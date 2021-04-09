Анонсированы мероприятия по случаю годовщины первого полета человека в космос

«Молодая Гвардия», юнармейцы и «Волонтеры Победы» проведут в регионах акции и перформансы, приуроченные к 60-й годовщине полета первого человека в космос.

В преддверии Дня космонавтики 10 апреля мурманские молодогвардейцы проведут тематический флешмоб. Порядка 30 активистов выйдут с фонариками на главную площадь города и выстроятся с фонариками в слово «Поехали!», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также флешмоб организуют и активисты Ростова-на-Дону, где 11 апреля волонтеры выстроятся в юбилейную цифру даты – 60. В Мордовии 11 апреля 50 человек с табличками и шариками выстроятся в надпись: «Спасибо, Юра!». В Московской области более 100 волонтеров МГЕР выстроятся с фонариками в надпись: «Первые в космосе!».

В Омске 12 апреля будет запущен троллейбус по одному из городских маршрутов, который активисты МГЕР распишут в стиле космоса и выдающихся космонавтов.

В Смоленске 12 апреля «Молодая Гвардия» презентует тематическое граффити, нанесенное на здание физкультурно-оздоровительного комплекса «Восток» и первой школы им. Ю.А. Гагарина. В честь Дня космонавтики граффити появится и в Амурской области: в городе Зея активисты нарисуют тематический рисунок на одной из остановок города.

В Магнитогорске волонтеры будут раздавать поздравительные открытки на улицах города, а в Санкт-Петербурге проведут массовую зарядку «Первые в космосе – первые в спорте!».

В свою очередь юнармейцы примут участие в презентации книги советского летчика, участника спасения экипажа парохода «Челюскин», Героя Советского Союза Михаила Водопьянова «Юрий Гагарин – космонавт №1» в Москве. Торжественная церемония пройдет 10 апреля в Южном Тушине во Дворце культуры «Салют».

Участниками встречи, посвященной 60-летию полета первого человека в космос, станут юнармейские отряды Воздушно-космических сил, ветераны ВКС, испытатели авиационной и космической техники, военнослужащие. Почетным гостем выступит внучка Героя Советского Союза – Мария Водопьянова. В рамках встречи издательство «Детская литература» представит переизданную книгу Михаила Водопьянова «Юрий Гагарин – космонавт №1» из серии «Детям о великих людях России».

«Очень важно знать своих героев, тем более если речь идет о первом космонавте Земли, который стал достоянием мировой истории. Для юнармейцев это и новые знания, и возможность поближе познакомиться с нелегкой профессией космонавта. Большой интерес представляет и биография Михаила Водопьянова – одного из первых Героев Советского Союза. Так что ребят ждет очень увлекательная встреча, где можно задать любые вопросы и узнать немало интересных фактов из жизни этих великих людей», – подчеркнул замначальника Главного штаба «ЮНАРМИИ» Антон Кузнецов.

На презентации книги юнармейцам расскажут о том, как Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, покорившим космос, с какими проблемами столкнулся на орбите и чем занимался после своего полета.

Также 11 апреля, в канун 60-летия первого в мире полета человека в космос, пройдет первый Всероссийский Космический Диктант. Диктант пройдет как на офлайн площадках, так и в режиме онлайн. Центральной площадкой диктанта станет Центр «Космонавтика и авиация», расположенный в павильоне «Космос» на ВДНХ. Предполагается, что также будут задействованы такие знаковые объекты как Звездный городок, Центр управления полетами, космодромы, планетарии, кванториумы и специализированные школы.

Участникам необходимо будет ответить на вопросы об основоположниках космической отрасли, о Главных конструкторах, о людях, событиях, фактах, об истории космонавтики. Оригинальные вопросы зачитают космонавты МКС, артисты, сыгравшие главные роли в фильмах про космос, руководители Роскосмоса, известные деятели космической отрасли. Трансляция будет вестись на сайте Центра «Космонавтика и авиация» и на сайте ВДНХ, поэтому любой желающий сможет испытать себя и проверить свои знания по космической тематике.

Победители получат ценные призы, а также возможность лично посетить одно из предприятий Госкорпорации «Роскосмос».

В свою очередь «Волонтеры Победы» проведут 11 апреля для всех желающих старше 14 лет Всероссийскую интеллектуальную онлайн-игру «Космос рядом». Мероприятие будет посвящено космическим достижениям России. Участники увидят объекты космической отрасли, а также космонавтов и Героев России.

Так, например, в подготовке игры примет участие ветеран Великой Отечественной войны Козлов Николай Петрович. Он занимался подготовкой пункта управления, а потом и отслеживанием траектории первого спутника Земли и первого полета космического корабля, пилотируемого Юрием Гагариным. Имеет большой опыт работы с личным составом Первого отряда космонавтов СССР, а также лично с прославленным конструктором С.П. Королевым.

Все материалы и задания игры предварительно пройдут специальную экспертизу. Само мероприятие вошло в план Года науки и технологий. Для участия нужно пройти обязательную регистрацию на платформе космосрядом.рф. Сделать это можно с 25 марта 2021 года до 10.00 10 апреля 2021 года по московскому времени. Самые лучшие игроки будут награждены ценными призами.

Тем временем в Томске представители регионального отделения «Единой России» в преддверии дня космонавтики организуют для детей из многодетных и малообеспеченных семей поход в планетарий (11 апреля). Также посетители смогут увидеть вы-ставку «Томск-Луна», посвященную 60-летию первого полета человека в космос. Ребятам расскажут об освоении космоса, об устройстве Солнечной системы и Вселенной, об особенностях планет, и пригласят поучаствовать в интерактивной развлекательной программе, чтобы дети смогли погрузиться в мир космоса.