«Алые паруса – 2020» одержали победу в четырех номинациях международной премии

Праздник выпускников «Алые паруса – 2020» одержал победу в четырех номинациях 11-й международной премии в области событийной индустрии Global Eventex Awards.

В сообщении на сайте награды указывается, что проект был отмечен золотом в номинациях Art Event («Арт-событие»), Celebration Event («Праздничное мероприятие»), Cultural Event («Культурное событие») и Music Event («Музыкальное событие»).

Кроме того, «Алые паруса» завоевали серебро в категории Live Streaming Event («Лучшая прямая трансляция»).

Победителей выбирали среди 561 заявки из 37 стран мира.

Премия Global Eventex Awards была учреждена в 2009 году и считается одной из крупнейших в своей области. Ее сравнивают с кинопремией «Оскар» и телевизионной премией «Эмми», только в событийной индустрии.

За все время существования конкурса в нем приняли участие проекты более чем из 85 стран.

Церемония проходит в онлайн-формате, а победителей объявляют в прямом эфире.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса праздник «Алые паруса» провели в онлайн-формате. Мероприятие транслировалось на телеканалах, а также в соцсетях. По мнению экспертов и выпускников, «Алые паруса» в 2020 году, несмотря на его проведение в онлайн-формате, войдет в историю как самое красивое и грандиозное событие.

Впервые в истории бриг прошел не по Неве, а в водах Финского залива. Новая локация была выбрана для максимальной безопасности жителей и гостей Северной столицы. На создание сценария, репетиции, монтаж декораций и салютных установок ушло меньше месяца, хотя обычно к шоу готовятся целый год, пишут «Известия».

«Алые паруса» – мероприятие, которое посвящено выпускникам школ. Кроме того, это единственный российский праздник, который занесен в реестр мирового событийного туризма. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года в Санкт-Петербурге.

В 2005 году праздник выпускников был возрожден акционерным банком «Россия», правительством Петербурга и «Пятым каналом».

В декабре 2019 года «Алые паруса» завоевали главную награду в престижном конкурсе Best Event Awards World в номинации «Самое знаковое событие года».