Шойгу заявил о сокращении случаев неуставных отношений в армии

Неуставные отношения в Вооруженных силах по итогам минувшего года стали фиксироваться на 15,5% реже, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«На 25% сократилось число преступлений, связанных с самовольным оставлением воинских частей. На 15,5% уменьшилось количество нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими», – цитирует РИА «Новости» заявление Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, благодаря принимаемым мерам общее количество правонарушений в 2020-м снизилось на 7,4%, а их участников - на 6,3%.

«Министерство обороны уделяет самое пристальное внимание улучшению морально-психологического климата в воинских коллективах, созданию необходимых условий для прохождения службы», – заверил министр.

Шойгу отметил: социологические исследования показывают, что 83% населения России отмечают высокую боеспособность армии и ее готовность защищать страну, а 79% граждан отмечают улучшение общего состояния войск.

В целом, заявил министр, деятельность ВС России поддерживается почти 78% населения нашей страны. Шойгу считает, что эти показатели стали возможными в том числе благодаря повышению уровня правопорядка и воинской дисциплины.

По словам министра, в подавляющем большинстве воинских частей в России удается избежать правонарушений, связанных с употреблением наркотиков.

«В настоящее время в подавляющем большинстве соединений и воинских частей удается избежать правонарушений в этой сфере», – сказал министр.

«Важно не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и психотропных средств», – добавил Шойгу, отметив, что в ВС России «регулярно проводятся мероприятия по предупреждению распространения наркотиков среди военнослужащих».

«В целом в состоянии правопорядка и воинской дисциплины налицо определённая положительная динамика благодаря совместной работе с Главной военной прокуратурой, Главным военным следственным управлением, департаментом военной контрразведки ФСБ России. Следует продолжить системную работу по повышению правосознания военнослужащих», – заключил Шойгу.

Ранее в Минобороны заявили об отсутствии мужеложства в российской армии.