Очевидцы рассказали о нападении на казанскую гимназию

Злоумышленники, напавшие на школу № 175 в Казани, сначала устроили взрыв, а затем открыли стрельбу, рассказала ученица, которая оказалась очевидцем событий.

«Я была на уроке, сначала услышала взрыв, а затем выстрелы. Выстрелов было не менее двух, может больше, я испугалась и точно не могу сказать. Знаю, что среди погибших есть ученики и учитель, но кто именно погиб, не знаю. Сомневаюсь, что напавшие - ученики. Через несколько минут после начала стрельбы наш класс эвакуировали через черный ход, поэтому никто в моем классе не пострадал», – передает ТАСС слова ученицы.

Учитель русского языка одного из восьмых классов 175-й гимназии Казани, где во вторник произошло вооруженное нападение, также рассказала подробности ЧП.

«В начале второго урока услышали звуки взрывов. Все учителя заперли детей в кабинетах. К концу второго урока детей и учителей начали выводить из кабинетов росгвардейцы», – цитирует «Татар-информ» учителя. По словам очевидца, из школы на носилках вынесли девочку, она была без сознания.

По последним данным, в результате стрельбы в школе №175 в Казани погибли девять человек, четверо госпитализированы, сообщают экстренные службы города.