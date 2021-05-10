Российские реконструкторы провели военно-исторические мероприятия в честь Дня Победы Китай заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны В Партии пенсионеров поддержали слова Путина о «недобитых карателях» 10 мая 2021, 12:45 Текст: Олег Исайченко

«На Украине, в странах Прибалтики, Германии и Франции местные политики действительно потворствуют возрождению нацистских движений, проявляющих агрессию в отношении России», – заявил газете ВЗГЛЯД лидер Партии пенсионеров Владимир Бураков. Он также объяснил, почему на параде Победы в Москве отсутствовали зарубежные делегации. «Во-первых, если вспомнить историю парадов, то официальное приглашение лидеров разных государств происходит в юбилейные даты. Кроме того, многие наши соседи также празднуют День Победы и, конечно, лидеры государств зачастую должны присутствовать на мероприятиях в своих странах. Но кто-то из них может приехать в Москву по личной инициативе. Во-вторых, серьезное влияние на этот вопрос оказывает пандемия, которая затрудняет передвижения людей между странами ввиду необходимости соблюдения норм безопасности», – рассказал председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков. Собеседник также обратил внимание на высказывание президента России о «недобитых карателях», которые предпринимают попытки «переписать историю, оправдать предателей и преступников». «С тех пор, как у ближайших соседей начались разноцветные революции, тамошние политики начали восхвалять «заслуги» тех людей, которые шли на поводу у нацистов. Вместе с этим они потворствуют возрождению националистических и нацистских движений в своих странах. Это происходит не только в славянских государствах, но и во Франции, и в Германии, где представители подобных движений начинают поднимать головы», – пояснил Бураков. «Поэтому наш президент не зря высказывает свою обеспокоенность, ведь многие европейские лидеры забывают о том, что Гитлер в свое время действовал схожим образом. А сегодня на Украине и странах Прибалтики мы наблюдаем те же тенденции и агрессию в отношении России и тому историческому вкладу, который внесла наша страна в разгром нацизма», – заключил Бураков. Напомним, Путин в своей речи перед началом военного парада в Москве заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. По его словам, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Кроме того, президент заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя слова российского лидера на параде про «недобитых карателей», отметил, что в некоторых странах проявления неонацизма «вполне очевидны». «Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. «Галичина», которая в Киеве маршировала совсем недавно», – указал он. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему День Победы на Украине и в странах Прибалтики получил новое значение. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

«Бессмертный полк онлайн» начался во всех регионах России 9 мая 2021, 18:56 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» началось во всех российских регионах, прием заявок на участие в нем завершилось, в 2021 году к прошлогодним участникам присоединились около 2,5 млн новых анкет. Все заявки, которые были загружены до 10.00 7 мая и одобрены модераторами, попали в трансляцию шествия «Бессмертного полка онлайн» в День Победы 9 мая. Ее начало – 15.00 по местному времени во всех регионах страны, указали организаторы. Посмотреть онлайн-шествие Бессмертного полка можно на сайте проекта, в мини-приложениях «Бессмертный полк» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на региональных телеканалах, а также в онлайн кинотеатрах Okko, IVI.RU, MORE.TV и на платформе Смотрим.ру. Увидеть своих героев в строю Бессмертного полка онлайн уже можно во всех регионах страны. Длительность шествия в каждом из регионов разная – в зависимости от количества поданных заявок. Трансляция доступна и для иностранных граждан, принявших участие в «Бессмертном полку онлайн». В Москве можно посмотреть трансляцию на медиафасадах, в том числе на зданиях в центре столицы, Останкинской телебашне, а также в вагонах и на станциях метро. По всей стране трансляция идет на медиаэкранах на улицах и в крупных торговых центрах. На сайт онлайн-шествия были зафиксированы массивные атаки – три DDoS-атаки и шесть веб-атак. В связи с необходимостью восстановить работоспособность ресурса был временно ограничен его функционал. Организаторы проекта приносят извинения за приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю «Бессмертного полка онлайн» – это вынужденное решение. В скором времени все функции будут работать в полном объеме. Модераторы проекта также пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю «Бессмертного полка онлайн» портретов нацистских преступников. Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет. Трансляция будет доступна для просмотра на всех площадках до конца мая – за это время каждый успеет найти своих героев в онлайн-строю «Бессмертного полка». Собчак раскритиковала способ празднования Дня Победы 9 мая 2021, 15:46

Фото: Кровавая барыня/Telegram

Текст: Ксения Панькова

Телеведущая Ксения Собчак посетила торжественный парад на Красной площади в Москве и раскритиковала способ празднования Дня Победы. «Для меня, как и для всей страны, 9 мая – очень важная дата, но способ ее празднования мне кажется немного странным. На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия. У Израиля, например, есть интересная традиция. В апреле там отмечают День Катастрофы – в память о евреях, погибших во Второй мировой. В 10 утра по всей стране звучит сирена и города останавливаются. Люди выходят на улицу и две минуты молча стоят. Это дань памяти и скорби. Мои друзья, ставшие свидетелями этого, навсегда запомнили эти сильнейшие эмоции и звук, напоминающий о кошмаре войны и смерти. Не знаю, может чем-то подобным заменить парад», – написала Собчак в своем Telegram. При этом телеведущая добавила, что у нее нет решения, чем можно заменить парад в честь Дня Победы в России. Однако отметила, что «по эмоциям» ей хотелось бы «тихого молчания – в честь всех погибших и павших». «И я точно не хочу, чтобы тратились огромные деньги на поздравления ветеранов в тиктоках. Поздравлять в этот день надо либо искренне, либо никак. С Великим Праздником всех. Светлая память всем павшим. И никаких больше войн всем нам», – заключила Собчак. Накануне актер театр и кино Дмитрий Назаров продекламировал стихотворение, в котором выступил против проведения в России «бессмысленного», по его словам, парада в честь Дня Победы. В Сети видеозапись вызвала волну возмущения. «Жалкие падшие кумиры за тридцать сребреников продавшие свои души ради минут суетной славы, последней славы их бессмысленной жизни», – отметил военный эксперт Алексей Леонков в Telegram. Отреагировал на высказывание Назарова и телеведущий Владимир Соловьев. Он посоветовал артисту создать «союз вольных театральных деятелей» и существовать на доход от творческой деятельности. Пушков ответил основателю «Коммерсанта» Яковлеву по поводу значения победы в войне 9 мая 2021, 15:27

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Сенатор Алексей Пушков ответил основателю «Коммерсанта» Владимиру Яковлеву, который высказал свое мнение о победе в войне. Пушков в своем Telegram со ссылкой на Telegram-канал «Божена» привел рассуждения Яковлева, который заявил, что «победа в войне обходится очень дорого, но сама по себе приносит мало – намного меньше, чем кажется в минуты победного торжества». «Реальные достижения создаются не войной, а миром. Не уничтожением, а созиданием. Диктаторы испокон веков звали людей на войну, обещая быстрые победы. Но даже самые победоносные войны в конечном итоге приносили только кровь и нищету. Потому, что уровень жизни страны и ее граждан определяет не умением убивать и разрушать, а умением жить и создавать», – приводятся слова основателя «Коммерсанта». Сенатор в свою очередь предположил, что Яковлев, «мягко говоря, плохо понимает суть вопроса». «Победа является ключевым моментом, который определяет характер мира. Без Победы мир означает поражение. А поражение есть другой мир. Если он этого не понимает, то ... Комментарии излишни. И так все ясно», – подчеркнул Пушков. Ранее президент России Владимир Путин во время главного военного парада поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы, отметив, что этот день всегда будет для России священным. Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в воскресенье в российской столице при участии более 12 тыс. военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. Погребинский рассказал о праздновании Дня Победы на Украине 9 мая 2021, 17:27

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Для большинства украинцев 9 мая остается Днем Победы, а не «Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне», однако сейчас Киевом фактически владеют те, кто проиграли в той войне, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. «Сегодня заказывают музыку те украинцы, которые не празднуют День Победы. Они празднуют День скорби 8 мая, а 9 Мая для них – праздник врагов. Со стороны власти есть очевидное сочувствие к этим людям», – пояснил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Но большинство украинцев, убежден политолог, празднуют 9 мая именно День Победы, а не «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне». «Социальные сети переполнены поздравлениями. Много людей собирается возле площади Славы в Киеве. Просто это большинство не имеет своего голоса во власти, оно беззащитно, но все же пытается как-то противостоять наглости националистов. При этом невозможно осуждать людей за то, что они не проявляют героизм и не лезут на рожон против националистической и нацистской улицы и покровительствующей ей власти. Они ведут себя сдержанно, но многие из них, и я в том числе, ощущают себя во внутренней эмиграции, когда Киевом фактически владеют те, кто проиграли в той войне», – убежден Погребинский. Именно эти люди, подчеркнул собеседник, переименовывают улицы именами своих героев и пишут тексты для мэра, «плохо понимающего, что он говорит». «Они оказывают давление на президента Зеленского, который выстроил свою линию поведения как лучший друг Соединенных Штатов и главный враг России. Так что нет ничего удивительного в том, как сегодня празднуется на Украине 9 Мая», – считает Погребинский. Тем не менее эксперт убежден, что День Победы остается ключевым праздником, объединяющим российский и украинский народы. «Но надо понимать, что наши народы неоднородны. Среди украинцев есть люди, которые ненавидят Россию, Путина, Советский Союз и сокрушаются по поводу того, что не они победили вместе с Гитлером, а победила Россия вместе со Сталиным», – подытожил Погребинский. Тем не менее эксперт убежден, что День Победы остается ключевым праздником, объединяющим российский и украинский народы. «Но надо понимать, что наши народы неоднородны. Среди украинцев есть люди, которые ненавидят Россию, Путина, Советский Союз и сокрушаются по поводу того, что не они победили вместе с Гитлером, а победила Россия вместе со Сталиным», – подытожил Погребинский. Ранее в Одессе неизвестные спровоцировали потасовку с полицией во время возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее славы. Конфликт начался после того, как полицейский попросил одну из женщин убрать портрет советского маршала Георгия Жукова, после этого ее задержали и отвезли в отделение полиции. В Киеве местным жителям пришлось защищать бабушек с портретом Жукова от полиции. Как сообщает издание «Страна», «люди окружили бабушек и поют «Катюшу», не давая полиции их увести». Также в центре Киева радикалы оскорбили нацистским приветствием шедшего по улице ветерана. Зигующим человеком в балаклаве оказался 16-летний Михаил, на которого составили административный протокол. На Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Синоптик рассказал о применении «метеооружия» в Москве 9 мая 2021, 16:27

Фото: tishkovets_evgeny/Instagram

Текст: Елена Мирошниченко

Применение «метеооружия» позволило провести авиационную часть парада Победы в Москве, рассказал главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. «Метеозащита дала провести воздушный парад Победы. Нижняя граница сплошной облачности поднялась с 250-300 до 500-600 метров, а видимость улучшилась с 4 до 10 километров. Это и позволило пилотажным группам безопасно пролететь над Красной площадью», – рассказал эксперт в своем Instagram. Ранее сообщалось, что перед парадом Победы в Москве в Подмосковье начали разгонять тучи. Тишковец отмечал, что в День Победы в Москве низкая облачность и пасмурная погода может помешать воздушной части парада, а именно: слаженным групповым полетам. По словам синоптика, при групповом пилотировании необходимы простые метеоусловия, необходим визуальный контакт. А погода в День Победы не очень благоприятствует слаженным групповым полетам. Украинцы назвали игрока «Зенита» сепаратистом за поздравление с Днем Победы 10 мая 2021, 07:57 Текст: Антон Антонов

Украинский футболист Ярослав Ракицкий, который сейчас играет за петербургский «Зенит», опубликовал поздравление с Днем Победы, что вызвало гнев некоторых пользователей соцсетей. Ракицкий заявил в Instagram, что «много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать», и «совсем мало осталось тех, должен чувствовать благодарность». Футболист считает, что «в наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить», необходимо «чтить память настоящих отважных и смелых, кто защитил Родину». «Спасибо за этот День! Спасибо за Победу! Мы знаем цену чистого неба. Мира нам!» – заявил он. Большинство подписчиков из России и с Украины поддержали Ракицкого и тоже поздравили его с праздником, но некоторые украинские пользователи раскритиковали Ракицкого. Так, kavun_tv назвал спортсмена сепаратистом, а den_kulida_neofficial написал, что футболист «за миллионы забыл и родину, и честь», передает РИА «Новости». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official) В 2019 году глава департамента киевского «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк раскритиковал Ракицкого за переход из донецкого «Шахтера» в петербургский «Зенит». Представитель киевского «Динамо» призвал порадоваться «экономии», ведь «бешеную зарплату» Ракицкому теперь будут платить «не украинскими, а вражескими деньгами». Дочь Героя Советского Союза Кантарии поблагодарила Россию за помощь 9 мая 2021, 16:59 Текст: Елена Мирошниченко

Проживающая в Греции дочь Героя Советского Союза Мелитона Кантарии Циала поблагодарила всех, кто помнит подвиг ее отца. «Я очень рада. Я горжусь, что я его дочь. Спасибо всем-всем, кто помнит и уважает моего отца. Мои дети, мои внуки и внучки, правнуки – все гордятся моим отцом», – цитирует ее РИА «Новости». Также Кантария поблагодарила правительство России. «Они меня здесь разыскали, когда я приехала сюда. Не было такого мероприятия, чтобы меня не пригласили. И помощь оказывали, и до сих пор помогают», – рассказала она. Дочь Героя Советского Союза рассказала, что ее отца дважды забирали в армию. Первый раз в 1939 году, но в 1942-м его ранили в руку, после чего Кантарию отпустили в отпуск. «Потом пришел председатель колхоза и сказал: «Варламович, тебя вызывают на войну». Отец сказал, что раз так, то принесет голову Гитлера. Голову Гитлера он не принес, но мир принес», – заметила Кантария. Она рассказала, что вспоминать о войне Мелитону Кантарии было сложно. Младший сержант Мелитон Кантария и сержант Михаил Егоров под руководством лейтенанта Алексея Береста водрузили Знамя Победы на крыше здания Рейхстага. Салют в честь Дня Победы начался в Москве 9 мая 2021, 22:00

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В Москве начался артиллерийский салют в честь Дня Победы. Всего салют прошел в девяти российских городах героях, он начался в 22.00 по местному времени. Салют в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов начался в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле. По приказу министра обороны Сергея Шойгу, воинские части ВС России произврдят 30 холостых залпов из артиллерийских орудий и пуски фейерверков из салютных установок. Также артиллерийские салюты прошли в городах, где расположены штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В Москве во время салюта решено применить 10 тыс. салютных зарядов. Стрельбу производит салютный дивизион Западного военного округа из установок, размещенных на 16 площадках столицы. Всего в столице планируется запустить в воздух свыше 12 тыс. фейерверков из 72 установок, сам салют займет 10 минут, пишет «Москва 24». Точки салюта расположили в парке Победы; на Лужнецкой набережной (две точки); в Лианозово; на ВДНХ; в Измайловском парке; в Новопеределкино; в парке «Кузьминки»; в Нагатинском Затоне; в Обручевском районе; в Южном Бутово; в Митино; в Покровском-Стрешневе; в Левобережном; в Зеленограде и Троицке. Огромный арт-объект с изображением советского военного корабля появился на трассе «Таврида» 9 мая 2021, 13:52

Фото: Арт-кластер «Таврида»

Текст: Ксения Панькова

Художники арт-кластера «Таврида» создали новый стрит-арт-объект, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Грандиозный мурал украсил трассу «Таврида» рядом с Севастополем. Резиденты арт-кластера – художники команды Desarte365 – создали тематический мурал по мотивам картины «Гвардейский тральщик «Защитник Т-411» Вячеслава Овчинникова, одного из ведущих художников-маринистов ВМФ при Центральном военно-морском музее, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Над масштабным арт-объектом в течение 97 часов трудились шесть художников. На создание мурала площадью 600 кв. метров ушло 205 литров краски. Чтобы передать красоту Черного моря творцы использовали 45 оттенков синего цвета. «Защитник Т-411» в годы Великой Отечественной войны выполнял множество заданий в военных операциях у берегов Крыма и Кавказа. Тральщик участвовал в Керченско-Феодосийской операции, обороне Севастополя, эвакуировал раненых из осажденного города. «Мы выбрали корабль, который спасал людей. Они спасли много жизней. Мой дедушка прошел войну, тоже был ранен, и поэтому хотелось изобразить что-то светлое», – рассказал резидент арт-кластера «Таврида», лидер команды Desarte365 Александр Милицин. За проявленную экипажем отвагу, стойкость и мужество корабль удостоен гвардейского звания. Тральщик был потоплен германской подводной лодкой в 1943 году, но более половины экипажа удалось спасти. Председатель севастопольского отделения Российского союза ветеранов Михаил Анохин назвал создание мурала важным для сохранения памяти о Великой Отечественной войне и сообщил, что при обороне Севастополя тральщики выполняли ответственную задачу – им была доверена охрана водного района. «Чтобы с моря не могли подойти ни диверсионные силы, ни силы десанта, ни подводные лодки – их держали на расстоянии и глушили глубинными бомбами. Тральщики сопровождали караваны, высаживали диверсионные группы, перевозили раненных и боезапас. А главным их предназначением была проводка транспортных и торговых судов под охраной военных кораблей по минным полям», – рассказал Анохин. Новый мурал стал продолжением масштабного стрит-арт-проекта, который стартовал в 2020 году в рамках фестиваля «Таврида.АРТ», – тогда вдоль трассы «Таврида» были созданы пять первых муралов. Проект реализуется арт-кластером «Таврида» совместно с Министерством транспорта России и Федеральным дорожным агентством «Росавтодор». Акция «Бессмертный полк» состоялась в США 9 мая 2021, 23:56 Текст: Антон Антонов

В США в онлайн-режиме провели акцию «Бессмертный полк», сообщают информационные агентства. Трансляция началась в 15.00 по времени Восточного побережья США (22.00 мск). Временный поверенный в делах России в США Сергей Кошелев заявил, что «несмотря на расстояния и непростую эпидемиологическую обстановку, сегодня мы в едином строю отмечаем Великую Победу и отдаем дань памяти беспримерному мужеству наших предков». Он подчеркнул, что «потери Советского Союза составили почти 27 млн человек», их память почтили минутой молчания, передает ТАСС. Дипломат указал на участившиеся попытки «переписать историю, очернить память поколения освободителей», и заявил: «Наша священная обязанность – сохранить для потомков правду о Победе. Попытки глумления над героическим наследием наших предков недопустимы и непременно встретят самый решительный отпор». Президент общественной организации «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан, выступивший координатором акции, отметил, что в 2021 году участники «Бессмертного полка» не смогли выйти на улицы с портретами своих предков. «Тем не менее хочется напомнить, что смысл этой акции <…> в том, чтобы вспомнить героев своей семьи», – указал он. С посланиями к участникам акции обратились представители посольств Белоруссии, Узбекистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана. В акции принимают участие ветераны, члены общественных организаций, соотечественники из американских городов. «Сегодня я… встречаюсь с людьми из России. Мы вместе, мы помогаем построить мир без войны. И я хочу продолжить участвовать в подобной встрече в следующем году в связи с этой годовщиной», – приводит РИА «Новости» слова ветерана Второй мировой войны из США Ала Корби, видеообращение которого было показано на мероприятии. Он рассказал, что служил в ВВС на тяжелом бомбардировщике B-24. К поздравлениям присоединился и ветеран США наших времен в ходе подключения из Портленда: «Это прекрасный день. Я ветеран морской пехоты США в отставке, и мы отдаем дань уважения всем ветеранам. Спасибо вам большое за то, что вы отмечаете этот день». Напомним, в России акция «Бессмертный полк» также прошла в онлайн-формате из-за ограничений по коронавирусу. В этом году к прошлогодним участникам присоединились около 2,5 млн новых анкет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Герой России Дамир Юсупов проехал на танке ИС-3 на параде под Екатеринбургом 9 мая 2021, 13:50 Текст: Елена Мирошниченко

В марше пеших и механизированных колонн в День Победы в Верхней Пышме под Екатеринбургом принял участие Герой России Дамир Юсупов, в 2019 году он посадил самолет на кукурузном поле в Подмосковье. Юсупов проехал на танке ИС-3. По словам самого Юсупова, он проходил срочную службу в танковом батальоне и был механиком-водителем, в то время он управлял танком ИС-3. «День Победы – это самый яркий, самый волнительный праздник, самый эмоциональный для всех нас. Большая честь вообще присутствовать на параде. А идти в колонне, где танки, наша легендарная техника, которая ковала Победу, – большая честь, большая гордость. Мне очень приятно», – цитирует летчика РИА «Новости». Также участие в марше приняли Герои России Олег Касков и Роман Шадрин. В торжественном шествии участвовали около 40 единиц исторической военной техники, среди которых бронеавтомобили и пятибашенный танк Т-35. Напомним, 15 августа 2019 года командир авиалайнера Airbus A321 Дамир Юсупов вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным совершили аварийную посадку самолета на кукурузном поле. Лайнер вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать. В ЛНР развернули самую большую в мире георгиевскую ленту 9 мая 2021, 17:41 В Луганской народной республике развернули самую большую в мире георгиевскую ленту, сообщил инициатор акции, руководитель владимирского отделения «Боевого братства» Валерий Малышев. Длина ленты, по словам Малышева, составляет 300 метров, а ширина – семь с половиной. «Ее сшили в Москве и в первый раз развернули в Смоленске в прошлом году, а потом по всей России», – цитирует организатора РИА «Новости». В ЛНР ленту развернули в Славяносербском районе, около памятника комбату Александру Еременко, созданному по мотивам знаменитой фотографии «Комбат». Именно в этих местах Еременко совершил свой подвиг. В акции участвовали активисты патриотических клубов и движения «Мир Луганщины». Накануне эту же ленту развернули в Донецкой народной республике, у мемориала Саур-Могила. Роскосмос показал парады в честь Дня Победы в российских городах 9 мая 2021, 14:13 Текст: Алексей Дегтярев

Роскосмос опубликовал снимки военных парадов в разных российских городах в честь Дня Победы из космоса, фотографии госкорпорация опубликовала в своих соцсетях. Госкорпорация на своей странице во «ВКонтакте» опубликовала снимок парада в Новосибирске, в нем принимали участие свыше 2 тыс. военнослужащих и около 70 единиц военной техники. «В параде принимало участие рекордное число девушек, включая парадные расчеты представительниц прекрасного пола из ГУ МВД по Новосибирской области и ГУ ФСИН по региону. Фотография сделана российским спутником дистанционного зондирования Земли», – говорится в сообщении. Другая фотография ­запечатлела Дворцовую площадь Санкт-Петербурга, по данным Роскосмоса, в петербургском параде принимали участие порядка 5 тыс. военнослужащих, 200 единиц военной техники ЗВО. На третьем снимке Роскосмос показал вид сверху на памятники «Тыл – фронту» в Магнитогорске, «Родина–мать зовет!» в Волгограде и «Воин-освободитель» в Трептов-парке в Берлине. Напомним, главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в воскресенье в Москве при участии более 12 тыс. военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. В Австралии прошло шествие «Бессмертного полка» 9 мая 2021, 14:25 Текст: Ксения Панькова

В День Победы в австрийском Мельбурне прошло шествие «Бессмертного полка». В мероприятии приняли участие более 150 человек. В шествии поучаствовали посол России в Австралии Алексей Павловский, первый секретарь посла Антон Чирва и члены мотоклуба «Ночные волки Мельбурна», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники возложили цветы к мемориалу Вечного Огня и почетной доске, посвященной советским воинам, погибшим во время Второй Мировой войны. Колонна прошла вдоль центральной улицы Мельбурна – дороги Сант Килда, и вдоль набережной реки Ярра. Особенно приятно было видеть среди пришедших большое количество детей, что говорит о преемственности поколений. После акции «Бесмертного полка» состоялся концерт, организованный Русским этническим представительством в Австралии. Стоит отметить, что в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией многие города мира не имели возможности встать в строй «Бессмертного полка». Однако Мельбурну посчастливилось пройти с гордо поднятой головой и пронести фотографии своих героев. Ранее корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси сообщил, что в Гори, на родине Сталина, в субботу почтили память победителей в Великой Отечественной войне, в том числе в мероприятии участвовали представители «Бессмертного полка». Акция «Свет Великой Победы» состоялась на Мамаевом кургане в Волгограде 9 мая 2021, 22:38 Текст: Антон Антонов

Видеоинсталляция «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане в Волгограде завершилась фейерверком, сообщают информационные агентства. Хотя начался сильный дождь, непогода не помешала проведению акции. Состоялось выступление Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии России. На него были приглашены представители ветеранских и общественных организаций, врачи. Были исполнены песни «Журавли», «На Мамаевом кургане тишина», «Священная война», «Эх, дороги». После концерта началась видеоинсталляция, посвященная победам русского народа в разные эпохи – от Александра Невского до наших дней. Ключевым моментом стала минута молчания под бой колокола, передает РИА «Новости». Напомним, в России 9 мая также проводится акция «Свет Победы». Она призвана почтить память тех, кто отстоял страну в годы Великой Отечественной войны. Для участия в акции нужно ровно в 21.50 выключить свет, подойти к окну и зажечь фонарик, после выложить это видео в Instagram, TikTok и другие соцсети с хэштегом #СветПобеды. Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в воскресенье в Москве при участии более 12 тыс. военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.