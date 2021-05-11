Путин заслушал доклад Бортникова о ситуации в казанской школе

Президент Владимир Путин выслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова о ситуации в школе Казани, где во вторник при стрельбе погибли дети, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что «в связи с трагическими событиями в 175-й школе Казани президент выслушал доклад главы ФСБ Бортникова о деталях произошедшего», передает РИА «Новости».

Напомним, инцидент произошел в гимназии № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент Ильназ Галявиев, он задержан.

В экстренных службах сообщали, что при стрельбе погибли 11 человек, причем двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. Позже власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница.

Большое число погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской школе объяснили тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны.

После случившегося президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.