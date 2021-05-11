В Общественной палате призвали повысить возрастной порог для владения оружием

Выдачу разрешения на оружие вообще стоит ограничить только до тех, кто прошел армию, а также поднять разрешенный возраст до 21 года, заявил газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло, комментируя стрельбу в казанской школе.

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибли восемь человек (учительница и семеро детей), пострадал 21 человек. Нападавшего задержали. Ему 19 лет, использованное им гладкоствольное ружье было официально зарегистрировано.

«Такие страшные явления требуют от нас иногда очень жестких решений. Возможно даже непопулярных. Мы до конца не знаем мотивов, но в первую очередь идет ассоциация с религиозными террористическими организациями, которая представляется с долей романтизма, но заканчивается все равно террором. Поэтому в первую очередь следует поднять вопрос преподавания истории в школах», – говорит Пожигайло.

Он также подчеркивает, что в современном обществе просто необходимо рассказывать детям о случаях террора, что к этому приводит и как от этого страдает общество. Кроме того, он убежден, что из-за отсутствия информации от учителей, дети идут за ответами в интернет, в том числе из любопытства, в различные террористические, суицидальные и прочие группы, в которые их затягивают различными способами.

«И потом, многие дети ночами сидят и играют в различные стрелялки. То есть сейчас подключаются технологии виртуальной реальности, что позволяет погрузить ребенка в вымышленную среду, где он действительно сам стреляет. И тут встает вопрос одного шага: от виртуальной реальности к настоящей. Мы должны навести порядок с такого рода играми, возможно для этого потребуются серьезные психологические исследования, хотя психологи об опасности уже давным-давно трубят», – считает член ОП.

Кроме того, собеседник уверен, что в Сети и даже на некоторых телеканалах показывают огромное количество контента с насилием, который также закладывает в психику детей, что это норма, что впоследствии также способствует случаям, подобных происшествию в казанской школе. Соответственно, для улучшения ситуации просто необходимо ввести цензуру, которая не так страшна, как многим кажется.

«Мы вот говорим, что боимся цензуры, как же так. Но существуют два параллельных мира: в одном убивают, глотают наркотики, идет вымирание по полмиллиона в год, таланты уезжают за границу, учебники истории, о которых говорил Путин, а есть закрытый СССР. Нам нужно оценить все за и против и сделать что-то правильное, понятное, сдержанное. То есть срочными хирургическими вмешательствами навести порядок в сфере медиа, иначе у нас и семей не будет, и за границу уезжать будут, и еще и по школам будут ходить стрелять», – объясняет Пожигайло.

Изменения, по мнению члена ОП, также необходимы и в законе «Об оружии». Выдача разрешения на него должна осуществляться однозначно лицам старше 21 года, поскольку 18-летнего возраста явно недостаточно для полноценного осознания ответственности за пользование огнестрельным оружием.

«Если бы у нас все мальчики шли в армию, то они бы у нас возвращались бы в 20-21 год более-менее состоявшимися ответственными мужчинами. Опять же, одна из причин вот таких явлений, как в Казани, это инфантилизация мужского населения – мальчики в 25 не становятся мужчинами, они дети, играющие в стрелялки. И поскольку сегодня в армию идет только малая часть, то правил по обращению с оружием, ответственность за него – их у людей нет, это игрушки. Поэтому выдачу разрешения на оружие вообще стоит ограничить только до тех, кто прошел армию», – уверен эксперт.

Соответственно, остальным гражданам следует полностью запретить «когда-либо даже подходить к оружию», заключил Пожигайло.

В связи со случаем в Казани глава России Владимир Путин поручил проанализировать эффективность существующих мер и обсудить ужесточение правил оборота оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.