Путин поручил оценить эффект реализации предыдущих посланий парламенту Путин поручил подключить до конца года все школы к высокоскоростному интернету Турчак: ЕР обеспечила законодательное оформление задач послания президента в 2020 году 8 апреля 2021, 16:34 «Единая Россия» обеспечила законодательную форму ключевых задач, которые поставил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию в 2020 году, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак по итогам совещания, посвященного реализации послания главы государства. «В результате уже в прошлом году введено бесплатное горячее питание для младшеклассников, продлена программа материнского капитала, который теперь назначается уже за первого ребенка, утверждены выплаты на детей от 3 до 7 лет, выделены средства на развитие медицины на селе, начат ремонт школ искусств, введены доплаты классным руководителям и многое другое», – цитирует Турчака сайт ЕР. Стратегическим направлением для партии стала подготовка поправок в Конституцию. «Единая Россия» участвовала в этой работе на всех этапах – и в рамках комиссии по разработке, и на этапе законодательного утверждения, и в информировании населения. «Результатом этой работы стали масштабные изменения Конституции в части новых социальных гарантий, укрепления суверенитета, повышения ответственности власти за принятые решения и других важнейших направлений, которые были одобрены на Общероссийском голосовании большинством наших граждан», – заключил Андрей Турчак. «Единая Россия» участвовала в подготовке послания президента 2020 года. Партия направила предложения и конкретные социальные инициативы, которые обсуждали с людьми в регионах. Турчак назвал документ прямым руководством к действию для единороссов.

Патрушев: Байдена могли намеренно спровоцировать на выпад в адрес Путина 7 апреля 2021, 18:32

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Американского президента Джозефа Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес российского коллеги Владимира Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. «Нельзя исключать, что американского президента намеренно спровоцировали на такое заявление круги, заинтересованные в нарастании напряженности в двусторонних отношениях», – заявил Патрушев в интервью «Коммерсанту». Он добавил, что заявление Байдена не имеет прецедентов. «Затрудняюсь припомнить нечто подобное, даже если брать в расчет времена противостояния СССР и США», – указал секретарь Совбеза. Патрушев отметил, что Россия не хотела бы, чтобы заявление американского лидера исключило возможность встречи двух глав государств. «Мы бы не хотели, чтобы этот инцидент перечеркнул такие перспективы», – подчеркнул он. Президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят». Путин назначил врио главы Тувы слушателя «школы губернаторов» ВШГУ 7 апреля 2021, 15:39

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Тува, временно исполняющим обязанности главы региона назначен Владислав Ховалыг, сообщили в пресс-службе Кремля. «Постановляю принять отставку главы Республики Тыва Кара-оола Шолбана Валерьевича по собственному желанию», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Этим же указом Путин назначил Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой региона Указ вступает в силу со дня его подписания. Кара-оол возглавлял республику с 2007 года. Ранее ряд телеграм-каналов сообщили, что Кара-оол якобы заявил, что переходит на новую должность, предложенную Москвой. При этом отмечалось, что Кара-оол якобы подчеркнул, что после его перевода в Туве поставленные задачи успешно реализуют его преемники. Между тем тогда пресс-служба главы Тувы опровергла информацию о его уходе с поста, передает РИА «Новости». Врио главы Тувы Владислав Ховалыг в апреле 2007 года был назначен министром земельных и имущественных отношений Республики Тыва. Занимал пост мэра города Кызыла с 2008 по 2018 год. Также он проходит подготовку на четвертом потоке кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов». Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Очередные выборы главы Тувы должны состояться в единый день голосования 19 сентября. Повар Кремля рассказал об отношении Путина к борщу 8 апреля 2021, 07:25

Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Шеф-повар Анатолий Галкин, более тридцати лет проработавший в Кремле, рассказал об отношении российского президента и его предшественников к борщу. Шеф-повар отметил, что в Кремле никогда не акцентировали внимание на якобы национальной принадлежности борща, заявления о которой все чаще звучат из Киева. «Никогда не писали «русский» борщ или «украинский». Говорили просто «борщ» и указывали, с чем он: с мясом, уткой и так далее», – сказал Галкин в беседе с телеканалом «360». Шеф-повар отметил, что президент России Владимир Путин также нередко заказывал это блюдо. «Наш президент просто пишет «хочу борщ», «сварите борщ». И все. На баранине или на телятине», – подытожил он. Помимо прочего, Галкин назвал бессмысленными разговоры о принадлежности блюда и его национализации на Украине и выразил мнение, что борщ должен быть «народным и вкусным». Напомним, в марте 2020 года повар Кремля подробно рассказал, как приготовить «правильный» украинский борщ с зажаркой. Пашинян предложил Путину обсудить строительство в Армении новой АЭС 7 апреля 2021, 16:25 Текст: Абдулла Шакиров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о намерении обсудить строительство новой атомной электростанции с российским участием. «Я сегодня хочу с вами обсудить возможность строительства новой атомной электростанции в Армении», – передает слова Пашиняна РИА «Новости». Ранее Путин на встрече с Пашиняном назвал самой актуальной проблемой ситуацию в Карабахе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин на встрече с премьером Армении может обсудить двустороннюю повестку дня, интеграционные процессы, а также реализацию совместных трехсторонних заявлений по Карабаху. Сам Пашинян сообщил, что на встрече с российским лидером планирует обсудить вопросы военно-технического сотрудничества. Путин подписал закон о налоговых вычетах за спорт для физлиц 5 апреля 2021, 20:10 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин подписал закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги. Закон дополняет состав социальных налоговых вычетов по НДФЛ вычетом, за потраченные налогоплательщиком средства на оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги физкультурно-спортивными организациями (ИП), передает ТАСС. Отмечается, что это затрагивает и ИП, занимающихся деятельностью в областью физической культуры и спорта, в качестве основной. «Предусмотренный настоящим законом социальный налоговый вычет предоставляется при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, а именно копий договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассового чека, выданного на бумажном носителе или направленного в электронной форме», – отмечается в документе. Закон принимается с целью усовершенствования правового регулирования фитнес-индустрии в России. Получит такой вычет можно не только на себя, но и на несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных. Вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что с учетом предельной суммы расходов в 120 тыс. рублей и ставки налога 13%, максимальный размер «спортивного вычета» может составить 15,6 тыс. рублей в год. Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе 8 апреля 2021, 14:44

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе. «Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Отмечается, что Путин и Меркель обсудили ряд актуальных международных тем. «При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения», – говорится в сообщении. Путин также подчеркнул необходимость выполнения Киевом договоренностей по Донбассу. «Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», – говорится в сообщении. «Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса в целях полной реализации минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в «нормандском формате», по линии политсоветников и министерств иностранных дел», – сообщили в Кремле. В четверг утром президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения. Тем временем Украина обвинила Россию в гибели пятилетнего ребенка в Донецке. По словам пресс-секретаря киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, пятилетний мальчик погиб на окраине Донецка не из-за сброшенной украинским беспилотником бомбы, а из-за одного из взрывных устройств, которые якобы «разбросала» Россия. Матвиенко назвала послание Путина Федеральному собранию обращением «нового времени» 6 апреля 2021, 07:15

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию станет обращением «нового времени» и сформулирует новую систему координат, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Это будет такое послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом, уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения», – передает ее слова ТАСС. «Все понимают, что ряд из них потребует быстрого начала реализации, а также корректировки планов работы законодателей. Поэтому мы приняли решение собрать Совет палаты на следующий день, 22 апреля. А 23 апреля проведем пленарное заседание», – добавила Матвиенко. По словам председателя СФ, послание президента является важнейшим политическим и общественным событием. «В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение», – сказала она. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме, остальные детали мероприятия прорабатываются. Напомним, президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Путин и Болсонару обсудили регистрацию «Спутника V» в Бразилии 6 апреля 2021, 21:35 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару обсудили по телефону вопросы регистрации в Бразилии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ее поставок и производства, сообщила пресс-служба Кремля. «Обсуждены перспективы развития двусторонних отношений. Подтвержден настрой на активную совместную работу в русле российско-бразильского стратегического партнерства. Выражена обоюдная заинтересованность в последовательном наращивании торгово-экономических связей. Рассмотрены различные аспекты практического сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая регистрацию в Бразилии российской вакцины «Спутник V», организацию поставок, а также производство этого препарата на территории страны», – говорится в сообщении. Отмечается, что телефонный разговор президентов состоялся по инициативе бразильской стороны. «Владимир Путин и Жаир Болсонаро подчеркнули намерение и далее поддерживать личный контакт по всем упомянутым вопросам», – добавили в Кремле. Ранее президент Бразилии пообещал населению вакцины на фоне рекордного скачка смертности от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Напомним, 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат. После этого в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию «Спутника V» на неопределенное время. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины. Политолог назвал главную задачу нового руководителя Республики Тува 7 апреля 2021, 19:32 Текст: Андрей Самохин

«Назначение Владислава Ховалыга полностью укладывается в стратегию Кремля по обновлению и повышению эффективности власти на всех уровнях», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя смену руководства в Туве. По его мнению, новому руководителю республики предстоит вывести регион из числа дотационных. «Новый назначенец мне кажется именно тем человеком, который нужен сейчас в этом сложном регионе. Во-первых, Владислав Ховалыг слушатель так называемой «школу губернаторов», выпускники которой показывают очень хорошие результаты даже в проблемных субъектах Федерации. Другой важный критерий – для региона он свой, при этом набрал уже немалый опыт управления столицей Тувы. Он прекрасно понимает ситуацию в республике», – говорит директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Потуремский отметил, что Ховалыгу на новой должности помогут его ключевые компетенции в имущественной и финансовой сферах. «Основная задача республики сегодня – это развитие социальной инфраструктуры. В Туве есть, конечно, и геополитическая специфика (это приграничный регион), и национальная, связанная с традиционным укладом жизни и хозяйства, прежде всего животноводством. Но главная задача Ховалыга – поднять качество жизни рядовых тувинцев и одновременно вывести субъект из числа дотационных. Ведь пока Республику Тыва сложно назвать успешной по экономическим показателям», – подчеркнул Потуремский. Эксперт добавил, что у Тувы есть безусловные перспективы взаимодействия в рамках проекта «Макрорегионы – Енисейская Сибирь». «Шолбан Кара-оол ушел по собственному заявлению. Шолбан Валерьевич работал уже не первый срок и, очевидно, у него возникли какие-то личные причины для ухода», – отмечает Потуремский. Ранее сообщалось, что Кара-оол дважды переболел коронавирусом, был вынужден пройти курс лечения в Москве от пневмонии. «Надо отдать должное Шолбану Кара-оолу: его программы, связанные с поддержкой семьи, детства, традиционных видов занятости были и остаются полезными. Я был в Туве и видел, насколько хорошо местные жители относились к таким программам главы республики, в рамках которых каждая семья должна была получить «по корове» и как минимум один из членов семьи получал высшее образование. В этой республике привыкли к «отеческой» заботе властей, там велик запрос на патернализм, и уверен, что власть сможет ответить на этот запрос и при новом руководителе», – заключил Потуремский. Шолбан Кара-оол назвал свою отставку осознанным решением, принятым самостоятельно. По его словам, порядок действий он согласовал с президентом страны Владимиром Путиным, сообщает «Регнум». «Я старался как мог. Наверное, история рассудит, сколько удалось сделать, сколько было ошибок, недочетов, – заявил он в видеообращении. – Но, видит Всевышний, оценит мой избиратель, насколько успешными были наши усилия». Бывший лидер Тувы поблагодарил Владимира Путина и своих сторонников. Напомним, в среду президент своим указом досрочно прекратил полномочия главы Республики Тыва. Временно исполняющим обязанности главы назначен Владислав Ховалыг. Кара-оол возглавлял республику с 2007 года. О том, чем займется он после отставки, пока не сообщается. Очередные выборы главы Тувы должны состояться в единый день голосования, 19 сентября. Владислав Ховалыг родился в 1967 году в тувинском селе Тээли. В 1992 году окончил Красноярский госуниверситет по специальности «юриспруденция». Служил в армии. Трудовой путь начал рабочим Шагонарского райпромкомбината. В органах власти трудовую деятельность начал специалистом в Госкомимуществе Тувы. В 1994-2004 годах возглавлял отделение Федеральной службы РФ по финансовому оздоровлению и банкротству в республике. В дальнейшем работал в Минфине республики – сначала начальником отдела, затем начальником департамента. В 2007 года Ховалыг стал министром земельных и имущественных отношений республики. Был мэром ее столицы – города Кызыла в 2008-2018 годах. Одновременно учился в Российской академии госслужбы при президенте России по специальности «Антикризисное управление». В 2006 году закончил обучение. Кроме того, Ховалыг проходит подготовку кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов». Школа была запущена летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ), ее учебная программа подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Пашинян обсудит с Путиным в Москве военно-техническое сотрудничество 6 апреля 2021, 16:10 Текст: Абдулла Шакиров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить вопросы военно-технического сотрудничества. «В повестке дня встречи с президентом Российской Федерации будут вопросы, касающиеся всех сфер армяно-российских союзнических отношений, в том числе сотрудничества в военно-технической сфере», – передает сообщение Пашиняна РИА «Новости». Как заявил армянский премьер, в приоритете у Еревана – оснащение вооруженных сил Армении современным вооружением. Он отметил, что республика уже начала реформы в армии, «которые осуществляются в тесном сотрудничестве российскими партнерами». «Процесс пополнения Вооруженных сил Армении современными военно-техническими средствами был и будет одним из наших приоритетов, и этот вопрос всегда будет в центре внимания», – сказал Пашинян. В прошлую пятницу в пятницу пресс-секретарь главы кабмина Армении Мане Геворгян заявила, что Пашинян 7 апреля посетит Москву, где планирует встретиться с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил переговоры Путина с премьером Армении 7 апреля в Москве и сообщил, что они обсудят имплементацию договоренностей по Карабаху и выборы в Армении. В ЕР объяснили преимущества предложенных партией поправок в закон о занятости 6 апреля 2021, 21:05 Разработанные партией «Единая Россия» поправки в федеральный закон о занятости населения позволят улучшить ситуацию на рынке труда, который просел из-за пандемии коронавируса, считают члены ЕР. Ключевая идея поправок – передать полномочия региональных центров занятости на федеральный уровень, что позволит вернуть службам занятости возможность искать гражданам работу, объяснил секретарь Московского городского регионального отделения «Единой России» Андрей Метельский. «Сегодня много разговоров о том, как пандемия коронавируса перепахала рынок труда. Вынужденный переход на дистанционные форматы, закрытие границ для иностранной рабочей силы, ограничения на массовые мероприятия – все это, безусловно, стало серьезным вызовом. Не случайно именно эти поправки в Трудовой кодекс «Единая Россия» разработала в первые же месяцы пандемии, добиваясь защиты прав работников. Но пандемия стала лишь поводом к началу большого диалога о реформе служб занятости. Объединение ресурсов под началом федерального центра позволяет решить важнейшую из задач: вернуть службам занятости возможность заниматься именно тем, для чего они созданы – искать людям работу», – приводятся слова Метельского на сайте партии. В свою очередь председатель комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике и член фракции ЕР Людмила Гусева отметила назревшую необходимость реформировать законодательство о занятости, «которое устарело и не соответствует новым реалиям». «Законопроект нацелен на решение задачи комплексной модернизации государственной службы занятости. Общероссийская база вакансий будет переформатирована в Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», наравне с очным приемом в законопроекте предлагается закрепить дистанционный формат предоставления услуг. Взаимодействие работодателей, граждан и органов службы занятости также планируется осуществлять в электронной форме», – рассказала Гусева. Представитель Мосгордумы в Совете Федерации, председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко сообщила, что инициатива ЕР о создании единой цифровой платформы будет реализована с помощью работодателей с численностью сотрудников более 25 человек и органов госвласти, в чьи обязанности будет входить размещение вакансий на сайте. В случае определенной отметки в заявлении потоки граждан будут разделены на тех, кто намерен зарегистрироваться как безработный, и тех, кто не намерен, объяснила она. «Сразу отмечу, что наряду с расширением возможностей, расширяется и зона ответственности граждан, зарегистрировавшихся на портале. Например, неявка без уважительных причин на переговоры с работодателем, на обучение или в центр занятости будет признана отказом от поиска работы. Также в случае неуспеваемости или нерегулярного посещения занятий без уважительной причины размер стипендии уменьшается на 25% или выплата ее приостановится сроком на один месяц. Законопроектом также предусмотрено улучшение сервисов служб занятости. Например, предложено ввести норму, по которой граждане смогут проходить профессиональное переобучение не только по месту жительства, но и пребывания», – сказала Святенко. Кроме того, по ее словам, в партии предложили запретить рекомендовать гражданам дважды одну и ту же работу, а также предлагать профессиональное обучение по программам подготовки, прописанным в законопроекте. Как считает президент Торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Платонов, единая цифровая платформа по поиску вакансий позволит быстрее решить проблему безработицы на фоне последствий пандемии COVID-19. «Последний год показал, что уровень цифровизации напрямую связан с современным состоянием экономики и ее способностью противостоять коронакризису. Развитие единой цифровой платформы в системе госуслуг должно сделать решение проблемы безработицы более быстрым и оперативным. Также важно, что вводится раздел «Ответственность за нарушение закона». МТПП объединяет юридических лиц, но нас не может не волновать проблема занятости, поскольку в любом бизнесе работают прежде всего люди. Из-за коронакризиса многие из них оказались без работы или на грани ее потери», – отметил Платонов. Между тем уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила предусмотреть в поправках положения об оказании услуг гражданам в сфере занятости не по месту регистрации, а по месту их фактического проживания (по аналогии с оказанием медицинской помощи), а также обратить внимание разработчиков законопроекта на необходимость более полного отражения вопросов трудоустройства инвалидов, в том числе на удаленную и дистанционную работу. Кроме того, она считает необходимым четко прописать в законопроекте роль рекрутинговых и кадровых агентств. Председатель РОО «Объединение многодетных семей Москвы» Наталья Карпович в свою очередь считает, что в законопроекте должна быть отражена ситуация, связанная с приемом на работу человека, имеющего детей. «Здесь есть принципиальные моменты. Так, женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, имеет право на бесплатную профориентацию и переобучение. При этом по предлагаемой норме ей надо будет предоставить две заявки на работу. Ни одна многодетная мама в этот критерий не уложится. Считаю также, что многодетная мама должна иметь право на бесплатное переобучение в период до достижения ребенком семи лет, пока не приведет его в первый класс», – сказала Карпович. Также она предложила предусмотреть в законопроекте такие понятия как «самозанятость» и «социальный контракт», отметив, что эти формы трудоустройства как раз предложены семьям с детьми. Путин на встрече с Пашиняном назвал самой актуальной проблемой ситуацию в Карабахе 7 апреля 2021, 15:59 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном назвал нормализацию ситуации в Нагорном Карабахе самой актуальной и острой проблемой. В свою очередь Пашинян заявил, что присутствие российских миротворцев в Карабахе является важным фактором стабильности и безопасности в регионе, передает РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин на встрече с премьером Армении может обсудить двустороннюю повестку дня, интеграционные процессы, а также реализацию совместных трехсторонних заявлений по Карабаху. Сам Пашинян сообщил, что на встрече с Путиным планирует обсудить вопросы военно-технического сотрудничества. Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и экс-главы Армении Кочаряна 6 апреля 2021, 13:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе действительно пообщался по телефону с экс-главой Армении Робертом Кочаряном, у них давние добрые отношения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Я могу подтвердить. Действительно, они говорили по телефону. И вы знаете, что у них добрые давние отношения, которые они поддерживают, и они достаточно часто общаются», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, могли бы в Кремле подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что Кочарян действительно пообщался с Путиным на прошлой неделе, когда находился в Москве для участия в заседании совета директоров АФК «Система». Кочарян является членом совета директоров компании. Напомним, в марте Песков назвал Кочаряна дружественным политиком и счел абсурдной мысль, что он согласует с Москвой свое желание участвовать в политической жизни Армении. «Единая Россия» готовится к праймериз перед выборной кампанией на всех уровнях 7 апреля 2021, 14:48 Текст: Алина Назарова

На площадке Высшей партийной школы эксперты прошел первый онлайн-семинар для общественников, которые впервые пробуют себя в политике. Слушателям рассказали об актуальной общественно-политической ситуации в стране, базовых задачах в предвыборной кампании и эффективных технологиях работы с избирателями. Также участникам семинара объяснили, что значат данные социологических исследований, какие сегодня существуют запросы у россиян и обозначили основные направления работы кандидатов предварительного голосования «Единой России». Директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, который стал одним из экспертов семинара, отметил, что участников партийной процедуры объединяет нацеленность на помощь людям. «Неравнодушные люди, склонные к общественной работе и делающие это не на словах, это очень важный кадровый ресурс для серьезных системных политических партий», – уверен эксперт, слова которого приводятся на сайте партии. Потуремский рассказал кандидатам-общественникам о специфике изменения электорального поведения людей, связанной с событиями последнего года, прежде всего, с пандемией коронавируса. Речь шла и о запросах общества к власти и политической системе, а также о ключевой тематике последнего времени – медицине, социальной сфере, экономике, образовании – и о восприятии этих вопросов избирателями. В свою очередь председатель правления ФоРГО Константин Костин заявил, что участие общественников в избирательной кампании – это принципиальный подход и важная часть партийной стратегии. «За спиной у волонтеров успешный опыт практической работы по оказанию помощи гражданам в период пандемии. В тоже время у большинства нет опыта политической деятельности. А для того, чтобы стать кандидатом, придется соперничать, в том числе, и с политическими тяжеловесами», – подчеркнул Костин. Поэтому, по его словам, крайне важно, что «Единая Россия» помогает общественникам получить навыки публичной политической и электоральной работы. В то же время руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Костюкевич добавил, что такие образовательные форматы крайне полезны для тех, кто решил принять участие в предварительном голосовании, но всегда был далек от политики и впервые пробует свои силы. «Тот запрос на обновление, который есть в обществе, и моментальная реакция партии «Единая Россия» на этот запрос – признак открытости власти и искреннего желания предоставить возможность молодыми и не безразличными гражданам попасть в представительные органы власти», – уверен он. Сами кандидаты из числа волонтеров дали понять, что точно знают, зачем идут на предварительное голосование «Единой России». Детский хирург Михаил Есаян из Краснодара своей задачей видит повышение качества и доступности детского здравоохранения во всех регионах. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Дияс Избасаров из Оренбурга намерен направить свои усилия на реализацию спортивных проектов, продвижение их в массы и сделать спорт доступным для детей и взрослых в сельской местности, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Идею активнее привлекать к участию в выборах общественников ранее поддержал президент. В том числе об этом он говорил на встрече с активистами всероссийской акции «МыВместе». По мнению Владимира Путина, это положительно скажется на развитии страны, поскольку волонтерские движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению разных проблем. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак тогда отметил, что партия окажет общественникам всестороннюю помощь в подготовке к выборам. Именно новые лица из числа добровольцев, которые по зову сердца оказывали помощь людям в острый период пандемии, должны стать кадровым ресурсом для партийного обновления, убеждены в партии. «Основным риском для «Единой России» является сама «Единая Россия», если мы сами внутри не будем изменяться, если партия не будет обновляться. И она обновляется. 50% избранных депутатов в рамках электорального цикла 2020 года – это новые кандидаты. Это самые разные люди – врачи, учителя, предприниматели, малый, средний бизнес. Кому близка модель «Единой России», – подчеркнул Турчак. На участие в предварительном голосовании уже подано более 2 тыс. заявлений: треть из них – от общественников. Среди лидеров по активности кандидатов – Москва, Московская область, Краснодарский край, Рязанская область и Чеченская Республика. Более 40% заявившихся – беспартийные, а треть – молодые люди до 35 лет. Лавров передал главе МИД Индии послание Моди от Путина 6 апреля 2021, 12:25 Текст: Алина Назарова

Находящийся с рабочим визитом в Нью-Дели министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что передал индийскому коллеге Субраманиаму Джайшанкару устное послание премьер-министру Нарендру Моди от президента России Владимира Путина. «Большое внимание уделили вопросам наполнения предстоящих двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне. Имею в виду визит президента РФ в Индию. Я передал моему коллеге устное послание президента Путина на имя премьер-министра Моди, в том числе и по этим вопросам», — сказал он. Также Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Индии совместное производство вооружений, передает ТАСС. Глава МИД России прибыл в Нью-Дели накануне вечером с рабочим визитом. Там же Лавров провел незапланированную краткую встречу со спецпредставителем президента США по вопросам климата, бывшим американским госсекретарем Джоном Керри.