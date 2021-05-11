Россияне назвали самые уважаемые профессии Названы убивающие бактерии комнатные растения Для тестирования вакцин от коронавируса вывели светящихся мышей 11 мая 2021, 09:53 Текст: Дмитрий Зубарев

Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») и Института биологии гена РАН (ИБГ РАН) создали новую линию гуманизированных мышей, чувствительных к заражению коронавирусом (SARS-CoV-2), которые, помогут в изучении патогенеза и проведении доклинических испытаний новых вакцин и лекарств от COVID-19. Отсутствие лабораторных животных чувствительных к SARS-CoV-2 является основным фактором, ограничивающим разработку вакцин и лекарственных препаратов от COVID-19, считают авторы работы. Для решения этой проблемы специалисты НИУ «БелГУ» и ИБГ РАН создали трансгенных мышей путем внесения им гена, который кодирует человеческий рецептор входа SARS-CoV-2 в клетку (ACE2), передает РИА «Новости» со ссылкой на статью в журнале Transgenic Research. По словам экспертов БелГУ, человеческий ACE2 встроен в мышиный геном в составе сложной конструкции, позволяющей активировать трансген в разных тканях «по требованию». Это позволит изучать механизмы поражения отдельных органов, поскольку после активации к вирусу будет чувствителен не целый организм, а только выбранные ткани. Кроме того, подобный подход позволяет регулировать чувствительность к вирусу и делает модель биологически безопасной: до активации трансгенные мыши вообще невосприимчивы к SARS-CoV-2. «Хитрость в том, что трансгенная конструкция «молчит» до скрещивания со специальными активаторами, так называемыми «Cre-мышами». С их помощью можно запустить экспрессию hACE2, то есть открыть ворота для SARS-CoV-2, или повсеместно во всем теле, или выборочно в различных тканях, в том числе в легких, почках, мозге», – пояснил руководитель исследования, директор объединенного центра генетических технологий НИУ «БелГУ» Алексей Дейкин. В рамках исследования, ученые также ввели в мышиный геном зеленый флуоресцентный белок GFP, который локализован с человеческим ACE2 и упрощает обнаружение клеток и тканей, чувствительных к заражению SARS-CoV-2. Специалисты считают, что эта линия мышей позволит ускорить тестирование вакцин и лекарств, а также поможет изучить роль различных органов в заражении SARS-CoV-2 и развитии осложнений, связанных с COVID-19. В настоящее время мыши уже используются для исследований в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Важным направлением работы также должна стать оценка влияния SARS-CoV-2 на мужское бесплодие, отметили авторы исследования. Для этого ученые предлагают заразить вирусом мышей из выведенной ими линии, предварительно активировав трансген специфично в органах мужской репродуктивной системы. Напомним, в апреле заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института (НИИ) медицинской приматологии Джина Карал-оглы сообщила, что доклинические испытания на приматах двух новых вакцин от коронавируса проведены в Сочи.

Все страны ЕС согласились не обострять напряженность с Россией 10 мая 2021, 18:56

Фото: JOHN THYS/ЕРА/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Все государства-члены Евросоюза согласны, что не нужно обострять отношения с Россией после дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией, заявил в глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. «Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», – передает его слова ТАСС. При этом, по словам Борреля, главы МИД стран ЕС вновь выразили солидарность с Чехией и Болгарией. Отношения с Россией будет рассмотрены на саммите ЕС 25 мая. Глава МИД ФРГ Хайко Маас после встречи заявил, что ЕС призывает Россию «сойти с пути эскалации». «Самое главное, что ЕС остается сплоченным. Мы еще раз призываем Россию сойти с пути эскалации. Мы готовы говорить друг с другом, но для этого нужен еще и кто-то, кто слушает и отвечает», – сказал он. Ранее в понедельник министры иностранных и европейских дел Словакии и Германии Иван Корчок и Хайко Маас по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе высказались за развитие отношений с Россией. Боррель в свою очередь заявил, что отношения Евросоюза с США улучшаются, в то время как с Россией они ухудшаются. Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не оставит без ответной реакции безосновательные и провокационные обвинения со стороны Чехии и Болгарии. Рассекречены архивы о присуждении Нобелевской премии Солженицыну 10 мая 2021, 17:30

Фото: Общественное достояние

Текст: Елизавета Булкина

Вместе с кандидатурой Александра Солженицына (1918-2008), получившего в 1970 году Нобелевскую премию по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы», на награду претендовали еще 75 кандидатов, следует из обнародованных Шведской академией архивов. Владимир Набоков в седьмой раз был выдвинут на премию также в 1970 году, однако его кандидатура в дальнейшем не рассматривалась. «Предложение было отклонено ранее», – пояснил комитет. Списки номинантов на награду держатся в секрете 50 лет. Вместе с Солженициным на премию в 1970 году претендовали многие известные литераторы, в частности бразильский писатель Жоржи Амаду, аргентинский прозаик, поэт, публицист Хорхе Луис Борхес, немецкий писатель Генрих Белль, швейцарский писатель и драматург Макс Фриш, немецкий писатель Гюнтер Грасс, английский романист Грэм Грин, шведские литераторы Эйвинд Юнсон и Харри Мартинссон, итальянский писатель Альберто Моравиа, чилийский поэт Пабло Неруда, знаменитый французский автор детективов Жорж Сименон, норвежский поэт и прозаик Терьей Весос, передает ТАСС. Шведская академия перед окончательным голосованием обсуждала кандидатуры австралийского писателя Патрика Уайта (1912-1990, лауреата Нобелевской премии по литературе 1973 года «за эпическое и психологическое мастерство, благодаря которому был открыт новый литературный материк»), англо-американского поэта и драматурга Уистена Хью Одена (1907-1973), чилийского поэта Пало Неруда (1904-1973, лауреата Нобелевской премии по литературе 1971 года «за поэзию, которая со сверхъестественной силой воплотила в себе душу и судьбу целого континента») и французского писателя Андре Мальро (1901-1976). Солженицын получил диплом и денежную составляющую Нобелевской премии после высылки из СССР – 10 декабря 1974 года. Глава минздрава Омской области найден живым 10 мая 2021, 11:48

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, пропавший 7 мая в лесу Большеуковского района, найден живым, сообщает пресс-служба правительства региона. «Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района», – говорится в сообщении, передает ТАСС. В свою очередь источник в экстренных службах уточнил, что Мураховский «сам вышел из леса в 32 км от деревни Поспелово, где пропал». Поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского возобновились утром в понедельник, 10 мая, после перерыва на ночь из-за плохой погоды. В воскресенье сообщалось, что Мураховский пропал 7 мая в омских болотах, когда катался на квадроцикле. Официально пропажу чиновника в УМВД подтвердили к вечеру 9 мая, тогда же в шести с половиной километрах от охотбазы нашли квадроцикл Мураховского. В ночь на 10 мая в некоторых Telegram-каналах появились сообщения со ссылкой на поисковый отряд «Лиза Алерт», что Мураховского нашли, однако в пресс-службе УМВД по Омской области эту информацию опровергли. Мураховский ранее руководил больницей, в которой проходил лечение блогер Алексей Навальный. Позже Мураховского назначили главой минздрава Омской области. В Узбекистане оценили возможность размещения военных баз США 10 мая 2021, 13:42 Текст: Алина Назарова

Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещения на территории республики иностранных военных баз, сообщили в пресс-службе министерства обороны страны. «В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы – недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов», – заявил представитель Минобороны, передает РИА «Новости». По его словам, этот принцип заложен и в конституции, и в концепции внешней политики. В военном ведомстве также отметили, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом. Так в ведомстве прокомментировали сообщение газеты Wall Street Journal о том, что США могут разместить войска, которые выводят из Афганистана, в странах Средней Азии – Узбекистане и Таджикистане. Напомним, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в мае посетил Узбекистан и Таджикистан. 29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана. США объяснили решение о выводе своих войск из Афганистана тем, что присутствие американских военнослужащих не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. Словакия решила использовать «Спутник V» после трех месяцев обструкций 10 мая 2021, 23:58

Фото: Thiago Prudencio/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

После трех месяцев всевозможных обструкций Словакия в ближайшие дни начнет использовать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», первая партия которой поступила в страну 1 марта, сообщил вице-премьер и министр финансов республики Игор Матович. «После получения отличных результатов испытаний «Спутника V» в лаборатории в Венгрии, сертифицированной в [признанной Евросоюзом] системе OMLC, и после трех месяцев всевозможных обструкций со стороны всемогущих [противников российской вакцины в Словакии] в ближайшие дни приближается начало вакцинации «Спутником V» и в Словакии. С российской стороной во время прошедших выходных дней я договорился о том, что она согласна с началом [процесса] вакцинации [жителей республики]», – приводит слова Матовича ТАСС. В прошлую пятницу министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский сообщил, что специализированная лаборатория в Венгрии подтвердила надежность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», о якобы фальсификации которой заявляли власти Словакии. Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины против коронавируса «Спутника V». В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть партию вакцины «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Том Круз вернул награды «Золотого глобуса» 11 мая 2021, 03:55

Фото: Cheriss May/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Американский актер Том Круз вернул ранее полученные награды «Золотого глобуса» Ассоциации иностранных журналистов в знак протеста против недостаточного разнообразия в жюри представителей американского общества, сообщили осведомленные источники телекомпании CNN. Как отмечает телеканал, Круз за свою карьеру трижды становился лауреатом «Золотого глобуса»: в 1990 году за роль ветерана Рона Ковика в фильме «Рожденный четвертого июля» (Born on the Fourth of July, 1989), в 1997 году за роль спортивного агента Джерри Магуайера в одноименном фильме (Jerry Maguire, 1996), а в 2000 году Круз удостоился премии как лучший актер второго плана в фильме «Магнолия» (Magnolia, 1999), передает ТАСС. В понедельник телекомпания NBC, которая традиционно вела трансляцию церемонии вручения премии «Золотой глобус», заявила, что не будет делать это в 2022 году из-за того, что жюри не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества. При этом телеканал выразил готовность провести трансляцию в 2023 году, если в состав жюри будут внесены соответствующие изменения. В марте организаторы «Золотого глобуса» пообещали увеличить число темнокожих в команде. В сентябре 2020 года американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны соответствовать картины для номинации в категории «Лучший фильм»: один из главных героев или героев второго плана должен быть темнокожим, азиатом, латиноамериканцем, жителем Ближнего Востока или представителем другой этнической группы. Вместе с тем не меньше 30% актерского состава фильма должны быть женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ или людьми с ограниченными возможностями. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В РФПИ рассказали, как «Спутник V» победил коронавирус в Сан-Марино 10 мая 2021, 16:56

Фото: Pool/Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Применение российской вакцины от COVID-19 позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, уровень инфицирования в государстве снизился до нуля, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). «Благодаря «Спутнику V» в Сан-Марино проведена самая успешная кампания по вакцинации в Европе: средняя дневная заболеваемость в государстве за семь дней в пересчете на 1 млн населения за 3-9 мая более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС», – говорится в сообщении на сайте РФПИ. На пике в начале апреля уровень инфицирования в Сан-Марино составлял порядка 250 случаев в неделю, но уже с 4 мая в стране не зафиксировано ни одного нового случая коронавируса. Отмечается, что результаты кампании по вакцинации в Сан-Марино стали очевидны уже через два месяца после ее начала. Кроме того, смертность от коронавируса в Сан-Марино также снизилась до нуля. Отделение госпиталя, предназначенное для лечения пациентов с коронавирусом, закрылось. При этом кампания по вакцинации в Сан-Марино показала высокую эффективность «Спутника V», в том числе, против британского штамма. «РФПИ готов поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма на базе успешных результатов вакцинации в стране, продемонстрировавших резкое снижение заболеваемости коронавирусом», – добавили в фонде. Поставки российской вакцины в Сан-Марино начались в феврале. Было доставлено 15 тыс. доз (для вакцинации 7,5 тыс. человек). В апреле же было довезено достаточно доз для вакцинации всей страны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российская вакцина спасла целую страну от коронавируса. Китай заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны 10 мая 2021, 13:00 Текст: Алина Назарова

Пекин намерен вместе с Москвой отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать мир во всем мире, заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. «Неважно, как будет меняться ситуация в мире, Китай и Россия будут держаться вместе, решительно поддерживать друг друга, вместе защищать международную справедливость и беспристрастность», – сказала она, передает ТАСС. Дипломат добавила, что «в условиях COVID-19 и других серьезных изменений Китай продолжит работать с Россией и международным сообществом, чтобы отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать мир во всем мире». Хуа Чуньин также отметила, что в Китае отметили «успешное проведение в России грандиозного военного парада по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне». «Мы выражаем наши искренние поздравления в связи с этим», – резюмировала она. Представители России и Китая 8 мая приняли участие в церемонии посадки дерева по случаю 20-летней годовщины подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Событие состоялось в духе международной акции «Сад памяти», посвященной памяти погибших в Великой Отечественной войне. В Германии оценили мощь российской армии после парада Победы в Москве 10 мая 2021, 23:20

Фото: RT на русском/YouTube

Текст: Антон Никитин

Корреспондент Welt Кристоф Ваннер после посещения парада Победы в Москве выразил мнение, что укрепленная армия – это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь президента России Владимира Путина. «Укрепленная армия – это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь Владимира Путина», – приводит слова Ваннера РИА «Новости». Как и ряд других зарубежных СМИ, издание посвятило большую часть эфира о Дне Победы отношениям между Россией и Западом. В частности, немецкие журналисты назвали парад «внешнеполитическим посланием». Тем не менее, сами мероприятия телеканал назвал грандиозными, а военную силу страны счел «сильнейшим аргументом» российского лидера. Напомним, 9 мая в Москве прошел главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне при участии более 12 тыс. военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. Во время главного военного парада президент Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы, отметив, что этот день всегда будет для России священным. Перед началом парада президент заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. Как отметил глава государства, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Он подчеркнул, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Телеведущий Владимир Соловьев проанализировал заявление Путина. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Аналитик из США рассказал, как Лавров «переигрывает» своих западных коллег 10 мая 2021, 19:53 Текст: Елизавета Булкина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров умеет мастерски переигрывать своих «глупых коллег» из стран Запада, заявил американский аналитик Том Роган в статье для Washington Examiner. «Он мастерски их переигрывает – к примеру, [главу дипломатии ЕС] Жозепа Борреля, слишком доверчивого [спецпредставителя президента США по вопросам климата] Джона Керри или чересчур самоуверенную Хиллари Клинтон», – передает его слова РИА «Новости». По словам Рогана, западные оппоненты, в частности, могут проигрывать из-за последовательной риторики Лаврова. При этом журналист отдельно выделил экс-госсекретаря США Майка Помпео, который, по его мнению, способен «играть в свою игру». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Лавров, назвавший «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, меток в своих формулировках, непредсказуемость и агрессивность политики США в отношении России делает возможным применение любого лексикона. Эрдоган назвал террором действия Израиля в Иерусалиме 10 мая 2021, 17:17 Текст: Елизавета Булкина

Нападения на палестинцев у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме являются террором, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с лидером Палестины Махмудом Аббасом. «В ходе переговоров обсуждались нападения Израиля на мечеть Аль-Аксу и палестинцев. Президент Эрдоган в ходе переговоров назвал нападения Израиля в Иерусалиме террором и резко осудил эти подлые нападения, которые ранили совесть не только мусульман, но и всего человечества», – передает сообщение канцелярии турецкого лидера ТАСС. Эрдоган подчеркнул, что Анкара «сделает все возможное, чтобы мобилизовать весь мир, и прежде всего исламский мир, чтобы остановить террор и вторжения Израиля». «Турция всегда будет поддерживать палестинских братьев и сестер и защищать величие Иерусалима», – добавил президент. В переговорах Эрдогана и Аббаса также принимал участие глава единого Политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились. Представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме заявили, что ранения в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме утром в понедельник получили 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Россия обвинила США в вовлечении других стран в создание биооружия 11 мая 2021, 04:32

Фото: Mark Olsen/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов. «В последние годы США и их союзники по НАТО значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира. Для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения», – сказал Аверьянов в интервью РИА «Новости». По его словам, эта деятельность «реализуется через жесткое навязывание» программ «Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения», двусторонних программ «Совместные биологические обязательства» и «Совместное сокращение угроз». Напомним, в начале апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил США в разработке биологического оружия у российских границ. В январе Москва обвинила Соединенные Штаты в создании на постсоветском пространстве штаммов опасных заболеваний, которые могут использоваться против нацбезопасности России. В апреле 2020 года Москва заподозрила американские лаборатории, расположенные за пределами США, в разработке смертельных патогенов. В связи с этим Россия потребовала от Грузии ответить на запрос о доступе в лабораторию Лугара. В МИД подчеркнули, что несмотря на заявления Грузии о том, что лаборатория Лугара полностью финансируется Тбилиси, по факту исследования оплачивает Пентагон, который проводит эксперименты по применению насекомых как разносчиков опасных инфекций. Главы МИД Германии и Словакии высказались за развитие отношений с Россией 10 мая 2021, 10:38 Текст: Алина Назарова

Министры иностранных и европейских дел Словакии и Германии Иван Корчок и Хайко Маас по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе высказались за развитие отношений с Россией. Так, Маас указал, что Европейский союз готов продолжать свою политику по отношению к России, но готов при этом к диалогу. «Мы будем также говорить о России, прежде всего, после того, как в Москве подверглись санкциям представители ЕС и заявлено о «списке недружественных государств». Важно сейчас, что ЕС не сходил со своего пути, выступал за права человека, в том числе в России, и продолжал это делать сплоченно. Мы готовы к диалогу, и пришло время, чтобы и Москва вернулась к диалогу», – сказал Маас, передает РИА «Новости». В свою очередь Корчок заявил, что Евросоюз должен остановить дальнейшее негативное развитие отношений с Россией. «Ситуация в отношениях между странами-членами Евросоюза и Россией и в целом между ЕС и Россией сложная. Дальнейшая эскалация этих отношений никому не нужна. Но, конечно, существуют принципиальные вопросы, по которым стороны придерживаются различных взглядов. При этом важно, чтобы сохранялось единство европейских государств», – сказал Корчок. Тем временем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе заявил, что отношения Евросоюза с США улучшаются, в то время как с Россией они ухудшаются, передает ТАСС. «Наши отношения с США меняются, теперь у нас сильное партнерство. Это особенно стало понятно после саммита G7. Мы обсудим (в ходе заседания) и Россию, с которой, наоборот, они не улучшаются», – сказал он. Совет ЕС на уровне министров иностранных дел проведет в понедельник плановое заседание в Брюсселе, на котором обсудит отношения с США и Россией, оказание поддержки странам Западных Балкан, обстановку в Афганистане и ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Министры не планируют принимать решений о новых санкциях против Москвы или новых дипломатических шагах. Согласно официальной программе встречи, отношения с Москвой станут лишь одной из вспомогательных тем. Главным пунктом повестки дня будет дискуссия о развитии трансатлантических связей. В министерской встрече ЕС, которая будет проходить в очном формате, примет участие спецпосланник президента США по климату Джон Керри, он подключится к заседанию по видеосвязи. Захарова указала Госдепу на проблемы со свободой СМИ в США 10 мая 2021, 22:21

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала американскому посольству на проблемы со свободой СМИ в США в связи с блокировкой видеохостингом YouTube интервью телеканала RT с вирусологом Дмитрием Львовым. «Важно понять, что думает посольство США на этот счет, принимая во внимание их недавнее заявление о свободе прессы, базовом принципе демократии и Первой поправке к Конституции США. Надо, конечно, отдать американским дипломатам должное: в своем комментарии они сделали упор на проблемах не у них в стране. Теперь хочется услышать от них и об их проблемах тоже», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook, комментируя блокировку видеохостингом YouTube интервью телеканала RT с вирусологом Дмитрием Львовым. Как передавал Telegram-канал RT, видеохостинг Youtube заблокировал интервью телеканала с вирусологом Дмитрием Львовым якобы в связи с «недостоверной медицинской информацией». В течение семи дней видео будет удалено с платформы. Перевод этого интервью также был заблокирован и на английском канале. Напомним, 24 апреля Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять все ограничения с YouTube-канала RT, обвинив администрацию видеохостинга в нарушении ключевых принципов свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и введении цензуры в отношении российских СМИ. Ранее YouTube удалил часть контента телеканала RT. В Google утверждают, что RT наказали якобы за несоблюдение правил распространения медицинской информации о коронавирусе. За 2020 год YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ, трижды – к их материалам. За четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов. При этом YouTube не удалил почти 6 тыс. материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, пронаркотическим и суицидальным контентом, прочей социально опасной информацией из более чем 71 тыс., выявленных с 2012 года. Американские корпорации Google и Facebook могут оштрафовать на 20 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Кроме того, на 24 млн рублей могут оштрафовать соцсеть Twitter. Глава Google в России Юлия Соловьева допустила возможность закрытия видеохостинга YouTube в России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД У берегов Ливии перевернулась лодка с более чем 700 мигрантами 10 мая 2021, 14:53

Фото: Hamza Turkia/ZumaZEUS/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Лодка, перевозившая более 700 мигрантов в Европу, перевернулась у берегов Ливии, в результате крушения погибли по меньшей мере пять человек, в том числе ребенок, сообщила пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) Сафа Мсехли. «Вчера береговая охрана задержала более 700 мигрантов у берегов Ливии. По меньшей мере пять человек, в том числе один ребенок, утонули, когда их лодка перевернулась. Оставшиеся в живых были доставлены на берег рыбаками», – передает ее слова ТАСС. Глава ливийского отделения МОМ Федерико Сода в свою очередь заявила, что государства региона «должны выполнять свои обязательства [по обеспечению безопасности мигрантов] и передислоцировать поисково-спасательные суда». Ранее около острова Самос перевернулась лодка с 24 мигрантами, спасатели нашли тело ребенка, без вести пропали шесть человек.