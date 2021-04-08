В Белом доме ответили на вопрос о новых санкциях против России

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НОВОСТЬ ЧАСА

Главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией

8 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 23:33  |  vz.ru
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Инфляция снова стала проблемой России

Россия столкнулась с рекордным ростом цен за четыре года Григорий Сысоев/РИА Новости
Самый страшный сон российского регулятора сбывается. Инфляция в марте достигла своего рекордного уровня за последние более чем четыре года. Это значит, что Центробанк продолжит поднимать ключевую ставку и дальше. Почему цены в России идут вверх и как их остановить?  Подробности...
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Zoom подталкивает Россию к отказу от западного софта

Даже конкуренты признают – Zoom контролирует четверть российского рынка видеосвязи Cadu Rolim/imago-images.de/Global Look Press
Сервис видеоконференций Zoom, к которому все привыкли во время самоизоляции, может ограничить свою работу в РФ. Владеющая им компания из-за опасения санкций планирует закрыть доступ к продукту российским госструктурам, в том числе школам и вузам. Эксперты полагают, что России пора избавляться от цифровой зависимости от Запада, ведь вслед за Zoom аналогичные решения могут принять и другие IT-гиганты. Подробности...
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США сделали невольный подарок российской разведке

Ту-204ОН – крайне нужный ВВС России самолет-разведчик wikimedia.org
В Минобороны России могут потирать руки: США приняли решение списать самолеты-разведчики, использовавшиеся в рамках Договора об открытом небе. Эти машины больше не будут исследовать российскую территорию. Зато российские самолеты – аналоги Ту-204ОН продолжат службу на новом поприще, и это можно назвать своеобразным подарком со стороны американских властей. Подробности...
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Украина спровоцировала кризис у западного соседа

Чаус нужен нынешним киевским властям для окончательной дискредитации Порошенко кадр из видео
Украину и Молдавию потряс политический скандал с детективной подоплекой. В его центре – бывший киевский судья, которого похитили в центре Кишинева и вывезли на Украину, скорее всего, в багажнике машины дипкорпуса. Молдавский экс-президент Додон фактически обвинил нынешнего лидера республики Санду в сговоре с Зеленским с целью киднеппинга. Зачем украинским властям мог понадобиться беглый судья?  Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Жители Донецка надеются на мир

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
За последние годы уже не раз были обострения, и ходили слухи о предстоящей большой войне, которой не было. За последние годы люди уже стоически научились относиться к любой информации. Подробности...

Отстаньте от старика Байдена и его мальчика, они планету спасают

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Перед нами не автобиография наркомана из обычной семьи. Нет, мы видим причесанную историю испорченного ребенка из элиты, которому всегда можно было и можно сейчас всё то, за что тысячи простых американцев ежегодно отправляются в тюрьму на десятки лет. Этому мажору читателя еще и призывают сочувствовать. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как так получилось, что русские земли оказались за границей

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Результатом бездумной и безразличной к русскому народу советской политики стало то, что после распада СССР русские превратились в один из крупнейших в мире разделенный народ. За пределами России сейчас обитает около 30 миллионов русских. Подробности...
Обсуждение: 132 комментария
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Китай «отжимает» у России союзника

Зачем Украине новая война

Лукашенко открыл фронт против Польши

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В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
Становились ли вы объектом домогательств на рабочем месте?
  • Да, я женщина

  • Да, я мужчина

  • Нет, я женщина

  • Нет, я мужчина

  • Сам домогался

  • Сама домогалась
Потребление говядины в России снизилось. А какой продукт преобладает в вашем рационе?
  • Говядина

  • Свинина

  • Мясо птицы

  • Рыба

  • Овощи

  • Иное (указать в комментариях)
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией
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    Тимофей Бордачёв: Эрдоган стал обоюдоострым оружием

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    В Байкальском заповеднике лесники отбиваются от браконьеров

    на ваш взгляд


    Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?

    В Белом доме ответили на вопрос о новых санкциях против России

       8 апреля 2021, 22:36
    Фото: Ohde/face to face/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Администрация Соединенных Штатов еще не завершила обзор приписываемых России «недружественных» шагов и не планируют объявлять об ужесточении санкций на этой неделе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    «Наше внимание концентрируется… Обзор все еще продолжается. [На это требуются] недели, а не месяцы. Недели, а не месяцы. Мы оцениваем вызывающие тревогу действия России и российского правительства, решаем, где будут последствия, как говорил президент [США Джо Байден]. Видимые и невидимые. И мы надеемся, что вскоре сможем сказать больше на этот счет», – приводит слова Псаки ТАСС.

    У пресс-секретаря Белого дома поинтересовались, считает ли Вашингтон, грозящий Москве ужесточением односторонних санкций, что США и Запад в целом хоть как-то влияют на выработку решений руководством России. Однако официальный представитель главы американской администрации отвергла такую постановку вопроса.

    «Мне кажется, что это, возможно, как предполагать каким-то образом следующее: просто потому, что кто-то ведет себя плохо, нам не следует привлекать его к ответственности, если только это не приведет немедленно к изменению его поведения», – считает Псаки. «Мы просто не так видим внешнюю политику или свое взаимодействие с мировым сообществом», – заявила Псаки.

    «Исключаете ли вы, что эти российские санкции будут на этой неделе?» – спросил один из журналистов. «На этой неделе? Да. Я не будут исключать [что-либо относительно] дальнейшего» – ответила пресс-секретарь американской администрации. По ее словам, на пятницу Белый дом планирует заявления, касающиеся бюджета США. «Мы не можем перегружать вас в пятницу», – продолжила Псаки.

    Ранее стало известно о подготовке высылки российских дипломатов из США. В связи с этим министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, подчеркнув, что она не приносит никакого результата. Он также предупредил, что Россия ответит на любые недружественные действия США. В Кремле отметили меткость формулировок главы российского внешнеполитического ведомства.

    В марте Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.

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    В США решили втрое увеличить дальность «убийц» российских С-400
       6 апреля 2021, 02:15
    Фото: mil.ru
    Текст: Евгения Шестак

    Армия США изучает возможность увеличения дальности ракет Precision Strike Missile (PrSM) почти втрое – с текущих 500 до 1600 километров.

    Согласно изданию, в перспективе оружие может получить усовершенствованные двигатели, которые, не увеличивая габариты ракеты, позволят запускать ее с боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), передает Рен ТВ со ссылкой на Breaking Defense.

    Также издание напоминает, что пока ракеты еще не поступили на вооружение американской армии, ожидается, что это произойдет в 2023 году.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД анализировала сообщения об американской ракете Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля – земля», якобы способной уничтожить российскую систему С-400, которая уже доказала свою эффективность в Сирии.

    Коментарии (90)
    Эксперт оценил решение США утроить дальность «убийцы» С-400
       6 апреля 2021, 14:50
    Фото: army.mil
    Текст: Наталья Макарова

    «Это будет совсем другая ракета, и на ее изготовление уйдет до десяти лет», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России Сергей Хатылев, комментируя сообщение о планах армии США увеличить дальность ракет Precision Strike Missile (PrSM) почти втрое – с текущих 500 до 1600 километров.

    «Судя по всему, американцы хотят получить оружие, способное наносить удары по наземным целям с относительно безопасной дистанции. То есть речь идет о том, чтобы увеличить дальность стоящих на вооружении ракет», – пояснил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

    «Но увеличение дальности не ведет за собой сохранение точности, – отмечает эксперт. – Тогда американцам нужно вкладываться в систему целеуказания и наведения ракет. Но наши системы разведки давно используют пассивные каналы радиолокации. А в ближайшие пять-десять лет мы, возможно, сможем работать лазером и другими перспективными средствами обнаружения целей. Поэтому то, что США затеяли, несвоевременно. Российские средства обнаружения и ЗРК имеют полный набор ракет, которые могут действовать в разных условиях обстановки», – заверил он.

    «Кроме того, чтобы увеличить дальность ракеты с 500 до 1600 километров, нужны новые технологии, двигатели, системы. Это практически новая ракета, – подчеркнул эксперт. – Технологически срок ее разработки – от одного до двух лет. Но на то, чтобы изготовить эту ракету, провести ее испытания и запустить в серию, понадобится до десяти лет. Поэтому такое заявление американцев близко к фейковому».

    Напомним, издание Breaking Defense сообщило о том, что армия США изучает возможность увеличения дальности ракет Precision Strike Missile (PrSM) почти втрое – с текущих 500 до 1600 километров.

    Согласно изданию, в перспективе оружие может получить усовершенствованные двигатели, которые, не увеличивая габариты ракеты, позволят запускать ее с боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

    Также издание напоминает, что пока ракеты еще не поступили на вооружение американской армии, ожидается, что это произойдет в 2023 году.

    Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала сообщения об американской ракете Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля – земля», якобы способной уничтожить российскую систему С-400, которая уже доказала свою эффективность в Сирии.

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    Коментарии (43)
    В МИДе ответили на вопрос о возвращении посла России в США
       7 апреля 2021, 05:15
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    Российский посол в США Анатолий Антонов в ближайшее время, вероятно, не вернется в Вашингтон, решение этого вопроса зависит от готовности США пойти хоть на какую-то нормализацию отношений с Москвой, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Это [возвращение Антонова] не вопрос ближайших дней. (...) Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут», – передает слова Рябкова РИА «Новости».

    Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».

    Коментарии (47)
    В России оценили провал США в испытании новейшей гиперзвуковой ракеты
       7 апреля 2021, 00:41
    Фото: U.S. Air Force/Reuters
    Текст: Евгения Шестак

    Неудачи при испытаниях новых видов оружия – обычное явление, однако у Соединенных Штатов период провалов затянулся, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

    «Ни одна ракета, ни один самолет не летает с первого раза. Всегда существует период на испытаниях, когда есть ошибки, есть провалы... Вот для того чтобы разобраться, почему не летает та или иная ракета, и надо проводить испытания. Другое дело, что американцы лет 20 уже рекламируют свое гиперзвуковое оружие, свои гиперзвуковые ракеты – и до сих пор не могут ничего сделать», – отметил Литовкин в эфире радио Sputnik.

    Эксперт добавил, что разработанные в России ракетные комплексы «Циркон», «Кинжал» и комплекс «Авангард» уже стоят на вооружении, а США потребуется еще 10 лет, чтобы догнать Россию.

    «Дональд Трамп обещал давно супер-пупер-ракету, но где эта ракета, мы до сих пор не видим», – сказал Литовкин.

    Ранее военно-воздушные силы Соединенных Штатов сообщили, что американские военные неудачно испытали новейшее гиперзвуковое оружие. 

    В марте в докладе Главного контрольного управления США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса) сообщалось, что программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, почему американские военные эксперты считают, что Пентагон тратит слишком много денег и времени на попытки создания гиперзвукового оружия.

    Коментарии (63)
    Штатам подсказали два шага для возвращения российского посла
       7 апреля 2021, 11:01
    Фото: Pavel Bednyakov/Global Look Press
    Текст: Елена Лексина

    «Москва ждет от Вашингтона позитивных действий. Тем самым Россия пытается вернуть американцев в русло классической дипломатии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал заявление МИД о том, что возвращение посла Анатолия Антонова в США зависит от готовности Вашингтона нормализовать отношения с Москвой.

    «Похоже, что российская сторона заняла жесткую позицию касательно условий возвращения посла в Вашингтон», – считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

    По его словам, американская сторона могла бы совершить как минимум два действия, которые можно квалифицировать как шаг в сторону нормализации отношений. «Во-первых, Россия ожидает официальных заявлений относительно слов Джо Байдена в адрес Владимира Путина хотя бы на уровне пресс-секретаря президента США или госсекретаря. Во-вторых, Вашингтон мог бы гарантировать деэскалацию конфликта в Донбассе, потому что этот вопрос небезосновательно беспокоит Москву», – сказал эксперт.

    Политолог также отметил важность российско-американских отношений для обеих сторон. «Но в сложившейся ситуации Москве не остается ничего другого, кроме как ждать от Вашингтона каких-то действий. Таким образом Россия пытается вернуть американцев в русло классической дипломатии», – пояснил собеседник.

    Эксперт также предположил, что у Москвы есть основания ожидать позитивных действий со стороны Вашингтона. «В противном случае российское руководство выбрало бы иной способ действий, включая высылку американского посла. Но Москва заняла выжидательную позицию, пока решается вопрос о характере будущих российско-американских отношений», – заключил Ткаченко.

    Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что возвращение российского посла Анатолия Антонова – «не вопрос ближайших дней». Решение этого вопроса зависит от готовности США «продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений».

    Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».

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    Коментарии (52)
    США решили уничтожить самолеты для наблюдательных полетов над Россией
       6 апреля 2021, 08:35
    Фото: wikipedia.org
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные приняли решение разобрать на запчасти самолеты, которые ранее, согласно условиям международного Договора по открытому небу (ДОН), применялись США для проведения наблюдательных полетов над Россией.

    Как отмечает издание, в связи с этим «возникают вопросы относительно планов президента [США Джо] Байдена по возвращению» в ДОН. Решение выйти из соглашения приняла предыдущая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты The Wall Street Journal.

    Представитель ВВС США сообщила, что в наличии двух самолетов OC-135B («Оу-си-135-би») больше нет необходимости. Их в ближайшие месяцы отправят на авиабазу в штате Аризона, где находится свалка авиационной техники. Член палаты представителей Конгресса США Дон Бэкон (республиканец от штата Небраска) сообщил изданию, что обслуживание самолетов обходится слишком дорого. «После доставки на свалку их разберут на запчасти и разрежут на металлолом», – добавил законодатель.

    В материале приводятся слова представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома относительно возможности возвращения США в ДОН. «Мы примем решение в нужное время, оно не связано с запланированными действиями, касающимися устаревающей техники», – сказал он.

    Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл заявил, что США могли бы вернуться в ДОН, несмотря на утилизацию самолетов. По словам эксперта, американские специалисты могут находиться на борту самолетов союзников. «Мы можем взаимодействовать с союзниками в рамках совместных миссий, как мы делали в прошлом при облете территории России», – отметил Кимболл.

    Как говорится в публикации, бывшие сотрудники администрации Трампа выразили уверенность в том, что США не нуждаются в облете российской территории в свете совершенствования спутников. Источники уточнили, что администрация Трампа в прошлом году предлагала отдать указанные самолеты союзникам, однако они не проявили интереса.

    Напомним, 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.

    Сообщалось, что Москва может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН к лету этого года. При этом Россия не исключила сохранения Договора об открытом небе.

    Ранее сообщалось также, что вооруженные силы России смогут применять существующую версию самолетов Открытого неба Ту-214ОН для решения военных задач в Арктическом регионе. При этом 5 апреля Ту-214ОН заметили у границы Украины, борт сделал несколько кругов к западу от Ростова-на-Дону.

    Коментарии (20)
    Патрушев: Байдена могли намеренно спровоцировать на выпад в адрес Путина
       7 апреля 2021, 18:32
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американского президента Джозефа Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес российского коллеги Владимира Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

    «Нельзя исключать, что американского президента намеренно спровоцировали на такое заявление круги, заинтересованные в нарастании напряженности в двусторонних отношениях», – заявил Патрушев в интервью «Коммерсанту».

    Он добавил, что заявление Байдена не имеет прецедентов. «Затрудняюсь припомнить нечто подобное, даже если брать в расчет времена противостояния СССР и США», – указал секретарь Совбеза.

    Патрушев отметил, что Россия не хотела бы, чтобы заявление американского лидера исключило возможность встречи двух глав государств. «Мы бы не хотели, чтобы этот инцидент перечеркнул такие перспективы», – подчеркнул он.

    Президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».

    Коментарии (153)
    США назначат спецпосланника для переговоров о прекращении «Северного потока – 2»
       7 апреля 2021, 21:15
    Фото: Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
    Текст: Абдулла Шакиров

    Вашингтон рассматривает кандидатуры на должность специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщают СМИ.

    В конце марта советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан предложил роль спецпосланника экс-координатору по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, однако он пока не ответил на предложение, пишет Politico.

    Уточняется, что в конце 2020 года Хохштейн покинул наблюдательный совет украинской энергетической компании «Нафтогаз», а должность координатора по международным энергетическим вопросам он занимал при Бараке Обаме. Кроме того, Хохштейн был близким советником и доверенным лицом президента США Джо Байдена, занимавшего тогда пост вице-президента, отмечается в сообщении.

    В марте США вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями Вашингтона, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.

    Напомним, в феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.

    На прошлой неделе в Германии была введена в эксплуатацию вторая нитка трубопровода Eugal, который в будущем будет принимать газ из «Северного потока – 2». К настоящему моменту Eugal достиг полной мощности. Кроме того, оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 километров протяженности труб, или 95% газопровода. «Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода», – сказали в Nord Stream 2 AG.

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    МИД сыронизировал в ответ на заявление Пентагона по Украине

    8 апреля 2021, 11:10

    Текст: Алина Назарова

    Российский МИД иронично ответил на заявление представителя Пентагона Джона Кирби о том, что США «полностью непонятна» ситуация на границе с Украиной.

    «Нам давно полностью понятно, что вам полностью многое непонятно. Догоняйте», – написал МИД в Telegram-канале.

    Ранее Кирби заявил, что США «полностью непонятно, что там (на границе с Украиной) делают россияне».

    На прошлой неделе Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о передвижении войск в Ростовской области, заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным». Он также подчеркнул, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины, но «всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности». 

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    США: Возвращение в ДОН пошлет «неверный сигнал» России
       7 апреля 2021, 17:07
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Возвращение США в Договор по открытому небу (ДОН) может послать «неверный сигнал» России, а также подорвет позиции Вашингтона в сфере контроля над вооружениями, считают в Госдепартаменте, сообщает портал Defense News.

    По данным издания, такую позицию американская сторона выразила в дипломатической ноте, которая была направлена международным партнерам США, передает РИА «Новости».

    Как пишет  Defense News, Госдепартамент заявил многочисленным партнерам США, что «американская администрация откровенно обеспокоена тем, что согласие на повторное присоединение к договору, который Россия продолжает нарушать, пошлет ей неверный сигнал и подорвет наши позиции в сфере контроля над вооружениями».

    Вместе с тем, напоминает он, окончательное решение относительно возможного присоединения США к договору пока не принято.

    Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва завершает межведомственные процедуры для внесения в парламент закона о денонсации Договора по открытому небу.

    Между тем стало известно, что американские военные приняли решение разобрать на запчасти самолеты, которые ранее, согласно условиям международного Договора по открытому небу (ДОН), применялись США для проведения наблюдательных полетов над Россией.

    Напомним, 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.

    Сообщалось также, что Вооруженные силы России смогут применять существующую версию самолетов открытого неба Ту-214ОН для решения военных задач в Арктическом регионе.

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    Патрушев обвинил США в разработке биологического оружия у границ России

    7 апреля 2021, 18:50

    Текст: Абдулла Шакиров

    Совет безопасности России имеет веские основания предполагать, что вблизи границ страны США разрабатывают биологическое оружие, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

    «У нас есть веские основания предполагать, что это именно так», – сказал Патрушев в интервью «Коммерсанту».

    Секретарь Совбеза обратил внимание на тот факт, что в мире «как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США», при этом Патрушев отметил, что большинство из них находится рядом с границами России и Китая. «Уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями. Правда, власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах», – отметил он.

    По словам Патрушева, эти объекты напоминают американский научно-исследовательский институт, расположенный на военной базе «Форт-Детрик» в штате Мэриленд, где США «десятилетиями работают в области военной биологии». Также секретарь Совбеза подчеркнул, что на прилегающих к американским биолабораториям территориях часто возникают вспышки заболеваний, нехарактерных для этих районов.

    Ранее Москва обвинила США в создании штаммов опасных заболеваний у границ России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что американские лаборатории, расположенные за пределами США, могут заниматься разработкой смертельных патогенов. По данным МИД, американские представители выступили с инициативой расширить спектр исследований в американо-грузинском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в пригороде Тбилиси.

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    Рябков: США в «нормандском формате» делать нечего
       7 апреля 2021, 06:44
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    США со своей политикой в отношении Украины не могут участвовать в «нормандском формате» по урегулированию в Донбассе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    «С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в «нормандском формате», – передает слова замминистра РИА «Новости».

    Накануне представители России и США обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Рябков заявил, что что Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационного поведения Киева на востоке Украины.

    Тем временем в ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения.

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    Стало известно о подготовке США высылки российских дипломатов
       8 апреля 2021, 01:34
    Фото: Ohde/face to face/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена завершила обзор приписываемых России «злонамеренных» действий и теперь изучает возможность высылки российских дипломатов и введения санкций, сообщили источники Bloomberg.

    Как отмечается в материале, «администрация Байдена завершила разведывательный обзор предполагаемых злонамеренных действий со стороны России, таких как [приписываемое России] вмешательство в выборы и хакерская атака в отношении [компании] SolarWinds, США готовятся к скорому объявлению ответных мер», передает ТАСС.

    По сведениям источников, «возможные действия могли бы включать высылку российских сотрудников разведки», которые якобы могут находиться в США «под дипломатическим прикрытием». «Ожидается, что ключевые официальные лица встретятся в среду для обсуждения дальнейших шагов», – говорится в публикации.

    Кроме того, по имеющимся у источников данным, Соединенные Штаты, в частности, могут ввести санкции в отношении лиц, близких к российскому руководству, а также ведомств, якобы «связанных с вмешательством в выборы». Вашингтон также может с российской стороной провести закрытые консультации, на которых американские официальные лица, предположительно, хотели бы представить информацию о «дальнейших действиях, которые США будут готовы предпринять».

    В материале отмечается, что Вашингтон одновременно рассчитывает на взаимодействие с Россией по ряду направлений. В их числе консультации с Ираном относительно сделки по атому, контроль над вооружениями и противодействие изменению климата.

    Накануне Минюст США утвердил два пакета санкций против «Северного потока – 2». Кроме того, в начале марта США объявили о внесении России в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии. Исключение коснется только космической отрасли. Соединенные Штаты также объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального.

    Между тем в Минпромторге отметили, что новые американские санкции в отношении России, вступившие в силу 18 марта, только ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения в российских технологических цепочках.

    Глава МИД Сергей Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.

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    В Кремле оценили слова Лаврова о «тупой линии» Вашингтона в отношении Москвы

    8 апреля 2021, 13:07

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров, назвавший «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, меток в своих формулировках, непредсказуемость и агрессивность политики США в отношении России делает возможным применение любого лексикона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику. Больше добавить нечего. Министр, как всегда, меток в своих формулировках», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой и считают ли, что именно в таких выражениях нужно оценивать политику США.

    Лавров в четверг во время выступления в Казахстане заметил, что «даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились».

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    Россия и США обсудили ситуацию на юго-востоке Украины

    6 апреля 2021, 09:00

    Текст: Алина Назарова

    Представители Москвы и Вашингтона обсудили ситуацию на юго-востоке Украины, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит», – сказал он ТАСС.

    Дипломат также заявил, что Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационного поведения Киева на востоке Украины. «Наблюдается все более провокационная и вызывающая линия (на востоке Украины) со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США. В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики», – сказал он.

    Ранее представитель Госдепартамента заявил, что США открыты к общению с Россией по ситуации вокруг Украины.

    Тем временем в ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения.

    Кроме того, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. 

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