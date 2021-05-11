Напавшему на школу в Казани решили назначить психиатрическую экспертизу

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НОВОСТЬ ЧАСА

НАК: На школу в Казани напал один человек, он задержан

11 мая, вторник  |  Последнее обновление — 12:39  |  vz.ru
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Кто получит право на бесплатное подключение к газовой трубе

За подведение газа к забору до последнего момента просили сотни тысяч рублей Смирнов Владимир/ТАСС
«Можно ожидать, что сотни тысяч потребителей получат газ». Такими словами профильные эксперты комментируют перспективы масштабной программы, которую должен реализовать Газпром согласно решению Владимира Путина – бесплатного подключения частных домов к газоснабжению. Кто получит право на подобное подключение и какие сложности еще предстоит решить? Подробности...
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Как покушение на цесаревича Николая изменило судьбу России

Будущий император Николай II в Нагасаки общественное достояние
Ровно 130 лет назад японский полицейский попытался зарубить мечом цесаревича Николая, когда тот возвращался с экскурсии на озере. Будущий император России находился на волосок от смерти, но все-таки выжил. Принято считать, что это событие самым худшим образом отразилось не только на русско-японских отношениях, но и на судьбе России как таковой. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Почему скрывали подвиг советских байкеров в гитлеровском тылу

Полк советских мотоциклистов успешно работал по немецким тылам и спас целую стрелковую дивизию от гибели Общественное достояние
О многих эпизодах Великой Отечественной потомки победителей начинают узнавать лишь сейчас. Среди них – рейды разведчиков-диверсантов на мотоциклах и амфибиях в тыл противника по территории нынешней Калининградской области, в то время – Восточной Пруссии, и их многодневная кровопролитная битва с корпусом гитлеровцев. Подробности...
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День Победы на Украине получил новое значение

Киевляне защитили бабушек с портретом маршала Жукова от полиции и националистов Телеграм-канал «Страна.ua»
В некоторых бывших советских республиках власти всячески мешают гражданам отмечать День Победы. Это особенно заметно на Украине и в Прибалтике. В Киеве националисты устраивают провокации даже в отношении ветеранов. Однако, как считают эксперты, массовость мероприятий указывает на то, что 9 Мая остается объединяющим праздником для всего постсоветского пространства. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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На рассуждения о животворящей свободе можно ответить вопросом «1991–1998?»

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Политическая свобода, конечно, очень хороша, с тем никто не спорит, однако не является ни необходимым (пример азиатов), ни достаточным (постсоветские страны) условием хозяйственного роста. Подробности...

Травму нельзя отделить от Победы

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Применительно к частной жизни любой психолог учит побеждать: преодолевать и изживать травмы. Великая Отечественная была и осталась тяжелейшей травмой нашего народа. Мы победили. Но почему-то именно нам предлагают сконцентрироваться на травме. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Никто и никогда больше не снимет «Судьбу человека»

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Нет ничего удивительного, что книги и фильмы о том времени все меньше похожи на то, что на самом деле делали наши деды и наши отцы. Закон времени. Можно до религиозного экстаза уважать и чтить их подвиг, но понять его так, как ощущали его они и даже мы – уже невозможно физически. Подробности...
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Россия приучает Зеленского к трем мыслям

Обсуждение: 8 комментариев

Таджики против киргизов: новая война?

Список врагов России

Обсуждение: 4 комментария
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На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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В столице Мексики рухнул метромост с поездом

В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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Россия отпраздновала светлую Пасху

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: НАК: На школу в Казани напал один человек, он задержан
    Власти Татарстана уточнили число погибших при стрельбе в казанской школе Политолог: Старая Европа не доверяет обвинениям Чехии и Болгарии в адрес России Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС В Германии заявили о важности завершения «Северного потока – 2»
    Очевидцы рассказали о нападении на казанскую школу В Германии оценили мощь российской армии после парада Победы в Москве В ООН призвали сотрудников прививаться «Спутником V» Предложено ввести штраф за оставление домашних животных без владельца
    Оружие у устроившего стрельбу в казанской школе было зарегистрировано официально Зеленский предупредил, что у Киева не получится «что-то забрать без единого выстрела» В Совфеде пообещали оперативно рассмотреть закон о денонсации ДОН Индийцы начали выбрасывать в Ганг трупы погибших от коронавируса

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    Как покушение на цесаревича Николая изменило судьбу России

    трагедия в татарстане


    СМИ собрали данные о напавшем на казанскую школу террористе

    «сойти с пути эскалации»


    Немецкий эксперт объяснил решение ЕС не обострять отношения с Россией

    в знак протеста


    Том Круз вернул награды «Золотого глобуса»

    Видео

    «Тарантино абсолютный»


    Почему скрывали подвиг советских байкеров в гитлеровском тылу

    холодная весна


    Природа поставила Европу в зависимость от «Северного потока – 2»

    неизведанные страницы


    Штурм Берлина потребовал от Красной армии особой изобретательности

    армия и вооружение


    ВМФ России получил подводную лодку новой эпохи

    «помнить войну»


    Сергей Худиев: В эти дни нужно меньше карнавала

    «самое значимое»


    Тимофей Бордачев: Когда 9 Мая победит в «войнах памяти»

    «Мы – дети детей войны»


    Герман Садулаев: «Тиктокеры», не помнящие родства, становятся легкой добычей вражеской агитации

    особое мнение


    Американский политолог: Отношения России и США находятся при смерти

    на ваш взгляд


    Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?

    Напавшему на школу в Казани решили назначить психиатрическую экспертизу

    11 мая 2021, 12:05

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Следствие назначит 19-летнему Ильназу Галявиеву, который задержан по подозрению в нападении на школу № 175 в Казани, психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «Галявиеву будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза для установления психологических особенностей и мотивы его действий. Известно, что после убийства учеников и учителей Галявиев собирался покончить с сбой, но сотрудники правоохранительных органов задержали его, и не дали этого сделать», – сообщил источник ТАСС.

    По данным источника в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы. Одного из нападавших задержали, второго ликвидировал спецназ.

    Источник в экстренных службах сообщил, что число погибших при стрельбе в школе № 175 в Казани составляет 11 человек, среди них девять детей. Позднее власти Татарстана уточнили число погибших при стрельбе в казанской школе: восемь человек – семеро детей и учительница.


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    Все страны ЕС согласились не обострять напряженность с Россией
       10 мая 2021, 18:56
    Фото: JOHN THYS/ЕРА/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Все государства-члены Евросоюза согласны, что не нужно обострять отношения с Россией после дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией, заявил в глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

    «Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», – передает его слова ТАСС.

    При этом, по словам Борреля, главы МИД стран ЕС вновь выразили солидарность с Чехией и Болгарией. Отношения с Россией будет рассмотрены на саммите ЕС 25 мая.

    Глава МИД ФРГ Хайко Маас после встречи заявил, что ЕС призывает Россию «сойти с пути эскалации». «Самое главное, что ЕС остается сплоченным. Мы еще раз призываем Россию сойти с пути эскалации. Мы готовы говорить друг с другом, но для этого нужен еще и кто-то, кто слушает и отвечает», – сказал он.

    Ранее в понедельник министры иностранных и европейских дел Словакии и Германии Иван Корчок и Хайко Маас по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе высказались за развитие отношений с Россией. Боррель в свою очередь заявил, что отношения Евросоюза с США улучшаются, в то время как с Россией они ухудшаются.

    Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не оставит без ответной реакции безосновательные и провокационные обвинения со стороны Чехии и Болгарии.

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    Рассекречены архивы о присуждении Нобелевской премии Солженицыну
       10 мая 2021, 17:30
    Фото: Общественное достояние
    Текст: Елизавета Булкина

    Вместе с кандидатурой Александра Солженицына (1918-2008), получившего в 1970 году Нобелевскую премию по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы», на награду претендовали еще 75 кандидатов, следует из обнародованных Шведской академией архивов.

    Владимир Набоков в седьмой раз был выдвинут на премию также в 1970 году, однако его кандидатура в дальнейшем не рассматривалась. «Предложение было отклонено ранее», – пояснил комитет.

    Списки номинантов на награду держатся в секрете 50 лет. Вместе с Солженициным на премию в 1970 году претендовали многие известные литераторы, в частности бразильский писатель Жоржи Амаду, аргентинский прозаик, поэт, публицист Хорхе Луис Борхес, немецкий писатель Генрих Белль, швейцарский писатель и драматург Макс Фриш, немецкий писатель Гюнтер Грасс, английский романист Грэм Грин, шведские литераторы Эйвинд Юнсон и Харри Мартинссон, итальянский писатель Альберто Моравиа, чилийский поэт Пабло Неруда, знаменитый французский автор детективов Жорж Сименон, норвежский поэт и прозаик Терьей Весос, передает ТАСС.

    Шведская академия перед окончательным голосованием обсуждала кандидатуры австралийского писателя Патрика Уайта (1912-1990, лауреата Нобелевской премии по литературе 1973 года «за эпическое и психологическое мастерство, благодаря которому был открыт новый литературный материк»), англо-американского поэта и драматурга Уистена Хью Одена (1907-1973), чилийского поэта Пало Неруда (1904-1973, лауреата Нобелевской премии по литературе 1971 года «за поэзию, которая со сверхъестественной силой воплотила в себе душу и судьбу целого континента») и французского писателя Андре Мальро (1901-1976).

    Солженицын получил диплом и денежную составляющую Нобелевской премии после высылки из СССР – 10 декабря 1974 года.

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    Том Круз вернул награды «Золотого глобуса»
       11 мая 2021, 03:55
    Фото: Alex Edelman/The Photo
    Access/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Американский актер Том Круз вернул ранее полученные награды «Золотого глобуса» Ассоциации иностранных журналистов в знак протеста против недостаточного разнообразия в жюри представителей американского общества, сообщили осведомленные источники телекомпании CNN.

    Как отмечает телеканал, Круз за свою карьеру трижды становился лауреатом «Золотого глобуса»: в 1990 году за роль ветерана Рона Ковика в фильме «Рожденный четвертого июля» (Born on the Fourth of July, 1989), в 1997 году за роль спортивного агента Джерри Магуайера в одноименном фильме (Jerry Maguire, 1996), а в 2000 году Круз удостоился премии как лучший актер второго плана в фильме «Магнолия» (Magnolia, 1999), передает ТАСС.

    В понедельник телекомпания NBC, которая традиционно вела трансляцию церемонии вручения премии «Золотой глобус», заявила, что не будет делать это в 2022 году из-за того, что жюри не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества. При этом телеканал выразил готовность провести трансляцию в 2023 году, если в состав жюри будут внесены соответствующие изменения.

    В марте организаторы «Золотого глобуса» пообещали увеличить число темнокожих в команде. В сентябре 2020 года американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны соответствовать картины для номинации в категории «Лучший фильм»: один из главных героев или героев второго плана должен быть темнокожим, азиатом, латиноамериканцем, жителем Ближнего Востока или представителем другой этнической группы. Вместе с тем не меньше 30% актерского состава фильма должны быть женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ или людьми с ограниченными возможностями.

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    Словакия решила использовать «Спутник V» после трех месяцев обструкций
       10 мая 2021, 23:58
    Фото: Thiago Prudencio/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    После трех месяцев всевозможных обструкций Словакия в ближайшие дни начнет использовать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», первая партия которой поступила в страну 1 марта, сообщил вице-премьер и министр финансов республики Игор Матович.

    «После получения отличных результатов испытаний «Спутника V» в лаборатории в Венгрии, сертифицированной в [признанной Евросоюзом] системе OMLC, и после трех месяцев всевозможных обструкций со стороны всемогущих [противников российской вакцины в Словакии] в ближайшие дни приближается начало вакцинации «Спутником V» и в Словакии. С российской стороной во время прошедших выходных дней я договорился о том, что она согласна с началом [процесса] вакцинации [жителей республики]», – приводит слова Матовича ТАСС.

    В прошлую пятницу министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский сообщил, что специализированная лаборатория в Венгрии подтвердила надежность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», о якобы фальсификации которой заявляли власти Словакии.

    Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины против коронавируса «Спутника V». В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть партию вакцины «Спутник V» для передачи нуждающимся странам.

    Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины.

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    Коментарии (53)
    В Узбекистане оценили возможность размещения военных баз США

    10 мая 2021, 13:42

    Текст: Алина Назарова

    Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещения на территории республики иностранных военных баз, сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

    «В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы – недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов», – заявил представитель Минобороны, передает РИА «Новости».

    По его словам, этот принцип заложен и в конституции, и в концепции внешней политики. В военном ведомстве также отметили, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом.

    Так в ведомстве прокомментировали сообщение газеты Wall Street Journal о том, что США могут разместить войска, которые выводят из Афганистана, в странах Средней Азии – Узбекистане и Таджикистане.

    Напомним, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в мае посетил Узбекистан и Таджикистан. 29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана. США объяснили решение о выводе своих войск из Афганистана тем, что присутствие американских военнослужащих не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.

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    Спецназ ликвидировал второго напавшего на школу в Казани
       11 мая 2021, 11:06
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Второй напавший на школу № 175 в Казани ликвидирован, спецназ продолжает работать в школе, сообщил источник в экстренных службах.

    «По предварительным данным, второй напавший на школу в Казани, который оставался в здании, ликвидирован», – сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

    Он добавил, что в настоящее время «проводится так называемая зачистка здания, работает спецназ».

    По данным источника в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Одного из нападавших задержали. Второй напавший на школу до последнего находился в здании.

    Сообщается о девяти погибших.

    Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции. Детей эвакуируют из школы, некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы.

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    В Германии оценили мощь российской армии после парада Победы в Москве
       10 мая 2021, 23:20
    Фото: RT на русском/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Корреспондент Welt Кристоф Ваннер после посещения парада Победы в Москве выразил мнение, что укрепленная армия – это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь президента России Владимира Путина.

    «Укрепленная армия – это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь Владимира Путина», – приводит слова Ваннера РИА «Новости».

    Как и ряд других зарубежных СМИ, издание посвятило большую часть эфира о Дне Победы отношениям между Россией и Западом. В частности, немецкие журналисты назвали парад «внешнеполитическим посланием». Тем не менее, сами мероприятия телеканал назвал грандиозными, а военную силу страны счел «сильнейшим аргументом» российского лидера.

    Напомним, 9 мая в Москве прошел главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне при участии более 12 тыс. военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. Во время главного военного парада президент Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы, отметив, что этот день всегда будет для России священным.

    Перед началом парада президент заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. Как отметил глава государства, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Он подчеркнул, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Телеведущий Владимир Соловьев проанализировал заявление Путина.

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    Аналитик из США рассказал, как Лавров «переигрывает» своих западных коллег

    10 мая 2021, 19:53

    Текст: Елизавета Булкина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров умеет мастерски переигрывать своих «глупых коллег» из стран Запада, заявил американский аналитик Том Роган в статье для Washington Examiner.

    «Он мастерски их переигрывает – к примеру, [главу дипломатии ЕС] Жозепа Борреля, слишком доверчивого [спецпредставителя президента США по вопросам климата] Джона Керри или чересчур самоуверенную Хиллари Клинтон», – передает его слова РИА «Новости».

    По словам Рогана, западные оппоненты, в частности, могут проигрывать из-за последовательной риторики Лаврова.  При этом журналист отдельно выделил экс-госсекретаря США Майка Помпео, который, по его мнению, способен «играть в свою игру».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Лавров, назвавший «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, меток в своих формулировках, непредсказуемость и агрессивность политики США в отношении России делает возможным применение любого лексикона.

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    Задержан устроивший стрельбу в казанской школе юноша
       11 мая 2021, 10:17
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Подросток, предположительно устроивший стрельбу в школе № 175 в Казани, задержан, рассказал представитель экстренных служб.

    «Силовики задержали подростка, который подозревается в стрельбе в школе», – сказал источник РИА «Новости».

    По его словам, возраст стрелявшего подростка, ориентировочно, 17 лет.

    Тем временем министерство образования Татарстана сообщает, что, по предварительным данным, среди пострадавших в результате стрельбы в школе в Казани детей нет, передает ТАСС.

    Во вторник утром двое неизвестных открыли стрельбу в школе на улице Файзи в Казани, сообщалось о пострадавших. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Детей эвакуируют из школы. 

    Коментарии (39)
    Очевидцы рассказали о нападении на казанскую гимназию
       11 мая 2021, 10:45
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Злоумышленники, напавшие на школу № 175 в Казани, сначала устроили взрыв, а затем открыли стрельбу, рассказала ученица, которая оказалась очевидцем событий.

    «Я была на уроке, сначала услышала взрыв, а затем выстрелы. Выстрелов было не менее двух, может больше, я испугалась и точно не могу сказать. Знаю, что среди погибших есть ученики и учитель, но кто именно погиб, не знаю. Сомневаюсь, что напавшие - ученики. Через несколько минут после начала стрельбы наш класс эвакуировали через черный ход, поэтому никто в моем классе не пострадал», – передает ТАСС слова ученицы.

    Учитель русского языка одного из восьмых классов 175-й гимназии Казани, где во вторник произошло вооруженное нападение, также рассказала подробности ЧП.

    «В начале второго урока услышали звуки взрывов. Все учителя заперли детей в кабинетах. К концу второго урока детей и учителей начали выводить из кабинетов росгвардейцы», – цитирует «Татар-информ»  учителя. По словам очевидца, из школы на носилках вынесли девочку, она была без сознания.

    По последним данным, в результате стрельбы в школе №175 в Казани погибли девять человек, четверо госпитализированы, сообщают экстренные службы города.

    Коментарии (10)
    В РФПИ рассказали, как «Спутник V» победил коронавирус в Сан-Марино
       10 мая 2021, 16:56
    Фото: Pool/Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    Применение российской вакцины от COVID-19 позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, уровень инфицирования в государстве снизился до нуля, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

    «Благодаря «Спутнику V» в Сан-Марино проведена самая успешная кампания по вакцинации в Европе: средняя дневная заболеваемость в государстве за семь дней в пересчете на 1 млн населения за 3-9 мая более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС», – говорится в сообщении на сайте РФПИ.

    На пике в начале апреля уровень инфицирования в Сан-Марино составлял порядка 250 случаев в неделю, но уже с 4 мая в стране не зафиксировано ни одного нового случая коронавируса. Отмечается, что результаты кампании по вакцинации в Сан-Марино стали очевидны уже через два месяца после ее начала.

    Кроме того, смертность от коронавируса в Сан-Марино также снизилась до нуля. Отделение госпиталя, предназначенное для лечения пациентов с коронавирусом, закрылось.

    При этом кампания по вакцинации в Сан-Марино показала высокую эффективность «Спутника V», в том числе, против британского штамма.

    «РФПИ готов поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма на базе успешных результатов вакцинации в стране, продемонстрировавших резкое снижение заболеваемости коронавирусом», – добавили в фонде.

    Поставки российской вакцины в Сан-Марино начались в феврале. Было доставлено 15 тыс. доз (для вакцинации 7,5 тыс. человек). В апреле же было довезено достаточно доз для вакцинации всей страны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российская вакцина спасла целую страну от коронавируса.

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    Китай заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны

    10 мая 2021, 13:00

    Текст: Алина Назарова

    Пекин намерен вместе с Москвой отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать мир во всем мире, заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

    «Неважно, как будет меняться ситуация в мире, Китай и Россия будут держаться вместе, решительно поддерживать друг друга, вместе защищать международную справедливость и беспристрастность», – сказала она, передает ТАСС.

    Дипломат добавила, что «в условиях COVID-19 и других серьезных изменений Китай продолжит работать с Россией и международным сообществом, чтобы отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать мир во всем мире».

    Хуа Чуньин также отметила, что в Китае отметили «успешное проведение в России грандиозного военного парада по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне». «Мы выражаем наши искренние поздравления в связи с этим», – резюмировала она.

    Представители России и Китая 8 мая приняли участие в церемонии посадки дерева по случаю 20-летней годовщины подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Событие состоялось в духе международной акции «Сад памяти», посвященной памяти погибших в Великой Отечественной войне.

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    СМИ собрали данные о напавшем на казанскую школу террористе
       11 мая 2021, 11:57
    Фото: LIFE SHOT/Telegram
    Текст: Алина Назарова

    Напавшим на казанскую школу оказался студент четвертого курса университета ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев, незадолго до трагедии он завел канал в Telegram.

    Как сообщает Life, полицейским задержанный заявил, что ненавидит всех, а бомбы научился делать в интернете. Кроме того, молодой человек уверяет, что в школу пришел один и хотел, чтобы все узнали, что он бог.

    Позже представитель казанского университета ТИСБИ подтвердил «Открытым медиа», что стрелявший действительно учится в этом вузе. Однако от дальнейших комментариев собеседник издания отказался.

    Тем временем «Комсомольская правда» сообщает, что Галявиев, предположительно, незадолго до нападения завел канал в Telegram. В нем он назвал себя богом и выразил желание, чтобы остальные подчинялись ему. «В мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной», – сказано в сообщении канала.

    В настоящее время Telegram заблокировал канал Ильназа Галявиева.

    По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, устроившему стрельбу в школе № 175 в Казани – 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие. «Террорист арестован, 19 лет. Официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идет следственное действие, все силы развернуты», – сказал Минниханов, передает ТАСС

    Во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Одного из нападавших задержали, второго ликвидировал спецназ.

    В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница.

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    Захарова указала Госдепу на проблемы со свободой СМИ в США
       10 мая 2021, 22:21
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала американскому посольству на проблемы со свободой СМИ в США в связи с блокировкой видеохостингом YouTube интервью телеканала RT с вирусологом Дмитрием Львовым.

    «Важно понять, что думает посольство США на этот счет, принимая во внимание их недавнее заявление о свободе прессы, базовом принципе демократии и Первой поправке к Конституции США. Надо, конечно, отдать американским дипломатам должное: в своем комментарии они сделали упор на проблемах не у них в стране. Теперь хочется услышать от них и об их проблемах тоже», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook, комментируя блокировку видеохостингом YouTube интервью телеканала RT с вирусологом Дмитрием Львовым.

    Как передавал Telegram-канал RT, видеохостинг Youtube заблокировал интервью телеканала с вирусологом Дмитрием Львовым якобы в связи с «недостоверной медицинской информацией». В течение семи дней видео будет удалено с платформы. Перевод этого интервью также был заблокирован и на английском канале.

    Напомним, 24 апреля Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять все ограничения с YouTube-канала RT, обвинив администрацию видеохостинга в нарушении ключевых принципов свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и введении цензуры в отношении российских СМИ.

    Ранее YouTube удалил часть контента телеканала RT. В Google утверждают, что RT наказали якобы за несоблюдение правил распространения медицинской информации о коронавирусе.

    За 2020 год YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ, трижды – к их материалам. За четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов. При этом YouTube не удалил почти 6 тыс. материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, пронаркотическим и суицидальным контентом, прочей социально опасной информацией из более чем 71 тыс., выявленных с 2012 года.

    Американские корпорации Google и Facebook могут оштрафовать на 20 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Кроме того, на 24 млн рублей могут оштрафовать соцсеть Twitter. Глава Google в России Юлия Соловьева допустила возможность закрытия видеохостинга YouTube в России.

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    Число погибших при нападении на школу в Казани достигло 11 человек
       11 мая 2021, 11:12
    Фото: InKazan News/YouTube
    Текст: Алина Назарова

    Число погибших при стрельбе в школе № 175 в Казани выросло до 11 человек, среди них девять детей, сообщил источник в экстренных службах.

    «Количество погибших возросло до 11 человек, среди них девять детей», – сказал источник ТАСС.

    В свою очередь источник в Минпросвещения уточнил, что число пострадавших выросло до 32, они госпитализированы. «Уже 32 пострадавших везут в РКБ и ДРКБ», – сказал он.

    По его словам, сигнал с тревожной кнопки в школе в Казани, где произошла стрельба, поступил в 09.25, стрельба началась в 09.20. В школе на тот момент находились 714 детей, около 70 сотрудников, из них 52 педагога.

    По данным источника в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы. Одного из нападавших задержали, второго ликвидировал спецназ. 

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