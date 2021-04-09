Украина обвинила Иран в манипуляциях при расследовании дела о сбитом Boeing

Министерство иностранных дел Украины обвинило иранские власти в манипуляциях в ходе расследования дела о сбитом под Тегераном в январе 2020 года самолете компании «Международные авиалинии Украины».

«Вместо того, чтобы принять во внимание объективные замечания, основанные на международном опыте расследования авиакатастроф, иранская сторона прибегла к безответственным обвинениям в неконструктивности украинской стороны. Иранская сторона манипулирует, когда говорит, что во время двух раундов переговоров были даны пояснения о причинах катастрофы», – отмечается в заявлении МИД Украины.

Иран настаивает на версии человеческой ошибки как единственно возможной, но в МИД Украины отмечают, что в отчете отсутствует анализ причин и цепи событий, приведших к этой возможной ошибке.

«Это не могло не вызвать справедливого возмущения и разочарования украинской стороны. Украина не примет на веру любую звуковую, но не подтвержденную реальными доказательствами версию сбивания PS752. Иран же пытается продвинуть выгодную для себя версию о человеческой ошибке и даже не пытается проанализировать причины, которые привели к ней», – говорится в заявлении.

Также украинский МИД упрекнул Тегеран в том, что украинская сторона лишь из СМИ узнала о десяти лицах, которым предъявлено обвинение.

«Иран в рамках указанных механизмов не уведомил Украину, несмотря на многочисленные запросы, ни об именах и должностях этих лиц, ни даже о статье, которая им инкриминируется», – утверждает МИД.

В этой связи ведомство подчеркивает, что если правильные выводы не будут сделаны, то безопасность в области гражданской авиации не улучшится. «Это также означает, что любое гражданское судно в воздушном пространстве Ирана может в любой момент быть сбитым и повторить судьбу PS752», – считают в Киеве.

Ранее бывший военный прокурор провинции Тегеран Голамаббас Торки заявил, что обвинения по делу о катастрофе украинского самолета под Тегераном предъявлены 10 иранским должностным лицам.

Напомним, Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана в январе 2020 года. Погибли 176 человек. Иран признал, что самолет был сбит по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету. В марте 2021 года на Украине заявляли о незаконченности переговоров с Ираном по сбитому Boeing.