Песков, комментируя утверждение президента США Джо Байдена о нахождении в России «вируса-вымогателя» заявил, что Россия не имеет никакого отношения к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.
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