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9 апреля, пятница | Последнее обновление — 19:41 | vz.ru
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17:11
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В Европе предсказали столкновение ступени советской ракеты с американским спутником
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Ступень советской ракеты-носителя «Космос-3М» в космосе может столкнуться с неработающим американским военным метеоспутником, это следует из данных системы космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST).
Вторая ступень «Космос-3М», которую запустили в мае 1981 года, и метеорологический аппарат DMSP, отправленный на орбиту в 1978 году, могут столкнуться в пятницу, 9 апреля в 20.18 мск на высоте около 800 километров, передает РИА «Новости».
Объекты могут разойтись без столкновения на расстоянии в 21 метров, вероятность столкновения составляет порядка 20%, в случае, если они все же столкнутся, то на орбите могут образоваться порядка 4 млн обломков.
Эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл отметил, что сближение этих объектов ожидается над Чукоткой.
В марте неработающий американский метеорологический спутник NOAA 17 взорвался в космосе с образованием 16 обломков.
Вице-адмирал призвал проучить корабли США в Черном море
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«России следует поставить американцев на место с помощью систем радиоэлектронной борьбы», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-адмирал Петр Святашов. Так он отреагировал на намерение США отправить корабли в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности».
«Не надо бояться американских кораблей в Черном море», – считает вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов. Собеседник напомнил, что накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал американскую линию в отношении России «тупой». «Я уверен, что в таком случае Москва не оставит без внимания любые действия, которые совершит Вашингтон», – подчеркнул вице-адмирал.
«Если американские корабли все же зайдут в Черное море, то нам следует проучить их с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Хозяева этого региона – причерноморские державы, а не американцы. Мы же не идем к берегам Америки и не демонстрируем там свою боевую мощь», – считает вице-адмирал.
Собеседник также указал, что прерогатива России – это обеспечение мира и спокойствия в акватории Черного моря. «Нам нужно смело и решительно действовать без боязни за рискованный маневр в случае агрессивных действий со стороны США. Иначе, если мы будем все это терпеть, американцы будут продолжать нас провоцировать», – отметил он.
Святашов напомнил историю, когда в ноябре 2020 года в заливе Петра Великого американский корабль «Джон Маккейн» вторгся в российские территориальные воды, на что командир Тихоокеанского флота пригрозил ему тараном. В результате американский корабль вынужден был изменить свой курс. «В этой связи я считаю, что до потопления кораблей дело не дойдет, поскольку американцы слишком трусливы. Но России надо поставить их на место», – заключил вице-адмирал.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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В Госдуме отреагировали на планы США направить корабли в Черное море
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Очередные планы присутствия кораблей ВМФ США в Черном море не станут сюрпризом и поводом для паники, хотя и являются частью общей стратегии нагнетания напряженности у российских границ, сказал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Да, за последние годы США не вылазят из Черного моря, пытаясь превратить его в американское озеро, но шансов это сделать у них на самом деле нет, исходя хотя бы из положений конвенции Монтре», – приводит слова Затулина РИА «Новости».
«Думаю, что касается взвинчивания напряженности вокруг российских границ, черноморских берегов – это составная часть общей стратегии, но мы понимаем пределы возможностей, которые есть в этом вопросе у США. И никакой паники по поводу очередного появления кораблей ВМС США не должно быть», – заметил парламентарий.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Госсекретарь США разъяснил выпад Байдена в адрес Путина
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Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, почему американский лидер Джо Байден позволяет себе оскорбления в адрес президента России Владимира Путина и при этом стремится к сотрудничеству.
По словам Блинкена, это «политический прагматизм», Байден придерживается политики, исходящей из «критерия целесообразности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
«Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», – отметил госсекретарь.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами.
Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
В Европе сочли оскорблением ФРГ назначение спецпредставителя США по «Северному потоку – 2»
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Решение США назначить представителя по «Северному потоку – 2» – это неприемлемое оскорбление, правительство Германии должно заявить, что подобное вмешательство недопустимо, заявил член Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Бернхард Зимниок.
«Федеральное правительство (Германии) должно, я повторяю, должно занять четкую позицию и дать понять администрации (президента США Джо) Байдена, что вмешательство во внутренние дела Германии будет недопустимым оскорблением. Назначение спецпосланника Амоса Хохштейна показывает, как важно, по мнению США, предотвратить «Северный поток – 2», – цитирует РИА «Новости» Зимниока.
По мнению евродепутата, США вмешиваются в строительство «Северного потока – 2» – «межправительственного проекта Германии и России» – уже несколько лет. Он заявил, что с назначением спецпосланника, который занимается «исключительно саботажем энергетического проекта, значимого для Германии», уровень эскалации достиг того уровня, который требует ясного дипломатического ответа со стороны Берлина.
По словам немецкого политика, Германия должна дать понять, что любое вмешательство «нанесет непоправимый урон партнерским отношениям с США».
Зимниок отметил, что «Северный поток – 2» будет иметь положительный эффект на уровень цен на энергоресурсы в Германии, которые достигли рекордных высот из-за «катастрофической политики» федерального правительства.
Напомним, минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2», однако окончательного решения по ним не принято, их должны представить в Конгресс в мае. По данным издания Politico, завизированные Минюстом списки затрагивают швейцарскую Nord Stream AG – компанию, созданную для управления газопроводом, и ее главу Матиаса Варнига.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривает кандидатуры на должность специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства газопровода «Северный поток – 2». Роль спецпосланника была предложена близкому советнику президента США Джо Байдена, экс-спецпосланнику Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, он пока не принял предложение.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя возможное назначение спецпосланника США по «Северному потоку – 2», предположил, что американский представитель будет ездить и всем грозить.
В Госдуме назвали последствия появления военных кораблей США в Черном море
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Возможные намерения США направить военные корабли в Черное море «в знак поддержки Украины» могут усугубить обстановку вокруг Донбасса, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
«Это будет сигнал не России, а украинским национал-радикалам. Сигнал, создающий ложные иллюзии у этой публики», – цитирует РИА «Новости» Панину.
По ее мнению, американские военные часто с большой тревогой воспринимают неизбежное в таких случаях появление российских коллег.
«Прецеденты такого рода уже были в Черном море, достаточно вспомнить паническую реакцию экипажа американского эсминца «Дональд Кук» на приближение российского Су-24 в апреле 2014 года. Наверное, для самих американцев было бы лучше не создавать почву для повторения таких ситуаций», – отметила Панина.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Захарова рассказала о сочиняемых США небылицах про содержание Навального
Вашингтон сочиняет небылицы об условиях содержания Алексея Навального, при этом в самих США нарушают права заключенных, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы ставим перед американской стороной вопрос и делаем это постоянно на самых разных уровнях, вопрос об освобождении всех несправедливо осужденных или задержанных российских гражданах и о возвращении их на Родину по гуманитарным соображениям. Однако официальный Вашингтон, который постоянно озабочен правами человека во всем мире, но только не у себя дома, игнорирует наши аргументы», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
Он добавила, что вместо этого в США «просто сочиняют небылицы, рассказывают какую-то чушь про условия содержания российских осужденных, в частности, Навального».
28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.
Соловьев резко раскритиковал главу Госдепа за оправдание оскорблений Байдена в адрес Путина
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«Это не политический прагматизм, а прямое нарушение элементарных дипломатических приличий», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя объяснение главы Госдепа Энтони Блинкена того, почему Джо Байден позволяет себе оскорбления в адрес Владимира Путина и при этом стремится к сотрудничеству.
«Каждый раз Блинкен умудряется отвечать на вопрос, который ему не задавали», – считает журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Собеседник охарактеризовал попытку Энтони Блинкена объяснить ситуацию приверженностью президента «политическому прагматизму», как «крайне неудачную».
«Это вовсе не политический прагматизм, а прямое нарушение элементарных дипломатических приличий», – уверен журналист. Соловьев подчеркнул, что такие заявления американского истеблишмента в очередной раз заставляют задуматься, понимают ли американцы смысл слов, которые употребляют.
«Кроме того, поведение президента США в отношении России полностью противоречит указанной концепции, поскольку резкие личные выпады загоняют отношения между странами в тупик. Если Байден считает, что он вправе говорить такое, то он должен быть готов выслушать многое и о себе», – полагает журналист.
При этом Соловьев отметил, что в России, как известно, в отличие от США, к дипломатии относятся по-прежнему с уважением, «и в целом у нас люди вежливые». «Грубости такого уровня с нашей стороны, конечно, Байден не услышит. Но это не значит, что мы что-то забываем или считаем то, что было сказано Байденом, приемлемым», – пояснил собеседник.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил личный выпад Джо Байдена в адрес Путина «политическим прагматизмом». При этом он отметил, что в то же время Байден остается «открытым к сотрудничеству с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес».
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами.
Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
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Госдеп обвинил Россию в нестабильности в отношениях с США
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Ответственность за нестабильность в отношениях между Соединенными Штатами и Россией несет Москва, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
«В более широком смысле мы стремимся к стабильным и предсказуемым отношениям (с Россией). Однако на текущий момент именно российское правительство, Кремль привносит нестабильность в наши отношения, в том числе посредством своих вредоносных действий», – приводит утверждение официального представителя Госдепартамента США РИА «Новости».
«Президент Джо Байден дал ясно понять, что Россия понесет ответственность, а он – человек слова. И я думаю, что он напомнит вам о своем обещании», – заявил Прайс в ответ на вопрос, когда США предпримут шаги против России за «вредоносные» действия.
Ранее стало известно о подготовке высылки российских дипломатов из США под предлогом приписываемых Москве «злонамеренных» действий против Вашингтона. В связи с этим министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, подчеркнув, что она не приносит никакого результата. Он также предупредил, что Россия ответит на любые недружественные действия США. В Кремле отметили меткость формулировок главы российского внешнеполитического ведомства.
В марте Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.
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Турция уведомила Россию о проходе кораблей США в Черное море
Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении, сообщили в российском посольстве в Анкаре.
«Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении», – сказал источник ТАСС.
Ранее Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в г. Монтре (Швейцария).
В США собрались отправить корабли в Черное море в знак поддержки Украины
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Соединенные Штаты изучают возможность направить корабли в Черное море, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.
США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины, сообщили собеседники CNN, передает РИА «Новости».
При этом Соединенные Штаты должны сообщить о своих намерениях за две недели до отправки судов. Отправка кораблей может стать «особым сигналом Москве», указали собеседники.
Ранее в НАТО заверили главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. В среду Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
В прошлую пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность.
Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
В Белом доме ответили на вопрос о новых санкциях против России
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Администрация Соединенных Штатов еще не завершила обзор приписываемых России «недружественных» шагов и не планируют объявлять об ужесточении санкций на этой неделе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Наше внимание концентрируется… Обзор все еще продолжается. [На это требуются] недели, а не месяцы. Недели, а не месяцы. Мы оцениваем вызывающие тревогу действия России и российского правительства, решаем, где будут последствия, как говорил президент [США Джо Байден]. Видимые и невидимые. И мы надеемся, что вскоре сможем сказать больше на этот счет», – приводит слова Псаки ТАСС.
У пресс-секретаря Белого дома поинтересовались, считает ли Вашингтон, грозящий Москве ужесточением односторонних санкций, что США и Запад в целом хоть как-то влияют на выработку решений руководством России. Однако официальный представитель главы американской администрации отвергла такую постановку вопроса.
«Мне кажется, что это, возможно, как предполагать каким-то образом следующее: просто потому, что кто-то ведет себя плохо, нам не следует привлекать его к ответственности, если только это не приведет немедленно к изменению его поведения», – считает Псаки. «Мы просто не так видим внешнюю политику или свое взаимодействие с мировым сообществом», – заявила Псаки.
«Исключаете ли вы, что эти российские санкции будут на этой неделе?» – спросил один из журналистов. «На этой неделе? Да. Я не будут исключать [что-либо относительно] дальнейшего» – ответила пресс-секретарь американской администрации. По ее словам, на пятницу Белый дом планирует заявления, касающиеся бюджета США. «Мы не можем перегружать вас в пятницу», – продолжила Псаки.
Ранее стало известно о подготовке высылки российских дипломатов из США. В связи с этим министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, подчеркнув, что она не приносит никакого результата. Он также предупредил, что Россия ответит на любые недружественные действия США. В Кремле отметили меткость формулировок главы российского внешнеполитического ведомства.
В марте Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.
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Пушков: Госсекретарь США пытается утопить в словах возмутительный поступок своего шефа
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«Заявление Байдена объяснить невозможно. Вашингтону стоило бы принести за него извинения», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя сбивчивые объяснения главы Госдепа Энтони Блинкена того, почему Джо Байден позволяет себе оскорбления в адрес Владимира Путина и при этом стремится к сотрудничеству.
«Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена невразумительно – он ушел в сторону, вместо того, чтобы принести извинения и сказать, что в Вашингтоне надеются, что этот неприятный эпизод не окажет разрушительного воздействия на контакты с Москвой», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Никакого прагматизма, как выразился Блинкен, в персональной атаке Байдена на Путина не было, – подчеркнул собеседник. – Прагматизм предполагает соотнесение целей и средств. Если США хотят взаимодействовать с Россией, то это заявление было недопустимо и оно требует извинений. Если не хотят – тогда не надо делать вид, что это не так».
По словам Пушкова, заявление главы Соединенных Штатов в адрес российского президента объяснить невозможно. «Со стороны Байдена это намеренная атака личного характера – оскорбительная по содержанию и недопустимая по сути. Теперь Блинкен пытается утопить в словах крайне неблаговидный поступок американского лидера», – считает сенатор. «Слова Байдена вызывают удивление еще и потому что ему самому необходимы контакты с Путиным для решения ряда международных вопросов, – поясняет Пушков. – Сейчас, к примеру, он хочет провести саммит по вопросам климата в онлайн-формате. Он подумал о том, как его приглашение принять участие в этом саммите сочетается с таким выпадом?»
«Иными словами, глава США ставит под серьезный вопрос свои же инициативы. Это отражает лишь свойственное для него позерство и крайнюю непродуманность его действий. Во всяком случае в моих глазах авторитетность Байдена как лидера после его скандального заявления резко упала», – заключил сенатор.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил личный выпад Джо Байдена в адрес Путина «политическим прагматизмом». При этом он отметил, что в то же время Байден остается «открытым к сотрудничеству с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес».
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами.
Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
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США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор
Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море, сообщает телеканал NTV.
США обязаны уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы согласно конвенции Монтре, передает РИА «Новости».
При этом в Пентагоне отказались комментировать данные сообщения СМИ о проходе кораблей.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине.
При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
До этого в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.
Вице-адмирал Петр Святашов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «России следует поставить американцев на место с помощью систем радиоэлектронной борьбы.
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Байден решил сэкономить на «сдерживании» России и Китая
Американский президент Джо Байден запросил у Конгресса выделить военным 715 млрд долларов на сдерживание угроз, включая исходящей, по мнению США, от Китая и России угрозы.
«Президентский запрос на 2022 год включает выделение 715 млрд долларов министерству обороны США... Это включает сдерживание Китая. В запросе содержится акцент на противодействие угрозе со стороны Китая как главной задачи Пентагона. Министерство обороны также будет стремиться сдерживать дестабилизирующее поведение со стороны России», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости».
Напомним, в декабре 2020 года республиканцы и демократы согласовали военный бюджет на 2021 год в объеме 740,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД изучала, на какие цели Пентагон мог потратить эти средства в этом году.
ЕКА отправила в Россию камеру для совместной лунной миссии
Европейская камера «Пилот-Д» для обеспечения высокоточной посадки российского модуля в рамках миссии «Луна-25» отправлен в Россию, заявил гендиректор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер.
«У нас хорошее сотрудничество по Луне, в частности миссия «Луна-25». Там на борту будет камера от ЕКА «Пилот-Д», которую уже отправили в Россию. Запуск должен состояться в октябре этого года. Для России «Луна-25» станет первым аппаратом с европейскими приборами на борту, который отправится к естественному спутнику Земли», – передает ТАСС слова Ашбахера.
Глава агентства уточнил, что европейская система навигации для точной посадки должна быть установлена и на другой спускаемый аппарат, который запустят в рамках миссии «Луна-27». Также планируется, что он будет снабжен европейской бурильной установкой.
«Оба инструмента сейчас находятся в разработке. Но дополнительно ЕКА планирует обеспечивать поддержку всех трех лунных миссий – с 25-й по 27-ю», – добавил Ашбахер.
Он также обсудил с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным работу по программам исследования Луны и Марса, а также визит в Россию, который планирует осуществить после открытия границ.
«Недавно у меня была возможность поговорить с господином Рогозиным – в середине марта, и мы обсудили успешный полет уже находящегося на орбите Марса Орбитального аппарата для исследования малых составляющих атмосферы (TGO), запущенного в рамках совместной программы «ЭкзоМарс». Сейчас мы сосредоточены на второй части программы - это «Экзомарс-2022», – заявил Ашбахер. – Было очень приятно побеседовать с главой Роскосмоса, но, к сожалению, только по видео, потому что сейчас мы не можем путешествовать. Мы согласились, что фокусировка на миссии «ЭкзоМарс» является для нас приоритетной задачей».
Также в ходе беседы поднималась тема создания международной лунной исследовательской станции – это инициатива КНР, в которой китайские партнеры пригласили принять участие Россию и ЕКА. «Мы, конечно же, пристально следим за этими планами. Наши китайские партнеры связались с нами неформально, и я ожидаю дополнительной информации, чтобы лучше понять, в каких условиях все будет происходить, во что это выльется и какое значение будет иметь. Было бы интересно увидеть этот российско-китайский проект», – сказал он.
Ашбахер добавил, что ЕКА участвует в лунном проекте НАСА окололунной станции Gateway в рамках программы Artemis. В октябре 2020 года ЕКА и НАСА подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому США отправят к Луне трех европейских астронавтов в обмен на постройку двух модулей для окололунной станции Gateway.
Гендиректор ЕКА отметил высокий уровень сотрудничества с Россией по исследованию Луны в рамках миссий «Луна-25» и «Луна-27», для которых на российском аппарате будет использовано европейское оборудование. Также глава организации напомнил, что робот European Robotic Arm будет запущен на российском многофункциональном модуле «Наука», который вскоре станет частью МКС.
«Это очень важный элемент нашего партнерства с Россией, которое мы строим уже много лет. У нас много проектов с Россией, и я очень рад этому. Мы бы очень хотели поблагодарить наших российских партнеров за сильное сотрудничество, и я с нетерпением жду в будущем следующих шагов, особенно в рамках миссии «ЭкзоМарс», – сказал Ашбахер.
Глава ЕКА сообщил, что принял озвученное Рогозиным в ходе переговоров приглашение посетить Россию. Однако из-за закрытых границ и постоянно меняющейся санитарной обстановки он пока не готов назвать точную дату.
«Я довольно впечатлен стратегией вакцинации в России. Сейчас вакцинация проходит и в Европе. Я надеюсь, что вакцины вскоре позволят нам всем возобновить путешествия, – заявил Ашбахер. – Пока что даты нет, но как только обстоятельства и мой календарь сложатся, я буду рад поехать туда».
Ашбахер добавил также, что МКС представляет большую важность не только для науки, но и для объединения наций.
«У МКС очень важная роль. Невозможно переоценить ее роль для науки и для изучения космоса, а также для международного сотрудничества и политики сближения, если можно так выразиться. Это уникальный проект, который дает стольким странам возможность проводить огромное количество научных экспериментов. Также он позволяет увидеть, на что мы способны, когда объединяем усилия и работаем сообща», – констатировал он.
Ашбахер подтвердил, что агентство настроено продолжать работу на МКС до 2024 года, когда истекает договор эксплуатации, однако рассчитывает продолжить операции и после 2025 года. При этом он выразил убеждение, что со временем на станции будет реализовано больше коммерческих проектов, чтобы повысить финансовую отдачу от ее использования, в том числе за счет частных инвестиций.
«Это не значит, что правительственные космические агентства покинут станцию, по крайней мере не со стороны ЕКА. Но это значит, что МКС станет уникальной платформой для государственно-частного партнерства. Вот так я вижу это, и мне кажется, что это довольно интересный вектор развития», – указал глава ЕКА.
Глава ЕКА признал, что сейчас станция нуждается в модернизации или замене некоторых элементов, и агентство работает над модернизацией европейского модуля «Коламбус». Однако пока у станции нет альтернатив, а для продолжения исследования космоса «очевидна необходимость сохранить присутствие на низкой околоземной орбите».
По его словам, первый пилотируемый полет в космос, который совершил советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года, стал источником вдохновения для Европейского космического агентства (ЕКА).
«Это очень важный год. Пользуясь случаем, я хочу поздравить Россию с 60-летием первого полета человека в космос – Юрия Гагарина. Конечно же, этот год важен и для нас, как агентства, потому что мы вдохновлялись этим событием», – отметил глава ЕКА.
Россия является «крупной и уважаемой космической» державой, констатировал Ашбахер, добавив, что гордится тесным сотрудничеством Европейского космического агентства с Россией. Генеральный директор агентства отметил совместную работу на Международной космической станции (МКС), поблагодарив Россию, а также других партнеров за предоставленную астронавту ЕКА Тома Песке возможность принять командование экипажем станции перед возвращением на Землю. Как уточнил Ашбахер, позднее к Песке присоединится немецкий астронавт Маттиас Маурер, а в 2022 году на борт орбитального комплекса поднимется итальянка Саманта Кристофоретти.
В настоящий момент Песке готовится к своему второму полету на МКС, который запланирован на 22 апреля. 43-летний астронавт станет первым французом, которому на одном из этапов полета будет поручена миссия командира экипажа станции. Песке с американцами Шейном Кимбро, Меган Макартур и японцем Акихико Хосидэ отправятся на орбиту на корабле Crew Dragon («Крю дрэгон») американской компании SpaceX («Спейс-экс»).
«Все три наших астронавта, которые отправятся на МКС, хорошо знают Россию, они говорят на русском языке, бывали на Байконуре и прекрасно знакомы со Звездным городком. И это международное сотрудничество прекрасно функционирует», – отметил Ашбахер. Он добавил, что ЕКА придерживается «международного подхода к освоению космоса» и работает «исключительно в мирных целях».
«Я вижу, как развивается наше сотрудничество с международными партнерами, оно дает возможность наводить мосты между странами и политическими системами. Даже если иногда возникает напряженность на политическом уровне, в космосе мы очень хорошо работаем вместе. В этом сила космоса, и наше агентство радо быть партнером разных государств на этом направлении», – заключил глава ЕКА.
Австриец Ашбахер признался, что лично для него стимулом посвятить свою жизнь космосу стала высадка на Луну американского астронавта Нила Армстронга в 1969 году. «Во время учебы в университете я подал заявление на участие в космической программе – Австрия тогда как раз искала кандидатов для полета на станцию «Мир». Я был слишком молод и не завершил учебу, но все равно подал заявление, потому что решил, что это очень захватывающе. У меня не вышло», – рассказал он, напомнив, что в том году отбор прошел другой австриец – Франц Фибек.
Генеральный директор агентства признался, что иногда не прочь отвлечься от работы, доставляющей ему большое удовольствие. «Я из Австрии, так что мне нравятся горные лыжи, сноуборд, я катаюсь на велосипеде, занимаюсь гимнастикой и другими вполне обычными вещами», – рассказал он.
«Мне очень нравится ходить с семьей на концерты, на спектакли, на балет, особенно на русский балет. Он очень известен, я обожаю его», – продолжал Ашбахер. Он когда-то побывал на выступлении балета Мариинского театра, а в последний раз ходил в театр в австрийском Инсбруке в декабре прошлого года, перед началом очередного карантина.
Напомним, в понедельник руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что российские разработчики задумали создать сверхтяжелую ракету, способную доставлять до 200 тонн груза на Луну и Марс.
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