В СПЧ призвали повысить уровень охраны учебных заведений

«Трагедия в Казани заставляет нас задуматься о том, почему в обществе зашкаливает агрессия, жестокость, и почему в молодежной среде появляются подобные стрелки и подрывники, которые несут страдания и смерть», – сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод, говоря о нападении на школу №175 в Казани, в результате которого погибли восемь человек.

«Такая проблема насилия, агрессии охватывает разные государства – подобные инциденты были и в США, и в ряде других стран. Это связано с запредельным уровнем жестокости, криминализированности современного мира», – считает член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод.

Правозащитник отметил особую важность охраны учебных заведений. В данном случае, напомнил он, в школу пронесли и оружие, и взрывчатые вещества. «Нужно, чтобы в школу не проходили посторонние, чтобы был должный досмотр за проносимыми предметами. Также необходимо урегулировать распространение оружия», – подчеркнул эксперт.

«Необходимо добиваться общего оздоровление общества. Мы много говорим, что наша молодежная политика не удалась, что она не охватывает широкие слои молодежи. Хотя на это направление выделяются весьма серьезные средства, никаких изменений в этой сфере мы не видим», – добавил Брод.

«Потому нам нужно думать о пропаганде гуманистических ценностей, снижении уровня насилия, воспитательном компоненте на новом уровне. Об этом нужно говорить всем вместе – психологам, педагогам, юристам, правозащитникам, деятелям культуры», – подытожил собеседник.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу №175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших: одного из них задержали, второго – ликвидировал спецназ. Однако позже сообщили, что нападавший был один – студент четвертого курса университета ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев.

В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница.

После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.