Во Франции назвали политизированным новое обращение военных В Бордо женщина напала с ножом на полицейских 10 мая 2021, 20:47 Текст: Елизавета Булкина

Вооруженная ножом женщина напала на полицейских в городе Бордо на юго-западе Франции, она была ранена ответным огнем, сообщил телеканал BFM. По данным СМИ, женщина тяжело ранена, ее мотивы пока не установлены. Это уже третье нападение на сотрудников правоохранительных органов во Франции за последние несколько недель, передает ТАСС. В конце апреля было совершено нападение на сотрудницу полиции в коммуне Рамбуйе (департамент Ивлин). Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что это был террористический акт.

Прояснилась ситуация с изъятым США в Аравийском море «российским оружием» 9 мая 2021, 22:16 Текст: Антон Антонов

Оружие российского и китайского производства, изъятое США в Аравийском море, направлялось из Ирана в Йемен, сообщили американские военные источники. Предварительные результаты расследования свидетельствуют, что оружие предназначалось для мятежников-хуситов, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press. Напомним, пятый флот ВМС США заявил, что американский крейсер «Монтерей» изъял оружие российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского моря. Военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов пояснил, что речь идет о старых советских и китайских образцах вооружений. США задумались о размещении войск в Узбекистане и Таджикистане 10 мая 2021, 06:57

Фото: Robyn Haake/Planetpix/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Американские войска из Афганистана могут перебросить в страны Средней Азии, сообщают источники. Wall Street Journal пишет, что США нужны базы не только для военных, но и для беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии, чтобы сдерживать радикальное движение «Талибан» (запрещено в России). В правительстве США и Пентагоне рассказали, что рассматриваются варианты размещения войск в соседних с Афганистаном странах Средней Азии, государствах Персидского Залива и на отдельных кораблях ВМС, передает РИА «Новости». В частности, некоторые чиновники из Белого дома и Пентагона полагают, что лучшими вариантами стали бы Узбекистан и Таджикистан, но разместить там войска США, по словам источников, трудно из-за «большого военного присутствия» России в регионе и растущего влияния Китая. По словам источников газеты, сами Узбекистан и Таджикистан не хотят распространения насилия и их это беспокоит. Несмотря на ухудшение отношений США с Россией и Китаем, страны, как утверждают официальные лица США и ряда других государств, разделяют заинтересованность в стабильности в регионе. Страны Средней Азии, в свою очередь, хотят создать противовес влиянию России и Китая, утверждает газета. Пока запросов на размещение войск на каких-либо базах в Средней Азии не было. В обсуждении участвуют Пентагон, Белый дом и Госдеп. У США прежде были базы в Узбекистане и Киргизии, но в итоге американские военные их покинули. Напомним, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в мае посетил Узбекистан и Таджикистан. 29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана. США объяснили решение о выводе своих войск из Афганистана тем, что присутствие американских военнослужащих не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. Глава минздрава Омской области найден живым 10 мая 2021, 11:48

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, пропавший 7 мая в лесу Большеуковского района, найден живым, сообщает пресс-служба правительства региона. «Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района», – говорится в сообщении, передает ТАСС. В свою очередь источник в экстренных службах уточнил, что Мураховский «сам вышел из леса в 32 км от деревни Поспелово, где пропал». Поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского возобновились утром в понедельник, 10 мая, после перерыва на ночь из-за плохой погоды. В воскресенье сообщалось, что Мураховский пропал 7 мая в омских болотах, когда катался на квадроцикле. Официально пропажу чиновника в УМВД подтвердили к вечеру 9 мая, тогда же в шести с половиной километрах от охотбазы нашли квадроцикл Мураховского. В ночь на 10 мая в некоторых Telegram-каналах появились сообщения со ссылкой на поисковый отряд «Лиза Алерт», что Мураховского нашли, однако в пресс-службе УМВД по Омской области эту информацию опровергли. Мураховский ранее руководил больницей, в которой проходил лечение блогер Алексей Навальный. Позже Мураховского назначили главой минздрава Омской области. Развод Гейтсов связали с педофилом-финансистом Эпштейном 10 мая 2021, 06:36

Фото: Anthony Bolante/Reuters

Текст: Антон Антонов

СМИ стали известны подробности развода основателя Microsoft Билла Гейтса и его теперь уже бывшей супруги Мелинды Гейтс. Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники и документы сообщает, что Мелинда Гейтс как минимум с 2019 года обсуждала с адвокатами вопрос развода, причем обратилась сразу в несколько юридических фирм, передает РИА «Новости». Сами бывшие супруги не называют причину развода, но источники сообщили, что Мелинда Гейтс была обеспокоена контактами мужа с ныне покойным банкиром Джеффри Эпштейном, обвиненным в торговле несовершеннолетними. После сообщений СМИ о встречах Гейтса с Эпштейном Мелинда Гейтс не раз общалась с консультантами, свидетельствуют документы. Напомним, Гейтс объявил о расторжении брака с супругой Мелиндой после 27 лет брака. Жена Билла Гейтса получила при разводе почти 2 млрд долларов. Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. По версии прокуратуры, миллиардер в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года Эпштейна нашли мертвым на полу в тюремной камере. Представитель Гейтса в 2019 году заявила, что основатель Microsoft обсуждал с Эпстином благотворительность, но он сожалеет об этих встречах и считает их ошибкой. Москвичей предупредили о наступлении «новой климатической эпохи» 10 мая 2021, 08:14 Текст: Алина Назарова

Девятое мая стало последним прохладным днем, после которого в Москве наступила «другая климатическая эпоха», заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, с понедельника в Москву пришло тепло, знаменующее преждевременное наступление лета. «Вот такие климатические качели – холодное начало мая и его вторая половина, которая воздаст нам летним теплом за наши страдания», – рассказал Тишковец газете «Вечерняя Москва». Синоптик прогнозирует, что в конце мая и летом погода в столичном регионе будет умеренно теплой, суровых засух и избыточных дождей не ожидается. «Все будет прилично: днем плюс двадцать, ночью около десяти градусов тепла», – уточнил специалист. Тишковец, однако, заверил, что москвичам не стоит ждать «никой жары или сваливания в очередную яму арктического холода». При этом 8 мая в Москве выпало рекордное количество осадков – 78% месячной нормы. В Узбекистане оценили возможность размещения военных баз США 10 мая 2021, 13:42 Текст: Алина Назарова

Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещения на территории республики иностранных военных баз, сообщили в пресс-службе министерства обороны страны. «В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы – недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов», – заявил представитель Минобороны, передает РИА «Новости». По его словам, этот принцип заложен и в конституции, и в концепции внешней политики. В военном ведомстве также отметили, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом. Так в ведомстве прокомментировали сообщение газеты Wall Street Journal о том, что США могут разместить войска, которые выводят из Афганистана, в странах Средней Азии – Узбекистане и Таджикистане. Напомним, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в мае посетил Узбекистан и Таджикистан. 29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана. США объяснили решение о выводе своих войск из Афганистана тем, что присутствие американских военнослужащих не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. «Российских» хакеров заподозрили в создании ЧС в США 10 мая 2021, 04:59

Фото: Reuters/Youtube

Текст: Антон Антонов

После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. СМИ утверждают, что хакеры якобы могут быть связаны с Россией. Как сообщило министерство транспорта США, ЧС возникла «в результате непредвиденного отключения системы трубопроводов Colonial из-за проблем с сетью, что влияет на поставки бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки на всей территории затронутых штатов», в число которых входят Нью-Йорк, Вирджиния, Флорида, Арканзас, Техас, Миссисипи и ряд других. В воскресенье Colonial Pipelines сообщила, что отключены основные линии транспортировки топлива, но начали работать несколько более мелких. New York Times пишет, что на восстановление систем Colonial Pipelines может уйти несколько дней, передает РИА «Новости». CNN со ссылкой на источники из числа бывших сотрудников администрации США, работавших в сфере кибербезопасности, утверждает, что хакеры могут быть связаны с Россией, передает ТАСС. В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. По словам источника, обычно эти хакеры проводят атаки в отношении нерусскоязычных стран. Также о том, что атаку якобы совершила российская преступная хакерская группировка, заявили источники телеканала NBC News. Как они утверждают, атака произошла не со стороны государства, ее осуществили хакеры в рамках «преступной схемы». Bloomberg при этом отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. Напомним, в Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. Все страны ЕС согласились не обострять напряженность с Россией 10 мая 2021, 18:56

Фото: JOHN THYS/ЕРА/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Все государства-члены Евросоюза согласны, что не нужно обострять отношения с Россией после дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией, заявил в глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. «Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», – передает его слова ТАСС. При этом, по словам Борреля, главы МИД стран ЕС вновь выразили солидарность с Чехией и Болгарией. Отношения с Россией будет рассмотрены на саммите ЕС 25 мая. Глава МИД ФРГ Хайко Маас после встречи заявил, что ЕС призывает Россию «сойти с пути эскалации». «Самое главное, что ЕС остается сплоченным. Мы еще раз призываем Россию сойти с пути эскалации. Мы готовы говорить друг с другом, но для этого нужен еще и кто-то, кто слушает и отвечает», – сказал он. Ранее в понедельник министры иностранных и европейских дел Словакии и Германии Иван Корчок и Хайко Маас по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе высказались за развитие отношений с Россией. Боррель в свою очередь заявил, что отношения Евросоюза с США улучшаются, в то время как с Россией они ухудшаются. Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не оставит без ответной реакции безосновательные и провокационные обвинения со стороны Чехии и Болгарии. Стрингера Ruptly избили на Украине 10 мая 2021, 02:29

Фото: Ruptly/Youtube

Текст: Антон Антонов

На Украине националисты избили стрингера Ruptly, который брал интервью у прохожих об их отношении ко Дню Победы, сообщила главред RT Маргарита Симоньян. В Telegram она заявила, что сейчас на Украине «смертельно опасно работать на новостное агентство, имеющее отношение к России». «Особенно в День Победы», – добавила Симоньян. Напомним, нападения на журналистов на Украине продолжаются уже не первый год. Нападают не только на отдельных представителей СМИ, но и на агентства. В 2019 году здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета. Рассекречены архивы о присуждении Нобелевской премии Солженицыну 10 мая 2021, 17:30

Фото: Общественное достояние

Текст: Елизавета Булкина

Вместе с кандидатурой Александра Солженицына (1918-2008), получившего в 1970 году Нобелевскую премию по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы», на награду претендовали еще 75 кандидатов, следует из обнародованных Шведской академией архивов. Владимир Набоков в седьмой раз был выдвинут на премию также в 1970 году, однако его кандидатура в дальнейшем не рассматривалась. «Предложение было отклонено ранее», – пояснил комитет. Списки номинантов на награду держатся в секрете 50 лет. Вместе с Солженициным на премию в 1970 году претендовали многие известные литераторы, в частности бразильский писатель Жоржи Амаду, аргентинский прозаик, поэт, публицист Хорхе Луис Борхес, немецкий писатель Генрих Белль, швейцарский писатель и драматург Макс Фриш, немецкий писатель Гюнтер Грасс, английский романист Грэм Грин, шведские литераторы Эйвинд Юнсон и Харри Мартинссон, итальянский писатель Альберто Моравиа, чилийский поэт Пабло Неруда, знаменитый французский автор детективов Жорж Сименон, норвежский поэт и прозаик Терьей Весос, передает ТАСС. Шведская академия перед окончательным голосованием обсуждала кандидатуры австралийского писателя Патрика Уайта (1912-1990, лауреата Нобелевской премии по литературе 1973 года «за эпическое и психологическое мастерство, благодаря которому был открыт новый литературный материк»), англо-американского поэта и драматурга Уистена Хью Одена (1907-1973), чилийского поэта Пало Неруда (1904-1973, лауреата Нобелевской премии по литературе 1971 года «за поэзию, которая со сверхъестественной силой воплотила в себе душу и судьбу целого континента») и французского писателя Андре Мальро (1901-1976). Солженицын получил диплом и денежную составляющую Нобелевской премии после высылки из СССР – 10 декабря 1974 года. Против участников мероприятий по случаю 9 Мая на Украине открыто 13 уголовных дел 10 мая 2021, 03:57 Текст: Антон Антонов

В отношении участников мероприятий, приуроченных к отмечаемому на Украине Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, открыто 13 уголовных дел, сообщила полиция страны. Также составлено 22 административных протокола. Полиция сообщает, что в более чем 700 мероприятиях участвовало свыше 54 тыс. человек. При этом полиция получила сообщения о 61 возможном нарушении, большинство из которых «касалось использования запрещенной символики», передает ТАСС. Открыто 11 уголовных дел из-за запрещенной символики, еще два – по статье о надругательстве над местом захоронения и за сопротивление представителю власти. Восемь административных протоколов составлены за мелкое хулиганство, пять – за использование георгиевской ленточки, пять – за неповиновение требованию полицейского, четыре – за нарушение правил карантина. В частности, в Одессе пять человек были доставлены в районные отделы полиции, как утверждается, за участие в столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов в ходе акции «Бессмертный полк». В Сумской области внимание полиции привлек плакат с советской символикой. В Николаеве уголовное дело возбудили в отношении участника возложения цветов к памятнику Неизвестному Солдату за то, что у него был красный флаг. Напомним, на Украине 9 мая объявили не Днем победы в Великой Отечественной войне, а Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. Символом победы на Украине считается красный мак, а советская символика запрещена. Главы МИД Германии и Словакии высказались за развитие отношений с Россией 10 мая 2021, 10:38 Текст: Алина Назарова

Министры иностранных и европейских дел Словакии и Германии Иван Корчок и Хайко Маас по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе высказались за развитие отношений с Россией. Так, Маас указал, что Европейский союз готов продолжать свою политику по отношению к России, но готов при этом к диалогу. «Мы будем также говорить о России, прежде всего, после того, как в Москве подверглись санкциям представители ЕС и заявлено о «списке недружественных государств». Важно сейчас, что ЕС не сходил со своего пути, выступал за права человека, в том числе в России, и продолжал это делать сплоченно. Мы готовы к диалогу, и пришло время, чтобы и Москва вернулась к диалогу», – сказал Маас, передает РИА «Новости». В свою очередь Корчок заявил, что Евросоюз должен остановить дальнейшее негативное развитие отношений с Россией. «Ситуация в отношениях между странами-членами Евросоюза и Россией и в целом между ЕС и Россией сложная. Дальнейшая эскалация этих отношений никому не нужна. Но, конечно, существуют принципиальные вопросы, по которым стороны придерживаются различных взглядов. При этом важно, чтобы сохранялось единство европейских государств», – сказал Корчок. Тем временем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе заявил, что отношения Евросоюза с США улучшаются, в то время как с Россией они ухудшаются, передает ТАСС. «Наши отношения с США меняются, теперь у нас сильное партнерство. Это особенно стало понятно после саммита G7. Мы обсудим (в ходе заседания) и Россию, с которой, наоборот, они не улучшаются», – сказал он. Совет ЕС на уровне министров иностранных дел проведет в понедельник плановое заседание в Брюсселе, на котором обсудит отношения с США и Россией, оказание поддержки странам Западных Балкан, обстановку в Афганистане и ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Министры не планируют принимать решений о новых санкциях против Москвы или новых дипломатических шагах. Согласно официальной программе встречи, отношения с Москвой станут лишь одной из вспомогательных тем. Главным пунктом повестки дня будет дискуссия о развитии трансатлантических связей. В министерской встрече ЕС, которая будет проходить в очном формате, примет участие спецпосланник президента США по климату Джон Керри, он подключится к заседанию по видеосвязи. Военные во Франции поддержали заявивших об угрозе распада страны генералов 10 мая 2021, 04:30

Фото: Juergen Hasenkopf/

imagebroker.net/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Еженедельник Valeurs Actuelles опубликовал открытое послание группы действующих французских военных, которые поддержали заявление отставных генералов об угрозе распада Франции. Имена авторов письма не называются. В письме осуждаются нападки властей Франции на генералов: «К ним отнеслись, как к мятежникам, когда их единственный грех – любовь к своей стране». Авторы письма отмечают, что не так давно стали профессиональными военными, но не желают молчать, поскольку «видят насилие в городах и деревнях» Франции. По их словам, «ненависть к Франции и ее истории становится нормой», а в стране «уже тлеет гражданская война». В письме призывают «действовать», поскольку «речь идет о выживании» Франции, передает ТАСС. Открытое письмо по состоянию на 3.15 мск поддержало около 45 тыс. человек, передает РИА «Новости». Напомним, Valeurs Actuelles опубликовало обращение группы отставных генералов к главе государства. В документе, под которым подписались несколько тысяч военных, говорится о расовой войне во Франции, способной привести к разрушению страны. Офицеры также отметили, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных частях республики. Начальник штаба вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр заявил, что генералов накажут. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества 10 мая 2021, 11:45 Текст: Алина Назарова

Мошенники придумали новую схему обмана людей, желающих приобрести домашнего питомца, рассказал адвокат Виталий Ревзин, дав совет, как справиться с нарушителями закона. Как пояснил эксперт, при оформлении сделки по продаже животного мошенник просит покупателя сначала перевести ему часть стоимости. Однако впоследствии заказчику привозят животное, совершенно не похожее на то, что было изображено на фотографии. Покупатель просит расторгнуть сделку и отдать задаток, но продавец обещает вернуть деньги только после продажи животного кому-то другому. Для того, чтобы выйти из сложившейся ситуации, адвокат дал несколько советов. «В первую очередь необходимо связаться с ресурсом, где было размещено объявление о продаже животного, описать ситуацию и добиться блокирования данного продавца», – сообщил Ревзин «Российской газете». Далее он советует обратиться к юристу, чтобы составить претензию с просьбой вернуть переведенные деньги. В случае ее игнорирования адвокат рекомендует написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела (статья 159 УК РФ «Мошенничество»). Кроме того, необходимо подать заявление в суд и прикрепить к нему досудебную претензию и копию заявления в органы внутренних дел. «Не исключено, что уже после подачи заявления в полицию продавец поспешит вернуть деньги, так как мало кто из разумных людей захочет сталкиваться с проблемами из-за 13-15 или 20 тысяч рублей», – считает адвокат. По мнению Равзина, при доведении разбирательства до конца потерпевший может не только вернуть задаток, но и получить проценты за их использование и компенсацию за понесенные расходы. Китай заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны 10 мая 2021, 13:00 Текст: Алина Назарова

Пекин намерен вместе с Москвой отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать мир во всем мире, заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. «Неважно, как будет меняться ситуация в мире, Китай и Россия будут держаться вместе, решительно поддерживать друг друга, вместе защищать международную справедливость и беспристрастность», – сказала она, передает ТАСС. Дипломат добавила, что «в условиях COVID-19 и других серьезных изменений Китай продолжит работать с Россией и международным сообществом, чтобы отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать мир во всем мире». Хуа Чуньин также отметила, что в Китае отметили «успешное проведение в России грандиозного военного парада по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне». «Мы выражаем наши искренние поздравления в связи с этим», – резюмировала она. Представители России и Китая 8 мая приняли участие в церемонии посадки дерева по случаю 20-летней годовщины подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Событие состоялось в духе международной акции «Сад памяти», посвященной памяти погибших в Великой Отечественной войне.