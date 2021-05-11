Названы убивающие бактерии комнатные растения

Значение для микроклимата жилого помещения имеют и состав воздуха, и его влажность, температура, а также наличие или отсутствие в нем болезнетворных микроорганизмов; некоторые растения обладают способностью влиять на эти параметры, заявил доктор биологических наук, директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб.

По словам Чуба, мирт, розмарин и другие душистые растения, которые горожане выращивают на подоконниках, обладают фитонцидным эффектом, то есть уничтожают бактерии, передает радио Sputnik.

«Они дают летучие вещества, которые способны убивать бактерии. Это называется фитонцидный эффект. Особенно силен он в хвойных лесах, где большое испарение душистых веществ: пахнет хвоей, мы чувствуем прилив энергии, бодрости», – отметил биолог.

Домашние растения, особенно те, которые быстро растут, могут поглощать токсины из воздуха: «Многие растения способны поглощать соединения серы, и они могут поглощать оксиды азота. Это характерно особенно для быстрорастущих растений, сюда можно отнести хлорофитум, традесканцию».

При этом преувеличивать объемы углекислого газа, который комнатные растения перерабатывают в процессе фотосинтеза, не стоит, зато их влияние на влажность воздуха в помещении может быть немаловажным. Особенно эффективны в этом плане растения с широкими листьями.

«Воздух в квартирах по своим качествам обычно такой же сухой, как и в пустыне, особенно когда работает центральное отопление. Растения с широкими листьями – аспидистры, эухарисы, любое большое комнатное дерево типа фикуса – имеют большую листовую массу, соответственно, испаряют много воды и увлажняют воздух в квартире», – рассказал он.

Чуб напомнил, что листья комнатных растений необходимо время от времени освобождать от пыли, чтобы они продолжали улучшать микроклимат в квартире.

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