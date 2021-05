Песков: Россия не теряла Победу в Великой Отечественной войне Блокадница назвала Малышеву преступницей после слов о «диете» в военном Ленинграде 11 мая 2021, 15:07 Текст: Наталья Ануфриева

Председатель общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Санкт-Петербурга Жанна Киселева прокомментировала слова телеведущей Елены Малышевой о том, что в годы Великой Отечественной войны в Ленинграде не было полных людей. Киселева заявила, что считает преступлением «сравнение диеты Малышевой и диеты – если это можно назвать диетой, – тех лет», передает Ura.ru. «Человек, имеющий доступ к телевидению и распространяющий какие-то мысли, которые ловят люди, и сказавший такое – это просто преступник», – добавила она. Киселева напомнила телеведущей, что отсутствие полных людей в Ленинграде было связано не с диетой, а с ничтожными граммами хлеба, которые получали жители осажденного города. «Не дай ей Бог или ее детям худеть таким образом», – заключила Киселева. Ранее слова Малышевой о диете вызывали общественный резонанс – в ответ на жалобу подписчицы она написала в соцсетях: «Перестаньте оправдывать себя пенсиями! Чтобы иметь лишний вес, нужно много и очень калорийно есть! В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя!». Позже она удалила свой пост.

Заслуженный артист Дмитрий Назаров выступил против «бессмысленного парада» 8 мая 2021, 15:56

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Советский и российский актер театра и кино Дмитрий Назаров продекламировал стихотворение, в котором выступил против проведения в России «бессмысленного», по его словам, парада в честь Дня Победы. В стихотворении он задается вопросом, зачем в России «оттачивать парад». «Парад чего? Парад бессилья, парад запретов и оград», – говорит он в видео. «Воинственные железяки везут воинственных ребят. Росгвардия и автозаки замкнут бессмысленный парад», – такими строками заканчивается «произведение» Назарова. В Сети видеозапись вызвала волну возмущения. «Еще один деятель культуры – о «бессмысленном параде». Заслуженный артист России, между прочим. И народный», – отметил военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц в своем Telegram-канале. «Парад Победы надо проводить всегда! Ибо только благодаря ему, ежегодно, из подполья и чуланов вылазит всякая нечисть, которая долгое время рядилась в «одежды светлы». (…) Жалкие падшие кумиры за тридцать серебряников продавшие свои души ради минут суетной славы, последней славы их бессмысленной жизни», – отметил военный эксперт Алексей Леонков в Telegram. Высказывание артиста также возмутило корреспондента RT Игоря Жданова. «Читать такую пошлятину – в принципе стыд и позор. Читать на камеру не выучив, с клишированными, бульварными интонациями, будучи артистом – вдвойне стыд и позор. А уж для «народного» и «заслуженного» так и вовсе заявка на профнепригодность», – написал Жданов в своем Telegram. В свою очередь глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предположил, что видео было записано около Московского художественного театра им. А.П.Чехова. «Вот и еще одна культурная звезда взошла на оппозиционном небосклоне. Видео, похоже, сделано прямо у МХТ, где служит Народный артист РФ Дмитрий Назаров», – написал он в своем Telegram-канале. Напомним, в субботу в Москве были задержаны четыре человека за попытку сорвать репетицию парада Победы. Между тем президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что 9 Мая остается главным праздником в России. «Бессмертный полк онлайн» начался во всех регионах России 9 мая 2021, 18:56 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» началось во всех российских регионах, прием заявок на участие в нем завершилось, в 2021 году к прошлогодним участникам присоединились около 2,5 млн новых анкет. Все заявки, которые были загружены до 10.00 7 мая и одобрены модераторами, попали в трансляцию шествия «Бессмертного полка онлайн» в День Победы 9 мая. Ее начало – 15.00 по местному времени во всех регионах страны, указали организаторы. Посмотреть онлайн-шествие Бессмертного полка можно на сайте проекта, в мини-приложениях «Бессмертный полк» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на региональных телеканалах, а также в онлайн кинотеатрах Okko, IVI.RU, MORE.TV и на платформе Смотрим.ру. Увидеть своих героев в строю Бессмертного полка онлайн уже можно во всех регионах страны. Длительность шествия в каждом из регионов разная – в зависимости от количества поданных заявок. Трансляция доступна и для иностранных граждан, принявших участие в «Бессмертном полку онлайн». В Москве можно посмотреть трансляцию на медиафасадах, в том числе на зданиях в центре столицы, Останкинской телебашне, а также в вагонах и на станциях метро. По всей стране трансляция идет на медиаэкранах на улицах и в крупных торговых центрах. На сайт онлайн-шествия были зафиксированы массивные атаки – три DDoS-атаки и шесть веб-атак. В связи с необходимостью восстановить работоспособность ресурса был временно ограничен его функционал. Организаторы проекта приносят извинения за приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю «Бессмертного полка онлайн» – это вынужденное решение. В скором времени все функции будут работать в полном объеме. Модераторы проекта также пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю «Бессмертного полка онлайн» портретов нацистских преступников. Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет. Трансляция будет доступна для просмотра на всех площадках до конца мая – за это время каждый успеет найти своих героев в онлайн-строю «Бессмертного полка». В Кремле объяснили слова Путина про «недобитых карателей» 9 мая 2021, 12:49

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил слова российского лидера на параде про «недобитых карателей», отметив, что в некоторых странах проявления неонацизма «вполне очевидны». «Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. «Галичина», которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны», – сказал Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва». Путин в своей речи перед началом военного парада в Москве заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. По его словам, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Кроме того, президент заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Украина отказалась делить победу во Второй мировой войне с Россией 9 мая 2021, 12:20

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией. «Мы не можем, не должны и не будем отдавать те победы, которые были у нашего государства (…) Мы отдали очень много для того, чтобы сегодня мы могли говорить о 9 мая как о Дне победы. И точно не надо отдавать свою победу любой другой стране – будь то Россия, Беларусь или европейские государства», – цитирует Разумкова «Интерфакс-Украина». По его словам, Украина во время Второй мировой войны понесла огромные потери – «и в плане экономики, и в плане (...) главное, людей». По мнению Разумкова, в стране нет ни одной семьи, которая бы не пострадала от Второй мировой войны. «И историю надо знать, какой бы она не была – со своими плюсами, со своими минусами, со своими трагедиями, но мы должны ее знать, а те уроки, которые она нам дала, мы должны хорошо учесть и не допускать повторений», – добавил председатель Верховной Рады. Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. С этого времени символом победы у украинцев на европейский манер стал красный мак. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о случае, когда полиция в городе Кривой Рог Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины за распространение изготовленных им открыток ко Дню Победы. Собчак раскритиковала способ празднования Дня Победы 9 мая 2021, 15:46

Фото: Кровавая барыня/Telegram

Текст: Ксения Панькова

Телеведущая Ксения Собчак посетила торжественный парад на Красной площади в Москве и раскритиковала способ празднования Дня Победы. «Для меня, как и для всей страны, 9 мая – очень важная дата, но способ ее празднования мне кажется немного странным. На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия. У Израиля, например, есть интересная традиция. В апреле там отмечают День Катастрофы – в память о евреях, погибших во Второй мировой. В 10 утра по всей стране звучит сирена и города останавливаются. Люди выходят на улицу и две минуты молча стоят. Это дань памяти и скорби. Мои друзья, ставшие свидетелями этого, навсегда запомнили эти сильнейшие эмоции и звук, напоминающий о кошмаре войны и смерти. Не знаю, может чем-то подобным заменить парад», – написала Собчак в своем Telegram. При этом телеведущая добавила, что у нее нет решения, чем можно заменить парад в честь Дня Победы в России. Однако отметила, что «по эмоциям» ей хотелось бы «тихого молчания – в честь всех погибших и павших». «И я точно не хочу, чтобы тратились огромные деньги на поздравления ветеранов в тиктоках. Поздравлять в этот день надо либо искренне, либо никак. С Великим Праздником всех. Светлая память всем павшим. И никаких больше войн всем нам», – заключила Собчак. Накануне актер театр и кино Дмитрий Назаров продекламировал стихотворение, в котором выступил против проведения в России «бессмысленного», по его словам, парада в честь Дня Победы. В Сети видеозапись вызвала волну возмущения. «Жалкие падшие кумиры за тридцать сребреников продавшие свои души ради минут суетной славы, последней славы их бессмысленной жизни», – отметил военный эксперт Алексей Леонков в Telegram. Отреагировал на высказывание Назарова и телеведущий Владимир Соловьев. Он посоветовал артисту создать «союз вольных театральных деятелей» и существовать на доход от творческой деятельности. Пушков ответил основателю «Коммерсанта» Яковлеву по поводу значения победы в войне 9 мая 2021, 15:27

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Сенатор Алексей Пушков ответил основателю «Коммерсанта» Владимиру Яковлеву, который высказал свое мнение о победе в войне. Пушков в своем Telegram со ссылкой на Telegram-канал «Божена» привел рассуждения Яковлева, который заявил, что «победа в войне обходится очень дорого, но сама по себе приносит мало – намного меньше, чем кажется в минуты победного торжества». «Реальные достижения создаются не войной, а миром. Не уничтожением, а созиданием. Диктаторы испокон веков звали людей на войну, обещая быстрые победы. Но даже самые победоносные войны в конечном итоге приносили только кровь и нищету. Потому, что уровень жизни страны и ее граждан определяет не умением убивать и разрушать, а умением жить и создавать», – приводятся слова основателя «Коммерсанта». Сенатор в свою очередь предположил, что Яковлев, «мягко говоря, плохо понимает суть вопроса». «Победа является ключевым моментом, который определяет характер мира. Без Победы мир означает поражение. А поражение есть другой мир. Если он этого не понимает, то ... Комментарии излишни. И так все ясно», – подчеркнул Пушков. Ранее президент России Владимир Путин во время главного военного парада поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы, отметив, что этот день всегда будет для России священным. Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в воскресенье в российской столице при участии более 12 тыс. военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. Порошенко в обращении к украинцам перед Днем Победы заговорил о Путине 8 мая 2021, 17:01

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам в преддверии Дня Победы и вспомнил российского президента Владимира Путина. Свое обращение к украинцам Порошенко опубликовал в соцсети. Политик посвятил текст «преступлениям» коммунистического режима. Также он в очередной раз высказался о якобы «агрессии» России и ее президента Владимира Путина. Кроме того, экс-президент Украины подчеркнул стремление Киева поддержать «европейскую традицию» памяти о Победе, а свое обращение завершил грубым высказыванием в адрес Путина, передает РИА «Новости». На Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения. Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». Погребинский рассказал о праздновании Дня Победы на Украине 9 мая 2021, 17:27

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Для большинства украинцев 9 мая остается Днем Победы, а не «Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне», однако сейчас Киевом фактически владеют те, кто проиграли в той войне, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. «Сегодня заказывают музыку те украинцы, которые не празднуют День Победы. Они празднуют День скорби 8 мая, а 9 Мая для них – праздник врагов. Со стороны власти есть очевидное сочувствие к этим людям», – пояснил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Но большинство украинцев, убежден политолог, празднуют 9 мая именно День Победы, а не «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне». «Социальные сети переполнены поздравлениями. Много людей собирается возле площади Славы в Киеве. Просто это большинство не имеет своего голоса во власти, оно беззащитно, но все же пытается как-то противостоять наглости националистов. При этом невозможно осуждать людей за то, что они не проявляют героизм и не лезут на рожон против националистической и нацистской улицы и покровительствующей ей власти. Они ведут себя сдержанно, но многие из них, и я в том числе, ощущают себя во внутренней эмиграции, когда Киевом фактически владеют те, кто проиграли в той войне», – убежден Погребинский. Именно эти люди, подчеркнул собеседник, переименовывают улицы именами своих героев и пишут тексты для мэра, «плохо понимающего, что он говорит». «Они оказывают давление на президента Зеленского, который выстроил свою линию поведения как лучший друг Соединенных Штатов и главный враг России. Так что нет ничего удивительного в том, как сегодня празднуется на Украине 9 Мая», – считает Погребинский. Тем не менее эксперт убежден, что День Победы остается ключевым праздником, объединяющим российский и украинский народы. «Но надо понимать, что наши народы неоднородны. Среди украинцев есть люди, которые ненавидят Россию, Путина, Советский Союз и сокрушаются по поводу того, что не они победили вместе с Гитлером, а победила Россия вместе со Сталиным», – подытожил Погребинский. Ранее в Одессе неизвестные спровоцировали потасовку с полицией во время возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее славы. Конфликт начался после того, как полицейский попросил одну из женщин убрать портрет советского маршала Георгия Жукова, после этого ее задержали и отвезли в отделение полиции. В Киеве местным жителям пришлось защищать бабушек с портретом Жукова от полиции. Как сообщает издание «Страна», «люди окружили бабушек и поют «Катюшу», не давая полиции их увести». Также в центре Киева радикалы оскорбили нацистским приветствием шедшего по улице ветерана. Зигующим человеком в балаклаве оказался 16-летний Михаил, на которого составили административный протокол. На Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Фото: RT на русском/YouTube

Текст: Антон Никитин

Корреспондент Welt Кристоф Ваннер после посещения парада Победы в Москве выразил мнение, что укрепленная армия – это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь президента России Владимира Путина. «Укрепленная армия – это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь Владимира Путина», – приводит слова Ваннера РИА «Новости». Как и ряд других зарубежных СМИ, издание посвятило большую часть эфира о Дне Победы отношениям между Россией и Западом. В частности, немецкие журналисты назвали парад «внешнеполитическим посланием». Тем не менее, сами мероприятия телеканал назвал грандиозными, а военную силу страны счел «сильнейшим аргументом» российского лидера. Напомним, 9 мая в Москве прошел главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне при участии более 12 тыс. военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. Во время главного военного парада президент Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы, отметив, что этот день всегда будет для России священным. Перед началом парада президент заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. Как отметил глава государства, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Он подчеркнул, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Телеведущий Владимир Соловьев проанализировал заявление Путина. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт рассказал о главных новинках парада Победы на Красной площади 9 мая 2021, 12:22

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

Одной из новинок прошедшего в Москве военного парада Победы стали боевые машины зенитчиков «Тайфун-ПВО», также на многих образцах бронетехники присутствовали новейшие технические модули, рассказал газете ВЗГЛЯД член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский. «На параде Победы на Красной площади впервые были показаны боевые машины зенитчиков «Тайфун-ПВО» на шасси бронеавтомобиля, хотя внешне они мало отличаются от той техники, которую зрители привыкли видеть. Машина новая, но ее отличия скрыты внутри, под броней, и снаружи на параде изменения незаметны», – рассказал член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России, полковник запаса Виктор Мураховский. Среди других новшеств парада в Москве было присутствие технических модулей на некоторых боевых машинах и бронетехнике. «Но главное, чтобы вся эта новая техника серийно пошла в войска. Некоторые образцы мы уже несколько лет показываем на парадах, но их серийного производства до сих пор нет. Они либо существуют в отдельных экземплярах, либо находятся в опытной войсковой эксплуатации, а надо насыщать войска современными изделиями, вооружениями и военной техникой», – уверен эксперт. Что касается парада в целом, то Мураховский отметил высочайший уровень его организации. «Вооруженные силы умеют это делать. Парад Победы прошел достойно, в традиционно отработанном режиме, без сбоев и ошибок. Несмотря на сложные погодные условия, авиация отработала четко», – подчеркнул полковник запаса. Мураховский также предложил обращать больше внимания на парады в других городах России, всего их было около тридцати. «Эти парады проводятся в городах, где находятся штабы военных округов, гарнизоны. Я не сомневаюсь, что они также были проведены на высшем уровне. Именно на этих парадах представлена реальная картина того, какая техника в войсках, что непосредственно есть в частях и соединениях наших видов вооруженных сил и родов войск», – подытожил эксперт. Всего на главном параде в Москве промаршировали 37 расчетов военнослужащих, в механизированной колонне прошли свыше 190 единиц военной и спецтехники. Как отмечали эксперты, «Тайфун-ПВО» – это огромная помощь для стрелков-зенитчиков, которым теперь будет легче обеспечивать мобильность. Бронеавтомобиль «Тайфун» может использоваться для перевозки личного состава и грузов, а также в качестве базового шасси для установки технических систем и вооружений. Среди других образцов бронетехники в механизированной колонне присутствовали новейшие танки Т-14 «Армата», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», артустановки «Коалиция-СВ», бронетранспортеры «Бумеранг», а также основа мобильной группировки ядерных сил России – пусковая установка «Ярс». Воздушную часть парада в Москве открыли Ми-26. Четыре МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» вылетели вслед за группой самолетов. Перед МиГ-31К прошли четверки фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-35С, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырех Су-35С, имитирующие дозаправку в воздухе «заправщик» Ил-78 и Ту-160, а также Ил-78 и Ту-95МС, тройка военно-транспортных Ил-76. Президент Владимир Путин оценил на «отлично» прошедший парад Победы на Красной площади. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

В Одессе неизвестные спровоцировали потасовку с полицией во время возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу. Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, во время возложения цветов у памятника Неизвестному матросу в Одессе неизвестные начали потасовку с полицией, а затем убежали. Украинское издание Страна.ua пишет, что драка произошла на одесской Аллее славы. Издание сообщает, что потасовка началась после того, как представитель полиции попросил одну из женщин убрать портрет советского маршала Георгия Жукова, после этого ее задержали и отвезли в отделение полиции. Также на сайте Страна.ua опубликовано видео, на котором видно, как в центре Киева радикалы оскорбили шедшего по улице ветерана нацистским приветствием. PavlovskyNews сообщает, что «зигующего человека в балаклаве зовут Михаил. Ему 16 лет, он представитель организации «Правая молодежь» из «Правого сектора*» (организация запрещена в России). На нарушителя порядка составили административный протокол. Напомним, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения. Китай заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны 10 мая 2021, 13:00 Текст: Алина Назарова

Пекин намерен вместе с Москвой отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать мир во всем мире, заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. «Неважно, как будет меняться ситуация в мире, Китай и Россия будут держаться вместе, решительно поддерживать друг друга, вместе защищать международную справедливость и беспристрастность», – сказала она, передает ТАСС. Дипломат добавила, что «в условиях COVID-19 и других серьезных изменений Китай продолжит работать с Россией и международным сообществом, чтобы отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать мир во всем мире». Хуа Чуньин также отметила, что в Китае отметили «успешное проведение в России грандиозного военного парада по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне». «Мы выражаем наши искренние поздравления в связи с этим», – резюмировала она. Представители России и Китая 8 мая приняли участие в церемонии посадки дерева по случаю 20-летней годовщины подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Событие состоялось в духе международной акции «Сад памяти», посвященной памяти погибших в Великой Отечественной войне. Портрет деда Зеленского пронесли на шествии «Бессмертного полка» в ДНР 9 мая 2021, 13:43

Фото: Донбасс решает/Telegram

Текст: Ксения Панькова

Общественный деятель, публицист и правовед Татьяна Монтян пронесла по центру Донецка в колонне «Бессмертного полка» портрет деда президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что ему, по ее мнению, «стыдно за внука». «Это был портрет деда Зеленского. Я думаю, ему стыдно за внука: в той стране, в которой он (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) руководит, проходит шабаш дивизии СС «Галичина», – сказала Монтян РИА «Новости». Украинские националисты в конце апреля провели первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками». Участники марша назвали себя «силой, которая будет воевать в Москве». Дивизия СС «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией. Акция «Бессмертный полк» в самопровозглашенной ДНР проводится с 2015 года. В прошлом году в связи с ситуацией с коронавирусом вместо традиционного шествия 9 мая в Донецке прошел автопробег. Синоптик рассказал о применении «метеооружия» в Москве 9 мая 2021, 16:27

Фото: tishkovets_evgeny/Instagram

Текст: Елена Мирошниченко

Применение «метеооружия» позволило провести авиационную часть парада Победы в Москве, рассказал главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. «Метеозащита дала провести воздушный парад Победы. Нижняя граница сплошной облачности поднялась с 250-300 до 500-600 метров, а видимость улучшилась с 4 до 10 километров. Это и позволило пилотажным группам безопасно пролететь над Красной площадью», – рассказал эксперт в своем Instagram. Ранее сообщалось, что перед парадом Победы в Москве в Подмосковье начали разгонять тучи. Тишковец отмечал, что в День Победы в Москве низкая облачность и пасмурная погода может помешать воздушной части парада, а именно: слаженным групповым полетам. По словам синоптика, при групповом пилотировании необходимы простые метеоусловия, необходим визуальный контакт. А погода в День Победы не очень благоприятствует слаженным групповым полетам. NI попытался разгадать «изюминку» предстоящего парада Победы 8 мая 2021, 21:30 Текст: Ксения Панькова

Американский журнал The National Interest отметил, что в День Победы над Красной площадью впервые пролетит стратегический бомбардировщик Ту-160 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как отмечает издание, для участия в параде выделено 53 боевых самолета и 23 вертолета. При этом ключевую роль в полете над Москвой занимает именно Ту-160, который прошел модификацию. The National Interest считает, что Россия намерена продемонстрировать не столько его, сколько гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которыми снабдят ракетоносец, сообщает «ИноСМИ». Американское издание подчеркивает, что «Кинжал» обладает меньшей дальностью, нежели крылатые ракеты Х-55СМ, которыми оснащен Ту-160, однако «Кинжал» намного быстрее их, поскольку он способен развивать скорость до 10 Махов, в результате чего Ту-160 получает такое средство преодоления американской противоракетной обороны, которого у него прежде не было. The National Interest также отметил, что помимо воздушного показа на Параде Победы будет представлена механизированная колонна из 190 машин, среди которых будут 35 различных типов новой и модернизированной военной техники. Маршем по Красной площади пройдут в общей сложности более 12 тыс. военнослужащих в составе 37 пеших парадных расчетов. Ранее начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Центра показа авиационной техники Александр Ивашкин сообщил, что воздушно-космические силы покажут новый элемент на авиационном параде в 2021 году: истребители Су-35с сопроводят стратегический ракетоносец Ту-160 дальней авиации.