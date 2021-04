Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли превысила рекордные значения Фурсенко пригласил управленцев в сфере науки на конкурс «Лидеры России» 7 апреля 2021, 17:19 Помощник президента России Андрей Фурсенко призвал россиян принять участие в треке «Наука» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», призвав «проверить себя и внести посильный вклад в развитие страны». «Я очень надеюсь, что тот конкурс, который мы продолжаем, который, наверное, должен в этом году быть более интересным, более насыщенным – это сообщество лидеров, сообщество людей, которые берут на себя ответственность за будущее не только вот этой очень важной сферы, но и страны в целом. Я надеюсь, что количество этих людей увеличится. Поэтому я призываю тех людей, которые видят в себе силы, готовность взять на себя вот эту ответственность, поучаствовать в этом конкурсе, проверить себя и одновременно внести посильный вклад в развитие страны», – приводятся слова Фурсенко на сайте конкурса «Лидеры России». Регистрация на трек проходит до 26 апреля. В нем смогут участвовать граждане в возрасте до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет. Также у участников должен быть опыт работы в сфере исследований и разработок и не менее одной научной (научно-популярной) публикации или патента. Как отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностеи» Алексей Комиссаров, в рамках трека россиянам предоставляются новые возможности для развития своих талантов. «Трек «Наука» призван отобрать ключевых исследователей, ученых, популяризаторов науки, профессиональных лидеров-администраторов, готовых добиваться результатов, совершать научные открытия, развивать научные центры, образовательные учреждения и, конечно, повышать престиж страны на международной арене», – сказал Комиссаров. В четвертом конкурсе «Лидеры России» финалисты трека «Наука» смогут повысить квалификацию в ведущих вузах и научных организациях страны. Победители трека получат наставников из числа членов Совета при президенте по науке и образованию, руководителей крупнейших вузов и научных организаций, глав корпорации и ведущих российских ученых, а также стажировки и вакансии в профильных министерствах, ведущих вузах, научных организациях и крупных корпорациях. Кроме того, победителей ждет членство в Координационном совете по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте. Наставниками победителей станут сильнейшие управленцы в сфере науки, которые поделятся своим опытом и помогут в развитии. «Реализация научно-технологического и социально-экономического развития России требует подготовки лидеров нового поколения, способных ставить амбициозные цели, объединять и вдохновлять научные коллективы. Сформировать сообщество лидеров, готовых брать на себя ответственность за управление научно-технологическим прорывом – основная цель трека «Наука». Участие в конкурсе – это уникальный шанс прокачать свои профессиональные знания и компетенции, найти наставника, пообщаться с единомышленниками и развить навыки, необходимые для поиска эффективных ответов на вызовы, которые встают перед страной в условиях перехода к цифровой экономике», – отметила наставник трека «Наука», ректор «Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Алевтина Черникова. Впервые трек «Наука» был введен в рамках третьего конкурса «Лидеры России 2020». Тогда на участие поступило 22 тыс. 272 заявки. В полуфинал конкурса вышли 214 участников из 52 регионов, победителями трека стали 30 человек. После завершения конкурса «Лидеры России 2020» более 20 участников получили назначения по специализации «Наука» в различных предприятиях и образовательных учреждениях, таких как «Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов» ФМБА, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Уфимский федеральный исследовательский центр РАН, «Федеральная пассажирская компания».

Эксперт объяснил оскорбительные ошибки украинской делегации в Катаре 6 апреля 2021, 19:35

Фото: president.gov.ua

Текст: Татьяна Косолапова

«Поведение украинской делегации действительно было неправильным. Во-первых, коричневые туфли в деловом этикете у мужчин запрещены. Единственные, кому вообще разрешены такие туфли – итальянцы. Все остальные, в том числе граждане Украины, России, Америки, Франции и других стран носят на официальные визиты только черную обувь», – говорит Холгова. Коричневые туфли подразумевают не просто какое-то неофициальное или неважное мероприятие, а приравнивают его к прогулке с собачкой по парку, продолжает специалист. Она приводит в пример бывших президентов США Барака Обаму и Дональда Трампа, нынешних французского и российского Эммануэля Макрона и Владимира Путина, которые абсолютно на всех официальных мероприятиях появлялись исключительно в черных туфлях. «Что касается позы «нога на ногу», то она не то чтобы выражает неуважение, но является достаточно фривольной. Она точно не для такого рода встреч. Похожая ситуация произошла на встрече бывших президента России Бориса Ельцина и лидера США Билла Клинтона. Тогда американец запрокинул ногу на ногу, причем таким образом, что щиколотка практически оказалась на колене. Кроме того, он периодически трогал свой ботинок. Ельцин, увидев это, поинтересовался: «Билл, что, ботинок жмет? Давай поменяемся, у меня на размер больше». После этого случая американский президент больше себе такого не позволял», – рассказывает эксперт. Причем поза «нога на ногу» запрещена как мужчинам, так и женщинам, делится собеседник. Она воспринимается как фривольное поведение человека, для которого, по всей видимости, данная встреча недостаточно важна. «Потом, в арабских странах действительно нельзя демонстрировать подошву обуви, это считается чем-то грязным и неуважительным. Тем более ни в коем случае нельзя мыском куда-либо указывать или дергать, это тоже считается запрещенным жестом», – поясняет Холгова. Также она пояснила, что длина юбки девушки из украинской делегации для российской и западной системы координат была абсолютно приемлемая, но в арабских странах демонстрировать колени, конечно, запрещено. Эксперт полагает, что когда дама стояла, то колени ее были прикрыты, но когда она села – юбка чуть приподнялась и колени оголились, чего, конечно же, допускать нельзя было. «Но, на мой взгляд, все это было скорее из-за незнания, нежели намеренный какой-то жест. Скорее всего, украинская делегация просто не осведомлена, как нужно себя вести, потому что все-таки этикету не уделяется должного внимания, а в результате в очередной раз весь мир посмеялся», – резюмировала специалист по протоколу. В сентябре в Сети начали активно обсуждать фотографию с переговоров бывшего президента США Дональда Трампа и главы Сербии Александра Вучича, сделанную в Овальном кабинете Белого дома. На ней американец, сидя в большом кожаном кресле за столом, беседует со своим сербским коллегой, который разместился на обычном стуле по другую сторону стола, что вызвало у публики массу эмоций – в том числе подозрений, что таким образом американская сторона показывает свое превосходство перед партнером по переговорам. Кулеба назвал условие открытия Киевом огня в Донбассе 7 апреля 2021, 08:38

Фото: Thomas Koehler/photothek.de/

Global Look Press

Текст: Алина Назарова

«Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Liberation. Глава украинского МИДа добавил, что Киев был удовлетворен всеобъемлющим режимом прекращения огня, вступившим в силу 27 июля 2020 года. «До декабря он работал хорошо, но потом в Москве что-то изменилось. Что касается нас, то мы не осуществляем никакого подкрепления с целью перехода в наступление, если это не обычные военные ротации. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться», – сказал он. Кулеба также выразил мнение, что позиция Франции и Германии в рамках «нормандского формата» должна быть более активной, чтобы продвигаться к действительному урегулированию. «Нормандский формат» и Минск-2 сработали и дали результаты: стабилизация ситуации на местах, обмен пленными, прекращение огня… «Нормандского формата» достаточно для стабилизации ситуации. Однако очевидно, что для того, чтобы двигаться к реальному урегулированию, нам нужна более активная позиция Франции и Германии в рамках «нормандского формата», или внешний фактор, немного дополнительной энергии, которая придаст импульс процессу и изменит статус-кво», – сказал Кулеба. Между тем, во вторник украинские военные выпустили 16 мин по территории Донецкой народной республики. Также при обстрелах использовались БМП и гранатометы. Напомним, в выходные в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. Генпрокуратура ДНР расценила гибель ребенка как теракт. Кроме того, мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. В МИДе ответили на вопрос о возвращении посла России в США 7 апреля 2021, 05:15

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

«Это [возвращение Антонова] не вопрос ближайших дней. (...) Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут», – передает слова Рябкова РИА «Новости». Напомним, Антонов был вызван в Москву после того

Фото: USAF/Reuters

Текст: Елена Лексина,

Наталья Макарова

«Если американцы передадут Украине F-15, то кто на них будет летать? Подготовка украинских пилотов находится, мягко говоря, на низком уровне», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал предложение Atlantic Council к президенту США Джо Байдену передать Украине 100 истребителей F-15, «чтобы причинить Москве боль». «Atlantic Council – это американский аналитический центр при НАТО, который всегда использует антироссийскую риторику. Но в действительности Украине никто не предоставит истребители F-15. Такая техника стоит очень больших денег, плюс дороговизна ее обслуживания. К тому же, для осуществления полетов на ней нужен специально обученный персонал и большой временной ресурс. Поэтому такие предложения вносятся для красного словца, не более», – сказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «Если предположить, что американцы передадут Украине F-15, то кто на них будет летать? Подготовка украинских пилотов находится, мягко говоря, на низком уровне. И даже в учениях, которые проводил Киев, участие авиации было фрагментарным», – полагает военный эксперт. Рассматривая теоретическую возможность нахождения сотни истребителей F-15 вблизи границ России, Леонков усомнился в том, что они могут представлять опасность. «Дело в том, что если эти истребители что-то попытаются сделать против России, они будут немедленно сбиты. Американцы об этом прекрасно знают», – отметил собеседник. Также Леонков подверг сомнению целесообразность размещения на территории республик ДНР и ЛНР российских истребителей Су-27 и МиГ-29, как возможных конкурентов F-15. «А зачем? Если на Украине не появится F-15, то зачем поставлять истребители в Донбасс? У республик ДНР и ЛНР бюджет не резиновый, поскольку они находятся де-факто в экономической изоляции. К тому же, если что-то случится, то главным союзником ДНР и ЛНР окажется Россия. Все об этом прекрасно осведомлены», – уверен он. По мнению эксперта, такие информационные вбросы во многом происходят потому, что «президент Украины Владимир Зеленский и его окружение пытаются заручиться стотысячной гарантией поддержки со стороны стран НАТО на случай конфликта с Россией». «Однако я думаю, что ни американские, ни солдаты из других стран НАТО воевать за Украину не будут», – заключил Леонков. Накануне эксперт аналитического центра при НАТО Atlantic Council (данную организацию Генпрокуратура РФ признала нежелательной в 2019 году), старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики Стефан Бланк предложил администрации президента США Байдена предоставить Украине 100 тяжелых истребителей-бомбардировщиков F-15 последних модификаций, от 6 до 8 самолетов-разведчиков Е-2С-2000 и от 8 до 12 топливозаправщиков KC-135R. Об этом он написал в статье, размещенной на сайте Atlantic Council. «Необходимость модернизации украинских ВВС дает администрации Байдена возможность причинить Москве реальную боль как в реальном стратегическом смысле, так и в плане длительной пропагандистской войны», – цитирует Бланка издание «Страна». Бланк указывает, что поток военной помощи США в Украину с 2014 года до сих пор был полезным, но «в основном имел символическое значение». По его словам, помощь ВВС Украины была минимальной, включая поставку шлемов для экипажей и комплектов для ремонта взлетно-посадочной полосы, потому она «не оказала по-настоящему стратегического воздействия». «Укрепление ВВС Украины станет для администрации Байдена мощным способом дать понять, что США больше не будут мириться с действиями России в Восточной Европе и что Россия должна нести серьезные и ощутимые долгосрочные стратегические издержки за свое злонамеренное поведение», – пишет Бланк. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России оценили провал США в испытании новейшей гиперзвуковой ракеты 7 апреля 2021, 00:41

Фото: U.S. Air Force/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Неудачи при испытаниях новых видов оружия – обычное явление, однако у Соединенных Штатов период провалов затянулся, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Ни одна ракета, ни один самолет не летает с первого раза. Всегда существует период на испытаниях, когда есть ошибки, есть провалы... Вот для того чтобы разобраться, почему не летает та или иная ракета, и надо проводить испытания. Другое дело, что американцы лет 20 уже рекламируют свое гиперзвуковое оружие, свои гиперзвуковые ракеты – и до сих пор не могут ничего сделать», – отметил Литовкин в эфире радио Sputnik. Эксперт добавил, что разработанные в России ракетные комплексы «Циркон», «Кинжал» и комплекс «Авангард» уже стоят на вооружении, а США потребуется еще 10 лет, чтобы догнать Россию. «Дональд Трамп обещал давно супер-пупер-ракету, но где эта ракета, мы до сих пор не видим», – сказал Литовкин. Ранее военно-воздушные силы Соединенных Штатов сообщили, что американские военные неудачно испытали новейшее гиперзвуковое оружие. В марте в докладе Главного контрольного управления США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса) сообщалось, что программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий. Газета ВЗГЛЯД изучала, почему американские военные эксперты считают, что Пентагон тратит слишком много денег и времени на попытки создания гиперзвукового оружия. Штатам подсказали два шага для возвращения российского посла 7 апреля 2021, 11:01

Фото: Pavel Bednyakov/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Москва ждет от Вашингтона позитивных действий. Тем самым Россия пытается вернуть американцев в русло классической дипломатии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал заявление МИД о том, что возвращение посла Анатолия Антонова в США зависит от готовности Вашингтона нормализовать отношения с Москвой. «Похоже, что российская сторона заняла жесткую позицию касательно условий возвращения посла в Вашингтон», – считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. По его словам, американская сторона могла бы совершить как минимум два действия, которые можно квалифицировать как шаг в сторону нормализации отношений. «Во-первых, Россия ожидает официальных заявлений относительно слов Джо Байдена в адрес Владимира Путина хотя бы на уровне пресс-секретаря президента США или госсекретаря. Во-вторых, Вашингтон мог бы гарантировать деэскалацию конфликта в Донбассе, потому что этот вопрос небезосновательно беспокоит Москву», – сказал эксперт. Политолог также отметил важность российско-американских отношений для обеих сторон. «Но в сложившейся ситуации Москве не остается ничего другого, кроме как ждать от Вашингтона каких-то действий. Таким образом Россия пытается вернуть американцев в русло классической дипломатии», – пояснил собеседник. Эксперт также предположил, что у Москвы есть основания ожидать позитивных действий со стороны Вашингтона. «В противном случае российское руководство выбрало бы иной способ действий, включая высылку американского посла. Но Москва заняла выжидательную позицию, пока решается вопрос о характере будущих российско-американских отношений», – заключил Ткаченко. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что возвращение российского посла Анатолия Антонова – «не вопрос ближайших дней». Решение этого вопроса зависит от готовности США «продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений». Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле отреагировали на отказ Zoom работать с госструктурами России 7 апреля 2021, 13:49

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Отказ Zoom работать с российскими госструктурами должен подстегнуть работу отечественных разработчиков аналогичных сервисов, которые могут стать хорошей альтернативой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Надо переходить на альтернативы, они есть. Конечно, нашим операторам аналогичных платформ нужно будет хорошо поработать, чтобы доделать свои сервисы, у нас еще недоработки в этой сфере. Но в то же время – они есть, и они смогут компенсировать отсутствие такого популярного сервиса, как Zoom. Как говорится, свято место пусто не бывает», – заметил Песков, передает ТАСС. Он также выразил сожаление и непонимание из-за того, что российские госучреждения, высшие учебные заведения «лишены теперь возможности корпоративно продлевать существующие контракты и подписывать новые». В то же время Песков указал, что президент России Владимир Путин и сотрудники его администрации не пользуются сервисом Zoom в служебных целях. «Некоторые международные контакты, в том числе многосторонние, действительно организовывались по Zoom, это имело место. Президент сам в ходе многочисленных ежедневных ВКС (совещаний по видео-конференц-связи) Zoom не пользуется, в рабочих планах мы (сотрудники Кремля) Zoom тоже не используем». Песков пояснил, что речь идет о международных контактах, которые организовывали другие страны. «У нас нет аккаунта и мы никогда не имели каких-то договорных отношений с Zoom, у нас в этом нет потребности», – добавил он. Ранее «Коммерсант» со ссылкой на письмо дистрибутора решений Zoom в России и СНГ «Райтконф» партнерам от 31 марта сообщал о запрете со стороны Zoom Video Communications продавать доступ к сервису онлайн-конференций в России и СНГ госучреждениям и госкомпаниям. Грузия обвинила «российских оккупантов» в гибели трех человек в реке Ингури 7 апреля 2021, 12:13

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Трое жителей Гальского района Абхазии пытались попасть в сопредельную Грузию через пограничную реку Ингури, но утонули, в чем Тбилиси обвинил «российский оккупационный режим», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Как сообщает служба госбезопасности Грузии в среду, трагедия якобы стала результатом «незаконных ограничений на передвижение и практики незаконных задержаний, которые осуществляет оккупационный режим». «Вся ответственность возлагается на Российскую Федерацию», – отметили в службе, комментируя подобные ограничения и регуляции на пересечение линии разделения, из-за которых жители Гальского района пытаются попадать на территории, контролируемые Грузией, в обход. После войны-2008 Грузия обвиняет Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси проинформировал о случившемся миссию ЕС по наблюдению в Грузии и сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности на Кавказе, проводимых после войны-2008. В то же время, представитель оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Манучар Ахалая возложил ответственность за случившееся на правительство Грузии. Он считает, что погибшие пытались избежать карантинных мер, которые предусмотрены при попадании в Грузию из Абхазии в связи с пандемией коронавируса. «Нашим гражданам, которые хотят попасть сюда с оккупированных территорий – за продуктами, медикаментами – закрыты пути этим карантином», – сказал он, потребовав отставки главы минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе. В Грузии признали применение запрещенных боеприпасов против Южной Осетии 6 апреля 2021, 20:37 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Экс-замглавы МИД Грузии времен президентства Михаила Саакашвили Серги Капанадзе, ныне один из лидеров оппозиции, признал во вторник, что грузинские военные во время войны-2008 бомбили Цхинвал, используя кассетные бомбы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. При этом, по его словам, «это не было началом войны», а Грузия бомбила «военные точки, а не мирное население». Сначала он затронул эту тему в беседе с телеканалом PosTV, а потом стал размещать посты в социальных сетях, чтобы сгладить негативную реакцию на собственные слова. «Против военных объектов (в Южной Осетии) использовались кассетные бомбы, в частности, М-85», – заявил он. По словам бывшего чиновника, Грузия на тот момент не присоединилась к подписанной в Осло конвенции, которая запрещает использование таких бомб. Капанадзе называет представителей властей, которые обвиняют его за подобные высказывания, «дебилами». Заместитель министра юстиции Грузии Бека Дзамашвили заявил, что Капанадзе «продолжает российский нарратив обвинений в адрес Грузии». По словам замминистра юстиции, «ранее в Страсбургском суде Грузия предоставила доказательства о том, что не бомбила Цхинвал кассетными бомбами, а все военные преступления - на совести России». Он назвал заявление Серги Капанадзе «направленным против государственных интересов Грузии». В январе Страсбургский суд рассматривал иск Грузии против России по войне-2008 и частично удовлетворил его. Также сейчас иск Грузии против России рассматривает МУС в Гааге. Грузинские эксперты и официальные лица не исключают, что заявление Капанадзе негативно скажется на аргументах Тбилиси против Москвы в Гааге - в Международном уголовном суде. Ранее Грузия отрицала применение кассетных бомб. Взрыв прогремел у турецкой военной базы в Сирии 6 апреля 2021, 20:38

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Текст: Ксения Панькова

Рядом с военной базой Турции в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии прогремел взрыв, погибли и получили ранения 12 турецких военных, сообщил источник на месте событий. «В результате взрыва рядом с турецкой военной базой в Эль-Хасаке погибли и получили ранения 12 военнослужащих Турции», – сказал источник РИА «Новости». По данным сирийской газеты Al-Watan, несколько турецких военных и боевиков из протурецких бандформирований подорвались на противопехотных минах возле города Рас-аль-Эйн, расположенного в 38 км к северо-западу от города Тель-Тамр. Инцидент произошел рядом с международной трассой М4 возле деревни Рейхания. По данным местных источников, в результате погибли несколько турецких военных. Ранее террористы группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) совершили 24 обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Украинского посла возмутила статья австрийской газеты о «гражданской войне» в Донбассе 7 апреля 2021, 11:12

Фото: Alexander Scherba/Facebook

Текст: Алина Назарова

Украинский посол в Вене Александр Щерба возмутился из-за статьи австрийской газеты Der Standard, в которой конфликт в Донбассе назвали «гражданской войной». «Дорогой Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете «гражданская война» или у вас разрешена только одна точка зрения?» – написал посол в Twitter и разместил скриншот материала газеты. Так он отреагировал на статью Der Standard под названием «Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война». Слова о «гражданской войне» в Донбассе приводятся как цитата президента Украины Владимира Зеленского. «Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присоединение Украины к военному альянсу НАТО было бы «единственным способом положить конец гражданской войне в Донбассе», написала газета, передает РИА «Новости». Ранее Зеленский заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутриукраинские проблемы, для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». Умерла народная артистка Ольга Пашкова 7 апреля 2021, 13:25

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Народная артистка России, актриса Государственного академического Малого театра Ольга Пашкова умерла на 56-м году жизни, сообщила директор театра Тамара Михайлова. «Ольга Леонидовна умерла поле продолжительной болезни», – передает ТАСС слова Михайловой. О прощании и месте похорон театр сообщит дополнительно. Пашкова окончила в 1987 году Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В том же году она стала актрисой Малого театра. На его сцене она сыграла в постановках «Из воспоминаний идеалиста», «Дети Ванюшина», «Мещанин во дворянстве», «Леший», «Убийство Гонзаго», «Дядюшкин сон», «Царь Федор Иоаннович», «Преступная мать, или Второй Тартюф», «Свои люди – сочтемся», «На всякого мудреца довольно простоты». Среди ее последних работ – «Дети Ванюшина», «Восемь любящих женщин» и «Свадьба, свадьба, свадьба». Управление Суэцкого канала назвало вероятную причину инцидента с контейнеровозом 7 апреля 2021, 04:48 Текст: Елизавета Булкина

Инцидент с блокировкой Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given произошел из-за человеческой ошибки, заявил глава управления канала Усама Рабиа в интервью японскому агентству Киодо. «Есть вероятность, что капитан допустил ошибку при управлении или регулировании скорости», – передает его слова ТАСС. Рабиа уточнил, что по результатам анализа имеющихся данных, к блокировке водной артерии действительно привела человеческая ошибка. Глава управления добавил, что на судне присутствовал лоцман от управления канала, однако власти Суэцкого канала не несут никакой ответственности за инцидент. «Лоцман дает советы, но окончательное решение принимает капитан. С нашей стороны не было никаких ошибок, и мы не несем никакой ответственности», – сказал Рабиа. Суэцкий канал был заблокирован на пять дней, с 24 марта, контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась. Рябков: США в «нормандском формате» делать нечего 7 апреля 2021, 06:44

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

США со своей политикой в отношении Украины не могут участвовать в «нормандском формате» по урегулированию в Донбассе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в «нормандском формате», – передает слова замминистра РИА «Новости». Накануне представители России и США обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Рябков заявил, что что Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационного поведения Киева на востоке Украины. Тем временем в ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения. Назван процент российских мужчин, подвергшихся домогательствам на работе 7 апреля 2021, 07:28

Фото: Chris Robbins/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

С домогательствами на работе сталкивался почти каждый десятый мужчина в России, свидетельствуют данные исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру». В исследовании приняли участие около 2 тыс. респондентов из разных регионов России. «По результатам исследования выяснилось, что 9% российских мужчин сталкивались с приставаниями на текущем или последнем месте работы. Они проявлялись в неприличных высказываниях или оскорблениях в их адрес – 3%, о нежелательных прикосновениях упомянули 5% опрошенных мужчин и 4% – о требовании интимной близости со стороны руководителя», – цитирует данные исследования РИА «Новости». Отмечается, что чаще всего мужчины сталкиваются с домогательствами в государственных структурах (13%), розничной торговле (10%), ЖКХ (9%), а также гостиницах, ресторанах и общепите (8%). Чаще всего о домогательствах на рабочем месте рассказывали мужчины в Волгоградской (5%), Пензенской (8%), Тверской (6%) и Челябинской областях (7%). В исследовании подчеркивается, что в России домогательства к сотрудникам мужского пола имеют менее массовый характер. Чаще всего от них страдают женщины – 25%. На рабочем месте женщины сталкиваются с оскорблениями, требованиями со стороны начальства быть более сексуальными в поведении или одежде, рассказали авторы исследования. При этом, отмечают аналитики, в России отсутствует практика предотвращения домогательств на рабочем месте или специального регламента расследования таких случаев. 80% опрошенных признались, что знали о случаях харассмента в коллективе. Вместе с тем 85% респондентов отметили, что к виновным не применялись какие-либо санкции, редкие случаи наказаний в основном заканчивались выговором или штрафом. Ранее Сбербанк временно отстранил двух сотрудников финансовой организации после обвинений в сексуальных домогательствах в их адрес. Напомним, SMM-менеджера банка Руслана Гафарова и руководителя проектов Сергея Миненко, обвинили в сексуальных домогательствах. Против мужчин выступили несколько девушек, в том числе журналистка Залина Маршенкулова. По их словам, Миненко и Гафаров якобы неоднократно в пьяном виде приставали к знакомым женщинам на вечеринках.