Постпред США: Вашингтон и Москва придерживаются ДСНВ вопреки разногласиям

Россия и США придерживаются своих обязательств в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), несмотря на все разногласия, заявил постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд.

«Говоря об СНВ-3, США и Россия придерживаются своих обязательств, несмотря на все наши многочисленные разногласия», – заявил Вуд на пленарном заседании конференции по разоружению.

По словам постпреда, продление ДСНВ, несомненно, делает мир безопаснее, передает РИА «Новости».

Вуд также заявил о подготовке обсуждения президентов России и США Владимира Путина и Джо Байденапо вопросам контроля над вооружениями и проблемам безопасности.

«Президент Байден и президент Путин договорились изучить (возможность) обсуждений по стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности. Мы готовимся к этим обсуждениям», – заявил Вуд.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.