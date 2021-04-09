Стало известно об «астрономических суммах» на нелегальную покупку препаратов для казней в США

Американские штаты, контролируемые республиканцами, тратят «астрономические суммы» в «отчаянной и почти наверняка незаконной попытке» приобрести препараты для казней, пишет британская The Guardian со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы.

Как пишет газета, за огромными тратами ряда штатов стоит отказ фармацевтических производителей и дистрибьюторов разрешить использование своей продукции для казней. Они объясняют это тем, что лекарства должны спасать жизни, а не отбирать их, говорится в статье. В результате власти вынуждены прибегать к «сомнительным и зачастую незаконным сделкам», чтобы раздобыть нужные препараты, передает РИА «Новости».

По данным издания, в последние годы 19 штатов и федеральное правительство стараются не раскрывать подробности проведения казней и особенно тщательно скрывают источник препаратов для смертельных инъекций, это позволяет производителям и торговцам, поставляющим препараты для казней, повышать на них цены.

Департамент исправительных учреждений Аризоны потратил в октябре 2020 года 1,5 млн долларов на покупку тысячи флаконов натриевой соли пентобарбитала, причем средство просили поставить в «немаркированных банках и коробках», отмечает Guardian. Однако местный и федеральный законы запрещают отпускать пентобарбитал без рецепта, а врачам запрещено выдавать рецепт на него для проведения казни, пишет издание. В департаменте исправительных учреждений Аризоны заявили, что не обсуждают покупку препаратов для казней, а пентобарбитал уже много лет применяется на законных основаниях. По оценке газеты, упомянутые расходы «тем более поразительны», что они произошли в разгар пандемии коронавируса.

В статье говорится, что в штате Теннесси департамент исправительных учреждений потратил с 2017 по 2020 год 190 тыс. долларов на закупку препаратов для казней – мидазолама, векурония бромида и хлорида калия, при этом за этот период казнили только двух преступников, каждая казнь обошлась почти в 100 тыс. долларов. В штате Миссури, говорится в материале, с 2015 по 2020 год на казни с применением смертельной инъекции потратили более 160 тыс. долларов. За это время казнили 10 преступников, таким образом одна казнь обходилась примерно в 16 тыс. долларов, пишет газета.

Изначально на смертельные инъекции планировали тратить значительно меньшие суммы, отмечает издание. Штат Оклахома в 1977 году первым в США официально принял введение смертельной инъекции как способ приведения приговора в исполнение – тогда чиновники были уверены, что подобная «гуманная и дешевая» казнь будет обходиться в 10 долларов, пишет газета.

Напомним, в июле в США состоялась первая за 17 лет казнь федерального заключенного. В тюрьме в городе Терре-Хот казнили Дэниела Льюиса Ли, члена расистской группировки, который жестоко убил семью из трех человек, включая восьмилетнюю девочку.