Посол Мьянмы в Британии заявил о недопуске на территорию посольства

Посол Мьянмы в Великобритании Чжо Зо Мин заявил, что его не пускают на территорию посольства страны в Лондоне, так как оно «было захвачено союзниками пришедших к власти в Мьянме военных».

Посол заявил, что его предали коллеги, с которыми он несколько лет работал в здании посольства, передает РИА «Новости».

«Меня не пускают внутрь. Они сказали, что получили указание из столицы, и поэтому меня не впускают. Это переворот. Здесь Великобритания, и мы не в Мьянме, не в Бирме», – сказал он в интервью газете The Telegraph.

По его словам, «захвата» здания можно было ожидать, поскольку его коллеги, оставшиеся внутри, были связаны с военными, пришедшими в Мьянме к власти. По неподтвержденным данным, заместитель посла и военный атташе Мьянмы в Британии Чит Вин взял посольство под контроль и стал де-факто главой дипмиссии.

На место инцидента прибыла полиция, но не входила в здание. Между тем близ посольства собрались представители диаспоры Мьянмы.

Как отмечает The Telegraph, ранее посол публично призывал освободить арестованных президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи.

После его заявления государственная телекомпания Мьянмы сообщила, что он отозван со своего поста.

Напомним, 1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными.

Власть в стране перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина.

В ООН не исключили начала гражданской войны в Мьянме.