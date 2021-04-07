Названа дата первого полета вертолета на Марсе Рогозин подтвердил перенос одного из пусков «Протона-М» с Байконура 7 апреля 2021, 14:23 Текст: Абдулла Шакиров

В этом году планируется совершить два пуска ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» с космодрома Байконур, а не три, как было запланировано ранее, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Сегодня 20 лет со дня первого пуска тяжелой ракеты-носителя «Протон-М». Всего за это время состоялось 110 пусков этой ракеты космического назначения. В этом году готовим еще два пуска», – написал глава госкорпорации в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что число пусков с космодрома Байконур в этом году вырастет более чем в два раза по сравнению с 2020 годом. Планировалось от 15 до 17 стартов, в частности, трех ракет «Протон-М» и 12-14 ракет «Союз-2». Так, на 15 июля намечен пуск «Протона-М» с модулем «Наука» к Международной космической станции, в августе-сентябре должны были состояться пуски «Протона-М» с телекоммуникационными аппаратами «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Роскосмос раскрыл долю российских комплектующих в спутниках и ракетах 5 апреля 2021, 19:02 Текст: Алексей Дегтярев

Российские космические ракеты и спутники теперь полностью собирают из российских комплектующих, сообщил глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко. «Сейчас мы переходим на импортозамещение, и достаточно успешно. Фактически уже на 100% наши ракеты-носители полностью состоят из отечественных компонентов. То же самое – и комплектующие для спутников», – сказал Устименко в эфире «России 24», передает РИА «Новости». Он пояснил, что прежде приходилось закупать комплектующие за рубежом, а импортные комплектующие применяются только на технике для иностранных заказчиков. Ранее РКК «Энергия» заявила об угрозе сразу нескольким проектам из-за санкций со стороны США и Евросоюза. В корпорации сообщали, что для устранения угрозы начался поиск альтернативных поставщиков и импортозамещение. Маск дал российским инженерам совет по созданию космических ракет 5 апреля 2021, 09:19

Фото: MIKE BLAKE/Reuters

Текст: Алина Назарова

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск рекомендовал российским инженерам стремиться к созданию полностью многоразовых космических ракет. «Это хороший путь, но я рекомендую стремиться к полной многоразовости», – отметил он в Twitter, комментируя российский проект ракеты-носителя «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью. Эскизное проектирование «Амура-СПГ» завершится в сентябре 2021 года. Первый полет российской ракеты «Амур-СПГ» на топливной паре метан – кислород запланирован в 2026 году. Старт состоится сразу с космическим аппаратом. Кроме того, Роскосмос впервые в истории разработки космической ракеты заранее установил стоимость пуска такой ракеты – 22-35 млн долларов. Названо главное препятствие для полетов в дальний космос 5 апреля 2021, 20:53

Фото: "Mars", National Geographic

Текст: Ксения Панькова

Пониженное магнитное поле или его полное отсутствие являются основным препятствием для полетов в дальний космос, поскольку это может негативно влиять на космонавтов, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый. «Может быть, у будущих космонавтов надо эту магнитную чувствительность тоже проверять, не только брать анализ простаты, как сейчас это делается, и другие сложные анализы, а проверять на чувствительность к изменению магнитного поля», – сказал он на международном симпозиуме «Человек в космосе» в Москве, передает РИА «Новости». По словам Зеленого, у космонавтов может проявляться негативный эффект при длительном пониженном или полном отсутствии магнитного поля в дальнем космосе. На данный момент, космонавты сдают многочисленные анализы, на основании которых врачи допускают их к полетам в космос. Ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что российские разработчики задумали создать сверхтяжелую ракету, способную доставлять до 200 тонн груза на Луну и Марс. Ученые РАН уличили космонавтов на МКС в идеализации астронавтов 5 апреля 2021, 08:50 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские космонавты, работающие на борту Международной космической станции (МКС), идеализируют зарубежных коллег, а наземные специалисты кажутся им чужими, выяснили ученые Института медико-биологических проблем РАН. Результаты эксперимента «Взаимодействие» опубликованы в книге «Медико-биологические эксперименты на борту российского сегмента МКС», которую планируется представить на международном симпозиуме «Человек в космосе» в Москве с 5 по 8 апреля. «Исследования подтвердили, что общение с малознакомыми людьми в формальной обстановке способствует их идеализации. Такие психологические проявления отразились на восприятии некоторыми космонавтами иностранных членов экипажа. При этом астронавты как по технической, так и психологической подготовке мало отличались от космонавтов», – передает РИА «Новости» текст книги. «Проявилась ситуация, когда малознакомый человек, общение с которым протекает по формальным правилам, кажется нам более идеальным, чем тот, с которым постоянно и тесно взаимодействуешь, все лучше узнавая его сильные и слабые стороны», – сообщают ученые. По их мнению, результаты эксперимента «подтвердили мнение международной группы психологов-экспертов из разных космических агентств о негативном влиянии на экипажи МКС сокращения совместных тренировок и разделения в полете изначально единой команды на национальные сегменты, имеющие своих командиров». Еще одним итогом исследования, отметили ученые, является выявление увеличения в ходе полета психологической дистанции между экипажем и центром управления полетами (ЦУП). «Сотрудники ЦУП все более отдаляются от экипажа, кажутся чужими и непохожими людьми, что может повредить доверительности взаимоотношений и открытости обмена информацией. Это подтверждают неоднократные устные заявления космонавтов о гиперопеке со стороны космических служб, увеличении взаимного непонимания между экипажем и ЦУП», – говорится в книге. Ранее Центр подготовки космонавтов и РКК «Энергия» составили методические рекомендации, касающиеся переговоров между Центром управления полетами и космонавтами. Рекомендации, как утверждается, уже внедрены в работу и «дали первые результаты». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России создадут ракету для доставки 200 тонн груза на Луну и Марс 5 апреля 2021, 15:12

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российские разработчики задумали создать сверхтяжелую ракету, способную доставлять до 200 тонн груза на Луну и Марс, заявил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. «Создаются некие пока первоначальные эскизные проекты на стадии технических предложений ракет-носителей сверхтяжелого класса в двух направлениях – свыше 100 тонн, ну и даже до 200 тонн», – цитирует Соловьева РИА «Новости». Такие носители, отметил Соловьев, смогут отправлять человека на Луну и в дальний космос, в том числе на Марс. Ранее сообщалось о разработке ракет «Енисей» и «Дон» в России. Первая ракета стартовой массой в 3167 тонн сможет доставлять на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, на геостационарную орбиту – 26 тонн, до Луны – 27 тонн. Вторая имеет показатели, соответственно, 3281 тонну, 140 тонн, 29,5 тонны и 33 тонны. В марте сообщалось, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» прорабатывает вариант бюджетного полета на Луну – он потребует 390 млрд рублей против 820 миллиардов по основному проекту. Названа дата первого полета вертолета на Марсе 7 апреля 2021, 04:16 Текст: Елизавета Булкина

Первая попытка полета вертолета Ingenuity на Марсе запланирована на 11 апреля, сообщили в NASA. «Дата полета может измениться, поскольку инженеры работают над развертыванием, предполетной проверкой и позиционированием аппаратов как Perseverance, так и Ingenuity», – цитирует сообщение NASA «Коммерсант». Это будет первый в истории полет за пределами Земли. Трансляция полета будет вестись на сайте и в соцсетях ведомства. Ожидается, что в ходе первого полета вертолет поднимется на высоту в три метра. В следующих полетах вертолет должен будет летать уже на уровне пяти метров над поверхностью Марса. Напомним, марсоход Perseverance совершил успешную посадку на Красной планете. Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле 2020 года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. На марсоходе закреплен также вертолет Ingenuity, который может совершить за весь период исследований до пяти непродолжительных полетов на высоте до 10 метров от поверхности. В России закрылась планировавшая заниматься космотуризмом компания 6 апреля 2021, 02:54 Текст: Евгения Шестак

Российская частная компания «КосмоКурс», планировавшая создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма и построить космодром в Нижегородской области, будет закрыта, сообщил гендиректор компании Павел Пушкин. «Компания ликвидируется, работникам объявлено о сокращении», – рассказал он РИА «Новости», отметив, что причиной закрытия стали непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту космодрома с местными властями и невозможность получения от Минобороны необходимой нормативной документации для проектирования суборбитальной туристической ракеты. В настоящее время в «КосмоКурсе» работает 50 конструкторов ракетно-космической техники. Об увольнении их предупредили за два месяца до сокращения, после чего начнется процедура ликвидации организации. «Руководство «Роскосмоса» в курсе той ситуации, которая сложилась вокруг компании «КосмоКурс». Сейчас ведутся консультации с одним из научных учреждений, входящих в периметр «Роскосмоса», о включении в его состав уникального коллектива», – сказали в пресс-службе госкорпорации. Непосредственно решением проблемы занимается генконструктор России по средствам выведения, замгендиректора головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш Александр Медведев. Ранее в «КосмоКурс» приостановили создание первого российского частного космодрома в Нижегородской области из-за бюрократии. В сентябре «КосмоКурс» проиграл в конкурсе Роскосмоса по разработке метановой ракеты, несмотря на вдвое меньшую по сравнению с конкурентами цену. Crew Dragon отстыковался от МКС 5 апреля 2021, 14:02 Текст: Дмитрий Зубарев

Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX в понедельник отделился от Международной космической станции (МКС) в рамках операции по перестыковке. Трансляция ведется на сайте НАСА. На борту корабля под названием Resilience находятся четыре члена экипажа – американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути, передает ТАСС. Crew Dragon отстыковался в 13.29 мск от переднего шлюза модуля Harmony и примерно через 45 минут должен будет вновь пристыковаться в автоматическом режиме к верхнему порту того же модуля. Как отметили в НАСА, перестыковка необходима для того, чтобы освободить место для другого корабля Crew Dragon – Endeavour. Планируется, что на нем 23 апреля на МКС будут доставлены американцы Шейн Кимброу и Меган Макартур, японец Акихико Хосидэ и француз Тома Песке. Ранее сообщалось, что в ноябре Crew Dragon доставил на МКС астронавтов НАСА Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уокер, а также японца Соити Ногути. Их возвращение на Землю ожидается в конце апреля – начале мая, продолжительность полета Crew Dragon составит 160-170 дней. Названы сроки окончания эксплуатации МКС 5 апреля 2021, 14:59 Текст: Ксения Панькова

Международная космическая станция (МКС) будет эксплуатироваться до 2030 года или еще дольше, заявил руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев. «До 30-го (года – прим. ВЗГЛЯД), а может быть, чуть больше, мы, в общем-то, планируем осуществлять ее эксплуатацию с плавным завершением полета», – сказал он на международном симпозиуме «Человек в космосе» в Москве, передает РИА «Новости». Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что судьба Международной космической станции (МКС) будет определена в первом квартале 2021 года. Сообщалось, что Роскосмос в 2021 году планирует приступить к переговорам со странами-партнерами по МКС о сроке ее эксплуатации, который зависит как от технических, так и от политических вопросов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Самарские студенты запустили ракету в честь юбилея полета Гагарина 6 апреля 2021, 19:45 Текст: Ксения Панькова

Студенты Самарского национального исследовательского университета имени академика Сергея Королева запустили экспериментальную ракету нового поколения Capella-МЛ в честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос, сообщила пресс-служба вуза. «Шестого апреля, в 14:51 по местному времени в Самарской области состоялся первый запуск экспериментальной ракеты нового поколения «Capella-МЛ», созданной студентами Самарского университета им. Королева. Запуск был посвящен предстоящему 60-летию полета Юрия Гагарина в космос», – говорится в сообщении. Как отметил руководитель студенческого конструкторского бюро Антон Полтораднев, важным нововведением стала обновленная система мягкой посадки, обеспечивающая многоразовое использование ракеты. По его словам, подобная модель ракеты в России ранее никогда не запускалась. «Это полностью оригинальная разработка, созданная студентами почти с нуля, с минимальной опорой на опыт предыдущих проектов. Отличительными особенностями данной ракеты, по сравнению с предыдущими летавшими образцами, являются модульная конструкция, двухэтапный выброс парашюта и наличие резервной системы спасения», – отмечается в сообщении. Отмечается, что пуск ракеты, имеющей длину 1,7 метра и массу 10,2 килограмма, состоялся на аэродроме «Бобровка» в Кинельском районе Самарской области. «Проект разрабатывался студентами в течение полугода и был реализован при поддержке РКЦ «Прогресс» и института ракетно-космической техники Самарского университета им. Королева. В перспективе семейство ракет «Capella», получившее название в честь самой яркой звезды в созвездии Возничего, будет включать в себя несколько модификаций. Уже сейчас в СКБ ведется разработка ракеты «Capella-М». Она предназначена для запуска в рамках проходящего во Франции ежегодного международного форума-соревнования студенческих команд по запуску экспериментальных ракет C`Space», – добавляется в сообщении В феврале сообщалось, что студенческое конструкторское бюро Самарского университета разрабатывает ракету нового поколения, ее запуск планируется провести на испытательном полигоне весной к 60-летию первого полета человека в космос. Стартовал новый тематический месяц конкурса «Большая перемена» 5 апреля 2021, 17:15 Текст: Ксения Панькова

В сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – стартовал новый тематический месяц, посвященный космическим исследованиям и возможностям человека. Партнером месяца выступает Госкорпорация «Роскосмос». Месяц откроет неделя «Безграничные возможности здоровья», которая пройдет при поддержке ВОД «Волонтеры-медики». В течение недели школьники узнают о том, как справиться с волнением при подготовке к экзаменам, узнают об основах правильного питания и физической подготовки. Также подписчики сообщества примут участие в тематических конкурсах и челленджах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. 5 апреля в 16:00 старт неделе «Безграничные возможности здоровья» даст онлайн-лекторий, в котором примет участие психолог и телеведущий канала «Доктор» Андрей Хорс. Он расскажет школьникам о психическом здоровье, реализации собственного потенциала и правилах борьбы со стрессом. 7 апреля, во Всемирный день здоровья, в 16:00 состоится онлайн-лекторий «Что я должен знать о своем питании?» с участием диетолога, спортивного нутрициолога, преподавателя основ спортивной нутрициологии в сфере фитнеса и здорового образа жизни Алины Лычагиной. 9 апреля в 16:00 о физическом здоровье школьникам расскажет основатель и президент ОФСОО «Федерации Современного мечевого боя России», президент Международной Федерации СМБ, основатель «Академии средневекового фехтования и культуры» Мария Давыдова. 10 апреля в сообществе конкурса пройдет традиционная акция «Добрая суббота». В преддверии 60-летия первого полета человека в космос акция будет посвящена Дню космонавтики. Россия вдвое увеличила спутниковую группировку системы поиска и спасания 5 апреля 2021, 14:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия увеличила в два раза группировку спутников, работающих в интересах международной системы космического поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, сообщил Роскосмос. «Российская Федерация объявила о переводе с 23 марта в штатную эксплуатацию в системе КОСПАС-САРСАТ отечественного низкоорбитального космического аппарата «Метеор-М» № 2-2, оснащенного полезной нагрузкой КОСПАС-САРСАТ», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации. «Кроме этого, с 26 марта в штатную эксплуатацию в системе КОСПАС-САРСАТ был переведен отечественный геостационарный спутник «Электро-Л» номер 2», – сообщил Роскосмос. Отмечается, что до этого в российскую орбитальную группировку системы КОСПАС-САРСАТ входили два среднеорбитальных спутника «Глонасс-К». 28 февраля 2021 года произошло явно недооцененное публично событие – на высокоэллиптическую орбиту был выведен новый российский космический аппарат «Арктика-М». Этот спутник будет решать задачи оперативной метеорологии, гидрологии, мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе. Обеспечивать круглосуточный непрерывный мониторинг северной территории Российской Федерации и морей Северного Ледовитого океана, а также ретрансляцию сигналов системы «Коспас-Сарсат». Пуск названного в честь Гагарина «Союза» покажут на медиафасадах Москвы 5 апреля 2021, 19:46 Текст: Ксения Панькова

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18», который назвали в честь Юрия Гагарина, покажут на 15 медиафасадах в Москве, сообщил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко. «Мы договорились с Москвой, с департаментом информации и печати о том, что они помогут нам показать этот пуск на 15 медиафасадах в центре Москвы», – сказал Устименко в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». По его словам, в дальнейшем практика трансляции пусков и стыковок кораблей может быть распространена и на всю Россию, если «горожанам понравится». В январе стало известно, что один из пилотируемых российских кораблей серии «Союз», который запланировали отправить к МКС в 2021 году, будет назван в честь Юрия Гагарина. Пуск запланирован на 10.42 мск 9 апреля. Он проводится в преддверии 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Надпись «Ю.А. Гагарин» нанесена на обшивку корабля, а его портретом и надписью «Год Гагарина 1961-2021» украшен головной обтекатель ракеты. На Международную космическую станцию в «Союзе МС-18» отправятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай. Ракету-носитель «Союз» с кораблем имени Гагарина установили на стартовый стол Байконура 6 апреля 2021, 08:00 Текст: Дмитрий Зубарев

Ракета-носитель «Союз-2.1а» установлена на стартовый комплекс площадки № 31 (стартовый комплекс «Восток») космодрома Байконур для запуска пилотируемого корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») с тремя членами экипажа на борту. На ракете размещена наклейка с официальной эмблемой 60-летия первого в истории полета человека в космос, передает ТАСС. На ней изображен профиль Юрия Гагарина, его автограф, звезда и надпись «60 лет первого полета человека в космос». На площадке начались работы по графику первого стартового дня. Пуск запланирован на 10.42 мск 9 апреля. На корабле «Союз МС-18», который получил имя Юрия Гагарина, к МКС отправятся трое членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. В дублирующий экипаж входят россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, а также американка Энн Макклейн. Сближение пилотируемого корабля с Международной космической станцией пройдет по двухвитковой схеме. Он будет добираться до МКС около 3,5 часов. Напомним, пуск названного в честь Гагарина «Союза» покажут на медиафасадах Москвы. Турция захотела подписать соглашение с Россией по сотрудничеству в космосе 5 апреля 2021, 11:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Турция в ближайшее время может подписать с Россией соглашение о сотрудничестве в космической сфере, заявил глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым. «Мы строим двусторонние отношения со странами и многочисленные отношения с международными организациями, которые мы определили в соответствии с нашими целями. Учитывая, что мы уже работаем над общими условиями сотрудничества с разными странами, в том числе с Россией, мы планируем подписать [соглашения] в ближайшее время», – передает ТАСС ответ Йылдырыма соответствующий вопрос. «Освоение космоса – это очень сложная и дорогостоящая работа, требующая высоких технологий, поэтому международное сотрудничество играет в этой области очень важную роль. На международном уровне наша цель – наладить прочные партнерские отношения с региональными партнерами, нашими соседями. Что касается России, то у нас большие возможности во многих сферах космической деятельности. Мы предполагаем, что сможем двигаться вперед намного быстрее, если сможем построить прочные партнерские отношения, основанные на принципе взаимовыгодного сотрудничества», – заявил он. Он также напомнил о турецкой космической программе, которая была анонсирована в феврале этого года президентом Турции Тайипом Эрдоганом. «Как вам известно, 9 февраля Турция объявила собственную космическую программу, определив цели на 10-летний период. Эта программа отражает основные цели Турции, которые страна ставит перед собой в космической сфере, а также шаги, которые предпринимаются для их достижения. У нас есть 10 основных целей и множество подзадач. Мы полностью поддерживаем и верим в реализацию стратегий, направленных на достижение поставленных целей», – добавил глава турецкого космического агентства. По его словам, первый полет в космос советского космонавта Юрия Гагарина является символом того, чего может достичь человеческое воображение. «Все начинается с воображения, и мы не должны ограничивать наши идеи и наше воображение. Человеческое воображение должно быть таким же безграничным, как и само пространство. Первый полет в космос Юрия Гагарина – это символ того, чего может достичь человеческое воображение, и это было только начало, – подчеркнул он. – Доступ в космос – это первый шаг в долгом путешествии. Я уверен, что человечество, может быть, в этом веке достигнет других солнечных систем и экзопланет. Мы их уже находим, но добираться туда все еще очень долго». «Технологический прогресс может найти решение этой серьезной проблемы, и он откроет огромные возможности для всего человечества. Но это достижение должно быть справедливо распределено, и все человечество тогда выиграет от освоения космоса. По крайней мере, я на это надеюсь. Мы, как Турецкое космическое агентство, будем работать над этим, мы всегда будем делиться своими знаниями, нашими технологиями и пытаться объединиться для достижения более амбициозных целей. Турция будет продолжать вносить свой вклад в исследование космоса и всячески содействовать мирному использованию космической науки, космических технологий и их применению», – добавил собеседник агентства. 12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

Взаимодействие в космосе Йылдырым также сообщил, что Турция выступает против какого-либо видов гонок в космосе и выступает за взаимодействие международного космического сотрудничества. «Международный день полета человека в космос представляет собой начало замечательной эпохи для человечества, вдохновляющей все страны открывать новые способы познания вселенной, продвигая космические и прикладные науки. Настоящая значимость этого дня заключается в том, что он особо подчеркивает тот факт, что космическая деятельность – это не только национальная деятельность, и она не должна быть таковой. Эта деятельность осуществляется во благо всего человечества, ведь космос принадлежит всему человечеству, как и планетарные тела», – подчеркнул собеседник агентства. «Таким образом, все причастные институты не должны допускать процесса колонизации космоса, как это происходило раньше на некоторых континентах. Путь к исследованию космоса должен лежать в основе международного сотрудничества, иначе это превратится в космическую гонку. Однако подобного рода гонки не всегда приносят мир, они также не приводят к прогрессу для человечества. Поэтому я очень заинтересован в том, чтобы международное космическое сообщество активно взаимодействовало и сотрудничало», – добавил Йылдырым. Напомним, 5 марта Йылдырым сообщил, что Турция обсуждает направленный Россией проект соглашения о сотрудничестве в области исследования космоса, одним из его направлений являются ракетные технологии.