Расследование стрельбы в Казани передали центральному аппарату СК

Следственный комитет (СК) возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани, его будет расследовать центральный аппарат, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В сообщении на сайте СК указывается, что после нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Председателем СК Александром Бастрыкиным поручено передать материалы дела для дальнейшего «тщательного и всестороннего расследования» в Главное Следственное управление центрального аппарата ведомства.

По указанию главы Следственного комитета на место происшествия направлены криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) ведомства. Они окажут содействие следователям в поиске и фиксации всех следов совершенного преступления.

Бастрыкин поручил дать всестороннюю правовую оценку всем обстоятельствам трагедии.

Ранее СМИ собрали информацию о подозреваемом в стрельбе в казанской школе: это студент университета ТИСБИ, он незадолго до нападения завел канал в Telegram, где назвал себя богом и выразил желание, чтобы остальные «подчинялись ему».

Ему решили назначить психиатрическую экспертизу.

Напомним, стрельба в школе № 175 в Казани произошла во вторник утром, также в здании учебного заведения прогремел взрыв. Некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы.

Власти Татарстана уточнили число погибших: жертвами стали восемь человек – семеро детей и учительница.