Поляк прокопал туннель для побега из лагеря мигрантов в Австралии

Гражданин Польши с помощью подручных средств прокопал 20-метровый туннель под центром для содержания мигрантов в Австралии, предполагаемая попытка побега была предотвращена охраной, сообщили источники.

По информации телеканала ABC, бежать из центра содержания Yongah Hill в Западной Австралии, предположительно, планировали несколько человек. Представитель пограничной службы Австралии заявил, что предполагаемая попытка побега была предотвращена после выявления частично вырытой ямы в Центре содержания иммигрантов, никому сбежать не удалось, передает РИА «Новости».

По словам представителя организации активистов Refugee Action Coalition, туннель копали на протяжении нескольких месяцев. «Он было около трех метров в глубину ... и уже миновал два внутренних ограждения. Еще пять метров – и они бы оказались за внешним забором», – заявил он.

В центре Yongah Hill удерживают около 350 человек, примерно половина из них – просители убежища.

Ранее на юге Нигерии в штате Имо власти провели масштабную операцию по поиску и задержанию 1884 заключенных, которые сбежали из центральной тюрьмы города Оверри, заявил официальный представитель нигерийской службы исправительных учреждений Фрэнсис Энобор.