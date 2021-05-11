Постпред США: Вашингтон и Москва придерживаются ДСНВ вопреки разногласиям

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НОВОСТЬ ЧАСА

Напавший на казанскую школу на допросе признался в ненависти к людям

11 мая, вторник  |  Последнее обновление — 15:38  |  vz.ru
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Кто получит право на бесплатное подключение к газовой трубе

За подведение газа к забору до последнего момента просили сотни тысяч рублей Смирнов Владимир/ТАСС
«Можно ожидать, что сотни тысяч потребителей получат газ». Такими словами профильные эксперты комментируют перспективы масштабной программы, которую должен реализовать Газпром согласно решению Владимира Путина – бесплатного подключения частных домов к газоснабжению. Кто получит право на подобное подключение и какие сложности еще предстоит решить? Подробности...
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Как покушение на цесаревича Николая изменило судьбу России

Будущий император Николай II в Нагасаки общественное достояние
Ровно 130 лет назад японский полицейский попытался зарубить мечом цесаревича Николая, когда тот возвращался с экскурсии на озере. Будущий император России находился на волосок от смерти, но все-таки выжил. Принято считать, что это событие самым худшим образом отразилось не только на русско-японских отношениях, но и на судьбе России как таковой. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Почему скрывали подвиг советских байкеров в гитлеровском тылу

Полк советских мотоциклистов успешно работал по немецким тылам и спас целую стрелковую дивизию от гибели Общественное достояние
О многих эпизодах Великой Отечественной потомки победителей начинают узнавать лишь сейчас. Среди них – рейды разведчиков-диверсантов на мотоциклах и амфибиях в тыл противника по территории нынешней Калининградской области, в то время – Восточной Пруссии, и их многодневная кровопролитная битва с корпусом гитлеровцев. Подробности...
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Русские жители Латвии отпраздновали День Победы вопреки всем запретам

Памятник Освободителям в Риге завалили цветами Сергей Мелконов/РИА Новости
«Вскоре после того, как прозвучала первая песня, к нам начала ломиться полиция, пытавшаяся взять наш дворик чуть ли не штурмом». Активист русской общины Латвии Юрий Зайцев рассказал газете ВЗГЛЯД, как жители этой страны, несмотря на запреты и сопротивление властей, в массовом порядке отпраздновали День Победы. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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На рассуждения о животворящей свободе можно ответить вопросом «1991–1998?»

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Политическая свобода, конечно, очень хороша, с тем никто не спорит, однако не является ни необходимым (пример азиатов), ни достаточным (постсоветские страны) условием хозяйственного роста. Подробности...
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Травму нельзя отделить от Победы

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Применительно к частной жизни любой психолог учит побеждать: преодолевать и изживать травмы. Великая Отечественная была и осталась тяжелейшей травмой нашего народа. Мы победили. Но почему-то именно нам предлагают сконцентрироваться на травме. Подробности...
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Никто и никогда больше не снимет «Судьбу человека»

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Нет ничего удивительного, что книги и фильмы о том времени все меньше похожи на то, что на самом деле делали наши деды и наши отцы. Закон времени. Можно до религиозного экстаза уважать и чтить их подвиг, но понять его так, как ощущали его они и даже мы – уже невозможно физически. Подробности...
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Россия приучает Зеленского к трем мыслям

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Таджики против киргизов: новая война?

Список врагов России

Обсуждение: 4 комментария
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Вооруженный преступник напал на школу в Казани

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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В столице Мексики рухнул метромост с поездом

В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Напавший на казанскую школу на допросе признался в ненависти к людям
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    Постпред США: Вашингтон и Москва придерживаются ДСНВ вопреки разногласиям

    11 мая 2021, 15:00

    Текст: Алина Назарова

    Россия и США придерживаются своих обязательств в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), несмотря на все разногласия, заявил постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд.

    «Говоря об СНВ-3, США и Россия придерживаются своих обязательств, несмотря на все наши многочисленные разногласия», – заявил Вуд на пленарном заседании конференции по разоружению.

    По словам постпреда, продление ДСНВ, несомненно, делает мир безопаснее, передает РИА «Новости».

    Вуд также заявил о подготовке обсуждения президентов России и США Владимира Путина и Джо Байденапо вопросам контроля над вооружениями и проблемам безопасности.

    «Президент Байден и президент Путин договорились изучить (возможность) обсуждений по стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности. Мы готовимся к этим обсуждениям», – заявил Вуд.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности. 


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    Захарова указала Госдепу на проблемы со свободой СМИ в США
       10 мая 2021, 22:21
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала американскому посольству на проблемы со свободой СМИ в США в связи с блокировкой видеохостингом YouTube интервью телеканала RT с вирусологом Дмитрием Львовым.

    «Важно понять, что думает посольство США на этот счет, принимая во внимание их недавнее заявление о свободе прессы, базовом принципе демократии и Первой поправке к Конституции США. Надо, конечно, отдать американским дипломатам должное: в своем комментарии они сделали упор на проблемах не у них в стране. Теперь хочется услышать от них и об их проблемах тоже», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook, комментируя блокировку видеохостингом YouTube интервью телеканала RT с вирусологом Дмитрием Львовым.

    Как передавал Telegram-канал RT, видеохостинг Youtube заблокировал интервью телеканала с вирусологом Дмитрием Львовым якобы в связи с «недостоверной медицинской информацией». В течение семи дней видео будет удалено с платформы. Перевод этого интервью также был заблокирован и на английском канале.

    Напомним, 24 апреля Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять все ограничения с YouTube-канала RT, обвинив администрацию видеохостинга в нарушении ключевых принципов свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и введении цензуры в отношении российских СМИ.

    Ранее YouTube удалил часть контента телеканала RT. В Google утверждают, что RT наказали якобы за несоблюдение правил распространения медицинской информации о коронавирусе.

    За 2020 год YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ, трижды – к их материалам. За четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов. При этом YouTube не удалил почти 6 тыс. материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, пронаркотическим и суицидальным контентом, прочей социально опасной информацией из более чем 71 тыс., выявленных с 2012 года.

    Американские корпорации Google и Facebook могут оштрафовать на 20 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Кроме того, на 24 млн рублей могут оштрафовать соцсеть Twitter. Глава Google в России Юлия Соловьева допустила возможность закрытия видеохостинга YouTube в России.

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    Коментарии (14)
    Россия обвинила США в вовлечении других стран в создание биооружия
       11 мая 2021, 04:32
    Фото: Mark Olsen/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.

    «В последние годы США и их союзники по НАТО значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира. Для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения», – сказал Аверьянов в интервью РИА «Новости».

    По его словам, эта деятельность «реализуется через жесткое навязывание» программ «Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения», двусторонних программ «Совместные биологические обязательства» и «Совместное сокращение угроз».

    Напомним, в начале апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил США в разработке биологического оружия у российских границ. В январе Москва обвинила Соединенные Штаты в создании на постсоветском пространстве штаммов опасных заболеваний, которые могут использоваться против нацбезопасности России.

    В апреле 2020 года Москва заподозрила американские лаборатории, расположенные за пределами США, в разработке смертельных патогенов. В связи с этим Россия потребовала от Грузии ответить на запрос о доступе в лабораторию Лугара. В МИД подчеркнули, что несмотря на заявления Грузии о том, что лаборатория Лугара полностью финансируется Тбилиси, по факту исследования оплачивает Пентагон, который проводит эксперименты по применению насекомых как разносчиков опасных инфекций.

    Коментарии (18)
    В Кремле заявили о непричастности России к атаке на Colonial Pipeline

    10 мая 2021, 23:44

    Текст: Антон Никитин

    Россия не имеет никакого отношения к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утверждение президента США Джо Байдена о нахождении в России «вируса-вымогателя».

    «Россия не имеет к этому никакого отношения», – приводит слова представителя Кремля ТАСС. Таким образом пресс секретарь главы государства прокомментировал утверждение Байдена о том, что связанное с хакерской атакой вирусное ПО может находиться в России.

    Отвечая на вопрос, готова ли Москва взаимодействовать с Вашингтоном по этому делу, Песков подчеркнул, что «США отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности».

    Ранее в понедельник Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим».

    Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу.

    После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.

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    Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу
       11 мая 2021, 08:49
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США.

    Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

    Ранее Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора.

    В начале мая правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

    Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отмечал, что ситуация вокруг Договора по открытому небу ведет к его развалу, Москва не пойдет на односторонние уступки.

    Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес. 

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    Байден заявил об отсутствии данных о причастности России к кибератаке на Colonial Pipeline

    10 мая 2021, 21:35

    Текст: Елизавета Булкина

    Свидетельств о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline нет, однако хакеры могут находиться в России, заявил президент США Джо Байден.

    «От наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства того, что вирус-вымогатель (…) находится в России», – передает его слова ТАСС.

    Напомним, в Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу.

    После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.

    В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.

    Коментарии (31)
    Американцы оценили перспективы противостояния России в Арктике

    11 мая 2021, 06:33

    Текст: Антон Никитин

    Читатели электронной версии американского телеканала Fox News прокомментировали материал о положении дел в арктическом регионе, выразив уверенность, что Соединенные Штаты «уже проиграли» Арктику России и Китая.

    Телеканал Fox News опубликовал материал, посвященный положению дел в арктическом регионе. Так, согласно чиновнику из Госдепа США, Вашингтон обеспокоен растущим влиянием Китая в этой части Земли, а основатель Института безопасности в Арктике Ник Солхайм подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимы ледоколы. Статья вызвала горячий отклик у читателей материала, передает РИА «Новости».

    «Да перестаньте вы! Мы уже проиграли. У народов Китая и России есть воля и решимость сделать то, что необходимо сделать. <…> Китай и Россия видят возможности теперь, когда в Белом доме слабый лидер, и они ими пользуются», – высказался Hmmmand.

    «Правительство потратит 1 млрд долларов на строительство ледокола. И в эту сумму включены те 100 млн долларов, которые будут потрачены на строительство тренировочного центра по вопросам многообразия, где морякам будут преподавать такие дисциплины, как таяние ледников в условиях потепления климата, вызовы для трансгендеров в Арктике, а также курс по системному расизму на Северном полюсе», – сыронизировал Greyhorse1964736.

    Некоторые пользователи вспомнили историю. «В годы Второй мировой войны Америке потребовалось два месяца, чтобы построить ледокол. Сегодня ей требуется два года только на то, чтобы согласовать его проект», – отметил Either1or300.

    А другие американцы предложили обратить внимание на современные проблемы своего государства.

    «Поскольку мы потратили триллионы долларов на реализацию программ по продвижению политкорректности и оказание финансовой помощи недееспособным демократическим государствам, у нас не осталось средств для того, чтобы купить даже одну весельную лодку», – написал Moodymac.

    «Китайцы разработали долгосрочное видение, стратегию и планы действий. Соединенные Штаты сосредоточились на квартальной прибыли, следующих выборах и планах ведения внутрипартийной борьбы. Все мы понимаем, кто выиграет в этой гонке», – пришел к неутешительным выводам ForTheObservations.

    «Америка Байдена, некогда являвшаяся ведущей военной и экономической державой, теперь больше напоминает страну третьего мира, где вспыхивают нескончаемые бунты, где растет уличная преступность, где толпа запугивает судей и присяжных, где растет уровень инфляции, налоговое бремя и массовая безработица, а также попираются гражданские свободы», – заключил davidcjones45988.

    Напомним, в марте впервые в истории ВМФ три атомные подводные лодки (АПЛ) одновременно всплыли из-подо льда в Арктике. В апреле официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя опасения США по поводу увеличения активности России в Арктике, заявила, что Москва обеспокоена использованием Арктики в целях сдерживания России и стремлением Североатлантического альянса к милитаризации региона. В начале апреля Россия утвердила новую программу развития Арктики.

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    Байден заявил о готовности встретиться с Путиным

    10 мая 2021, 21:10

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент США Джо Байден заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

    Информацию об этом передает РИА «Новости».

    Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.

    Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне.

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    В Совфеде пообещали оперативно рассмотреть закон о денонсации ДОН

    11 мая 2021, 09:25

    Текст: Алина Назарова

    Совет Федерации готов оперативно рассмотреть закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), заявил вице-спикер верхней палаты Константин Косачев.

    «Совет Федерации будет готов рассмотреть данный закон оперативно, сразу после его принятия Госдумой», – сказал он, передает ТАСС.

    Он также заявил, что «Россия сделала все, чтобы сохранить ДОН». «Он разрушается США при пассивной позиции их союзников по НАТО. Для нас денонсация – это вынужденный, но единственно возможный шаг в условиях выхода США из договора», – сказал Косачев.

    В то же время первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что России ничего не остается, кроме как денонсировать Договор по открытому небу, поскольку США снова проигнорировали предложение вернуться к участию в нем.

    «Не так давно МИД РФ опять напомнил американцам, что мы ждем предложений, вернутся ли они в договор или нет. Они промолчали. Нам ничего не остается, как денонсировать этот договор», – сказал Джабаров.

    Во вторник утром президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. Также Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора.

    В начале мая правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

    Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.

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    Песков объяснил внесение в Госдуму законопроекта о денонсации ДОН

    11 мая 2021, 12:59

    Текст: Алина Назарова

    Соединенные Штаты де-факто продолжают получать информацию, которой обмениваются страны в рамках Договора по открытому небу, а Россия нет, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя внесение главой государства в Госдуму законопроекта о денонсации договора.

    «Основные положения российской аргументации неоднократно излагались самим президентом. Делом в том, что это вся система, которая зиждется на системе обмена, обмене этой информацией. И если США вышли из этого договора, то США тем не менее пользуются системой обмена информации в рамках Североатлантического Альянса… То есть де-факто США продолжат получать эту же информацию, но в рамках этого альянса Россия не будет получать этой информации», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Во вторник утром президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. Также Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора.

    В начале мая правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

    Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес. 

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    Лавров заявил о попытках США сузить повестку встречи Путина и Байдена

    11 мая 2021, 13:14

    Текст: Алина Назарова

    Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности, заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым пресс-конференции в Баку.

    «Диалог, конечно же, необходим. Особенно в условиях, когда Вашингтон последовательно разрушил практически все механизмы контроля над вооружениями, остался только договор об СНВ-3», - заявил Лавров, передает РИА «Новости».

    «Мы обозначили нашим американским коллегам целесообразность определиться с повесткой дня... Мы предлагаем рассматривать проблемы в сфере стратегической стабильности всех без исключения факторов, всех без исключения систем, как наступательных, так и оборонительных, которые на эту стратегическую стабильность оказывают непосредственное влияние», – отметил министр.

    Он напомнил, что российские предложения были переданы еще в последний год администрации Дональда Трапа и были подтверждены, «когда в Белом доме сменился хозяин». «Ожидаем реакции, хотя по первым признакам американцы хотели бы существенно заузить повестку дня дискуссии по стратегической стабильности и включить в переговорные рамки далеко не все факторы, которые оказывают существенное влияние на современное положение дел в этой области», – добавил Лавров.

    Он также заявил, что Москва позитивно относится к идее встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. «Что касается… вопроса о перспективах созыва российско-американского саммита в соответствии с тем предложением, которое президент Байден сделал в разговоре с президентом Путиным, мы к этому отнеслись позитивно», – сказал Лавров.

    Ранее Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне.

    Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.

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    Россия отвергла обвинения американских СМИ о причастности к ситуации с Colonial Pipeline

    11 мая 2021, 08:41

    Текст: Алина Назарова

    Россия категорически отвергает безосновательные обвинения отдельных журналистов США о причастности к кибероперации в отношении трубопроводной компании Colonial Pipeline, говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне.

    «Посольство обратило внимание на попытки ряда СМИ обвинить Россию в кибератаке на Colonial Pipeline. При этом американские власти возлагают ответственность за инцидент на криминальную группу DarkSide и не ассоциируют ее с конкретными странами. Категорически отвергаем безосновательные измышления отдельных журналистов и вновь заявляем, что Россия не проводит «злонамеренных» операций в виртуальном пространстве», – отмечается в тексте сообщения в Facebook.

    В диппредставительстве напомнили, что Россия последовательно выступает за профессиональный диалог с США по вопросам международной информационной безопасности (МИБ).

    «25 сентября 2020 года президент России Владимир Путин предложил комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области МИБ. Среди прочего в нем предлагалось поддерживать непрерывную и эффективную работу каналов связи между компетентными ведомствами наших стран. В мае 2020 года посольство обращало внимание на то, что американская сторона может напрямую обращаться в российский Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам», – указали в посольстве.

    Там добавили, что на данный момент не обладают информацией о запросах о содействии от американской стороны.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утверждение президента США Джо Байдена о нахождении в России «вируса-вымогателя» заявил, что Россия не имеет никакого отношения к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

    Напомним, в Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.

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    Старший директор по кибербезопасности в СНБ США ушел в отставку

    11 мая 2021, 09:05

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Старший директор по кибербезопасности в Совете национальной безопасности США при Белом доме Майкл Салмейер покинул в понедельник свой пост, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

    По словам представителя ведомства, Салмейер возвращается для работы в Пентагон, где он раньше занимал позицию старшего советника при руководителях Агентства национальной безопасности и Кибернетического командования США. Деталей о будущей должности Салмейера в Пентагоне пока не приводится, передает РИА «Новости».

    Старший директор по кибербезопасности покинул свой пост на фоне участившихся кибератак по ведомствам и организациям в США.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утверждение президента США Джо Байдена о нахождении в России «вируса-вымогателя» заявил, что Россия не имеет никакого отношения к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

    Напомним, в Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.

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    Совет Госдумы во вторник рассмотрит законопроект о денонсации ДОН

    11 мая 2021, 10:08

    Текст: Алина Назарова

    Совет Государственной думы во вторник в приоритетном порядке рассмотрит внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    «Мы в приоритетном порядке рассмотрим законопроект о денонсации Договора по открытому небу сегодня на Совете Государственной думы», – заявил Володин, передает ТАСС.

    Во вторник утром президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. Также Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора.

    В начале мая правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

    Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес. 

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    Генсек ООН выразил надежду на восстановление отношений России и США

    11 мая 2021, 09:17

    Текст: Алина Назарова

    Восстановление рабочих отношений между Россией и США на планируемом летом саммите было бы важно для всего мира, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в преддверии визита в Москву.

    «Я считаю, что для мирового сообщества очень важно в целом, чтобы Россия и США установили рабочие отношения, при которых любые противоречия могли бы выражаться открыто», – отметил он, добавив, что также было бы важно определить области, в которых между двумя странами возможно взаимодействие.

    По словам Гутерриша, он рассчитывает, что его предстоящая поездка в Россию будет способствовать укреплению сотрудничества между всемирной организацией и Москвой.

    «Я получил приглашение посетить Москву для моих ежегодных консультаций с российским руководством и, конечно, принял его. Россия – государство-основатель ООН и постоянный член Совета Безопасности, одного из основных элементов работы ООН. Моя цель состоит в том, чтобы этот визит способствовал укреплению очень важного сотрудничества между РФ и ООН во всех сферах деятельности, – это обеспечение мира и безопасности во всех измерениях, устойчивое развитие, в частности, отношений между человеком и природой, климат, сохранение разнообразия видов, борьба с загрязнением окружающей среды, а также права человека», – заявил он, передает ТАСС.

    Также Гутерриш заявил, что был бы рад встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, если она пройдет в очном формате.

    «Если Генассамблея пройдет в очном формате, что пока не определено, я был бы очень рад принять президента Владимира Путина в Нью-Йорке для участия в ней. Но если она пройдет не полностью в очном формате, то я уверен, что будет много других возможностей для нашей встречи, как это всегда было в прошлом», – сказал он.

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    В Кремле выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами

    11 мая 2021, 13:01

    Текст: Елизавета Булкина

    Россия и США должны сотрудничать в сфере борьбы с киберугрозами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на фоне хакерской атаки на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Он подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения ни к этим, ни к другим кибератакам.

    «Мы категорически не приемлем какие-либо обвинения в наш адрес, и мы по-прежнему можем только сожалеть, что США отказываются от какого-либо сотрудничества с нами в противодействии киберугрозам. Мы считаем, что такое сотрудничество – и международное, и на двусторонней основе – действительно могло бы помочь в общей борьбе с этим злом, с киберпреступлениями», – передает слова представителя Кремля ТАСС.

    Напомним, в Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.

    Песков, комментируя утверждение президента США Джо Байдена о нахождении в России «вируса-вымогателя» заявил, что Россия не имеет никакого отношения к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

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