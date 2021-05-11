Напавшему на школу в Казани решили назначить психиатрическую экспертизу

Следствие назначит 19-летнему Ильназу Галявиеву, который задержан по подозрению в нападении на школу № 175 в Казани, психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Галявиеву будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза для установления психологических особенностей и мотивы его действий. Известно, что после убийства учеников и учителей Галявиев собирался покончить с сбой, но сотрудники правоохранительных органов задержали его, и не дали этого сделать», – сообщил источник ТАСС.

По данным источника в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы. Одного из нападавших задержали, второго ликвидировал спецназ.

Источник в экстренных службах сообщил, что число погибших при стрельбе в школе № 175 в Казани составляет 11 человек, среди них девять детей. Позднее власти Татарстана уточнили число погибших при стрельбе в казанской школе: восемь человек – семеро детей и учительница.