Вакцина от коронавируса для животных позволит избежать мутации при межвидовой передаче

Российская вакцина против коронавируса для животных позволяет избежать мутации вируса при межвидовой передаче, сообщил замдиректора Федерального центра охраны здоровья животных по научно-исследовательской работе и развитию Александр Кононов.

«Думаю, да. Мы можем это гарантировать в отношении той вакцины, которую мы разработали – «Карнивак-Ков», – сказал Кононов, отвечая на вопрос, позволяет ли вакцина избежать мутации вируса при межвидовой передаче.

Он отметил, что после регистрации вакцины уже получено достаточно много запросов на ее производство – из Турции, Кореи, стран Евросоюза, и есть возможность перейти при необходимости на ее крупномасштабное производство, но в безусловном приоритете – отечественные потребители, в частности, звероводческие хозяйства, передает РИА «Новости».

Проблем по поводу того, чтобы информация о вакцинации была зарегистрирована в ветеринарном паспорте, или специальном «ковидном», эксперт не видит: это элементарный контроль, который должен осуществляться в вакцинопрофилактике.

В свою очередь замдиректора Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ) по научно-исследовательской работе и мониторингу Илья Чвала сообщил, что на сегодня заражению прежде всего подвержены домашние питомцы, которые живут в непосредственной близости к людям, а также места массового содержания животных – например звероводческие фермы, зоопарки, в частности – тигры, львы, пумы, гориллы.

Основным источником коронавирусной инфекции для животных являются люди, но это не означает необходимость тотальной вакцинации всех животных, отметил Чвала: например, если владельцы вакцинировались, а само животное не находится на свободном выгуле, не выпускается из дома, острой необходимости в вакцинации нет. Между тем, представителям групп высокого риска заражения – медикам, учителям, работникам общественной сферы, – имело бы смысл поставить вакцину, чтобы не представлять угрозы для своих питомцев.

Напомним, в марте Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных. Вакцину «Карнивак-Ков» разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Массовое производство вакцины может быть запущено в апреле. Объем выпуска вакцины в России может составить порядка 10 тыс. доз в сутки, ее стоимость со стороны разработчика – 588 рублей за две дозы.